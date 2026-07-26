Cannes 3-3 Roma: Hai đội chia điểm Cannes đối đầu Roma tại Stade Pierre de Coubertin trong trận giao hữu ngày 26/07/2026, với Roma nắm lợi thế từ lần chạm trán gần nhất

Cannes 3 - 3 Roma Kết thúc 0' Trận đấu bắt đầu Cannes tiếp đón Roma.

13' Cannes nhỉnh hơn trong thế trận giằng co Phút 13', Cannes đang nhỉnh hơn về quyền kiểm soát với tỷ lệ 51-49, nhưng thế trận vẫn khá cân bằng khi hai đội hòa 0-0. Roma có nhiều hơn một quả phạt góc, cho thấy đội khách vẫn sẵn sàng rình rập cơ hội.

18' Wesley nhận thẻ vàng ở phút 18 Phút 18, Wesley nhận thẻ vàng trong bối cảnh Cannes và Roma vẫn hòa 0-0. Tấm thẻ sớm buộc Wesley phải thận trọng hơn trong phần còn lại của trận đấu.

25' Cannes kiểm soát thế trận Phút 25, Cannes đang nắm quyền chủ động với thời lượng cầm bóng 57-43, trong khi Roma lùi đội hình và chờ cơ hội phản công. Tuy nhiên, thế trận chưa tạo ra nhiều đột biến khi Cannes mới dứt điểm 1-0 và chỉ nhỉnh hơn về phạt góc 2-1.

31' Cédric Makutungu nhận thẻ vàng Phút 31', Cédric Makutungu nhận thẻ vàng. Trận đấu đã có thêm một lời nhắc nhở về sự quyết liệt trên sân.

34' Dybala đưa Roma vượt lên ở phút 34 Phút 34, Paulo Dybala lập công, đưa Roma vượt lên dẫn Cannes 0-1. Đội khách đã tận dụng tốt cơ hội để mở tỷ số.

37' Cannes cầm bóng, Roma hiệu quả Phút 37, Cannes nhỉnh hơn về thời lượng kiểm soát bóng với 51 - 49 , nhưng chưa tạo ra cú dứt điểm nào. Roma tiếp tục giữ lợi thế nhờ dứt điểm 0 - 1 , còn thế trận phạt góc vẫn cân bằng 2 - 2 .

43' Donyell Malen nhân đôi cách biệt cho Roma Phút 43, Donyell Malen lập công, đưa Roma dẫn Cannes 2-0. Đội khách đang tạo ra khoảng cách đáng kể trước giờ nghỉ.

45+1' Wesley nhận thẻ đỏ ngay trước giờ nghỉ Phút 45+1', Wesley nhận thẻ vàng thứ hai và rời sân, khiến Cannes phải chơi thiếu người. Roma đang dẫn 0-2, nên bất lợi của Cannes càng trở nên rõ rệt trước giờ nghỉ.

45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 0 - 2.

46' Hiệp 2 bắt đầu Hiệp 2 bắt đầu.

46' Dovbyk vào sân đầu hiệp hai Phút 46', Artem Dovbyk vào sân thay Donyell Malen. Roma có sự điều chỉnh ngay đầu hiệp hai trong bối cảnh đang nắm lợi thế rõ rệt trước Cannes.

46' Roma thay người đầu hiệp hai Phút 46', Daniele Ghilardi vào sân thay Gianluca Mancini khi hiệp hai bắt đầu. Roma đang dẫn Cannes 0-2 và tiếp tục điều chỉnh nhân sự sau giờ nghỉ.

46' Gollini vào sân sau giờ nghỉ Phút 46', Pierluigi Gollini vào sân thay Mile Svilar. Roma trở lại sau giờ nghỉ với lợi thế dẫn Cannes 0-2 và chơi hơn người sau thẻ đỏ của Wesley.

46' Emanuele Lulli vào sân ngay sau giờ nghỉ Phút 46, Emanuele Lulli vào sân thay Mario Hermoso . Màn điều chỉnh diễn ra ngay sau thẻ đỏ của Wesley, trong bối cảnh trận đấu vừa trải qua một hiệp đầu nhiều biến động.

46' Francesco Panico vào sân đầu hiệp hai Phút 46', Francesco Panico vào sân thay Muhammed Bah. Đây là sự điều chỉnh nhân sự ngay đầu hiệp hai.

46' Roma thay người ngay đầu hiệp hai Phút 46', Jan Ziolkowski vào sân thay Matías Soulé. Roma thực hiện điều chỉnh trong bối cảnh đang dẫn Cannes 0-2 và trận đấu vừa chứng kiến Wesley nhận thẻ đỏ.

51' Roma nắm thế chủ động Bước sang phút 51', Roma vẫn nắm thế chủ động với thời lượng cầm bóng 42 - 58 và nhỉnh hơn về dứt điểm 1 - 2. Cannes chưa tạo được cú sút trúng đích, trong khi Roma có 2 pha đi đúng hướng, cho thấy đội chủ nhà đang gặp khó trong việc gây sức ép.

55' Dybala lập công, Roma nới rộng cách biệt Phút 55, Paulo Dybala lập công, giúp Roma nới rộng cách biệt lên 0-3 trước Cannes. Roma đang cho thấy sự hiệu quả khi tạo ra khoảng cách lớn trong hiệp hai.

62' Alessandro Di Nunzio vào sân Phút 62, Alessandro Di Nunzio vào sân thay Paulo Dybala. Roma đang nắm lợi thế lớn sau các bàn thắng và thẻ đỏ của Wesley.

63' Angeliño vào sân ở phút 63 Phút 63, Angeliño được tung vào sân thay Evan Ndicka. Sự điều chỉnh này diễn ra sau khi Roma đã tạo cách biệt lớn và đối thủ chỉ còn 10 người.

63' Federico Nardin vào sân ở phút 63 Phút 63, Federico Nardin được tung vào sân thay Bryan Cristante. Đây là sự điều chỉnh nhân sự của Roma trong thế trận đang có lợi thế lớn.

63' Cannes cầm bóng, Roma sắc bén hơn Phút 63, Cannes kiểm soát bóng nhiều hơn với tỷ lệ 60 - 40 nhưng chưa tạo được sức ép tương xứng. Roma dẫn 0-3 và cho thấy sự sắc bén ở khâu dứt điểm khi số lần trúng đích là 1 - 3.

64' Houssen Abderrahmane được tung vào sân Phút 64, Houssen Abderrahmane vào sân thay Raphaël Gerbeaud. Đây là sự điều chỉnh đáng chú ý trong thời điểm trận đấu đang có nhiều biến động.

64' Samuel Dié vào sân ở phút 64 Phút 64, Samuel Dié vào sân thay Malhory Noc. Một sự điều chỉnh nhân sự đáng chú ý ở thời điểm trận đấu bước vào giai đoạn quan trọng.

64' Gioele Giammattei vào sân Phút 64, Gioele Giammattei vào sân thay Devyne Rensch. Đây là sự điều chỉnh nhân sự đầu tiên của Roma sau những diễn biến đáng chú ý trong hiệp một.

64' Yanis Hadjem vào sân ở phút 64 Phút 64, Yanis Hadjem được tung vào sân thay Alan Kerouedan. Đây là sự điều chỉnh đáng chú ý trong thế trận Roma đang chiếm ưu thế.

64' Julien Lopez vào sân thay Ahmed Majid Phút 64, Julien Lopez được tung vào sân thay Ahmed Majid.

64' George Morgan vào sân ở phút 64 Phút 64, George Morgan vào sân thay Cédric Makutungu. Roma đang dẫn 0-3, nên sự thay đổi này diễn ra trong thế trận khá thuận lợi cho đội khách.

64' Brice Oggad vào sân ở phút 64 Phút 64, Brice Oggad vào sân thay Sébastien Corchia. Roma có thêm một sự điều chỉnh nhân sự trong hiệp hai.

69' Julien Lopez rút ngắn cách biệt cho Cannes Phút 69, Julien Lopez lập công, giúp Cannes rút ngắn cách biệt xuống 1-3 trước Roma. Bàn thắng đem lại dấu hiệu khởi sắc cho Cannes sau quãng thời gian bị Roma áp đảo về tỷ số.

75' Cannes kiểm soát, Roma vẫn dẫn sâu Phút 75, Cannes kiểm soát bóng vượt trội 62-38 và tạo nhiều pha dứt điểm hơn 9-3, nhưng Roma vẫn giữ lợi thế dẫn bàn. Sức ép của Cannes còn thể hiện qua 5-3 quả phạt góc, trong khi Roma đang tập trung bảo vệ cách biệt.

79' Maxime Borges Varela vào sân phút 79 Phút 79, Maxime Borges Varela được tung vào sân thay Léandro Morante. Đây là sự điều chỉnh nhân sự của đội bóng ở thời điểm cuối trận.

87' Roma áp đảo kiểm soát, Cannes vẫn dứt điểm Phút 87, Roma áp đảo hoàn toàn về thời lượng kiểm soát bóng với 11 - 89 , buộc Cannes phải chơi trong thế bị động. Dù vậy, Cannes vẫn tìm được nhiều cơ hội dứt điểm hơn, 12 - 3, khiến những phút cuối chưa hẳn dễ dàng cho đội khách đang dẫn.

88' Cannes níu hy vọng ở phút 88 Phút 88, Julien Lopez ghi bàn sau đường kiến tạo của Samuel Dié, giúp Cannes rút ngắn tỷ số xuống 2-3. Roma vẫn dẫn trước, nhưng bàn thắng muộn này khiến những phút cuối trở nên đặc biệt căng thẳng.

KT Kết thúc: Cannes 3-3 Roma Trận đấu khép lại với tỷ số 3 - 3.

Cập nhật lúc 00:32 27/07/2026

Đội hình chính thức Cannes Sơ đồ 4-2-3-1 Roma Sơ đồ 3-4-2-1 1 Quentin Beunardeau 14 Sébastien Corchia 3 Cédric Makutungu 24 Léandro Morante 17 Loup-Diwan Gueho 4 Loup Hervieu 18 Ahmed Majid 7 Malhory Noc 6 Cédric Gonçalves 11 Alan Kerouedan 23 Raphaël Gerbeaud 99 Mile Svilar 23 Gianluca Mancini 5 Evan Ndicka 22 Mario Hermoso 2 Devyne Rensch 4 Bryan Cristante 69 Muhammed Bah 43 Wesley 18 Matías Soulé 21 Paulo Dybala 14 Donyell Malen Dự bị Cannes 8 George Morgan 15 Cheikh N'Doye 20 Julien Lopez 25 Almike N'Diaye 26 Brice Oggad 27 Houssen Abderrahmane 28 Yanis Hadjem 29 Samuel Dié 30 Fabio Vanni Roma 3 Angeliño 9 Artem Dovbyk 24 Jan Ziolkowski 68 Antonio Arena 70 Giorgio De Marzi 72 Federico Nardin 77 Emanuele Lulli 87 Daniele Ghilardi 95 Pierluigi Gollini Cập nhật đội hình lúc 22:35 26/07/2026

Cannes Thống kê Roma 22% Kiểm soát bóng 78% 14 Dứt điểm 3 6 Trúng đích 3 5 Phạt góc 3 14 Phạm lỗi 15 1 Việt vị 4

Cầu thủ nổi bật Paulo Dybala Roma 2 bàn Julien Lopez Cannes 2 bàn Donyell Malen Roma 1 bàn Brice Oggad Cannes 1 kiến tạo Samuel Dié Cannes 1 kiến tạo

Thông tin trận đấu

Cannes sẽ đối đầu Roma tại Stade Pierre de Coubertin lúc 22h30 ngày 26/07/2026, trong khuôn khổ Giao hữu CLB. Đây là cuộc so tài mà kết quả đối đầu gần nhất đang nghiêng về đại diện Italy.

Roma có lợi thế tâm lý

Cannes và Roma mới có một lần chạm trán gần nhất. Roma giành chiến thắng, trong khi Cannes chưa thắng và hai đội cũng chưa có trận hòa trong lần đối đầu được thống kê.

Khoảng cách về dữ liệu đối đầu không lớn về số lượng, nhưng vẫn tạo ra lợi thế tâm lý nhất định cho Roma. Cannes sẽ cần nhập cuộc tập trung, đặc biệt trong những thời điểm trận đấu chuyển trạng thái và sức ép bắt đầu gia tăng.

Trận đấu của sự thử nghiệm

Với tính chất giao hữu, cuộc so tài tại Stade Pierre de Coubertin có thể được nhìn nhận như cơ hội để hai đội kiểm tra cách vận hành, khả năng phối hợp và mức độ sẵn sàng của các cầu thủ. Tuy nhiên, do nguồn thông tin không cung cấp đội hình dự kiến, phong độ gần đây hay danh sách vắng mặt, chưa thể xác định cụ thể sơ đồ chiến thuật mà Cannes và Roma sẽ sử dụng.

Cannes nhiều khả năng cần ưu tiên sự chặt chẽ trong tổ chức, duy trì cự ly hợp lý giữa các tuyến và hạn chế để Roma khai thác khoảng trống. Ở chiều ngược lại, Roma có thể bước vào trận đấu với sự tự tin hơn nhờ kết quả tích cực ở lần gặp gần nhất, nhưng vẫn phải duy trì tính kỷ luật khi đối thủ được chơi trên sân Stade Pierre de Coubertin.

Nhận định trước trận

Những dữ liệu hiện có chưa đủ để đánh giá toàn diện phong độ hoặc tương quan lực lượng của hai đội. Dù vậy, Roma đang sở hữu lợi thế rõ ràng về đối đầu khi đã giành chiến thắng trong lần chạm trán gần nhất. Cannes sẽ phải tìm cách tạo ra thế trận cân bằng bằng sự tập trung và khả năng tổ chức, trong khi Roma được kỳ vọng tận dụng lợi thế tâm lý để kiểm soát diễn biến trận đấu.

Cuộc so tài này vì thế có thể được quyết định bởi khả năng thích ứng với những điều chỉnh chiến thuật trong trận, thay vì chỉ dựa vào lịch sử đối đầu. Kết quả chung cuộc vẫn khó xác định khi dữ liệu về đội hình và phong độ không được cung cấp.

Lịch sử đối đầu 1 trận gần nhất Cannes · 0 thắng 0 hòa Roma · 1 thắng Roma 3 - 0 Cannes ROM

Cannes 5 trận gần nhất T B Roma 5 trận gần nhất T T T T T

Tình hình lực lượng Cannes Không có thông tin Roma ✚ Luigi Cherubini (Muscle Fatigue)