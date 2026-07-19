Cao tốc Tân Phú - Bảo Lộc: Thách thức giải phóng mặt bằng và tiến độ thi công Sau 8 tháng khởi công, dự án cao tốc Tân Phú - Bảo Lộc mới bàn giao 45% mặt bằng do vướng đất rừng và quy hoạch bô xít. Bộ Xây dựng yêu cầu tỉnh Lâm Đồng tháo gỡ nút thắt để kịp tiến độ năm 2027.

Dự án cao tốc Tân Phú - Bảo Lộc, một trong những mắt xích quan trọng nhất thuộc trục cao tốc Dầu Giây - Liên Khương, đang đối mặt với nhiều khó khăn về thủ tục pháp lý và bàn giao mặt bằng sau hơn nửa năm triển khai. Bộ Xây dựng đã chính thức có công điện yêu cầu địa phương và nhà đầu tư đẩy nhanh các bước chuẩn bị kỹ thuật để đảm bảo mục tiêu đưa công trình vào khai thác vào cuối năm 2027.

Nút thắt mặt bằng và quy hoạch khoáng sản

Theo báo cáo mới nhất, tiến độ triển khai dự án hiện vẫn chưa đáp ứng được kỳ vọng ban đầu. Điểm nghẽn lớn nhất nằm ở công tác giải phóng mặt bằng khi mới chỉ đạt khoảng 45% diện tích cần thiết. Việc bàn giao mặt bằng sạch gặp trở ngại lớn do tuyến đường đi qua các khu vực có địa hình phức tạp và đòi hỏi các thủ tục chuyển đổi mục đích sử dụng đất khắt khe.

Cụ thể, dự án cần thực hiện chuyển mục đích sử dụng khoảng 104,25ha rừng. Bên cạnh đó, một thách thức kỹ thuật và pháp lý khác là tình trạng chồng lấn diện tích dự án với quy hoạch khoáng sản bô xít trên quy mô khoảng 224,15ha. Dù tỉnh Lâm Đồng đã ban hành các quyết định liên quan đến việc chuyển đổi mục đích sử dụng rừng, nhưng quy trình thu hồi khoáng sản và di dời hạ tầng kỹ thuật vẫn đang trong giai đoạn triển khai khẩn trương.

Hướng tuyến cao tốc Tân Phú - Bảo Lộc. Ảnh: Internet

Chỉ đạo quyết liệt từ Bộ Xây dựng

Trước thực trạng trên, Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh đã yêu cầu UBND tỉnh Lâm Đồng tập trung mọi nguồn lực để hoàn thành bàn giao 100% mặt bằng sạch trước tháng 9/2026. Đồng thời, địa phương cần đẩy nhanh thủ tục cấp phép và gia hạn các mỏ vật liệu xây dựng, tránh tình trạng khan hiếm nguồn cung gây đẩy giá vật liệu, ảnh hưởng đến tổng mức đầu tư.

Đối với các nhà đầu tư, đặc biệt là Tập đoàn Sơn Hải, Bộ Xây dựng yêu cầu phải hoàn tất công tác lập, thẩm định và phê duyệt thiết kế xây dựng ngay trong tháng 7/2026. Các doanh nghiệp dự án cần xây dựng kế hoạch thi công chi tiết theo từng tuần, từng tháng và đảm bảo nguồn lực tài chính, máy móc để tổ chức thi công đồng loạt ngay khi có mặt bằng.

Thông số kỹ thuật và tầm quan trọng chiến lược

Dự án cao tốc Tân Phú - Bảo Lộc được đầu tư theo phương thức đối tác công tư (PPP) với tổng mức đầu tư giai đoạn 1 là 18.002 tỷ đồng. Trong đó, vốn ngân sách Nhà nước đóng góp khoảng 6.500 tỷ đồng, phần còn lại do liên danh nhà đầu tư do Công ty TNHH Tập đoàn Sơn Hải đứng đầu huy động.

Tuyến đường có tổng chiều dài kết nối từ điểm cuối cao tốc Dầu Giây - Tân Phú (tỉnh Đồng Nai) đến Lâm Đồng. Với vận tốc thiết kế 80km/h, công trình sau khi hoàn thành sẽ mang lại những thay đổi đột phá cho hạ tầng giao thông khu vực:

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Phối cảnh một đoạn cao tốc

Với hướng tuyến đi qua nhiều khu vực rừng núi nguyên sinh, dự án không chỉ đóng vai trò là mạch máu giao thông mà còn được kỳ vọng sẽ trở thành một trong những cung đường cao tốc có cảnh quan đẹp nhất Việt Nam, tạo điểm nhấn cho du lịch trải nghiệm tại Lâm Đồng.

Thông tin dự án có thể thay đổi theo các quyết định điều chỉnh quy hoạch và tiến độ thực tế từ cơ quan chức năng.