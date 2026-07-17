Cảnh báo nguy cơ lũ quét và sạt lở đất tại tỉnh Tuyên Quang ngày 17/07/2026 Trong 6 giờ tới, tỉnh Tuyên Quang đối mặt nguy cơ cao xảy ra lũ quét và sạt lở đất tại nhiều khu vực như Sơn Dương, Lâm Bình, Kim Bình do tác động của mưa lũ.

Trong 6 giờ tới, khu vực tỉnh Tuyên Quang đối mặt với nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất và sụt lún đất trên các sườn dốc và suối nhỏ. Người dân và chính quyền địa phương cần chủ động các biện pháp ứng phó kịp thời.

TIN CẢNH BÁO LŨ QUÉT, SẠT LỞ ĐẤT, SỤT LÚN ĐẤT DO MƯA LŨ HOẶC DÒNG CHẢY TRÊN KHU VỰC TỈNH TUYÊN QUANG

Khu vực cảnh báo nguy cơ cao

Theo ghi nhận, các địa danh sau đây tại tỉnh Tuyên Quang nằm trong vùng cảnh báo có nguy cơ xảy ra lũ quét và sạt lở đất trong 6 giờ tới:

Bạch Ngọc, Bình Ca, Cán Tỷ, Côn Lôn, Đông Thọ, Du Già, Đường Thượng.

Hùng Lợi, Kim Bình, Lâm Bình, Lùng Tám, Mậu Duệ, Minh Ngọc, Minh Sơn.

Minh Tân, Minh Thanh, Ngọc Đường, Phường Hà Giang 1, Phường Hà Giang 2.

Quản Bạ, Sơn Dương, Tân Thanh, Thái Bình, Thuận Hòa, Thượng Lâm.

Tùng Bá, Tùng Vài, Yên Cường, Yên Minh.

Tác động và rủi ro thiên tai

Lũ quét và sạt lở đất có thể gây ra những tác động tiêu cực đến môi trường và an toàn dân sinh. Cụ thể:

Giao thông: Nguy cơ tắc nghẽn giao thông cục bộ, làm hư hỏng các công trình hạ tầng đường bộ tại các khu vực đồi núi.

Nguy cơ tắc nghẽn giao thông cục bộ, làm hư hỏng các công trình hạ tầng đường bộ tại các khu vực đồi núi. Sản xuất: Gây thiệt hại cho hoa màu, chuồng trại và các hoạt động sản xuất nông nghiệp ven sông, suối.

Gây thiệt hại cho hoa màu, chuồng trại và các hoạt động sản xuất nông nghiệp ven sông, suối. Công trình: Đe dọa an toàn các công trình dân dụng và nhà ở tại những vị trí có địa chất yếu hoặc sườn dốc dựng đứng.

Khuyến cáo an toàn cho người dân

Để hạn chế thấp nhất thiệt hại, người dân trong khu vực ảnh hưởng cần lưu ý:

Thường xuyên theo dõi thông tin thời tiết qua các kênh chính thống.

Tránh di chuyển qua các khu vực khe suối, ngầm tràn khi có mưa lớn hoặc dòng chảy xiết.

Sẵn sàng phương án sơ tán nếu phát hiện các dấu hiệu bất thường như tiếng động lạ từ đồi núi, vết nứt trên mặt đất hoặc nước suối chuyển màu đục đột ngột.

Cấp độ rủi ro thiên tai do lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất do mưa lũ hoặc dòng chảy: Cấp 1.