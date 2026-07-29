Cảnh báo nguy cơ lũ quét và sạt lở đất tại Quảng Ngãi, Khánh Hòa ngày 29/07/2026 Trong 6 giờ tới, nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất và sụt lún trên sườn dốc, suối nhỏ tại các khu vực thuộc Quảng Ngãi và Khánh Hòa ngày 29/07/2026.

Trong 6 giờ tới, các khu vực sườn dốc và sông suối nhỏ tại hai tỉnh Quảng Ngãi và Khánh Hòa đối mặt với nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất cũng như sụt lún đất do ảnh hưởng của mưa lũ hoặc dòng chảy lớn.

Cảnh báo nguy cơ lũ quét và sạt lở đất tại khu vực miền Trung

Chi tiết các khu vực có nguy cơ cao trong 6 giờ tới

Các điểm dân cư, vùng sườn dốc và khu vực ven sông suối nhỏ tại các địa phương sau cần đặc biệt lưu ý:

Tỉnh Quảng Ngãi: Ba Tơ, Ba Vinh, Ba Động, Ba Tô, Sơn Linh, Sơn Tây Thượng, Tây Trà, Tây Trà Bồng, Thanh Bồng.

Ba Tơ, Ba Vinh, Ba Động, Ba Tô, Sơn Linh, Sơn Tây Thượng, Tây Trà, Tây Trà Bồng, Thanh Bồng. Tỉnh Khánh Hòa: Lâm Sơn, Bác Ái Tây, Bắc Khánh Vĩnh, Nam Khánh Vĩnh, Tây Khánh Vĩnh, Trung Khánh Vĩnh.

Tác động và khuyến cáo an toàn

Lũ quét và sạt lở đất có thể gây tác động nghiêm trọng đến môi trường, đe dọa trực tiếp đến tính mạng của người dân. Bên cạnh đó, hiện tượng này có thể gây tắc nghẽn giao thông cục bộ, làm ảnh hưởng tới quá trình di chuyển của các phương tiện và làm hư hỏng các công trình dân sinh, kinh tế.

Khuyến cáo: Người dân sinh sống trong khu vực nằm trong vùng cảnh báo cần chủ động theo dõi sát diễn biến thời tiết, hạn chế di chuyển qua các ngầm tràn, khe suối nhỏ và sẵn sàng phương án di dời đến nơi an toàn khi có dấu hiệu bất thường.