Cảnh báo nguy cơ lũ quét và sạt lở đất tại 6 tỉnh miền núi phía Bắc ngày 23/07/2026 Trong 6 giờ tới, các tỉnh Điện Biên, Sơn La, Phú Thọ, Lào Cai, Tuyên Quang và Thái Nguyên đối mặt nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất trên sườn dốc và suối nhỏ.

Trong 6 giờ tới, khu vực miền núi phía Bắc tiếp tục đối mặt với diễn biến thời tiết nguy hiểm. Nguy cơ cao xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất và sụt lún đất trên sườn dốc tại nhiều địa phương do ảnh hưởng của mưa lũ và dòng chảy.

TIN CẢNH BÁO LŨ QUÉT, SẠT LỞ ĐẤT, SỤT LÚN ĐẤT DO MƯA LŨ HOẶC DÒNG CHẢY TRÊN KHU VỰC CÁC TỈNH MIỀN NÚI PHÍA BẮC

Các khu vực trọng điểm có nguy cơ cao

Căn cứ vào diễn biến khí tượng thủy văn, các tỉnh sau đây cần đặc biệt lưu ý nguy cơ lũ quét, sạt lở đất và sụt lún đất:

Điện Biên

Sơn La

Phú Thọ

Lào Cai

Tuyên Quang

Thái Nguyên

Cảnh báo tác động và rủi ro thiên tai

Các hiện tượng thiên tai có thể xảy ra bất ngờ trên phạm vi hẹp nhưng gây hậu quả nghiêm trọng. Cụ thể:

Lũ quét: Thường xảy ra tại các khe suối nhỏ, nơi có độ dốc lớn, gây nguy hiểm cho người dân và các hoạt động sản xuất ven sông.

Thường xảy ra tại các khe suối nhỏ, nơi có độ dốc lớn, gây nguy hiểm cho người dân và các hoạt động sản xuất ven sông. Sạt lở đất: Nguy cơ cao tại các sườn dốc, taluy đường giao thông, khu vực có địa chất không ổn định.

Nguy cơ cao tại các sườn dốc, taluy đường giao thông, khu vực có địa chất không ổn định. Sụt lún đất: Có thể gây hư hại hạ tầng, nhà cửa và các công trình dân sinh.

Khuyến cáo an toàn cho người dân

Để đảm bảo an toàn, người dân tại các khu vực được cảnh báo cần thực hiện ngay các biện pháp sau:

Thường xuyên theo dõi thông tin dự báo thời tiết qua các kênh chính thống.

Chủ động quan sát các dấu hiệu sạt lở như vết nứt trên tường nhà, sườn đồi hoặc nước suối chuyển màu đục đột ngột.

Tuyệt đối không đi qua các ngầm tràn, suối nhỏ khi có mưa lớn hoặc nước đang dâng cao.

Sẵn sàng phương án di dời theo hướng dẫn của chính quyền địa phương khi có tình huống khẩn cấp.

Bản tin tiếp theo sẽ được cập nhật khi có diễn biến mới về tình hình mưa lũ tại khu vực.