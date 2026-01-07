Cao tốc Vành đai 4 Hà Nội: Chi tiết quy hoạch và tiến độ gác dầm trục xương sống Dự án Vành đai 4 vùng Thủ đô bắt đầu gác dầm đoạn cầu Mễ Sở - QL1A. Tuyến cao tốc 113 km có tổng vốn 56.290 tỷ đồng, dự kiến khai thác từ tháng 6/2028.

Hệ thống hạ tầng giao thông Thủ đô vừa ghi nhận cột mốc quan trọng khi dự án cao tốc Vành đai 4 bắt đầu bước vào giai đoạn gác dầm. Đây là dự án hạ tầng trọng điểm với tổng chiều dài 113 km, đóng vai trò "trục xương sống" kết nối vùng kinh tế trọng điểm phía Bắc và giảm tải áp lực cho các tuyến vành đai hiện hữu.

Ngày 6/9/2025, UBND TP Hà Nội khởi công tuyến cao tốc vành đai 4 dài 113 km, quy mô giai đoạn một 4 làn xe, tổng mức đầu tư hơn 56.290 tỷ đồng.

Quy mô và lộ trình tuyến cao tốc Vành đai 4

Vành đai 4 vùng Thủ đô được triển khai theo 7 dự án thành phần, trong đó dự án thành phần 3 được xem là phân đoạn quan trọng nhất. Tuyến cao tốc dài 113 km này đi qua địa phận ba tỉnh, thành phố gồm TP Hà Nội, Tỉnh Hưng Yên và Tỉnh Bắc Ninh.

Vành đai 4 Hà Nội được triển khai theo 7 dự án thành phần, trong đó dự án thành phần 3 là "trục xương sống" gồm tuyến cao tốc dài 113 km đi qua Hà Nội, Hưng Yên và Bắc Ninh.

Điểm đầu của dự án kết nối với cao tốc Hà Nội - Lào Cai, điểm cuối nối vào cao tốc Nội Bài - Hạ Long. Toàn tuyến bao gồm 103 km tuyến chính và khoảng 9,7 km đoạn tuyến nối theo hướng cao tốc Nội Bài - Hạ Long.

Thông số kỹ thuật và thiết kế hạ tầng

Trong giai đoạn một, dự án được đầu tư với quy mô 4 làn xe, bề rộng nền đường đạt 17 m. Hệ thống cầu trên tuyến có chiều rộng 17,5 m. Đặc biệt, các cầu vượt sông Hồng và sông Đuống được thiết kế rộng 24,5 m nhằm bố trí thêm hai làn dành cho xe máy và xe thô sơ, đảm bảo nhu cầu đi lại của cư dân khu vực.

Đoạn đầu tiên của tuyến cao tốc Vành đai 4 trên cao thuộc xã Hồng Vân, gần cầu Mễ Sở bắt đầu gác dầm.

Về cấu trúc hạ tầng, cao tốc Vành đai 4 có sự kết hợp giữa đường trên cao và đường bằng. Cụ thể, có 13 đoạn đi trên cao với tổng chiều dài khoảng 80 km (chiếm 71% toàn tuyến) và 32 km đi dưới mặt đất.

Cao tốc có 13 đoạn đi trên cao dài khoảng 80 km, chiếm khoảng 71% chiều dài toàn tuyến, 32 km đi dưới mặt đất.

Cơ cấu nguồn vốn và liên danh nhà đầu tư

Dự án có tổng mức đầu tư 56.290 tỷ đồng, được thực hiện theo mô hình đối tác công tư (PPP). Cơ cấu nguồn vốn bao gồm 47% từ ngân sách nhà nước (dùng để xây dựng các cầu lớn như Hồng Hà, Mễ Sở, Hoài Thượng) và 52% từ nguồn vốn của nhà đầu tư.

Tổng mức đầu tư của dự án là 56.290 tỷ đồng, trong đó vốn ngân sách chiếm 47%, vốn nhà đầu tư chiếm 52%.

Liên danh các nhà đầu tư thực hiện dự án bao gồm những đơn vị lớn: Công ty TNHH Đầu tư địa ốc Thành phố (CityLand), Công ty TNHH Hoa Hướng Dương Sài Gòn (Saigon Sunflower), Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC) và Công ty cổ phần Đầu tư Horizon.

Liên danh các nhà đầu tư thực hiện dự án gồm CityLand, Saigon Sunflower, VEC và Horizon.

Tiến độ thi công và lộ trình vận hành

Dự án dự kiến thực hiện trong khoảng 36 tháng và sẽ chính thức đi vào khai thác từ tháng 6/2028. Thời gian thu phí hoàn vốn cho nhà đầu tư ước tính khoảng 21 năm. Hiện tại, đoạn tuyến từ cầu Mễ Sở đến Quốc lộ 1A đang là phân đoạn có tốc độ thi công nhanh nhất khi đã bắt đầu giai đoạn gác dầm.

Dự án thực hiện khoảng 36 tháng, dự kiến khai thác vào tháng 6/2028, thời gian thu phí hoàn vốn 21 năm.

Hiện, cao tốc Vành đai 4 trên cao có đoạn từ cầu Mễ Sở đến Quốc lộ 1A bắt đầu gác dầm.

Đây là đoạn tuyến được thi công sớm nhất trong toàn tuyến cao tốc Vành đai 4.

Tầm quan trọng chiến lược đối với vùng Thủ đô

Việc đầu tư xây dựng Vành đai 4 được đánh giá là nhiệm vụ cấp bách nhằm kết nối giao thông liên tỉnh và tạo hành lang phát triển kinh tế xã hội. Dự án không chỉ mở rộng không gian phát triển cho TP Hà Nội mà còn giúp phân luồng từ xa, giảm áp lực nghiêm trọng cho tuyến Vành đai 3 hiện đang quá tải.

Dự án giúp phân luồng từ xa, giảm áp lực phương tiện giao thông liên tỉnh đi qua trung tâm Hà Nội, đặc biệt là tuyến vành đai 3 hiện đã quá tải.

Cảnh báo: Thông tin tiến độ và kế hoạch vận hành dự án có thể thay đổi tùy theo điều kiện thi công thực tế và điều chỉnh quy hoạch của cơ quan chức năng.