Cảnh báo nguy cơ lũ quét, sạt lở đất và sụt lún đất tại Lào Cai ngày 01/08/2026 Trong 6 giờ tới, tỉnh Lào Cai đứng trước nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất và sụt lún đất trên các sườn dốc, suối nhỏ tại hàng loạt địa phương.

Trong 6 giờ tới, khu vực tỉnh Lào Cai đối mặt với nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất và sụt lún đất trên các sườn dốc cùng các khu vực suối nhỏ. Người dân và chính quyền địa phương cần chủ động triển khai ngay các biện pháp phòng tránh khẩn cấp.

Các khu vực nằm trong vùng cảnh báo nguy cơ

Cảnh báo nguy cơ lũ quét, sạt lở đất và sụt lún đất do mưa lũ hoặc dòng chảy được ghi nhận tại các khu vực thuộc tỉnh Lào Cai bao gồm:

Bắc Hà, Bảo Nhai, Cát Thịnh, Chế Tạo, Gia Hội, Hạnh Phúc, Khao Mang, Lao Chải, Liên Sơn, Lùng Phình, Minh Lương, Mù Cang Chải, Nậm Có, Nghĩa Tâm.

P. Cầu Thia, P. Nghĩa Lộ, P. Trung Tâm, Phình Hồ, Phong Dụ Thượng, Púng Luông, Si Ma Cai, Sơn Lương, Tà Xi Láng, Thượng Bằng La, Trạm Tấu, Tú Lệ, Văn Chấn.

Tác động thiên tai và rủi ro có thể xảy ra

Hiện tượng lũ quét, sạt lở đất và sụt lún có thể gây tác động tiêu cực đến môi trường, đe dọa an toàn tính mạng của người dân trong vùng ảnh hưởng. Thiên tai cũng có nguy cơ gây tắc nghẽn giao thông cục bộ, ảnh hưởng đến quá trình di chuyển của các phương tiện và phá hủy các công trình dân sinh, kinh tế - xã hội.

Khuyến cáo an toàn cho người dân