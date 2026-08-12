Thương mại - Dịch vụ Cập nhật giá vàng chiều 12/8/2026: Chốt bảng giá SJC 9999, vàng nhẫn BTMC, BTMH, DOJI Giá vàng chiều 12/8/2026 tăng 300.000-800.000 đồng/lượng, đưa giá bán vàng miếng lên 143-144,3 triệu đồng/lượng. Trên thị trường quốc tế, vàng vượt 4.400 USD/ounce nhưng vẫn thấp hơn SJC khoảng 4,2 triệu đồng/lượng.

Giá vàng chiều 12/8/2026 tiếp tục tăng, nhiều thương hiệu bán ra 144,3 triệu đồng/lượng

Giá vàng trong nước chiều thứ Tư tiếp tục giữ nhịp tăng từ phiên sáng. Mức điều chỉnh giữa các doanh nghiệp dao động từ 300.000 đồng đến 800.000 đồng/lượng, đưa giá vàng miếng bán ra phổ biến lên 144,3 triệu đồng/lượng.

Tại SJC, giá vàng miếng tăng thêm 800.000 đồng/lượng ở cả hai chiều so với hôm qua. Sau điều chỉnh, doanh nghiệp nâng giá mua vào lên 141,3 triệu đồng/lượng, còn giá bán ra đạt 144,3 triệu đồng/lượng.

PNJ Hà Nội cũng cộng thêm 800.000 đồng/lượng cho mỗi chiều giao dịch. Giá vàng miếng hiện được doanh nghiệp thu mua ở mức 141,3 triệu đồng/lượng và bán ra với giá 144,3 triệu đồng/lượng.

Đà tăng tại DOJI chưa dừng lại khi giá mua và bán cùng đi lên 800.000 đồng/lượng. Biểu giá chiều nay được niêm yết ở mức 141,3 triệu đồng/lượng mua vào và 144,3 triệu đồng/lượng bán ra.

Với Bảo Tín Mạnh Hải (BTMH), giá vàng miếng bán ra đã chạm 144,3 triệu đồng/lượng, còn chiều mua vào lên 141,3 triệu đồng/lượng. So với phiên trước, cả hai mức giá đều tăng 800.000 đồng/lượng.

Phú Quý tiếp tục điều chỉnh giá vàng miếng theo hướng đi lên. Doanh nghiệp tăng 800.000 đồng/lượng ở chiều mua lẫn chiều bán, đưa giá giao dịch lên tương ứng 141,3 triệu đồng/lượng và 144,3 triệu đồng/lượng.

Mức tăng tại Bảo Tín Minh Châu (BTMC) thấp hơn phần còn lại của thị trường. Sau khi cộng thêm 300.000 đồng/lượng cho cả hai chiều, giá mua vào đạt 140,8 triệu đồng/lượng, còn giá bán ra đứng ở 143,8 triệu đồng/lượng.

Riêng Mi Hồng nâng giá mua và bán thêm 500.000 đồng/lượng so với hôm qua. Giá thu mua hiện đạt 141,5 triệu đồng/lượng, cao nhất trong số các thương hiệu được cập nhật, trong khi giá bán ra ở mức 143 triệu đồng/lượng.

Như vậy, giá vàng chiều 12/8/2026 tiếp tục đi lên nhưng biên độ tăng không đồng đều. Mức bán ra cao nhất là 144,3 triệu đồng/lượng, còn Mi Hồng có giá thấp nhất ở chiều bán với 143 triệu đồng/lượng.

Giá vàng ngày 12/08/2026 Đơn vị: triệu đồng/lượng Loại vàng Giá mua vào Giá bán ra VÀNG MIẾNG SJC 140,80 — 143,80 — TRANG SỨC BẰNG VÀNG RỒNG THĂNG LONG 999.9 140,00 — 145,00 — TRANG SỨC BẰNG VÀNG RỒNG THĂNG LONG 99.9 139,80 — 144,80 — VÀNG MIẾNG VRTL BẢO TÍN MINH CHÂU 142,00 — 146,00 — NHẪN TRÒN TRƠN BẢO TÍN MINH CHÂU 142,00 — 146,00 — QUÀ MỪNG BẢN VỊ VÀNG BẢO TÍN MINH CHÂU 142,00 — 146,00 — Vàng Thị Trường Vàng 999.9 (24k) 134,60 — 0,00 — SJC — PNJ 141,30 ▲ 0,80 144,30 ▲ 0,80 TPHCM PNJ 140,50 ▲ 1,00 144,20 ▲ 0,70 TPHCM SJC 141,30 ▲ 0,80 144,30 ▲ 0,80 PNJ — PNJ 140,50 ▲ 1,00 144,20 ▲ 0,70 PNJ — PNJ 140,50 ▲ 1,00 144,20 ▲ 0,70 SJC — PNJ 141,30 ▲ 0,80 144,30 ▲ 0,80 PNJ — PNJ 140,50 ▲ 1,00 144,20 ▲ 0,70 Giá vàng nữ trang Nhẫn Trơn PNJ 999.9 140,50 ▲ 1,00 144,20 ▲ 0,70 Giá vàng nữ trang Vàng nữ trang 999.9 138,20 ▲ 0,70 143,20 ▲ 0,70 Giá vàng nữ trang Vàng nữ trang 999 138,06 ▲ 0,70 143,06 ▲ 0,70 Giá vàng nữ trang Vàng nữ trang 99 135,57 ▲ 0,69 141,77 ▲ 0,69 Giá vàng nữ trang Vàng 916 (22K) 124,97 ▲ 0,64 131,17 ▲ 0,64 Giá vàng nữ trang Vàng 750 (18K) 97,50 ▲ 0,52 107,40 ▲ 0,52 Giá vàng nữ trang Vàng 680 (16.3K) 87,48 ▲ 0,48 97,38 ▲ 0,48 Giá vàng nữ trang Vàng 650 (15.6K) 83,18 ▲ 0,45 93,08 ▲ 0,45 Giá vàng nữ trang Vàng 610 (14.6K) 77,45 ▲ 0,42 87,35 ▲ 0,42 Giá vàng nữ trang Vàng 585 (14K) 73,87 ▲ 0,41 83,77 ▲ 0,41 Giá vàng nữ trang Vàng 416 (10K) 49,67 ▲ 0,29 59,57 ▲ 0,29 Vàng miếng SJC — Phú Quý 141,30 ▲ 0,80 144,30 ▲ 0,80 Nhẫn tròn Phú Quý 999.9 141,30 ▲ 0,80 144,30 ▲ 0,80 Phú quý 1 lượng 99.9 141,20 ▲ 0,80 144,20 ▲ 0,80 Vàng trang sức 999.9 138,50 ▲ 0,50 143,50 ▲ 0,50 Vàng trang sức 999 138,40 ▲ 0,50 143,40 ▲ 0,50 Vàng trang sức 99 137,12 ▲ 0,50 142,07 ▲ 0,50 Vàng trang sức 98 135,73 ▲ 0,49 140,63 ▲ 0,49 Vàng 999.9 phi SJC 136,50 ▲ 1,00 0,00 — AVPL 141,50 — 145,50 — Nhẫn tròn 999 Hưng Thịnh Vượng 141,50 — 145,50 — Nữ trang 99.99 140,00 ▲ 0,50 145,00 ▲ 0,50 Nữ trang 99.9 139,50 ▲ 0,50 144,50 ▲ 0,50 Nữ trang 99 138,80 ▲ 0,50 144,00 ▲ 0,50 Vàng miếng SJC — Mi Hồng 141,50 ▲ 1,00 143,00 ▲ 1,00 Vàng 99,9% 141,50 ▲ 1,00 143,00 ▲ 1,00 Vàng 9T85 (98,5%) 130,00 ▲ 1,50 132,00 ▲ 1,50 Vàng 9T8 (98,0%) 129,30 ▲ 1,50 131,30 ▲ 1,50 Vàng 95 (95,0%) 125,50 ▲ 1,50 0,00 — Vàng V75 (75,0%) 96,00 ▲ 1,50 99,00 ▲ 1,50 Vàng V68 (68,0%) 84,50 ▲ 1,50 87,50 ▲ 1,50 Vàng 6T1 (61,0%) 81,50 ▲ 1,50 84,50 ▲ 1,50 Vàng 14K (58,0%) 75,50 ▲ 1,50 78,50 ▲ 1,50 Vàng 10K (41,0%) 47,00 ▲ 1,50 50,00 ▲ 1,50 Đồng vàng Kim Gia Bảo Hoa Sen 141,50 — 145,50 — Vàng Kim Gia Bảo 24K (999.9) 141,50 — 145,50 — Tiểu Kim Cát - 0,3 chỉ 14,15 — 14,55 — Nhẫn tròn 999.9 BTMH 140,50 — 0,00 — Nhẫn ép vỉ Vàng Rồng Thăng Long 142,00 — 0,00 — Vàng trang sức 24K (999.9) 139,50 — 144,50 — Vàng trang sức 24K (99.9) 139,40 — 144,40 — Vàng nguyên liệu 999,9 134,80 ▲ 0,20 0,00 — Vàng nguyên liệu 99.9 134,30 ▲ 0,20 0,00 — Vàng miếng SJC (Cty CP BTMH) 141,30 ▲ 0,80 144,30 ▲ 0,80 {"version":3,"chartType":"pricetable","multiSeries":false,"title":"Giá vàng ngày 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Hôm nay, nhẫn tròn trơn Vàng Rồng Thăng Long 9999 của Bảo Tín Minh Châu được niêm yết ở mức 140 triệu đồng/lượng mua vào và 145 triệu đồng/lượng bán ra.

Tại Bảo Tín Mạnh Hải, giá mua vào đối với nhẫn vàng 9999 hiện ở mức 140,5 triệu đồng/lượng. Nội dung được cung cấp chưa có giá bán ra của sản phẩm này.

Nhẫn tròn Hưng Thịnh Vượng 9999 tại DOJI có giá mua vào 141,5 triệu đồng/lượng, trong khi chiều bán ra đạt 145,5 triệu đồng/lượng.

Ở Phú Quý, nhẫn tròn 9999 được doanh nghiệp thu mua với giá 141,3 triệu đồng/lượng và bán ra ở mức 144,3 triệu đồng/lượng.

Nhẫn vàng 9999 tại PNJ hiện có giá mua vào 140,5 triệu đồng/lượng và giá bán ra 144,2 triệu đồng/lượng.

Riêng SJC niêm yết nhẫn vàng 9999 ở mức 140,8 triệu đồng/lượng mua vào và 143,8 triệu đồng/lượng bán ra.

Giá vàng thế giới hôm nay 12/8/2026 vượt qua mức 4.400 USD/ounce, tăng hơn 1%

Tính đến 16h30 ngày 12/8/2026 theo giờ Việt Nam, giá vàng thế giới hôm nay giao ngay ở mức 4.412,4 USD/ounce, tăng 45,1 USD/ounce so với ngày hôm qua. Quy đổi theo tỷ giá USD tại ngân hàng Vietcombank (26.330 VND/USD), vàng thế giới có giá khoảng 140,1 triệu đồng/lượng (chưa tính thuế, phí). So sánh với giá vàng miếng SJC trong nước cùng ngày (141,3-144,3 triệu đồng/lượng), giá vàng SJC hiện cao hơn giá vàng quốc tế khoảng 4,2 triệu.

Giá vàng thế giới hôm nay 12/8/2026 vượt qua mức 4.400 USD/ounce, tăng hơn 1%

Tại Trung Đông, những vụ tấn công nhằm vào tàu hàng tiếp tục làm nóng tình hình an ninh hàng hải. Lực lượng Houthi ở Yemen và quân đội Mỹ lần lượt thông báo về các hoạt động quân sự liên quan đến tuyến vận tải biển. Iran cũng chưa có dấu hiệu nhượng bộ trong vấn đề kiểm soát eo biển Hormuz.

Rủi ro địa chính trị còn lan sang châu Á sau khi Triều Tiên phóng tên lửa đạn đạo trước cuộc tập trận chung giữa Hàn Quốc và Mỹ. Lo ngại an ninh và thương mại toàn cầu gia tăng đã kéo dòng tiền tìm đến vàng. Giá dầu cũng tăng do thị trường lo nguồn cung có thể bị gián đoạn.

Tâm điểm tiếp theo là báo cáo chỉ số giá tiêu dùng CPI của Mỹ. Lạm phát cao hơn dự báo có thể làm tăng khả năng Fed duy trì chính sách tiền tệ cứng rắn, từ đó gây sức ép lên vàng. Nếu CPI thấp hơn kỳ vọng, áp lực lãi suất sẽ dịu bớt và tạo thêm dư địa để giá vàng đi lên.