Thương mại - Dịch vụ Cập nhật giá vàng hôm nay 13/7/2026: Giá vàng 9999, nhẫn trơn SJC BTMC DOJI Phú Quý thứ Hai Giá vàng hôm nay 13/7/2026 giảm tới 5,8 triệu đồng/lượng so với đầu năm, vàng SJC cao hơn thế giới 18,43 triệu đồng.

Cập nhật giá vàng hôm nay 13/7/2026 đang chưa có lãi so với đầu năm

Cập nhật giá vàng hôm nay 13/7/2026, giá vàng miếng trong nước đang có mức giá thấp hơn đáng kể so với thời điểm đầu năm. So với ngày 1/1/2026, giá vàng tại hầu hết các doanh nghiệp lớn đã giảm từ 2,9 đến 5,8 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều mua vào và bán ra. Hiện giá bán ra phổ biến đang ở mức 149,9 triệu đồng/lượng.

Tại Công ty SJC, giá vàng hôm nay 13/7/2026 được niêm yết ở mức 146,9 triệu đồng/lượng chiều mua vào và 149,9 triệu đồng/lượng chiều bán ra. So với đầu năm 2026, giá mua vào tại doanh nghiệp này giảm 3,9 triệu đồng/lượng, trong khi giá bán ra giảm 2,9 triệu đồng/lượng.

Ở DOJI, giá vàng miếng hôm nay cũng đang giao dịch ở ngưỡng 146,9-149,9 triệu đồng/lượng. So với ngày 1/1/2026, cả chiều mua vào và bán ra lần lượt giảm 3,9 triệu đồng và 2,9 triệu đồng/lượng.

Tiếp đến PNJ ghi nhận giá vàng hôm nay 13/7/2026 ở mức 146,9 triệu đồng/lượng chiều mua vào và 149,9 triệu đồng/lượng chiều bán ra. So với đầu năm, giá mua vào thấp hơn 3,9 triệu đồng/lượng, còn giá bán ra giảm 2,9 triệu đồng/lượng.

Đến Bảo Tín Mạnh Hải, vàng miếng đầu tuần đang được doanh nghiệp thu mua với giá 146,9 triệu đồng/lượng và bán ra ở mức 149,9 triệu đồng/lượng. Mặt bằng giá hiện tại cũng giảm 3,9 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và giảm 2,9 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra so với đầu năm.

Bảo Tín Minh Châu ghi nhận đang giao dịch ở ngưỡng 145,0-149,9 triệu đồng/lượng. So với ngày 1/1/2026, giá mua vào tại doanh nghiệp này giảm tới 5,8 triệu đồng/lượng, trong khi giá bán ra giảm 2,9 triệu đồng/lượng.

Tại Phú Quý, giá vàng hôm nay 13/7/2026 được niêm yết ở mức 146,3 triệu đồng/lượng chiều mua vào và 149,9 triệu đồng/lượng chiều bán ra. So với đầu năm, giá mua vào giảm 4 triệu đồng/lượng, còn giá bán ra thấp hơn 2,9 triệu đồng/lượng.

Cuối cùng là Mi Hồng, giá vàng miếng hôm nay ghi nhận ở mức 147,8 triệu đồng/lượng chiều mua vào và 149,5 triệu đồng/lượng chiều bán ra. So với ngày đầu năm 2026, giá mua vào giảm 3,7 triệu đồng/lượng, trong khi giá bán ra giảm 3,3 triệu đồng/lượng.

Giá vàng hôm nay Ngày 13/7/2026

(Triệu đồng) Diễn biến hôm nay

(nghìn đồng/lượng) Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra SJC 146,9 149,9 - - Tập đoàn DOJI 146,9 149,9 - - Mi Hồng 147,8 149,5 - - PNJ 146,9 149,9 - - Bảo Tín Minh Châu 145,0 149,9 - - Bảo Tín Mạnh Hải 146,9 149,9 - - Phú Quý 146,3 149,9 - -

1. DOJI - Cập nhật: 13/7/2026 4:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua. Loại Mua vào Bán ra AVPL/SJC HN 146.900

- 149.900

- AVPL/SJC HCM 146.900

- 149.900

- AVPL/SJC ĐN 146.900

- 149.900

-

2. PNJ - Cập nhật: 13/7/2026 4:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua. Khu vực Mua vào Bán ra TPHCM - PNJ 146.900

- 149.900

- Hà Nội - PNJ 146.900

- 149.900

- Đà Nẵng - PNJ 146.900

- 149.900

- Miền Tây - PNJ 146.900

- 149.900

- Tây Nguyên - PNJ 146.900

- 149.900

- Đông Nam Bộ - PNJ 146.900

- 149.900

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3. AJC - Cập nhật: 13/7/2026 4:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua. Loại Mua vào Bán ra Miếng SJC Hà Nội 146.900

- 149.900

- Miếng SJC Nghệ An 146.900

- 149.900

- Miếng SJC Thái Bình 146.900

- 149.900

- N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 145.900

- 149.400

- N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An 145.900

- 149.400

- N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình 145.900

- 149.400

- NL 99.99 129.500

- - NL 99.99, Nhẫn Tròn Thái Bình 130.000

- - Trang sức 99.9 141.300

- 148.300

- Trang sức 99.99 141.400

- 148.400

-

4. BTMC - Cập nhật: 13/7/2026 4:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua. Giá vàng trong nước Mua Bán Vàng miếng SJC BTMC 145.000

- 149.900

- Vàng miếng Rồng Thăng Long BTMC 145.000

- 149.900

- Nhẫn tròn trơn BTMC 145.000

- 149.900

- Bản vị vàng BTMC 145.000

- 149.900

- Trang sức Rồng Thăng Long 9999 143.000

- 148.000

- Trang sức Rồng Thăng Long 999 142.800

- 147.800

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5. SJC - Cập nhật: 13/7/2026 4:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua. Loại Mua vào Bán ra Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 146.900

- 149.900

- Vàng SJC 5 chỉ 146.900

- 149.920

- Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 146.900

- 149.930

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Giá vàng nhẫn 9999 hôm nay 13/7/2026: Giá bán cuối tuần áp sát 150 triệu đồng/lượng

Giá vàng nhẫn 9999 hôm nay 13/7/2026 đang niêm yết ở quanh ngưỡng 149 - 149,9 triệu đồng/lượng bán ra, trong đó Bảo Tín Mạnh Hải đang có mức giá cao nhất.

Tại Công ty SJC, vàng nhẫn 9999 có giá mua vào ở mức 146,9 triệu đồng/lượng. Giá bán ra niêm yết ở mức 149,6 triệu đồng/lượng, đưa khoảng cách giữa hai chiều về 2,7 triệu đồng/lượng.

Bảo Tín Mạnh Hải đầu tuần 13/7 đang có giá bán vàng nhẫn cao nhất trong nhóm khảo sát, đạt 149,9 triệu đồng/lượng. Ở chiều mua vào, thương hiệu này niêm yết ở mức 146,9 triệu đồng/lượng, mức chênh lệch giữa mua – bán là 3 triệu đồng/lượng.

Mức thu mua thấp nhất thị trường đang thuộc về Bảo Tín Minh Châu. Vàng nhẫn Vàng Rồng Thăng Long có giá mua vào 145 triệu đồng/lượng và bán ra 149 triệu đồng/lượng. Khoảng cách hai chiều lên tới 4 triệu đồng/lượng, rộng nhất trong số các thương hiệu được cập nhật.

Tại DOJI Hà Nội, vàng nhẫn Hưng Thịnh Vượng 9999 hôm nay 13/7 được giao dịch ở mức 146 triệu đồng/lượng mua vào, giá bán ra ở mức 149,5 triệu đồng/lượng, cao hơn giá doanh nghiệp thu mua 3,5 triệu đồng mỗi lượng.

PNJ đưa giá mua vàng nhẫn về mức 145,7 triệu đồng/lượng, còn chiều bán ra đứng tại 149,2 triệu đồng/lượng. Với mức giá này, khoảng cách mua – bán tại PNJ đang là 3,5 triệu đồng/lượng.

Riêng Mi Hồng lúc 4h00 đang có giá mua vào cao nhất hiện tại, đạt 147,8 triệu đồng/lượng. Giá bán ra ở mức 149,3 triệu đồng/lượng, qua đó thu hẹp biên độ giữa hai chiều xuống còn 1,5 triệu đồng/lượng, thấp nhất thị trường.

Như vậy, giá vàng nhẫn 9999 hôm nay 13/7/2026 mở đầu tuần với mức bán ra cao nhất 149,9 triệu đồng/lượng tại Bảo Tín Mạnh Hải. Mi Hồng nổi bật ở chiều thu mua khi trả tới 147,8 triệu đồng/lượng và duy trì khoảng cách mua – bán hẹp nhất.

Giá vàng trang sức hôm nay 13/7/2026

Giá vàng trang sức trong nước hôm nay 13/7 có sự chênh lệch rõ rệt tùy thuộc vào hàm lượng vàng (Karat) và thương hiệu phân phối. Nhìn chung, giá bán ra của vàng nữ trang loại cao cấp nhất (99.99%) đang dao động trong khoảng 14,5 - 14,8 triệu đồng/chỉ.

Dưới đây là bảng giá chi tiết theo từng loại vàng trang sức phổ biến, được tính theo đơn vị đồng/chỉ (Cập nhật mới nhất):

Loại vàng Giá mua vào (VND/chỉ) Giá bán ra (VND/chỉ) Đặc điểm phổ biến Vàng trang sức 24K (99.99%) 14.300.000 - 14.390.000 14.740.000 - 14.800.000 Vàng ta nguyên chất, thường dùng làm kiềng, vòng cưới. Vàng trang sức 24K (99.9%) 14.058.000 - 14.280.000 14.553.000 - 14.780.000 Vàng nữ trang truyền thống có độ tinh khiết cao. Vàng Tây 18K (75%) 9.520.000 - 9.600.000 9.900.000 - 10.070.000 Loại vàng phổ biến nhất để chế tác nhẫn, dây chuyền tinh xảo. Vàng Tây 14K (58.5%) 7.550.000 - 7.621.000 7.850.000 - 8.611.000 Giá thành vừa phải, độ cứng tốt giúp giữ đá quý chắc chắn. Vàng Tây 10K (41%) 4.850.000 5.150.000 Phương án tiết kiệm tối ưu cho trang sức thời trang.

Lưu ý:

Giá công chế tác: Giá trên bảng chỉ là giá trị cốt vàng. Khi mua trang sức thành phẩm, bạn sẽ cần trả thêm tiền công từ vài trăm nghìn đến vài triệu đồng tùy độ phức tạp của mẫu mã.

Giá trị thu đổi: Vàng trang sức (đặc biệt là vàng Tây dưới 18K) thường mất giá nhiều hơn khi bán lại so với vàng miếng hay nhẫn tròn trơn.

Biến động theo thương hiệu: Các nhà phân phối lớn như Trang sức PNJ, Trang sức DOJI hay Bảo Tín Minh Châu sẽ có mức chênh lệch nhẹ về giá bán và chính sách bảo hành, thu đổi riêng.

Giá vàng thế giới hôm nay 13/7/2026 mở đầu tuần ở mức 4.119,4 USD/ounce

Tính đến 04h00 ngày 13/7/2026 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới giao ngay mức 4.119,4 USD/ounce. Ghi nhận giảm 3,2 USD/ounce so với ngày hôm qua. Quy đổi theo tỷ giá USD tại ngân hàng Vietcombank (26.470 VND/USD), vàng thế giới có giá khoảng 131,47 triệu đồng/lượng (chưa tính thuế, phí). So sánh với giá vàng miếng SJC trong nước cùng ngày (146,9-149,9 triệu đồng/lượng), giá vàng SJC hiện cao hơn giá vàng quốc tế khoảng 18,43 triệu.

Giá vàng thế giới hôm nay 13/7/2026 mở đầu tuần ở mức 4.119,4 USD/ounce

Triển vọng giá vàng trong ngắn hạn vẫn chưa rõ ràng khi quan điểm của giới chuyên gia và nhà đầu tư cá nhân tiếp tục phân hóa.

Khảo sát với 13 chuyên gia cho thấy 5 người, tương ứng 38%, nghiêng về kịch bản giá vàng tăng trong tuần tới. Ba người, chiếm 23%, dự báo kim loại quý sẽ đi xuống, còn 5 chuyên gia khác, tương đương 38%, cho rằng giá vàng nhiều khả năng duy trì trạng thái ổn định.

Sự dè dặt cũng bao trùm nhóm nhà đầu tư cá nhân. Trong 282 người tham gia khảo sát trực tuyến, 117 người, tương ứng 42%, kỳ vọng giá vàng tăng. Có 108 người, chiếm 38%, dự báo giá giảm, còn 57 người, tương đương 20%, lựa chọn kịch bản thị trường tiếp tục tích lũy.

Các tỷ lệ trên phản ánh sự suy giảm của tâm lý tích cực đối với vàng, đồng thời cho thấy thị trường vẫn thiếu động lực để xác lập xu hướng mới. Trong thời gian tới, biến động của lãi suất, sức mạnh đồng USD, lợi suất trái phiếu và tình hình địa chính trị sẽ tiếp tục là những yếu tố được nhà đầu tư theo dõi sát.