Cao tốc Quảng Ngãi - Kon Tum 25.100 tỷ đồng: Sun Group sắp chốt phương án đầu tư Tập đoàn Sun Group dự kiến thống nhất hình thức đầu tư BT hoặc BOT cho dự án cao tốc Quảng Ngãi - Măng Đen quy mô 25.100 tỷ đồng, tạo trục kết nối chiến lược giữa duyên hải miền Trung và Tây Nguyên.

Tại buổi làm việc với UBND tỉnh Quảng Ngãi ngày 06/07/2026, lãnh đạo Tập đoàn Sun Group cho biết trong tuần này sẽ họp thống nhất phương án đầu tư và lựa chọn hình thức hợp đồng phù hợp (BT hoặc BOT) cho dự án cao tốc Quảng Ngãi - Kon Tum, đoạn Quảng Ngãi - Măng Đen. Đây là bước chuẩn bị quan trọng trước khi trình cơ quan có thẩm quyền xem xét, quyết định chủ trương đầu tư theo phương thức đối tác công tư (PPP).

Thông số kỹ thuật và tầm quan trọng của cao tốc 25.100 tỷ đồng

Dự án đường bộ cao tốc Quảng Ngãi - Kon Tum, đoạn Quảng Ngãi - Măng Đen có tổng chiều dài khoảng 82km. Theo đề xuất, tuyến đường được thiết kế với quy mô 4 làn xe hoàn chỉnh, đạt tiêu chuẩn cao tốc cấp 80 - 100 theo TCVN 5729:2012. Tổng mức đầu tư sơ bộ của dự án ước tính khoảng 25.100 tỷ đồng.

Việc đầu tư đồng bộ tuyến cao tốc này mang ý nghĩa chiến lược trong việc hình thành trục giao thông Đông - Tây, kết nối trực tiếp khu vực duyên hải miền Trung với vùng kinh tế Tây Nguyên. Khi hoàn thành, dự án không chỉ rút ngắn thời gian di chuyển đến khu du lịch Măng Đen - nơi được mệnh danh là "Đà Lạt thứ 2", mà còn tăng cường kết nối với cửa khẩu quốc tế Bờ Y và khu vực ngã ba Đông Dương.

Bên cạnh đó, tuyến cao tốc sẽ kết nối với mạng lưới cao tốc Bắc - Nam, tạo động lực liên kết các trọng điểm kinh tế và du lịch như Phường Phổ Hòa, Tỉnh Quảng Ngãi (khu vực Dung Quất), đảo Lý Sơn, xã Măng Đen và TP. Pleiku.

Tiến độ các khu đô thị trọng điểm tại Quảng Ngãi và Kon Tum

Song song với hạ tầng giao thông, Sun Group đang đẩy mạnh triển khai các dự án bất động sản đô thị quy mô lớn tại khu vực này. Cụ thể:

Khu đô thị số 1 tại xã Măng Đen: Dự án có quy mô 264ha với tổng vốn đầu tư hơn 6.700 tỷ đồng. Hiện tại, công tác bồi thường và giải phóng mặt bằng đang được thực hiện. Nhà đầu tư kỳ vọng địa phương sớm bàn giao 100ha đầu tiên để có thể khởi công trong năm 2026.

Dự án có quy mô 264ha với tổng vốn đầu tư hơn 6.700 tỷ đồng. Hiện tại, công tác bồi thường và giải phóng mặt bằng đang được thực hiện. Nhà đầu tư kỳ vọng địa phương sớm bàn giao 100ha đầu tiên để có thể khởi công trong năm 2026. Khu đô thị mới An Phú (đảo Ngọc): Dự án đã hoàn thành lựa chọn nhà đầu tư và thông báo thu hồi đất. Doanh nghiệp đang lập báo cáo nghiên cứu khả thi và đánh giá tác động môi trường (DTM). Giai đoạn 1 dự kiến ưu tiên giải phóng mặt bằng 90-100ha để khởi công vào cuối năm 2026.

Ngoài ra, tại các xã Măng Đen, Măng Bút, Kon Plông, Đông Trà Bồng và Bình Minh, hiện có 4 đồ án quy hoạch phân khu đang được lập theo định hướng phát triển của các nhà đầu tư.

Hình ảnh tại buổi làm việc. Nguồn ảnh: UBND tỉnh Quảng Ngãi

Mở rộng nghiên cứu hạ tầng hàng không và đô thị biển

Bên cạnh các dự án đang triển khai, Sun Group bày tỏ sự quan tâm đặc biệt đến việc nghiên cứu đầu tư hàng loạt dự án hạ tầng và đô thị khác trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi và Kon Tum, bao gồm:

Khu đô thị mới Đông Nam Dung Quất (phía Bắc và phía Nam).

Cảng hàng không Măng Đen và Cảng hàng không Lý Sơn.

Khu đô thị Lý Sơn và các tổ hợp thương mại, dịch vụ vui chơi giải trí tại Kon Tum.

Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Sun Group Đặng Minh Trường khẳng định doanh nghiệp sẽ tiếp tục đồng hành cùng địa phương để khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và phát triển du lịch bền vững.

Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Sun Group Đặng Minh Trường tại buổi làm việc. Nguồn ảnh: UBND tỉnh Quảng Ngãi

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hoàng Giang đánh giá cao các dự án quy mô lớn của Sun Group và đề nghị tập đoàn phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành để tháo gỡ vướng mắc, đặc biệt là công tác giải phóng mặt bằng, đảm bảo các mốc khởi công vào năm 2026 đúng kế hoạch.

Thông tin dự án có thể thay đổi theo điều chỉnh quy hoạch của cơ quan chức năng. Nhà đầu tư và người dân cần theo dõi các văn bản pháp lý chính thức từ chính quyền địa phương.