Cảnh báo nguy cơ sạt lở đất và lũ quét tại các khu vực thuộc tỉnh Quảng Trị ngày 16/08/2026 Trong 6 giờ tới, tỉnh Quảng Trị có nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất và sụt lún tại nhiều khu vực như Dân Hóa, Minh Hóa, Thượng Trạch, Kim Phú.

Cơ quan khí tượng vừa phát bản tin cảnh báo nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất và sụt lún đất trên địa bàn tỉnh Quảng Trị trong 6 giờ tới. Người dân sinh sống tại các khu vực có nguy cơ cao cần chủ động triển khai ngay các biện pháp phòng tránh an toàn.

Các khu vực tại Quảng Trị nằm trong vùng nguy cơ cao

Trong thời gian 6 giờ tới, nguy cơ xảy ra lũ quét trên các suối nhỏ, sạt lở đất và sụt lún đất trên sườn dốc được tập trung tại các địa bàn thuộc tỉnh Quảng Trị bao gồm:

Dân Hóa

Kim Điền

Kim Phú

Minh Hóa

Thượng Trạch

Tuyên Lâm

Tuyên Sơn

Rủi ro thiên tai và tác động có thể xảy ra

Tác động do mưa lũ hoặc dòng chảy gia tăng nguy cơ cao dẫn đến các hình thái thiên tai nguy hiểm:

Lũ quét: Hình thành nhanh trên các suối nhỏ, gây ngập cục bộ và nguy hiểm cho người cũng như tài sản.

Hình thành nhanh trên các suối nhỏ, gây ngập cục bộ và nguy hiểm cho người cũng như tài sản. Sạt lở và sụt lún đất: Dễ xảy ra tại các sườn dốc, ta-luy đường giao thông, đe dọa trực tiếp các hộ dân sống ven đồi núi.

Khuyến cáo hành động an toàn

Để hạn chế tối đa thiệt hại, người dân trong khu vực cảnh báo cần thực hiện các biện pháp ứng phó sau: