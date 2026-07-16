Cảnh báo nguy cơ lũ quét và sạt lở đất tại Lai Châu, Quảng Trị ngày 16/07/2026 Trong 6 giờ tới, các tỉnh Lai Châu và Quảng Trị đối mặt với nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất và sụt lún trên các sườn dốc, suối nhỏ do mưa lũ kéo dài.

Trong 6 giờ tới (tính từ sáng ngày 16/07/2026), các khu vực thuộc tỉnh Lai Châu và Quảng Trị được cảnh báo có nguy cơ cao xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc và sụt lún đất do tác động của mưa lũ hoặc dòng chảy.

Bản đồ cảnh báo nguy cơ lũ quét, sạt lở đất tại khu vực các tỉnh Lai Châu và Quảng Trị.

Khu vực ảnh hưởng và các loại hình thiên tai

Theo ghi nhận, diễn biến mưa lũ đang tạo ra áp lực lớn lên địa hình tại các khu vực miền núi. Các loại hình thiên tai cần đặc biệt lưu ý bao gồm:

Lũ quét: Có thể xảy ra bất ngờ trên các sông, suối nhỏ, gây nguy hiểm cho người và tài sản dọc hai bên bờ.

Có thể xảy ra bất ngờ trên các sông, suối nhỏ, gây nguy hiểm cho người và tài sản dọc hai bên bờ. Sạt lở đất: Nguy cơ cao tại các sườn dốc, taluy đường giao thông và những khu vực có địa chất yếu.

Nguy cơ cao tại các sườn dốc, taluy đường giao thông và những khu vực có địa chất yếu. Sụt lún đất: Hiện tượng sụt lún có thể xuất hiện do tác động kéo dài của dòng chảy hoặc đất đá bị bão hòa nước mưa.

Tác động và khuyến cáo an toàn

Lũ quét và sạt lở đất có thể gây ra những hậu quả nghiêm trọng, đặc biệt là tại các khu dân cư ven suối và các tuyến giao thông liên tỉnh. Cụ thể:

Giao thông: Các tuyến đường qua khu vực đèo dốc tại Lai Châu và Quảng Trị có thể bị chia cắt do đất đá sạt lở xuống mặt đường.

Các tuyến đường qua khu vực đèo dốc tại Lai Châu và Quảng Trị có thể bị chia cắt do đất đá sạt lở xuống mặt đường. Sản xuất và đời sống: Nguy cơ ngập úng cục bộ tại vùng trũng thấp, hư hại hoa màu và các công trình hạ tầng cơ sở.

Khuyến cáo: Người dân tại các vùng có nguy cơ cao cần chủ động theo dõi sát tình hình thời tiết qua các phương tiện thông tin đại chúng. Tuyệt đối không băng qua các khe suối khi có nước dâng cao, tránh xa các khu vực có dấu hiệu rạn nứt đất và sẵn sàng phương án di dời theo chỉ đạo của chính quyền địa phương.

Bản tin được cập nhật lúc 07:35 ngày 16/07/2026.