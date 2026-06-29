Thông tin Cập nhật các dòng MacBook nhỏ gọn, mạnh mẽ được mong đợi 2026 MacBook tiếp tục thu hút sự quan tâm của người dùng nhờ thiết kế gọn nhẹ, hiệu năng mạnh và khả năng đáp ứng linh hoạt nhiều nhu cầu sử dụng trong năm 2026. Các phiên bản mới tập trung nâng cấp hiệu suất, AI và thời lượng pin. Điều này giúp người dùng dễ dàng lựa chọn sản phẩm phù hợp với nhu cầu thực tế.

Cập nhật các dòng MacBook nhỏ gọn, mạnh mẽ

MacBook được Apple tập trung cải tiến theo hướng tối ưu hiệu năng AI, tăng dung lượng lưu trữ và nâng cấp kết nối không dây hiện đại hơn. Người dùng dễ dàng lựa chọn thiết bị phù hợp cho học tập, văn phòng hoặc công việc sáng tạo chuyên sâu.

MacBook Air M5

Apple MacBook Air M5 là mẫu MacBook nhỏ gọn, mạnh mẽ phù hợp với người sử dụng thường xuyên di chuyển nhưng vẫn cần hiệu suất ổn định cho công việc và học tập. Thiết bị tiếp tục duy trì thiết kế mỏng nhẹ đặc trưng với hai tùy chọn màn hình 13,6 inch và 15,3 inch, giúp người dùng dễ dàng mang theo trong balo hoặc túi xách hằng ngày.

MacBook Air M5 nhỏ gọn với thiết kế mỏng nhẹ và chip M5 mới

Bên trong máy là chip M5 mới với CPU 10 lõi cùng GPU thế hệ tiếp theo tích hợp Neural Accelerator, hỗ trợ tăng tốc các tác vụ AI và đa nhiệm. Thiết bị còn được nâng cấp dung lượng lưu trữ khởi điểm lên 512GB, hỗ trợ Wi-Fi 7 và Bluetooth 6. Thời lượng pin lên đến 18 giờ giúp thiết bị đáp ứng tốt nhu cầu làm việc linh hoạt.

MacBook Pro M5

MacBook Pro M5 là dòng MacBook nhỏ gọn, mạnh mẽ hướng đến người sử dụng cần hiệu năng cao cho các công việc chuyên nghiệp. Thiết bị vẫn đảm bảo mỏng nhẹ với hai phiên bản 14 inch và 16 inch, tạo sự cân bằng giữa không gian hiển thị và tính cơ động trong quá trình sử dụng.

MacBook Pro M5 mạnh mẽ cho dựng phim, thiết kế và xử lý AI

Apple trang bị cho MacBook Pro các tùy chọn chip M5 Pro và M5 Max với CPU lên đến 18 lõi cùng GPU thế hệ mới tích hợp Neural Accelerator trên từng lõi xử lý. Nhờ đó, máy có thể xử lý hiệu quả các tác vụ dựng video, thiết kế đồ họa 3D, lập trình hoặc vận hành mô hình AI cục bộ.

MacBook Neo

MacBook Neo là dòng MacBook mới được định vị ở phân khúc dễ tiếp cận hơn nhưng vẫn sở hữu nhiều tính năng hiện đại phục vụ học tập và làm việc cơ bản. Máy sở hữu màn hình Liquid Retina 13 inch cùng thiết kế gọn nhẹ, giúp việc mang theo đến trường học, văn phòng hoặc quán cà phê trở nên thuận tiện hơn.

MacBook Neo nhỏ gọn dành cho học tập và làm việc hằng ngày

Thiết bị sử dụng chip A18 Pro cho khả năng xử lý nhanh các tác vụ văn phòng, học trực tuyến, duyệt web và giải trí đa phương tiện.MacBook Neo còn tích hợp nhiều tính năng AI như tóm tắt nội dung, hỗ trợ viết và chỉnh sửa hình ảnh ngay trên thiết bị.

MacBook Neo cũng được đánh giá phù hợp với học sinh, sinh viên hoặc người dùng cần một thiết bị gọn nhẹ để làm việc cơ bản. Các tùy chọn màu sắc trẻ trung như Vàng Citrus, Xanh Indigo hay Hồng Phớt góp phần tạo điểm nhấn khác biệt cho dòng máy này trong năm 2026.

Mua MacBook chính hãng 2026 ở đâu uy tín?

MacBook chính hãng 2026 hiện được nhiều hệ thống bán lẻ công nghệ phân phối với đa dạng phiên bản và cấu hình khác nhau. Người dùng nên ưu tiên những đơn vị có chính sách bảo hành rõ ràng để thuận tiện trong quá trình sử dụng lâu dài.

CellphoneS là một trong những hệ thống bán lẻ công nghệ được nhiều người quan tâm khi tìm mua MacBook Air M5, MacBook Pro M5 hay MacBook Neo. Hệ thống thường xuyên có chương trình ưu đãi và hỗ trợ kỹ thuật phù hợp cho nhu cầu học tập hoặc làm việc chuyên nghiệp.

MacBook 2026 tiếp tục khẳng định sức hút với thiết kế tinh tế, hiệu năng mạnh mẽ và thời lượng pin ấn tượng. Từ MacBook Air M5 linh hoạt, MacBook Pro M5 chuyên nghiệp đến MacBook Neo dễ tiếp cận, người dùng có thể dễ dàng lựa chọn mẫu máy phù hợp cho học tập, làm việc và sáng tạo nội dung.

Nếu đang cân nhắc nâng cấp thiết bị, bạn có thể tham khảo các phiên bản MacBook chính hãng tại CellphoneS để so sánh cấu hình, giá bán và các chương trình ưu đãi hiện hành.