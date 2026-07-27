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    Cảnh báo nguy cơ lũ quét và sạt lở đất tại 5 tỉnh miền Bắc ngày 27/07/2026

    Tuệ Nhân27/07/2026 16:57

    Trong 6 giờ tới, nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất và sụt lún trên sườn dốc tại Sơn La, Tuyên Quang, Thái Nguyên, Cao Bằng và Bắc Ninh.

    Cơ quan khí tượng phát bản tin cảnh báo nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất và sụt lún đất do mưa lũ hoặc dòng chảy trên khu vực các tỉnh Bắc Bộ trong 6 giờ tới. Người dân sinh sống tại các khu vực ven sông suối nhỏ, sườn dốc cần đặc biệt chú ý theo dõi.

    Cảnh báo lũ quét, sạt lở đất tại Sơn La, Tuyên Quang, Thái Nguyên, Cao Bằng và Bắc Ninh
    Cảnh báo nguy cơ lũ quét, sạt lở đất tại các tỉnh miền Bắc.

    Các khu vực có nguy cơ cao xảy ra thiên tai

    Trong 6 giờ tới, nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất trên sườn dốc và các sông, suối nhỏ được cảnh báo tại 5 tỉnh thành bao gồm:

    • Sơn La
    • Tuyên Quang
    • Thái Nguyên
    • Cao Bằng
    • Bắc Ninh

    Cảnh báo tác động và khuyến cáo an toàn

    Lũ quét, sạt lở đất có thể gây tác động tiêu cực đến môi trường, uy hiếp tính mạng người dân, gây tắc nghẽn giao thông cục bộ và làm hư hỏng các công trịnh dân sinh, kinh tế.

    Khuyến cáo an toàn:

    • Người dân trong khu vực cảnh báo cần chủ động quan sát các dấu hiệu sạt lở (vết nứt trên tường, mặt đất, nước sông suối đục ngầu đột ngột).
    • Tuyệt đối không đi qua ngầm tràn, khe suối khi đang có nước chảy siết.
    • Sẵn sàng sơ tán đến nơi an toàn theo hướng dẫn của chính quyền địa phương.

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      Cảnh báo nguy cơ lũ quét và sạt lở đất tại 5 tỉnh miền Bắc ngày 27/07/2026
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