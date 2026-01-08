Cảnh báo nguy cơ lũ quét, sạt lở đất và sụt lún tại tỉnh Lào Cai ngày 01/08/2026 Trong 6 giờ tới, tỉnh Lào Cai đối mặt nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất và sụt lún đất tại nhiều xã như Bản Xèo, Bát Xát, Y Tý, Dền Sáng ngày 01/08/2026.

Trong 6 giờ tới, khu vực tỉnh Lào Cai được cảnh báo có nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất và sụt lún đất trên các sườn dốc, suối nhỏ. Người dân tại các khu vực xung yếu cần đặc biệt chú ý để đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản.

Khu vực có nguy cơ cao xảy ra lũ quét và sạt lở đất

Theo cơ quan khí tượng thủy văn, các điểm dân cư và khu vực sau thuộc tỉnh Lào Cai cần đề phòng nguy cơ diễn biến thiên tai phức tạp:

Bản Xèo

Bảo Thắng

Bát Xát

Dền Sáng

Gia Phú

Tằng Loỏng

Trịnh Tường

Y Tý

Tác động dự báo và khuyến cáo an toàn

Lũ quét, sạt lở đất và sụt lún đất có thể gây tác động rất xấu đến môi trường, uy hiếp tính mạng của người dân, gây tắc nghẽn giao thông cục bộ và làm ảnh hưởng tới quá trình di chuyển của các phương tiện. Bên cạnh đó, thiên tai có thể phá hủy các công trình dân sinh, kinh tế, gây thiệt hại cho các hoạt động sản xuất và phát triển kinh tế - xã hội.

Khuyến cáo: Người dân sinh sống tại các vùng khe suối, chân sườn dốc cần chủ động di dời đến nơi an toàn khi xuất hiện các dấu hiệu bất thường. Tuyệt đối không di chuyển qua ngầm tràn, khe suối khi có dòng nước chảy xiết.