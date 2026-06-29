Thể thao 360 Cập nhật bảng xếp hạng chung cuộc vòng bảng World Cup 2026: Xác định đủ 32 đội vào vòng 1/16 Bảng xếp hạng chung cuộc vòng bảng World Cup 2026 đã chốt đủ 32 đội đi tiếp, đồng thời xác định 16 đội phải dừng bước.

Lịch thi đấu, phát sóng World Cup 2026 vòng 32 đội

Bảng xếp hạng chung cuộc vòng bảng World Cup 2026

Vòng bảng World Cup 2026 khép lại với nhiều biến động đáng chú ý ở cả nhóm đầu bảng lẫn cuộc đua giành vé vớt. Sau 12 bảng đấu, Mexico, Pháp và Argentina là ba đội toàn thắng, cùng giành 9 điểm sau 3 lượt trận.

Pháp là đội có hiệu số tốt nhất vòng bảng với +8, nhờ ghi 10 bàn và chỉ nhận 2 bàn thua. Argentina cũng duy trì phong độ ấn tượng khi thắng cả 3 trận, ghi 8 bàn và chỉ thủng lưới 1 lần.

Ở nhóm cạnh tranh vé đi tiếp, thể thức mới giúp nhiều đội xếp thứ 3 vẫn còn cơ hội vào vòng 1/16. Bosnia & Herzegovina, Paraguay, Ecuador, Thụy Điển, Senegal, Algeria, CHDC Congo và Ghana là 8 đội đứng thứ 3 có thành tích tốt nhất.

Bảng xếp hạng chung cuộc vòng bảng World Cup 2026 cụ thể như sau:

Bảng Hạng Đội tuyển Trận Thắng Hòa Thua BT BB Hiệu số Điểm Trạng thái A 1 Mexico 3 3 0 0 6 0 +6 9 Vào vòng 1/16 A 2 Nam Phi 3 1 1 1 2 3 -1 4 Vào vòng 1/16 A 3 Hàn Quốc 3 1 0 2 2 3 -1 3 Bị loại A 4 Séc 3 0 1 2 2 6 -4 1 Bị loại B 1 Thụy Sĩ 3 2 1 0 7 3 +4 7 Vào vòng 1/16 B 2 Canada 3 1 1 1 8 3 +5 4 Vào vòng 1/16 B 3 Bosnia & Herzegovina 3 1 1 1 5 6 -1 4 Vào vòng 1/16 B 4 Qatar 3 0 1 2 2 10 -8 1 Bị loại C 1 Brazil 3 2 1 0 7 1 +6 7 Vào vòng 1/16 C 2 Morocco 3 2 1 0 6 3 +3 7 Vào vòng 1/16 C 3 Scotland 3 1 0 2 1 4 -3 3 Bị loại C 4 Haiti 3 0 0 3 2 8 -6 0 Bị loại D 1 Hoa Kỳ 3 2 0 1 8 4 +4 6 Vào vòng 1/16 D 2 Úc 3 1 1 1 2 2 0 4 Vào vòng 1/16 D 3 Paraguay 3 1 1 1 2 4 -2 4 Vào vòng 1/16 D 4 Thổ Nhĩ Kỳ 3 1 0 2 3 5 -2 3 Bị loại E 1 Đức 3 2 0 1 10 4 +6 6 Vào vòng 1/16 E 2 Bờ Biển Ngà 3 2 0 1 4 2 +2 6 Vào vòng 1/16 E 3 Ecuador 3 1 1 1 2 2 0 4 Vào vòng 1/16 E 4 Curaçao 3 0 1 2 1 9 -8 1 Bị loại F 1 Hà Lan 3 2 1 0 10 4 +6 7 Vào vòng 1/16 F 2 Nhật Bản 3 1 2 0 7 3 +4 5 Vào vòng 1/16 F 3 Thụy Điển 3 1 1 1 7 7 0 4 Vào vòng 1/16 F 4 Tunisia 3 0 0 3 2 12 -10 0 Bị loại G 1 Bỉ 3 1 2 0 6 2 +4 5 Vào vòng 1/16 G 2 Ai Cập 3 1 2 0 5 3 +2 5 Vào vòng 1/16 G 3 Iran 3 0 3 0 3 3 0 3 Bị loại G 4 New Zealand 3 0 1 2 4 10 -6 1 Bị loại H 1 Tây Ban Nha 3 2 1 0 5 0 +5 7 Vào vòng 1/16 H 2 Cabo Verde 3 0 3 0 2 2 0 3 Vào vòng 1/16 H 3 Uruguay 3 0 2 1 3 4 -1 2 Bị loại H 4 Ả Rập Xê Út 3 0 2 1 1 5 -4 2 Bị loại I 1 Pháp 3 3 0 0 10 2 +8 9 Vào vòng 1/16 I 2 Na Uy 3 2 0 1 8 7 +1 6 Vào vòng 1/16 I 3 Senegal 3 1 0 2 8 6 +2 3 Vào vòng 1/16 I 4 Iraq 3 0 0 3 1 12 -11 0 Bị loại J 1 Argentina 3 3 0 0 8 1 +7 9 Vào vòng 1/16 J 2 Áo 3 1 1 1 6 6 0 4 Vào vòng 1/16 J 3 Algeria 3 1 1 1 5 7 -2 4 Vào vòng 1/16 J 4 Jordan 3 0 0 3 3 8 -5 0 Bị loại K 1 Colombia 3 2 1 0 4 1 +3 7 Vào vòng 1/16 K 2 Bồ Đào Nha 3 1 2 0 6 1 +5 5 Vào vòng 1/16 K 3 CHDC Congo 3 1 1 1 4 3 +1 4 Vào vòng 1/16 K 4 Uzbekistan 3 0 0 3 2 11 -9 0 Bị loại L 1 Anh 3 2 1 0 6 2 +4 7 Vào vòng 1/16 L 2 Croatia 3 2 0 1 5 5 0 6 Vào vòng 1/16 L 3 Ghana 3 1 1 1 2 2 0 4 Vào vòng 1/16 L 4 Panama 3 0 0 3 0 4 -4 0 Bị loại

BT: Bàn thắng

BB: Bàn bại

Hiệu số: Bàn thắng trừ bàn thua

Ba đội toàn thắng sau vòng bảng

Mexico, Pháp và Argentina là ba đội kết thúc vòng bảng với thành tích tuyệt đối. Mexico đứng đầu bảng A với 9 điểm, ghi 6 bàn và không để thủng lưới.

Pháp dẫn đầu bảng I sau 3 trận toàn thắng, ghi 10 bàn và nhận 2 bàn thua. Đây cũng là đội có hiệu số cao nhất vòng bảng với +8.

Argentina khép lại bảng J bằng 9 điểm, ghi 8 bàn và chỉ nhận 1 bàn thua. Kết quả này giúp đại diện Nam Mỹ bước vào vòng 1/16 với vị thế rất thuận lợi.

Nhóm đầu bảng tạo sức hút lớn ở vòng knock-out

Ngoài ba đội toàn thắng, nhiều đội tuyển mạnh cũng kết thúc vòng bảng ở ngôi đầu. Brazil dẫn đầu bảng C với 7 điểm, bằng điểm Morocco nhưng hơn chỉ số phụ. Tây Ban Nha đứng đầu bảng H với 7 điểm, không nhận bàn thua nào sau 3 trận.

Hà Lan khép lại bảng F với 7 điểm, ghi tới 10 bàn. Anh đứng đầu bảng L với 7 điểm, còn Colombia dẫn đầu bảng K sau khi giành 7 điểm và chỉ thủng lưới 1 lần.

Đức không bất bại ở bảng E nhưng vẫn giữ được ngôi đầu với 6 điểm. Bỉ cũng đứng nhất bảng G, dù chỉ có 1 chiến thắng và 2 trận hòa.

8 đội đứng thứ 3 giành vé vào vòng 1/16

Theo thể thức mới của World Cup 2026, 8 đội xếp thứ 3 có thành tích tốt nhất được đi tiếp. Sau khi vòng bảng khép lại, nhóm này gồm Bosnia & Herzegovina, Paraguay, Ecuador, Thụy Điển, Senegal, Algeria, CHDC Congo và Ghana.

CHDC Congo là một trong những đội tạo cú bứt phá đáng chú ý. Đại diện châu Phi kết thúc bảng K với 4 điểm, hiệu số +1 và giành quyền đi tiếp.

Ghana cũng góp mặt trong nhóm vé vớt sau khi có 4 điểm ở bảng L. Thụy Điển và Ecuador cùng đạt 4 điểm, hiệu số 0, qua đó giữ vị trí an toàn trong cuộc đua giữa các đội hạng ba.

Senegal là đội đi tiếp với 3 điểm. Đại diện châu Phi đứng thứ 3 bảng I nhưng có hiệu số +2, tốt hơn nhóm 3 điểm bị loại.

Iran, Hàn Quốc và Scotland dừng bước đáng tiếc

Iran khép lại vòng bảng với thành tích bất bại, gồm 3 trận hòa, ghi 3 bàn và nhận 3 bàn thua. Tuy nhiên, 3 điểm không đủ để đại diện châu Á lọt vào nhóm 8 đội đứng thứ 3 có thành tích tốt nhất.

Hàn Quốc cũng có 3 điểm ở bảng A nhưng hiệu số -1 khiến đội bóng này phải dừng bước. Scotland có cùng 3 điểm ở bảng C, song hiệu số -3 khiến cơ hội đi tiếp khép lại.

Uruguay gây tiếc nuối ở bảng H khi chỉ có 2 điểm sau 3 trận. Ả Rập Xê Út cũng có 2 điểm nhưng đứng cuối bảng vì kém chỉ số phụ.

Danh sách 32 đội vào vòng 1/16 World Cup 2026

Sau vòng bảng, 32 đội giành vé vào vòng 1/16 World Cup 2026 gồm Mexico, Nam Phi, Thụy Sĩ, Canada, Bosnia & Herzegovina, Brazil, Morocco, Hoa Kỳ, Úc, Paraguay, Đức, Bờ Biển Ngà, Ecuador, Hà Lan, Nhật Bản, Thụy Điển, Bỉ, Ai Cập, Tây Ban Nha, Cabo Verde, Pháp, Na Uy, Senegal, Argentina, Áo, Algeria, Colombia, Bồ Đào Nha, CHDC Congo, Anh, Croatia và Ghana.

Trong số này, có 24 đội đi tiếp nhờ đứng nhất hoặc nhì bảng. 8 suất còn lại thuộc về nhóm đội đứng thứ 3 có thành tích tốt nhất.

16 đội bị loại sau vòng bảng World Cup 2026

Các đội phải dừng bước sau vòng bảng gồm Hàn Quốc, Séc, Qatar, Scotland, Haiti, Thổ Nhĩ Kỳ, Curaçao, Tunisia, Iran, New Zealand, Uruguay, Ả Rập Xê Út, Iraq, Jordan, Uzbekistan và Panama.

Một số đội rời giải dù vẫn có điểm số khá đáng chú ý. Iran bất bại nhưng không thể đi tiếp, Hàn Quốc có 3 điểm nhưng kém nhóm vé vớt, còn Thổ Nhĩ Kỳ xếp cuối bảng D dù cũng giành được một chiến thắng.

Thể thức vòng bảng World Cup 2026

World Cup 2026 có 48 đội tham dự, chia thành 12 bảng, mỗi bảng 4 đội. Sau 3 lượt trận, hai đội đứng đầu mỗi bảng cùng 8 đội xếp thứ 3 có thành tích tốt nhất giành quyền vào vòng 1/16.

Từ vòng 1/16, giải đấu chuyển sang giai đoạn loại trực tiếp. Đội thắng đi tiếp, đội thua bị loại. Với thể thức mới, vòng knock-out World Cup 2026 bắt đầu từ 32 đội thay vì 16 đội như các kỳ World Cup trước đây.

Bảng xếp hạng chung cuộc vòng bảng World Cup 2026 vì thế không chỉ xác định các đội nhất, nhì bảng, mà còn tạo ra cuộc đua căng thẳng ở nhóm đứng thứ 3. Sau khi mọi chỉ số được chốt lại, 32 đội đã sẵn sàng bước vào vòng loại trực tiếp.