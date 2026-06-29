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    Cập nhật bảng xếp hạng chung cuộc vòng bảng World Cup 2026: Xác định đủ 32 đội vào vòng 1/16

    Văn Khoa 29/06/2026 04:29

    Bảng xếp hạng chung cuộc vòng bảng World Cup 2026 đã chốt đủ 32 đội đi tiếp, đồng thời xác định 16 đội phải dừng bước.

    Lịch thi đấu, phát sóng World Cup 2026 vòng 32 đội

    Lịch thi đấu và phát sóng World Cup 2026 vòng 32 đội: Canada gặp Nam Phi mở màn, Argentina đấu Cape Verde
    Lịch thi đấu và phát sóng World Cup 2026 vòng 32 đội: Canada gặp Nam Phi mở màn, Argentina đấu Cape Verde

    Bảng xếp hạng chung cuộc vòng bảng World Cup 2026

    Vòng bảng World Cup 2026 khép lại với nhiều biến động đáng chú ý ở cả nhóm đầu bảng lẫn cuộc đua giành vé vớt. Sau 12 bảng đấu, Mexico, Pháp và Argentina là ba đội toàn thắng, cùng giành 9 điểm sau 3 lượt trận.

    Pháp là đội có hiệu số tốt nhất vòng bảng với +8, nhờ ghi 10 bàn và chỉ nhận 2 bàn thua. Argentina cũng duy trì phong độ ấn tượng khi thắng cả 3 trận, ghi 8 bàn và chỉ thủng lưới 1 lần.

    Ở nhóm cạnh tranh vé đi tiếp, thể thức mới giúp nhiều đội xếp thứ 3 vẫn còn cơ hội vào vòng 1/16. Bosnia & Herzegovina, Paraguay, Ecuador, Thụy Điển, Senegal, Algeria, CHDC Congo và Ghana là 8 đội đứng thứ 3 có thành tích tốt nhất.

    Bảng xếp hạng chung cuộc vòng bảng World Cup 2026 cụ thể như sau:

    BảngHạngĐội tuyểnTrậnThắngHòaThuaBTBBHiệu sốĐiểmTrạng thái
    A1Mexico330060+69Vào vòng 1/16
    A2Nam Phi311123-14Vào vòng 1/16
    A3Hàn Quốc310223-13Bị loại
    A4Séc301226-41Bị loại
    B1Thụy Sĩ321073+47Vào vòng 1/16
    B2Canada311183+54Vào vòng 1/16
    B3Bosnia & Herzegovina311156-14Vào vòng 1/16
    B4Qatar3012210-81Bị loại
    C1Brazil321071+67Vào vòng 1/16
    C2Morocco321063+37Vào vòng 1/16
    C3Scotland310214-33Bị loại
    C4Haiti300328-60Bị loại
    D1Hoa Kỳ320184+46Vào vòng 1/16
    D2Úc31112204Vào vòng 1/16
    D3Paraguay311124-24Vào vòng 1/16
    D4Thổ Nhĩ Kỳ310235-23Bị loại
    E1Đức3201104+66Vào vòng 1/16
    E2Bờ Biển Ngà320142+26Vào vòng 1/16
    E3Ecuador31112204Vào vòng 1/16
    E4Curaçao301219-81Bị loại
    F1Hà Lan3210104+67Vào vòng 1/16
    F2Nhật Bản312073+45Vào vòng 1/16
    F3Thụy Điển31117704Vào vòng 1/16
    F4Tunisia3003212-100Bị loại
    G1Bỉ312062+45Vào vòng 1/16
    G2Ai Cập312053+25Vào vòng 1/16
    G3Iran30303303Bị loại
    G4New Zealand3012410-61Bị loại
    H1Tây Ban Nha321050+57Vào vòng 1/16
    H2Cabo Verde30302203Vào vòng 1/16
    H3Uruguay302134-12Bị loại
    H4Ả Rập Xê Út302115-42Bị loại
    I1Pháp3300102+89Vào vòng 1/16
    I2Na Uy320187+16Vào vòng 1/16
    I3Senegal310286+23Vào vòng 1/16
    I4Iraq3003112-110Bị loại
    J1Argentina330081+79Vào vòng 1/16
    J2Áo31116604Vào vòng 1/16
    J3Algeria311157-24Vào vòng 1/16
    J4Jordan300338-50Bị loại
    K1Colombia321041+37Vào vòng 1/16
    K2Bồ Đào Nha312061+55Vào vòng 1/16
    K3CHDC Congo311143+14Vào vòng 1/16
    K4Uzbekistan3003211-90Bị loại
    L1Anh321062+47Vào vòng 1/16
    L2Croatia32015506Vào vòng 1/16
    L3Ghana31112204Vào vòng 1/16
    L4Panama300304-40Bị loại

    BT: Bàn thắng
    BB: Bàn bại
    Hiệu số: Bàn thắng trừ bàn thua

    Ba đội toàn thắng sau vòng bảng

    Mexico, Pháp và Argentina là ba đội kết thúc vòng bảng với thành tích tuyệt đối. Mexico đứng đầu bảng A với 9 điểm, ghi 6 bàn và không để thủng lưới.

    Pháp dẫn đầu bảng I sau 3 trận toàn thắng, ghi 10 bàn và nhận 2 bàn thua. Đây cũng là đội có hiệu số cao nhất vòng bảng với +8.

    Argentina khép lại bảng J bằng 9 điểm, ghi 8 bàn và chỉ nhận 1 bàn thua. Kết quả này giúp đại diện Nam Mỹ bước vào vòng 1/16 với vị thế rất thuận lợi.

    Nhóm đầu bảng tạo sức hút lớn ở vòng knock-out

    Ngoài ba đội toàn thắng, nhiều đội tuyển mạnh cũng kết thúc vòng bảng ở ngôi đầu. Brazil dẫn đầu bảng C với 7 điểm, bằng điểm Morocco nhưng hơn chỉ số phụ. Tây Ban Nha đứng đầu bảng H với 7 điểm, không nhận bàn thua nào sau 3 trận.

    Hà Lan khép lại bảng F với 7 điểm, ghi tới 10 bàn. Anh đứng đầu bảng L với 7 điểm, còn Colombia dẫn đầu bảng K sau khi giành 7 điểm và chỉ thủng lưới 1 lần.

    Đức không bất bại ở bảng E nhưng vẫn giữ được ngôi đầu với 6 điểm. Bỉ cũng đứng nhất bảng G, dù chỉ có 1 chiến thắng và 2 trận hòa.

    8 đội đứng thứ 3 giành vé vào vòng 1/16

    Theo thể thức mới của World Cup 2026, 8 đội xếp thứ 3 có thành tích tốt nhất được đi tiếp. Sau khi vòng bảng khép lại, nhóm này gồm Bosnia & Herzegovina, Paraguay, Ecuador, Thụy Điển, Senegal, Algeria, CHDC Congo và Ghana.

    CHDC Congo là một trong những đội tạo cú bứt phá đáng chú ý. Đại diện châu Phi kết thúc bảng K với 4 điểm, hiệu số +1 và giành quyền đi tiếp.

    Ghana cũng góp mặt trong nhóm vé vớt sau khi có 4 điểm ở bảng L. Thụy Điển và Ecuador cùng đạt 4 điểm, hiệu số 0, qua đó giữ vị trí an toàn trong cuộc đua giữa các đội hạng ba.

    Senegal là đội đi tiếp với 3 điểm. Đại diện châu Phi đứng thứ 3 bảng I nhưng có hiệu số +2, tốt hơn nhóm 3 điểm bị loại.

    Iran, Hàn Quốc và Scotland dừng bước đáng tiếc

    Iran khép lại vòng bảng với thành tích bất bại, gồm 3 trận hòa, ghi 3 bàn và nhận 3 bàn thua. Tuy nhiên, 3 điểm không đủ để đại diện châu Á lọt vào nhóm 8 đội đứng thứ 3 có thành tích tốt nhất.

    Hàn Quốc cũng có 3 điểm ở bảng A nhưng hiệu số -1 khiến đội bóng này phải dừng bước. Scotland có cùng 3 điểm ở bảng C, song hiệu số -3 khiến cơ hội đi tiếp khép lại.

    Uruguay gây tiếc nuối ở bảng H khi chỉ có 2 điểm sau 3 trận. Ả Rập Xê Út cũng có 2 điểm nhưng đứng cuối bảng vì kém chỉ số phụ.

    Danh sách 32 đội vào vòng 1/16 World Cup 2026

    Sau vòng bảng, 32 đội giành vé vào vòng 1/16 World Cup 2026 gồm Mexico, Nam Phi, Thụy Sĩ, Canada, Bosnia & Herzegovina, Brazil, Morocco, Hoa Kỳ, Úc, Paraguay, Đức, Bờ Biển Ngà, Ecuador, Hà Lan, Nhật Bản, Thụy Điển, Bỉ, Ai Cập, Tây Ban Nha, Cabo Verde, Pháp, Na Uy, Senegal, Argentina, Áo, Algeria, Colombia, Bồ Đào Nha, CHDC Congo, Anh, Croatia và Ghana.

    Trong số này, có 24 đội đi tiếp nhờ đứng nhất hoặc nhì bảng. 8 suất còn lại thuộc về nhóm đội đứng thứ 3 có thành tích tốt nhất.

    16 đội bị loại sau vòng bảng World Cup 2026

    Các đội phải dừng bước sau vòng bảng gồm Hàn Quốc, Séc, Qatar, Scotland, Haiti, Thổ Nhĩ Kỳ, Curaçao, Tunisia, Iran, New Zealand, Uruguay, Ả Rập Xê Út, Iraq, Jordan, Uzbekistan và Panama.

    Một số đội rời giải dù vẫn có điểm số khá đáng chú ý. Iran bất bại nhưng không thể đi tiếp, Hàn Quốc có 3 điểm nhưng kém nhóm vé vớt, còn Thổ Nhĩ Kỳ xếp cuối bảng D dù cũng giành được một chiến thắng.

    Thể thức vòng bảng World Cup 2026

    World Cup 2026 có 48 đội tham dự, chia thành 12 bảng, mỗi bảng 4 đội. Sau 3 lượt trận, hai đội đứng đầu mỗi bảng cùng 8 đội xếp thứ 3 có thành tích tốt nhất giành quyền vào vòng 1/16.

    Từ vòng 1/16, giải đấu chuyển sang giai đoạn loại trực tiếp. Đội thắng đi tiếp, đội thua bị loại. Với thể thức mới, vòng knock-out World Cup 2026 bắt đầu từ 32 đội thay vì 16 đội như các kỳ World Cup trước đây.

    Bảng xếp hạng chung cuộc vòng bảng World Cup 2026 vì thế không chỉ xác định các đội nhất, nhì bảng, mà còn tạo ra cuộc đua căng thẳng ở nhóm đứng thứ 3. Sau khi mọi chỉ số được chốt lại, 32 đội đã sẵn sàng bước vào vòng loại trực tiếp.

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            Cập nhật bảng xếp hạng chung cuộc vòng bảng World Cup 2026: Xác định đủ 32 đội vào vòng 1/16
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