Vì an ninh Tổ quốc “Cánh tay nối dài” của chính quyền cơ sở Người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh Lâm Đồng là “cánh tay nối dài” của chính quyền cơ sở, nhân tố then chốt giúp giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa, góp phần xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh và củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Cầu nối pháp luật

Di cư từ các tỉnh phía Bắc vào Tây Nguyên lập nghiệp, ông Hạng A Tùng, dân tộc Mông, ở bản Tân Lập, xã Tuy Đức (Lâm Đồng) thấm thía những khó khăn của đồng bào mình trong việc tiếp cận thông tin, chính sách pháp luật. Cũng vì vậy, ông tự nguyện trở thành “người phiên dịch luật pháp” cho cộng đồng.

Ông Sầm Minh Đông (bên trái) vận động bà con tham gia xây dựng bon làng phát triển.

Ông Tùng sống gần gũi, thân tình, hết lòng giúp bà con. Ông thường xuyên vận động bà con trong bản chăm lo làm ăn, giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc, chấp hành quy định pháp luật; động viên, hòa giải các vụ việc mâu thuẫn trong bản.

Trước những việc làm thiết thực của ông, năm 2011, ông Tùng được bà con tin tưởng bầu làm tổ trưởng tổ hòa giải, người uy tín của bản. Phát huy vai trò, ông Tùng trở thành “cầu nối” giữa các ban, ngành, đoàn thể địa phương trong việc tuyên truyền, kêu gọi bà con tham gia các phong trào, cuộc vận động do địa phương phát động, chung tay xây dựng quê hương phát triển.

Tranh thủ buổi tối, bà con bản Tân Lập lại tập trung về nhà sinh hoạt cộng đồng để tham gia họp bản. Tại cuộc họp, ông Hạng A Tùng cùng đại diện địa phương thông tin đến bà con những quy định, chính sách thiết thực trong đời sống; việc triển khai các chương trình, dự án cũng như giải đáp những thắc mắc của bà con. Khi có những quy định, chính sách pháp luật mới được ban hành, ông Tùng cũng là người tích cực nghiên cứu, học tập để về truyền đạt lại cho bà con trong bản.

Ông Tùng chia sẻ, mình phải nói đi đôi với làm, nói đúng, làm đúng thì bà con mới nghe theo. Là người có uy tín thì phải giữ mình, phải học mỗi ngày. Được bầu là người có uy tín của bản, tôi luôn cùng đại diện chính quyền địa phương giải thích, trả lời, tuyên truyền các quy định, chủ trương, chính sách pháp luật của Đảng và Nhà nước, địa phương giúp bà con hiểu để chấp hành, bảo vệ được quyền, lợi ích của bà con bản mình.



Tích cực trong các phong trào

Là trưởng bon, người có uy tín của bon Kon Hao, phường Bắc Gia Nghĩa (Lâm Đồng), ông Sầm Minh Đông, dân tộc Tày luôn gương mẫu đi đầu, kêu gọi, vận động bà con tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, xây dựng địa phương ngày càng phát triển.



Bon Kon Hao hôm nay như được thay áo mới, các tuyến đường trong bon được bê tông, nhựa hóa với hệ thống đèn đường thắp sáng giúp bà con thuận tiện trong sinh hoạt, sản xuất. Với hơn 65% người dân là đồng bào dân tộc thiểu số, đời sống người dân ở bon Kon Hao trước đây còn nhiều khó khăn.

Mong muốn nâng cao chất lượng cuộc sống cho bà con, ông Sầm Minh Đông đã cùng chi bộ, ban tự quản bon kêu gọi, vận động bà con đóng góp kinh phí để xây dựng cổng chào, góp sức cùng Nhà nước làm đường, lắp đèn đường thắp sáng… giúp bà con đi lại thuận tiện.

Ông Sầm Minh Đông cho biết, muốn người dân đồng lòng, góp sức thì cần giải thích và cho bà con thấy những lợi ích từ các phong trào thi đua, các công trình mang lại. Khi triển khai các công trình, tham gia xây dựng nông thôn mới phải xuất phát từ người dân và người hưởng thụ là bà con...

Không ngại nắng mưa, vất vả, ông Đông tích cực tuyên truyền, giải thích rõ về ý nghĩa, mục tiêu, nội dung cụ thể của các chương trình, cuộc vận động để bà con cùng biết, cùng tham gia thực hiện. Với sự kiên trì vận động, bà con đã tích cực góp công, góp sức xây dựng cơ sở hạ tầng, tham gia phát triển kinh tế, hưởng ứng các phong trào thi đua ở địa phương, đoàn kết xây dựng nông thôn mới, xây dựng bon làng giàu đẹp.



Phát huy tốt vai trò

Ông Hạng A Tùng tuyên truyền pháp luật, vận động bà con chăm lo làm ăn, giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc.

Thời gian qua, Sở Dân tộc và Tôn giáo đã tích cực phối hợp với các đơn vị thường xuyên gặp gỡ, quan tâm đến người có uy tín; tổ chức bồi dưỡng kiến thức về quốc phòng - an ninh, cung cấp thông tin cần thiết về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước cho người có uy tín. Thông qua người uy tín, là cầu nối để tuyên truyền, vận động đồng bào dân tộc thiểu số chấp hành chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước nói chung, lồng ghép nội dung giáo dục pháp luật, giữ gìn an ninh trật tự vào các hoạt động sinh hoạt cộng đồng, lễ hội dân tộc.

Từ năm 2014 đến nay, người uy tín trong tỉnh đã tham gia hàng ngàn cuộc hòa giải, cảm hóa nhiều đối tượng hòa nhập cộng đồng; tham gia tố giác hàng trăm tội phạm; cung cấp nhiều nguồn tin có giá trị, phản bác tin đồn xấu, góp phần bảo vệ an ninh trật tự tại địa phương; chủ động tham gia giải quyết kịp thời những vướng mắc từ cơ sở, không để xảy ra “điểm nóng”, qua đó, góp phần giữ vững an ninh trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh.

Những người có uy tín trên địa bàn tỉnh đã thể hiện rõ vai trò là chiếc cầu nối quan trọng giữa Đảng, chính quyền với đồng bào dân tộc thiểu số. Họ tích cực tuyên truyền, vận động người dân thực hiện nghiêm các quy định pháp luật; thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, góp phần xóa đói giảm nghèo và xây dựng nông thôn mới. Đồng thời, người có uy tín cũng đóng vai trò nòng cốt trong việc gìn giữ và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, xây dựng đời sống văn hóa tại khu dân cư, củng cố hệ thống chính trị ở cơ sở, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân; tuyên truyền, vận động Nhân dân các dân tộc nâng cao tinh thần cảnh giác cách mạng, chống mọi âm mưu của các thế lực thù địch.