Cao tốc Phú Yên - Đắk Lắk: Đèo Cả đề xuất dự án hơn 35.000 tỷ đồng Tuyến cao tốc CT.23 dài 207km kết nối Tây Nguyên và duyên hải Nam Trung Bộ được đề xuất triển khai giai đoạn 2026-2030 theo mô hình PPP++ với quy mô 4 làn xe.

Tập đoàn Đèo Cả vừa đề xuất phương án đầu tư tuyến đường bộ cao tốc Phú Yên - Đắk Lắk (ký hiệu CT.23) với tổng mức đầu tư giai đoạn 1 dự kiến hơn 35.000 tỷ đồng. Đây được xác định là dự án hạ tầng giao thông trọng điểm nhằm phá vỡ thế độc đạo, tăng cường liên kết vùng giữa Tây Nguyên và các tỉnh duyên hải Nam Trung Bộ.

Quy mô và lộ trình đầu tư tuyến cao tốc CT.23

Theo báo cáo nghiên cứu từ Tập đoàn Đèo Cả, tuyến cao tốc CT.23 có tổng chiều dài khoảng 207km. Điểm đầu của dự án kết nối với tuyến cao tốc Bắc - Nam phía Đông, điểm cuối đặt tại cửa khẩu Đắk Ruê thuộc xã Ea Bung, tỉnh Đắk Lắk.

Trong giai đoạn 1, dự án dự kiến ưu tiên đầu tư phân đoạn dài khoảng 124km. Quy mô thiết kế bao gồm 4 làn xe, vận tốc thiết kế đạt 100km/h. Tổng mức đầu tư cho giai đoạn này ước tính vượt 35.000 tỷ đồng, dự kiến triển khai thực hiện trong giai đoạn 2026-2030.

Hình ảnh tại buổi làm việc giữa Tập đoàn Đèo Cả và tỉnh Đắk Lắk. Nguồn ảnh: Đèo Cả

Mô hình đầu tư PPP++ và ứng dụng công nghệ số

Điểm nổi bật trong đề xuất của Đèo Cả là áp dụng mô hình đầu tư PPP++ (Đối tác công tư mở rộng). Phương thức này kết hợp đa dạng các nguồn lực bao gồm: vốn ngân sách Nhà nước, vốn chủ sở hữu của doanh nghiệp và các nguồn vốn huy động hợp pháp khác. Tỉnh Đắk Lắk cũng thống nhất định hướng triển khai theo hình thức PPP với tỷ lệ vốn Nhà nước tham gia phù hợp với đặc thù địa bàn khó khăn.

Bên cạnh đó, dự án sẽ ứng dụng công nghệ số xuyên suốt quá trình quản trị. Từ khâu kiểm soát tiến độ, chất lượng, khối lượng đến công tác nghiệm thu và thanh toán đều được số hóa nhằm minh bạch dữ liệu và tối ưu hóa hiệu quả điều hành hiện trường.

Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Đèo Cả Hồ Minh Hoàng cho biết đơn vị đã nghiêm túc nghiên cứu và nhiều lần đề xuất phương án đầu tư cho tuyến CT.23, đồng thời khẳng định quyết tâm đồng hành cùng địa phương để hiện thực hóa dự án này.

Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Đèo Cả Hồ Minh Hoàng tại buổi làm việc. Nguồn ảnh: Đèo Cả

Động lực tăng trưởng mới cho khu vực Tây Nguyên

Lãnh đạo tỉnh Đắk Lắk đánh giá cao phương án đề xuất và khẳng định quyết tâm chính trị trong việc sớm triển khai tuyến cao tốc này. Trong bối cảnh hạ tầng logistics hiện tại còn nhiều hạn chế, CT.23 được kỳ vọng là giải pháp then chốt để thu hút đầu tư và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế cho tỉnh Đắk Lắk nói riêng và toàn vùng nói chung.

Khi hoàn thành, công trình sẽ tạo ra hành lang kinh tế chiến lược, giúp giảm thiểu chi phí vận tải và mở rộng không gian phát triển đô thị, công nghiệp. Tỉnh Đắk Lắk sẽ thành lập tổ công tác chuyên trách để phối hợp với nhà đầu tư hoàn thiện hồ sơ đề xuất chủ trương đầu tư và báo cáo nghiên cứu tiền khả thi.

Thông tin dự án có thể thay đổi theo các quyết định điều chỉnh quy hoạch và phê duyệt chính thức từ cơ quan có thẩm quyền.