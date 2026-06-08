Cảnh báo nguy cơ xảy ra lũ quét và sạt lở đất tại 8 tỉnh Bắc Bộ ngày 06/08/2026
Trong 6 giờ tới, nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại 8 tỉnh Bắc Bộ gồm Lai Châu, Điện Biên, Sơn La, Phú Thọ, Lào Cai, Tuyên Quang, Thái Nguyên, Quảng Ninh.
Trong 6 giờ tới, khu vực các tỉnh Bắc Bộ có nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất và sụt lún đất trên các sườn dốc, suối nhỏ. Người dân tại các vùng đồi núi và ven sông suối cần đặc biệt nâng cao cảnh giác để đảm bảo an toàn.
Các khu vực có nguy cơ cao xảy ra thiên tai
Diễn biến thời tiết nguy hiểm được cảnh báo tập trung tại các địa phương thuộc vùng núi và trung du Bắc Bộ, bao gồm:
- Lai Châu
- Điện Biên
- Sơn La
- Phú Thọ
- Lào Cai
- Tuyên Quang
- Thái Nguyên
- Quảng Ninh
Rủi ro thiên tai cần lưu ý
Mưa lớn kết hợp cùng dòng chảy bề mặt gia tăng dẫn đến các hiện tượng thời tiết nguy hiểm nguy cơ cao:
- Lũ quét: Xuất hiện bất ngờ trên các suối nhỏ, ngầm tràn, khu vực lòng chảo.
- Sạt lở đất, sụt lún đất: Xảy ra trên các sườn dốc, ta luy đường giao thông, khu vực đang thi công công trình.
Khuyến cáo an toàn
- Chủ động quan sát: Theo dõi chặt chẽ các dấu hiệu sạt lở như vết nứt trên mặt đất, nước sông suối chuyển màu đục ngầu đột ngột.
- Hạn chế di chuyển: Không đi qua ngầm tràn, khe suối nhỏ, đoạn đường ngập sâu hoặc có nguy cơ sạt lở cao trong thời gian cảnh báo.
- Sẵn sàng sơ tán: Di dời người và tài sản đến nơi an toàn khi có yêu cầu hoặc khi phát hiện dấu hiệu nguy hiểm.