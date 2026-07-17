Cao tốc CT.33 dài 150km kết nối TP.HCM với miền Tây: Tổng vốn 70.000 tỷ đồng Tuyến cao tốc TP.HCM - Sóc Trăng (CT.33) được đẩy tiến độ triển khai trước năm 2030 với tổng vốn đầu tư 70.000 tỷ đồng, đóng vai trò trục động lực phía Đông giảm tải cho Quốc lộ 1.

HĐND tỉnh Vĩnh Long vừa chính thức thông qua nghị quyết thống nhất giao UBND tỉnh Vĩnh Long làm cơ quan có thẩm quyền nghiên cứu và triển khai dự án đầu tư xây dựng tuyến đường bộ cao tốc TP.HCM - Long An - Tiền Giang - Bến Tre - Trà Vinh - Sóc Trăng (ký hiệu CT.33). Dự án được thực hiện theo phương thức đối tác công tư (PPP), đánh dấu bước ngoặt quan trọng trong việc hoàn thiện mạng lưới hạ tầng giao thông chiến lược tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long.

Quy mô và hướng tuyến chiến lược của cao tốc CT.33

Theo quy hoạch mạng lưới đường bộ giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, tuyến cao tốc CT.33 có tổng chiều dài khoảng 150km. Điểm đầu của dự án nằm tại khu vực giao giữa cao tốc Bến Lức - Long Thành (Vành đai 3) với Quốc lộ 50 tại TP.HCM. Điểm cuối kết nối trực tiếp vào nút giao với cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng (CT.34) tại khu vực Sóc Trăng.

Dựa trên các điều chỉnh cục bộ để phù hợp với thực tế phát triển, hướng tuyến của dự án đi qua địa phận của 5 địa phương. Cụ thể, tuyến đường trải dài khoảng 79,1km qua tỉnh Vĩnh Long, 28,5km qua tỉnh Tây Ninh, 24,9km qua TP. Cần Thơ, 15,8km qua tỉnh Đồng Tháp và đoạn ngắn 1,7km thuộc TP.HCM.

Hướng tuyến cao tốc CT.33. Ảnh: Báo Xây Dựng

Phân kỳ đầu tư và phương án tài chính 70.000 tỷ đồng

Nghiên cứu sơ bộ cho thấy tổng mức đầu tư của dự án ước tính khoảng 70.000 tỷ đồng. Con số này tăng cao so với các phương án nghiên cứu ban đầu do đơn vị tư vấn đã cập nhật lại hướng tuyến, quy mô đầu tư và áp dụng các giải pháp kỹ thuật tiên tiến để đảm bảo tính bền vững cho công trình trên nền đất yếu của khu vực miền Tây.

Để tối ưu hóa nguồn lực, dự án được đề xuất phân kỳ thành hai giai đoạn triển khai cụ thể:

Giai đoạn 1: Tập trung xây dựng mới khoảng 71,1km đường cao tốc đi qua TP. Cần Thơ và tỉnh Vĩnh Long. Trong thời gian này, dự án sẽ tận dụng khoảng 55km các tuyến quốc lộ hiện hữu để đảm bảo tính kết nối. Đồng thời, thực hiện mở rộng 17km đường từ quy mô 2 làn xe lên 4 làn xe, kết hợp khai thác chung các đoạn Quốc lộ 60 qua cầu Đại Ngãi, cầu Rạch Miễu 2 và đường nối nút giao Thân Cửu Nghĩa.

Tập trung xây dựng mới khoảng 71,1km đường cao tốc đi qua TP. Cần Thơ và tỉnh Vĩnh Long. Trong thời gian này, dự án sẽ tận dụng khoảng 55km các tuyến quốc lộ hiện hữu để đảm bảo tính kết nối. Đồng thời, thực hiện mở rộng 17km đường từ quy mô 2 làn xe lên 4 làn xe, kết hợp khai thác chung các đoạn Quốc lộ 60 qua cầu Đại Ngãi, cầu Rạch Miễu 2 và đường nối nút giao Thân Cửu Nghĩa. Giai đoạn 2: Đầu tư hoàn thiện 79km còn lại đi qua TP.HCM, tỉnh Tây Ninh, tỉnh Đồng Tháp, tỉnh Vĩnh Long và TP. Cần Thơ. Thời điểm khởi công giai đoạn này sẽ được xác định dựa trên khả năng cân đối và huy động các nguồn vốn hợp pháp.

Dự kiến chia làm 2 giai đoạn triển khai cao tốc. Ảnh minh họa

Đẩy sớm tiến độ hoàn thành trước năm 2030

Một trong những điểm đáng chú ý nhất là việc thay đổi lộ trình đầu tư. Mặc dù theo quy hoạch ban đầu, tuyến CT.33 dự kiến được đầu tư sau năm 2030, tuy nhiên trước nhu cầu cấp bách về hạ tầng, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đã thống nhất chủ trương đẩy tiến độ đầu tư lên trước năm 2030. Quyết định này được đưa ra sau buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Vĩnh Long vào tháng 6/2026.

Đến cuối tháng 6/2026, Bộ Xây dựng đã chính thức cập nhật tiến độ này vào Quy hoạch mạng lưới đường bộ thời kỳ 2021-2030. Việc điều chỉnh này hoàn toàn phù hợp với Luật Quy hoạch, tạo hành lang pháp lý vững chắc để các địa phương sớm xúc tiến các thủ tục chuẩn bị đầu tư.

Kỳ vọng giải tỏa áp lực cho Quốc lộ 1

Khi đi vào hoạt động, cao tốc CT.33 sẽ hình thành một trục giao thông dọc phía Đông hoàn chỉnh, tạo sự liên kết chặt chẽ giữa trung tâm kinh tế TP.HCM với các tỉnh vùng hạ lưu sông Tiền và sông Hậu. Đây được xem là giải pháp căn cơ để giảm tải cho Quốc lộ 1 - tuyến huyết mạch đang đối mặt với tình trạng quá tải nghiêm trọng.

Bên cạnh lợi ích về giao thông, dự án còn đóng vai trò then chốt trong việc nâng cao năng lực logistics bằng cách kết nối hệ thống cảng biển, cảng thủy nội địa. Tuyến đường được kỳ vọng sẽ kích hoạt làn sóng đầu tư vào các khu công nghiệp, đô thị và dịch vụ dọc tuyến, từ đó nâng cao năng lực cạnh tranh và tạo động lực tăng trưởng mới cho toàn vùng Đồng bằng sông Cửu Long.

Lưu ý: Thông tin dự án có thể thay đổi theo các quyết định điều chỉnh quy hoạch chính thức từ cơ quan có thẩm quyền.