Cảnh báo nguy cơ xảy ra lũ quét và sạt lở đất tại 8 tỉnh Bắc Bộ ngày 06/08/2026 Trong 6 giờ tới, nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại 8 tỉnh Bắc Bộ gồm Lai Châu, Điện Biên, Sơn La, Phú Thọ, Lào Cai, Tuyên Quang, Thái Nguyên, Quảng Ninh.

Trong 6 giờ tới, khu vực các tỉnh Bắc Bộ có nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất và sụt lún đất trên các sườn dốc, suối nhỏ. Người dân tại các vùng đồi núi và ven sông suối cần đặc biệt nâng cao cảnh giác để đảm bảo an toàn.

Cảnh báo nguy cơ lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất tại các tỉnh khu vực Bắc Bộ.

Các khu vực có nguy cơ cao xảy ra thiên tai

Diễn biến thời tiết nguy hiểm được cảnh báo tập trung tại các địa phương thuộc vùng núi và trung du Bắc Bộ, bao gồm:

Lai Châu

Điện Biên

Sơn La

Phú Thọ

Lào Cai

Tuyên Quang

Thái Nguyên

Quảng Ninh

Rủi ro thiên tai cần lưu ý

Mưa lớn kết hợp cùng dòng chảy bề mặt gia tăng dẫn đến các hiện tượng thời tiết nguy hiểm nguy cơ cao:

Lũ quét: Xuất hiện bất ngờ trên các suối nhỏ, ngầm tràn, khu vực lòng chảo.

Xuất hiện bất ngờ trên các suối nhỏ, ngầm tràn, khu vực lòng chảo. Sạt lở đất, sụt lún đất: Xảy ra trên các sườn dốc, ta luy đường giao thông, khu vực đang thi công công trình.

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