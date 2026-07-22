Cao tốc CT.33 nối TP.HCM với miền Tây: Vĩnh Long chủ trì dự án hơn 93.800 tỷ đồng UBND tỉnh Vĩnh Long được giao làm cơ quan có thẩm quyền triển khai cao tốc CT.33 theo phương thức PPP. Tuyến đường dài 150km, đi qua 5 tỉnh thành với tổng vốn đầu tư lớn.

HĐND tỉnh Vĩnh Long vừa chính thức thông qua Nghị quyết giao UBND tỉnh làm cơ quan có thẩm quyền nghiên cứu và triển khai dự án đầu tư xây dựng tuyến đường bộ cao tốc TP.HCM - Long An - Tiền Giang - Bến Tre - Trà Vinh - Sóc Trăng (ký hiệu CT.33). Dự án được thực hiện theo phương thức đối tác công tư (PPP), đánh giá là bước ngoặt quan trọng trong việc hoàn thiện mạng lưới giao thông vùng Đồng bằng sông Cửu Long.

Quy mô và hướng tuyến cao tốc CT.33

Theo báo cáo nghiên cứu, tuyến cao tốc CT.33 có tổng chiều dài khoảng 150,1km. Điểm đầu (Km0+000) đặt tại nút giao giữa đường cao tốc Bến Lức - Long Thành (Vành đai 3) và Quốc lộ 50. Điểm cuối (Km150+000) kết nối trực tiếp vào nút giao với đường cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng.

Tuyến đường dự kiến đi qua địa giới hành chính của 5 tỉnh và thành phố. Cụ thể, đoạn qua tỉnh Vĩnh Long dài nhất với 79,1km; tiếp theo là tỉnh Tây Ninh với 28,5km; TP Cần Thơ 24,9km; tỉnh Đồng Tháp 15,8km và đoạn qua TP.HCM dài 1,7km. Tổng mức đầu tư sơ bộ cho toàn tuyến ước tính khoảng 93.809 tỷ đồng.

UBND tỉnh Vĩnh Long được giao làm cơ quan có thẩm quyền tổ chức nghiên cứu và chuẩn bị hồ sơ dự án cao tốc CT.33.

Lộ trình đầu tư chia làm 2 giai đoạn

Dự án cao tốc CT.33 được đề xuất phân kỳ đầu tư thành hai giai đoạn để phù hợp với khả năng huy động nguồn lực:

Giai đoạn 1 (2026-2030): Tập trung đầu tư mới khoảng 71,1km cao tốc. Trong đó bao gồm các đoạn từ Km63+000 đến Km116+400 và từ Km132+300 đến Km150+000. Tổng vốn đầu tư giai đoạn này khoảng 41.436 tỷ đồng, dự kiến thực hiện theo loại hợp đồng BOT.

Tập trung đầu tư mới khoảng 71,1km cao tốc. Trong đó bao gồm các đoạn từ Km63+000 đến Km116+400 và từ Km132+300 đến Km150+000. Tổng vốn đầu tư giai đoạn này khoảng 41.436 tỷ đồng, dự kiến thực hiện theo loại hợp đồng BOT. Giai đoạn 2 (Sau năm 2030): Triển khai 79km còn lại, bao gồm các đoạn từ Km0+000 đến Km63+000 và đoạn Km116+400 - Km132+300. Tổng mức đầu tư dự kiến cho giai đoạn này là 52.373 tỷ đồng.

Phương án đầu tư cao tốc CT.33 đang được nghiên cứu chia thành 2 giai đoạn thực hiện.

Phương thức tài chính và kỹ thuật xây dựng

Trong giai đoạn 1, cơ cấu vốn dự kiến bao gồm 29.000 tỷ đồng từ ngân sách Nhà nước (chiếm khoảng 70% tổng mức đầu tư) và 12.436 tỷ đồng do nhà đầu tư thu xếp. Thời gian hoàn vốn cho dự án ước tính khoảng 26 năm.

Về mặt kỹ thuật, đơn vị tư vấn đề xuất sử dụng phương án xây dựng cầu cạn tại những khu vực có nền đất yếu đặc trưng của miền Tây, kết hợp với nền đường đắp thông thường tại các vị trí có địa chất ổn định. Việc điều chỉnh từ nền đường đắp sang kết hợp cầu cạn là một trong những nguyên nhân khiến tổng vốn đầu tư tăng thêm hơn 23.500 tỷ đồng so với các phương án nghiên cứu trước đây.

Tầm nhìn chiến lược đến Cà Mau

Đáng chú ý, theo Quy hoạch mạng lưới đường bộ thời kỳ 2021-2030, tuyến CT.33 đã được đổi tên thành cao tốc TP.HCM - Vĩnh Long - Cần Thơ - Cà Mau. Tầm nhìn dài hạn sẽ kéo dài toàn tuyến lên khoảng 283km, quy mô 4 làn xe, kết nối thông suốt từ TP.HCM đến tận Cà Mau.

Tuyến cao tốc CT.33 được quy hoạch kéo dài đến Cà Mau, tạo trục giao thông động lực cho toàn vùng.

Khi hoàn thành, cao tốc CT.33 sẽ trở thành trục giao thông huyết mạch, giảm tải cho các tuyến quốc lộ hiện hữu, đồng thời mở rộng không gian phát triển đô thị, công nghiệp và logistics cho các địa phương ven biển Đồng bằng sông Cửu Long.

Lưu ý: Thông tin dự án có thể thay đổi theo các quyết định điều chỉnh quy hoạch và phê duyệt chính thức từ cơ quan chức năng.