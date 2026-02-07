Cao tốc Nha Trang - Liên Khương hơn 25.000 tỷ đồng: Bước tiến mới phá thế độc đạo qua đèo Khánh Lê Bộ Xây dựng thống nhất giao tỉnh Khánh Hòa nghiên cứu đầu tư cao tốc Nha Trang - Liên Khương theo phương thức PPP, kỳ vọng hoàn thành phân đoạn ưu tiên trước năm 2030.

Bộ Xây dựng vừa có văn bản chính thức gửi UBND tỉnh Khánh Hòa về việc giao cơ quan có thẩm quyền nghiên cứu đầu tư dự án đường bộ cao tốc Nha Trang - Liên Khương. Đây là bước đi quan trọng nhằm hiện thực hóa tuyến giao thông huyết mạch kết nối hai trung tâm du lịch lớn nhất khu vực Nam Trung Bộ và Tây Nguyên theo phương thức đối tác công - tư (PPP).

Thống nhất chủ trương nghiên cứu đầu tư theo hình thức PPP

Theo văn bản của Bộ Xây dựng, cơ quan này thống nhất giao UBND tỉnh Khánh Hòa là đơn vị có thẩm quyền tổ chức nghiên cứu đầu tư dự án. Việc triển khai cần đảm bảo phù hợp với điều kiện thực tiễn, tính chất công trình và tuân thủ nghiêm ngặt các quy định pháp luật hiện hành như Luật PPP, Luật Đường bộ và Luật Xây dựng.

Dự án cao tốc Nha Trang - Liên Khương (ký hiệu CT.25) được đề xuất với tổng chiều dài khoảng 99km. Điểm đầu của tuyến kết nối từ nút giao với cao tốc Bắc - Nam phía Đông tại khu vực xã Diên Thọ, Khánh Hòa và điểm cuối tại chân đèo Prenn, Lâm Đồng.

Phá thế độc đạo và nâng cao an toàn giao thông

Hiện nay, Quốc lộ 27C là tuyến đường duy nhất kết nối trực tiếp giữa Nha Trang và Đà Lạt. Tuy nhiên, tuyến đường này đi qua đèo Khánh Lê - một trong những cung đèo dài nhất Việt Nam với chiều dài 33km. Địa hình hiểm trở, nhiều khúc cua gắt và nguy cơ sạt lở cao trong mùa mưa bão là những rào cản lớn đối với các phương tiện vận tải cỡ lớn và tiềm ẩn rủi ro mất an toàn giao thông.

Một đoạn đèo Khánh Lê. Nguồn ảnh: Báo Lâm Đồng

Việc hình thành tuyến cao tốc Nha Trang - Liên Khương được kỳ vọng sẽ chấm dứt thế độc đạo của Quốc lộ 27C, giảm áp lực giao thông và tạo động lực mạnh mẽ để phát triển kinh tế vùng. Dự án không chỉ rút ngắn thời gian di chuyển mà còn tăng cường kết nối hệ thống cảng biển duyên hải Nam Trung Bộ với trung tâm du lịch tỉnh Lâm Đồng.

Quy mô đầu tư và lộ trình triển khai

Dự án dự kiến được chia thành hai đoạn chính: đoạn Nha Trang - Đà Lạt dài gần 81km và đoạn Đà Lạt - Liên Khương dài hơn 18km. Theo đề xuất, phân đoạn Nha Trang - Đà Lạt sẽ được ưu tiên đầu tư trước năm 2030 với quy mô kỹ thuật cụ thể:

Quy mô: 4 làn xe hoàn chỉnh.

4 làn xe hoàn chỉnh. Bề rộng nền đường: Từ 22m đến 24,75m.

Từ 22m đến 24,75m. Tốc độ thiết kế: 80 - 100 km/h.

Sơ bộ tổng mức đầu tư toàn tuyến ước tính hơn 25.000 tỷ đồng. Cơ cấu nguồn vốn được đề xuất theo mô hình PPP (hợp đồng BOT), trong đó vốn từ nhà đầu tư khoảng hơn 8.700 tỷ đồng (chiếm 35%), phần còn lại gần 16.300 tỷ đồng (chiếm 65%) là vốn ngân sách Nhà nước.

UBND tỉnh Khánh Hòa cũng kiến nghị các bộ ngành xem xét bố trí vốn ngân sách Trung ương trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026-2030 để đảm bảo tiến độ hoàn thành dự án trước năm 2030. Điều này sẽ tạo bước đột phá trong hạ tầng giao thông đối ngoại, thúc đẩy liên kết vùng giữa Khánh Hòa và Lâm Đồng.

Lưu ý: Thông tin dự án có thể thay đổi theo các quyết định điều chỉnh quy hoạch và phê duyệt đầu tư chính thức từ cơ quan có thẩm quyền.