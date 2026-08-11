Thương mại - Dịch vụ Cập nhật giá vàng chiều 11/8/2026: Chốt bảng giá SJC 9999, vàng nhẫn BTMC, BTMH, DOJI Giá vàng chiều 11/8/2026 quay đầu giảm mạnh sau nhịp tăng buổi sáng, nhiều thương hiệu mất tới 600.000 đồng/lượng. Vàng miếng SJC bán ra 143,5 triệu đồng/lượng, cao hơn giá thế giới quy đổi khoảng 4,82 triệu đồng.

Giá vàng chiều 11/8/2026 giảm mạnh, SJC và DOJI mất 600.000 đồng/lượng

Giá vàng trong chiều 11/8/2026 quay đầu giảm sau nhịp tăng trong buổi sáng. Một số doanh nghiệp hạ tới 600.000 đồng/lượng, kéo giá bán vàng miếng phổ biến xuống 143,5 triệu đồng/lượng.

Tại SJC, giá vàng miếng rời mức 141,1 – 144,1 triệu đồng/lượng sau khi mỗi chiều giảm 600.000 đồng. Mặt bằng giao dịch mới được xác lập ở 140,5 triệu đồng/lượng mua vào và 143,5 triệu đồng/lượng bán ra.

Mức điều chỉnh tương tự xuất hiện tại PNJ Hà Nội. Doanh nghiệp giảm đồng thời 600.000 đồng/lượng ở cả chiều mua và bán, đưa giá thu mua về 140,5 triệu đồng/lượng, còn chiều bán ra xuống 143,5 triệu đồng/lượng.

DOJI cũng ghi nhận một nhịp giảm đáng kể trong phiên chiều. So với mức trước đó, giá vàng miếng tại đây thấp hơn 600.000 đồng/lượng ở mỗi chiều, lần lượt còn 140,5 triệu đồng/lượng và 143,5 triệu đồng/lượng.

Không nằm ngoài xu hướng đi xuống, Phú Quý hạ giá mua vào từ 141,1 triệu đồng xuống 140,5 triệu đồng/lượng. Giá bán ra cũng mất 600.000 đồng, chốt ở mức 143,5 triệu đồng/lượng.

Biên độ giảm tại Bảo Tín Minh Châu (BTMC) nhẹ hơn và có sự chênh lệch giữa hai chiều. Giá mua vào giảm 200.000 đồng/lượng, về 140,8 triệu đồng/lượng; giá bán ra mất 300.000 đồng/lượng, còn 143,8 triệu đồng/lượng.

Riêng Mi Hồng điều chỉnh chiều mua mạnh hơn chiều bán. Doanh nghiệp giảm giá thu mua 300.000 đồng/lượng, xuống 140,8 triệu đồng/lượng, còn giá bán ra hạ 200.000 đồng/lượng và dừng tại 142,3 triệu đồng/lượng. Đây cũng là mức bán ra thấp nhất trong số các thương hiệu được khảo sát.

Giá vàng hôm nay Ngày 11/8/2026

(Triệu đồng) Diễn biến hôm nay

(nghìn đồng/lượng) Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra SJC 140,5 143,5 -600 -600 Tập đoàn DOJI 140,5 143,5 -600 -600 Mi Hồng 141,2 143,0 -300 -200 PNJ Hà Nội 140,5 143,5 -600 -600 Bảo Tín Minh Châu 140,8 143,8 -200 -300 Bảo Tín Mạnh Hải 140,5 143,5 -600 -600 Phú Quý 140,8 143,8 -600 -600

Hôm nay, nhẫn tròn trơn Vàng Rồng Thăng Long 9999 của Bảo Tín Minh Châu được niêm yết ở mức 142,0 triệu đồng/lượng mua vào và 146,0 triệu đồng/lượng bán ra — cao nhất thị trường.

Nhẫn tròn Hưng Thịnh Vượng 9999 của DOJI theo sát phía sau với 141,5 triệu đồng/lượng chiều mua và 145,5 triệu đồng/lượng chiều bán.

Nhẫn 9999 của Bảo Tín Mạnh Hải đang giao dịch ở 140,5 triệu đồng/lượng mua vào và 143,5 triệu đồng/lượng bán ra.

Cùng mặt bằng giá, nhẫn tròn 9999 tại Phú Quý và PNJ đều được thu mua ở 140,8 triệu đồng/lượng và bán ra 143,8 triệu đồng/lượng.

Thấp nhất trong nhóm khảo sát, SJC niêm yết nhẫn 9999 ở 140,0 triệu đồng/lượng mua vào và 143,0 triệu đồng/lượng bán ra.

Giá vàng thế giới chiều nay 11/8/2026 đang giao dịch quanh mức 4.370 USD/ounce

Tính đến 15h30 ngày 11/8/2026 theo giờ Việt Nam, giá vàng thế giới hôm nay giao ngay ở mức 4.370,1 USD/ounce, giảm 18,5 USD/ounce so với ngày hôm qua. Quy đổi theo tỷ giá USD tại ngân hàng Vietcombank (26.320 VND/USD), vàng thế giới có giá khoảng 138,68 triệu đồng/lượng (chưa tính thuế, phí). So sánh với giá vàng miếng SJC trong nước cùng ngày (140,5-143,5 triệu đồng/lượng), giá vàng SJC hiện cao hơn giá vàng quốc tế khoảng 4,82 triệu.

Giá vàng thế giới chiều nay 11/8/2026 đang giao dịch quanh mức 4.370 USD/ounce

Giá vàng quay đầu giảm trong phiên thứ Ba sau khi vươn lên mức cao nhất kể từ đầu tháng 6. Nhà đầu tư đang thận trọng chờ các số liệu lạm phát của Mỹ để đánh giá hướng điều hành lãi suất tiếp theo của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed).

Tính đến 7h26 GMT, giá vàng giao ngay giảm 0,5%, xuống 4.365,65 USD/ounce. Trước đó, kim loại quý từng tăng lên 4.434,84 USD/ounce, mức cao nhất kể từ ngày 5/6. Giá vàng kỳ hạn của Mỹ giữ tương đối ổn định tại 4.424,90 USD/ounce.

Theo ông Ahmad Assiri, chiến lược gia nghiên cứu tại Pepperstone, việc giá vàng vượt 4.400 USD/ounce vào đầu phiên chủ yếu đến từ dòng tiền quay trở lại thị trường và tâm lý tích cực hơn của nhà đầu tư. Nếu lực mua tiếp tục duy trì, vàng có thể giữ vững vùng 4.400 USD/ounce trước khi hướng đến những mốc cao hơn.

Tâm điểm của thị trường tuần này là báo cáo giá tiêu dùng của Mỹ công bố vào thứ Tư và số liệu giá sản xuất vào thứ Năm. Hai báo cáo này có thể tác động trực tiếp đến kỳ vọng về chính sách tiền tệ của Fed.

Trước đó, báo cáo việc làm tháng 7 của Mỹ kém tích cực đã khiến thị trường giảm dự đoán Fed tăng lãi suất trong tháng 9. Tại cuộc họp tháng 7, Fed quyết định giữ nguyên lãi suất, dù ba quan chức ủng hộ phương án nâng lãi suất.

Vàng thường được hưởng lợi khi lãi suất giảm hoặc kỳ vọng tăng lãi suất suy yếu. Nguyên nhân là kim loại quý không trả lãi, nên trở nên hấp dẫn hơn khi lợi suất của các tài sản khác đi xuống.

Chuyên gia Fawad Razaqzada của Forex.com cho rằng nếu số liệu sắp công bố tiếp tục cho thấy kinh tế Mỹ hạ nhiệt mà lạm phát không tăng mạnh trở lại, thị trường có thể tiếp tục hạ kỳ vọng thắt chặt tiền tệ. Kịch bản này sẽ gây sức ép lên đồng USD và tạo thêm động lực cho giá vàng.

Rủi ro địa chính trị cũng được thị trường theo dõi. Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đưa ra các yêu cầu mới để đáp lại điều kiện hòa bình của Iran, khiến căng thẳng gia tăng và có thể làm phức tạp nỗ lực mở lại eo biển Hormuz.

Trên thị trường kim loại quý, giá bạc giao ngay giảm 1,9%, xuống 64,49 USD/ounce. Bạch kim mất 0,5%, còn 1.744,25 USD/ounce, trong khi palladium giảm 0,7% xuống 1.373,09 USD/ounce.