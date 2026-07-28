Tin mới

    Cảnh báo nguy cơ lũ quét và sạt lở đất tại Bắc Ninh và Quảng Ninh ngày 28/07/2026

    Tuệ Nhân28/07/2026 05:10

    Trong 6 giờ tới, khu vực Bắc Ninh và Quảng Ninh đối mặt nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất trên các sườn dốc và sông suối nhỏ.

    Trong 6 giờ tới, nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất và sụt lún đất do mưa lũ hoặc dòng chảy được cảnh báo ở mức cao tại nhiều khu vực thuộc hai tỉnh Bắc NinhQuảng Ninh. Người dân sống tại các sườn dốc và khu vực ven sông suối nhỏ cần chủ động các biện pháp phòng tránh an toàn.

    TIN CẢNH BÁO LŨ QUÉT, SẠT LỞ ĐẤT, SỤT LÚN ĐẤT DO MƯA LŨ HOẶC DÒNG CHẢY TRÊN KHU VỰC CÁC TỈNH BẮC NINH VÀ QUẢNG NINH

    Các khu vực có nguy cơ cao xảy ra lũ quét và sạt lở đất

    Hiện tượng lũ quét, sạt lở đất và sụt lún đất trên sườn dốc, suối nhỏ được cảnh báo có thể xuất hiện tại các địa bàn cụ thể sau:

    • Tỉnh Bắc Ninh: Đồng Việt, P. Cảnh Thụy; Bắc Lũng, P. Tân An, P. Tân Tiến, P. Yên Dũng; Biên Sơn, Cẩm Lý, Đèo Gia, Lục Ngạn, Nam Dương, P. Bắc Giang, P. Chũ, P. Phượng Sơn, P. Tiền Phong, Tây Yên Tử, Tuấn Đạo.
    • Tỉnh Quảng Ninh: Điền Xá, Hải Sơn, Lương Minh, P. An Sinh, P. Bình Khê, P. Đông Triều, P. Hoàng Quế, P. Hoành Bồ, P. Mạo Khê, P. Vàng Danh, P. Yên Tử, Quảng Đức, Thống Nhất, Tiên Yên.

    Cảnh báo rủi ro và tác động

    Mưa lớn kết hợp cùng dòng chảy tích tụ có nguy cơ gây ra hiện tượng sạt lở đất đá trên sườn dốc, sụt lún đê đập hoặc bờ sông, đồng thời đe dọa trực tiếp tới các công trình giao thông và khu dân cư hạ lưu.

    • Tác động môi trường: Nguy cơ ngập úng cục bộ tại các khu vực lòng chảo và hạ lưu sông suối nhỏ.
    • An toàn giao thông: Các điểm tràn, ngầm xối hoặc đường đèo dốc có nguy cơ bị chia cắt, gây cản trở và mất an toàn cho phương tiện lưu thông.

    Khuyến cáo hành động an toàn

    • Chủ động theo dõi diễn biến thời tiết và mực nước tại địa phương.
    • Khẩn trương di dời người và tài sản khỏi khu vực chân sườn dốc có dấu hiệu rạn nứt hoặc bờ sông suối đang sạt lở.
    • Tuyệt đối không di chuyển qua ngầm tràn, đoạn đường ngập sâu hoặc dòng nước chảy xiết trong thời gian cảnh báo.

    Đọc tiếp

    x
    x

    Đọc tiếp

    Đọc nhiều

      Nên biết
      Cảnh báo nguy cơ lũ quét và sạt lở đất tại Bắc Ninh và Quảng Ninh ngày 28/07/2026
      • Mặc định

      Giám đốc: Lê Huy Toàn

      Phó Giám đốc phụ trách báo điện tử: Vũ Ngọc Tú

      Địa chỉ:

      Trụ sở 1: Số 38 Quang Trung, phường Lâm Viên - Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng.

      Trụ sở 2: Số 10 Trần Hưng Đạo, phường Xuân Hương - Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng.

      Trụ sở 3: 339 - 341 Thủ Khoa Huân, phường Phú Thủy, tỉnh Lâm Đồng.

      Trụ sở 4: Số 82, đường 23/3, phường Bắc Gia Nghĩa, tỉnh Lâm Đồng.

      Giấy phép hoạt động báo in và báo điện tử số 232/GP-BTTT cấp ngày 29 tháng 8 năm 2024 của Bộ Thông tin và Truyền thông.

      Điện thoại: (0263) 3822473; (0263) 3810443 - Fax: (0263) 3827608.

      Hotline: 0977885454

      POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO