Cảnh báo nguy cơ lũ quét và sạt lở đất tại Bắc Ninh và Quảng Ninh ngày 28/07/2026 Trong 6 giờ tới, khu vực Bắc Ninh và Quảng Ninh đối mặt nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất trên các sườn dốc và sông suối nhỏ.

Trong 6 giờ tới, nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất và sụt lún đất do mưa lũ hoặc dòng chảy được cảnh báo ở mức cao tại nhiều khu vực thuộc hai tỉnh Bắc Ninh và Quảng Ninh. Người dân sống tại các sườn dốc và khu vực ven sông suối nhỏ cần chủ động các biện pháp phòng tránh an toàn.

Các khu vực có nguy cơ cao xảy ra lũ quét và sạt lở đất

Hiện tượng lũ quét, sạt lở đất và sụt lún đất trên sườn dốc, suối nhỏ được cảnh báo có thể xuất hiện tại các địa bàn cụ thể sau:

Tỉnh Bắc Ninh: Đồng Việt, P. Cảnh Thụy; Bắc Lũng, P. Tân An, P. Tân Tiến, P. Yên Dũng; Biên Sơn, Cẩm Lý, Đèo Gia, Lục Ngạn, Nam Dương, P. Bắc Giang, P. Chũ, P. Phượng Sơn, P. Tiền Phong, Tây Yên Tử, Tuấn Đạo.

Đồng Việt, P. Cảnh Thụy; Bắc Lũng, P. Tân An, P. Tân Tiến, P. Yên Dũng; Biên Sơn, Cẩm Lý, Đèo Gia, Lục Ngạn, Nam Dương, P. Bắc Giang, P. Chũ, P. Phượng Sơn, P. Tiền Phong, Tây Yên Tử, Tuấn Đạo. Tỉnh Quảng Ninh: Điền Xá, Hải Sơn, Lương Minh, P. An Sinh, P. Bình Khê, P. Đông Triều, P. Hoàng Quế, P. Hoành Bồ, P. Mạo Khê, P. Vàng Danh, P. Yên Tử, Quảng Đức, Thống Nhất, Tiên Yên.

Cảnh báo rủi ro và tác động

Mưa lớn kết hợp cùng dòng chảy tích tụ có nguy cơ gây ra hiện tượng sạt lở đất đá trên sườn dốc, sụt lún đê đập hoặc bờ sông, đồng thời đe dọa trực tiếp tới các công trình giao thông và khu dân cư hạ lưu.

Tác động môi trường: Nguy cơ ngập úng cục bộ tại các khu vực lòng chảo và hạ lưu sông suối nhỏ.

Nguy cơ ngập úng cục bộ tại các khu vực lòng chảo và hạ lưu sông suối nhỏ. An toàn giao thông: Các điểm tràn, ngầm xối hoặc đường đèo dốc có nguy cơ bị chia cắt, gây cản trở và mất an toàn cho phương tiện lưu thông.

Khuyến cáo hành động an toàn