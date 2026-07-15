Cao tốc Hải Phòng - Hạ Long: Tuyến đường đắt nhất Việt Nam với siêu cầu dây văng Với suất đầu tư kỷ lục 557 tỷ đồng mỗi km, cao tốc Hải Phòng - Hạ Long không chỉ là công trình hạ tầng trọng điểm mà còn là mắt xích chiến lược kết nối tam giác kinh tế phía Bắc.

Trong hệ thống hạ tầng giao thông đường bộ Việt Nam, cao tốc Hải Phòng - Hạ Long đang giữ kỷ lục về suất đầu tư cao nhất dù chiều dài chưa đầy 25km. Với tổng vốn đầu tư gần 13.700 tỷ đồng, dự án này vượt xa nhiều tuyến cao tốc quy mô lớn khác về chi phí xây dựng trên mỗi km, trở thành biểu tượng của sự kết nối hiện đại tại vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ.

Kỷ lục về suất đầu tư trong mạng lưới cao tốc

Được khởi công vào năm 2014 và chính thức thông xe từ năm 2018, cao tốc Hải Phòng - Hạ Long là dự án đầu tiên được Chính phủ giao cho địa phương làm cơ quan chủ quản đầu tư. Công trình được triển khai theo mô hình kết hợp giữa ngân sách địa phương và đối tác công tư (PPP).

Vị trí và hướng tuyến cao tốc Hải Phòng - Hạ Long. Nguồn: Internet

Toàn tuyến có chiều dài khoảng 24,6km nhưng tổng mức đầu tư đạt mức gần 13.700 tỷ đồng. Tính bình quân, mỗi km đường tiêu tốn khoảng 557 tỷ đồng. Để so sánh, các tuyến cao tốc trọng điểm khác có suất đầu tư thấp hơn đáng kể:

Tên dự án Suất đầu tư (tỷ đồng/km) Cao tốc Hải Phòng - Hạ Long 557 Cao tốc Bến Lức - Long Thành 510 Cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình 159 Cao tốc Nội Bài - Lào Cai 123

Thách thức kỹ thuật từ siêu cầu Bạch Đằng

Lý do chính khiến suất đầu tư của dự án này đạt mức kỷ lục nằm ở các hạng mục cầu vượt biển và cửa sông. Thay vì tập trung vào nền đường thông thường, phần lớn nguồn vốn được dồn cho việc vượt qua cửa sông Bạch Đằng – khu vực có địa chất phức tạp và yêu cầu kỹ thuật khắt khe.

Cây cầu Bạch Đằng nằm trên tuyến cao tốc này. Ảnh: Báo Tuổi Trẻ

Dự án được phân chia thành hai hợp phần rõ rệt:

Đoạn Hạ Long đến đầu cầu Bạch Đằng: Dài 19,3km, đầu tư bằng ngân sách địa phương với kinh phí hơn 6.400 tỷ đồng.

Dài 19,3km, đầu tư bằng ngân sách địa phương với kinh phí hơn 6.400 tỷ đồng. Cầu Bạch Đằng và hệ thống đường dẫn: Dài 5,4km, đầu tư theo hình thức BOT với tổng vốn gần 7.300 tỷ đồng.

Như vậy, chỉ riêng hạng mục cầu và nút giao cuối tuyến đã chiếm hơn 50% tổng mức đầu tư toàn dự án. Đây là minh chứng cho quy mô và độ khó của một trong những cây cầu dây văng nhiều nhịp nhất thế giới.

Động lực thúc đẩy kinh tế vùng kinh tế trọng điểm

Kể từ khi đi vào vận hành, tuyến cao tốc đã tái định nghĩa khả năng kết nối giữa Quảng Ninh với Hải Phòng và Hà Nội. Quãng đường từ Hải Phòng đi Hạ Long được rút ngắn từ 70km xuống còn 55km. Thời gian di chuyển giảm đáng kể từ 90 phút xuống chỉ còn khoảng 60 phút.

Sau khi hoàn thành và đi vào khai thác, tuyến cao tốc giúp rút ngắn thời gian di chuyển. Ảnh: Báo Quảng Ninh

Đặc biệt, khi kết hợp với cao tốc Hà Nội - Hải Phòng, thời gian di chuyển từ Hạ Long đến Hà Nội hiện chỉ còn hơn 2 giờ. Việc thông thương thuận lợi không chỉ giảm tải cho Quốc lộ 10 và Quốc lộ 18 mà còn tạo đòn bẩy cho các ngành công nghiệp, logistics và du lịch phát triển mạnh mẽ.

Nền tảng cho mục tiêu trở thành thành phố trực thuộc Trung ương

Hạ tầng giao thông đồng bộ là cơ sở để Quảng Ninh hiện thực hóa lộ trình xây dựng thành phố trực thuộc Trung ương vào năm 2050. Hiện nay, địa phương đang tích cực triển khai các bước lấy ý kiến nhân dân tại 54 xã, phường và các khu vực như Vân Đồn, Cô Tô để hoàn thiện đề án quy hoạch.

Công trình được xem là điểm nhấn hạ tầng chiến lược của tỉnh Quảng Ninh. Ảnh: Internet

Tính đến năm 2025, quy mô kinh tế của Quảng Ninh đã có những bước tiến vượt bậc với GRDP ước đạt hơn 340.000 tỷ đồng, xếp trong nhóm 10 địa phương dẫn đầu cả nước. GRDP bình quân đầu người đạt khoảng 9.000 USD, cho thấy hiệu quả rõ rệt từ việc ưu tiên đầu tư hạ tầng giao thông chiến lược.

Có thể thấy, con số 557 tỷ đồng cho mỗi km cao tốc Hải Phòng - Hạ Long là một khoản đầu tư xứng tầm. Sau 7 năm vận hành, công trình đã khẳng định vai trò là mắt xích không thể thiếu trong hành lang kinh tế phía Bắc, mở ra không gian phát triển mới cho toàn khu vực.