Cảnh báo nguy cơ lũ quét và sạt lở đất tại 5 tỉnh miền Bắc ngày 27/07/2026 Trong 6 giờ tới, nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất và sụt lún trên sườn dốc tại Sơn La, Tuyên Quang, Thái Nguyên, Cao Bằng và Bắc Ninh.

Cơ quan khí tượng phát bản tin cảnh báo nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất và sụt lún đất do mưa lũ hoặc dòng chảy trên khu vực các tỉnh Bắc Bộ trong 6 giờ tới. Người dân sinh sống tại các khu vực ven sông suối nhỏ, sườn dốc cần đặc biệt chú ý theo dõi.

Cảnh báo nguy cơ lũ quét, sạt lở đất tại các tỉnh miền Bắc.

Các khu vực có nguy cơ cao xảy ra thiên tai

Trong 6 giờ tới, nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất trên sườn dốc và các sông, suối nhỏ được cảnh báo tại 5 tỉnh thành bao gồm:

Sơn La

Tuyên Quang

Thái Nguyên

Cao Bằng

Bắc Ninh

Cảnh báo tác động và khuyến cáo an toàn

Lũ quét, sạt lở đất có thể gây tác động tiêu cực đến môi trường, uy hiếp tính mạng người dân, gây tắc nghẽn giao thông cục bộ và làm hư hỏng các công trịnh dân sinh, kinh tế.

Khuyến cáo an toàn: