Thương mại - Dịch vụ Cập nhật giá vàng hôm nay 27/6/2026: Giá vàng 9999, nhẫn trơn BTMC DOJI Phú Quý thứ Bảy Giá vàng hôm nay 27/6/2026 giảm hơn 12 triệu đồng/lượng; vàng nhẫn sát 147 triệu, thế giới tiến gần 4.100 USD/ounce.

Cập nhật giá vàng hôm nay 27/6/2026: Vàng miếng, nhẫn trơn BTMC, BTMH, DOJI, Phú Quý và vàng thế giới

Cập nhật lúc 9h30 thứ Bảy (27/6/2026), thị trường vàng miếng tiếp tục có thêm đợt tăng thứ 2. So với phiên trước thì mặt bằng giá tại nhiều doanh nghiệp lớn đồng loạt tăng từ 1,5 triệu đến 2,5 triệu đồng/lượng, giá bán ra hiện đang phổ biến ở mức 148,5 triệu đồng/lượng.

Ở SJC, BTMH, và PNJ ghi nhận đang giao dịch ở ngưỡng 145,5-148,5 triệu đồng/lượng, chênh lệch giá vàng ở 2 chiều duy trì ở mức 3 triệu đồng. So với cùng kỳ hôm qua, giá vàng ở chiều mua vào và bán ra đã tăng thêm 1,5 triệu đồng/lượng so với ngày hôm qua.

BTMC ghi nhận cũng đang giao dịch ở ngưỡng 145,5-148,5 triệu đồng/lượng, chênh lệch giá vàng ở 2 chiều ở mức 3 triệu đồng. So với cùng kỳ hôm qua, giá vàng ở chiều mua vào tăng thêm 2,5 triệu đồng và giá bán ra đã tăng thêm 1,5 triệu đồng/lượng so với ngày hôm qua.

Tiếp đến Phú Quý cũng ghi nhận tăng 1,5 triệu đồng ở cả 2 chiều mua vào và bán ra. Hiện giá mua vào niêm yết ở mức 145,3 triệu đồng/lượng, giá bán ra niêm yết ở mức 148,5 triệu đồng/lượng.

Riêng DOJI không ghi nhận diễn biến mới ở cả 2 chiều mua vào và bán ra. Hiện chiều mua vào vẫn giữ ở mức 144 triệu đồng, chiều bán ra ở 147 triệu đồng.

Cuối cùng là Mi Hồng, giá vàng miếng SJC hôm nay đang niêm yết ở mức 146,0 - 148,0 triệu đồng/lượng. Giá mua vào và bán ra cùng tăng thêm 2 triệu đồng/lượng so với ngày hôm qua.

Giá vàng hôm nay Ngày 27/6/2026

(Triệu đồng) Diễn biến hôm nay

(nghìn đồng/lượng) Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra SJC 145,5 148,5 +1500 +1500 Tập đoàn DOJI 144,0 147,0 - - Mi Hồng 146,0 148,0 +2000 +2000 PNJ 145,5 148,5 +1500 +1500 Bảo Tín Minh Châu 145,5 148,5 +2500 +1500 Bảo Tín Mạnh Hải 145,5 148,5 +1500 +1500 Phú Quý 145,3 148,5 +1500 +1500

Tại SJC, vàng nhẫn 9999 đang được giao dịch ở mức 145,4 triệu đồng/lượng mua vào và 148,4 triệu đồng/lượng bán ra.

Với Bảo Tín Mạnh Hải, dòng nhẫn tròn ép vỉ ghi nhận giá mua vào ở mức 145,5 triệu đồng/lượng. Chiều bán ra được chốt tại 148,5 triệu đồng/lượng, cao hơn chiều mua vào 3 triệu đồng/lượng.

Tại Bảo Tín Minh Châu, sản phẩm nhẫn tròn trơn Vàng Rồng Thăng Long có giá mua vào ở mức 144,3 triệu đồng/lượng. Giá bán ra của dòng vàng nhẫn này đạt 148,0 triệu đồng/lượng..

Ở hệ thống DOJI Hà Nội, vàng nhẫn Hưng Thịnh Vượng 9999 được mua vào với giá 145,5 triệu đồng/lượng. Chiều bán ra chốt ở mức 148,5 triệu đồng/lượng, ngang với Bảo Tín Mạnh Hải.

Tại Phú Quý, dòng nhẫn tròn trơn 999,9 ghi nhận giá thu mua 145,0 triệu đồng/lượng. Ở chiều bán ra, sản phẩm này được chốt tại 148,0 triệu đồng/lượng, thấp hơn nhóm SJC, Bảo Tín Mạnh Hải và DOJI.

Tính đến 9h30 ngày 27/6/2026 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới đang giao ngay mức 4.088,6 USD/ounce. Ghi nhận tăng 63,0 USD/ounce so với phiên trước. Quy đổi theo tỷ giá USD tại ngân hàng Vietcombank (26.454 VND/USD), vàng thế giới có giá khoảng 130,4 triệu đồng/lượng (chưa tính thuế, phí). So sánh với giá vàng miếng SJC trong nước cùng ngày (145,5-148,5 triệu đồng/lượng), giá vàng SJC hiện cao hơn giá vàng quốc tế khoảng 18,1 triệu đồng.

Giá vàng hôm nay 27/6/2026 đã mất hơn 12 triệu đồng/lượng so với đầu tháng 6

Giá vàng hôm nay 27/6/2026 tiếp tục giảm sâu so với thời điểm đầu tháng 6. So với ngày 1/6/2026, giá vàng miếng tại các thương hiệu lớn hiện thấp hơn khoảng 11,2 - 12,5 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và 10,8 - 11,5 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra.

Biểu đồ giá vàng hôm nay 27/6/2026 và 30 ngày gần nhất

Tại SJC, giá vàng hôm nay 27/6/2026 được chốt ở mức 144,0 - 147,0 triệu đồng/lượng. So với mức 155,5 - 158,5 triệu đồng/lượng ngày 1/6, vàng miếng SJC đã giảm 11,5 triệu đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra.

Tại DOJI, giá vàng miếng cũng được giao dịch ở mức 144,0 triệu đồng/lượng mua vào và 147,0 triệu đồng/lượng bán ra. Đối chiếu với mức 155,5 - 158,5 triệu đồng/lượng đầu tháng 6, giá vàng tại DOJI hiện thấp hơn 11,5 triệu đồng/lượng mỗi chiều.

Tại Phú Quý, giá vàng miếng ở mức 143,8 - 147,0 triệu đồng/lượng. So với vùng 155,0 - 158,5 triệu đồng/lượng ngày 1/6, giá mua vào đã giảm 11,2 triệu đồng/lượng, còn giá bán ra giảm 11,5 triệu đồng/lượng.

Ở hệ thống Bảo Tín Minh Châu, vàng miếng được giao dịch tại 143,0 - 147,0 triệu đồng/lượng. Đây là thương hiệu có mức giảm chiều mua vào mạnh nhất trong nhóm, thấp hơn 12,5 triệu đồng/lượng so với mức 155,5 triệu đồng/lượng đầu tháng 6; chiều bán ra giảm 11,5 triệu đồng/lượng.

Tại PNJ, giá vàng hôm nay 27/6/2026 ở mức 144,0 - 147,0 triệu đồng/lượng. So với giá đầu tháng 6 là 155,5 - 158,5 triệu đồng/lượng, vàng miếng PNJ đã giảm 11,5 triệu đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra.

Tại Bảo Tín Mạnh Hải, giá vàng miếng cũng chốt ở mức 144,0 - 147,0 triệu đồng/lượng. So với ngày 1/6, khi BTMH giao dịch tại 155,5 - 158,5 triệu đồng/lượng, mức giảm hiện là 11,5 triệu đồng/lượng cho mỗi chiều.

Riêng Mi Hồng tiếp tục có giá mua vào cao hơn mặt bằng chung, ở mức 145,0 triệu đồng/lượng, còn giá bán ra là 147,0 triệu đồng/lượng. So với mức 156,3 - 157,8 triệu đồng/lượng đầu tháng 6, giá mua vào tại Mi Hồng đã giảm 11,3 triệu đồng/lượng, còn chiều bán ra thấp hơn 10,8 triệu đồng/lượng.

Giá vàng hôm nay Ngày 27/6/2026

(Triệu đồng) Diễn biến trước đó

(nghìn đồng/lượng) Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra SJC 144,0 147,0 +800 +800 Tập đoàn DOJI 144,0 147,0 +1000 +1000 Mi Hồng 144,0 146,0 +500 +500 PNJ 144,0 147,0 +800 +800 Bảo Tín Minh Châu 143,0 147,0 +1000 +800 Bảo Tín Mạnh Hải 144,0 147,0 +800 +800 Phú Quý 143,8 146,8 +1300 +800

1. DOJI - Cập nhật: 27/6/2026 4:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ Trong ngày hôm qua. Loại Mua vào Bán ra AVPL/SJC HN 144.000

▲1000K 147.000

▲1000K AVPL/SJC HCM 144.000

▲1000K 147.000

▲1000K AVPL/SJC ĐN 144.000

▲1000K 147.000

▲1000K

2. PNJ - Cập nhật: 27/6/2026 4:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ Trong ngày hôm qua. Khu vực Mua vào Bán ra TPHCM - PNJ 144.000

▲800K 147.000

▲800K Hà Nội - PNJ 144.000

▲800K 147.000

▲800K Đà Nẵng - PNJ 144.000

▲800K 147.000

▲800K Miền Tây - PNJ 144.000

▲800K 147.000

▲800K Tây Nguyên - PNJ 144.000

▲800K 147.000

▲800K Đông Nam Bộ - PNJ 144.000

▲800K 147.000

▲800K

3. AJC - Cập nhật: 27/6/2026 4:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ Trong ngày hôm qua. Loại Mua vào Bán ra Miếng SJC Hà Nội 144.000

▲1500K 147.000

▲800K Miếng SJC Nghệ An 144.000

▲1500K 147.000

▲800K Miếng SJC Thái Bình 144.000

▲1500K 147.000

▲800K N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 143.000

▲1000K 146.500

▲1000K N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An 143.000

▲1000K 146.500

▲1000K N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình 143.000

▲1000K 146.500

▲1000K NL 99.99 129.000

- - NL 99.99, Nhẫn Tròn Thái Bình 129.500

- - Trang sức 99.9 138.400

▲1000K 145.400

▲1000K Trang sức 99.99 138.500

▲1000K 145.500

▲1000K

4. BTMC - Cập nhật: 27/6/2026 4:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ Trong ngày hôm qua. Giá vàng trong nước Mua Bán Vàng miếng SJC BTMC 143.000

▲1000K 147.000

▲800K Vàng miếng Rồng Thăng Long BTMC 143.000

▲1000K 147.000

▲800K Nhẫn tròn trơn BTMC 143.000

▲1000K 147.000

▲800K Bản vị vàng BTMC 143.000

▲1000K 147.000

▲800K Trang sức Rồng Thăng Long 9999 141.500

▲1000K 145.500

▲800K Trang sức Rồng Thăng Long 999 141.300

▲1000K 145.300

▲800K

5. SJC - Cập nhật: 27/6/2026 4:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ Trong ngày hôm qua. Loại Mua vào Bán ra Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 144.000

▲800K 147.000

▲800K Vàng SJC 5 chỉ 144.000

▲800K 147.020

▲800K Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 144.000

▲800K 147.030

▲800K

Giá vàng hôm nay 27/6/2026 ghi nhận giá bán ra cao nhất chạm 147 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay 27/6/2026 đối với vàng nhẫn 9999 tại nhiều thương hiệu lớn tiếp tục xoay quanh vùng 142,8 - 144,0 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và 146,5 - 147,0 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra. Mặt bằng chung vẫn neo sát mốc 147 triệu đồng/lượng, nhưng chưa tạo đột biến mới ở chiều bán ra.

Tại SJC, vàng nhẫn 9999 đang được giao dịch ở mức 143,9 triệu đồng/lượng mua vào và 146,9 triệu đồng/lượng bán ra. Mức bán ra này thấp hơn mốc 147 triệu đồng/lượng khoảng 100.000 đồng/lượng.

Với Bảo Tín Mạnh Hải, dòng nhẫn tròn ép vỉ ghi nhận giá mua vào ở mức 144,0 triệu đồng/lượng. Chiều bán ra được chốt tại 147,0 triệu đồng/lượng, cao hơn chiều mua vào 3 triệu đồng/lượng.

Tại Bảo Tín Minh Châu, sản phẩm nhẫn tròn trơn Vàng Rồng Thăng Long có giá mua vào ở mức 142,8 triệu đồng/lượng. Giá bán ra của dòng vàng nhẫn này đạt 146,5 triệu đồng/lượng, thấp hơn nhóm đang chạm mốc 147 triệu đồng/lượng.

Ở hệ thống DOJI Hà Nội, vàng nhẫn Hưng Thịnh Vượng 9999 được mua vào với giá 144,0 triệu đồng/lượng. Chiều bán ra chốt ở mức 147,0 triệu đồng/lượng, ngang với Bảo Tín Mạnh Hải.

Tại Phú Quý, dòng nhẫn tròn trơn 999,9 ghi nhận giá thu mua 143,5 triệu đồng/lượng. Ở chiều bán ra, sản phẩm này được chốt tại 146,5 triệu đồng/lượng, thấp hơn nhóm SJC, Bảo Tín Mạnh Hải và DOJI.

Giá vàng trang sức hôm nay 27/6/2026

Giá vàng trang sức hiện dao động ở mức từ 9.500.000 - 14.500.000 VNĐ/chỉ tùy thuộc vào độ tuổi của vàng (10K, 14K, 18K, 24K). Giá thành thực tế mỗi sản phẩm còn cộng thêm tiền công chế tác.

Dưới đây là bảng tham khảo giá mua vào - bán ra của vàng nữ trang tại hệ thống PNJ (đơn vị: VNĐ/chỉ):

Loại vàng Giá mua vào Giá bán ra Vàng nữ trang 999.9 14.070.000 14.470.000 Vàng 750 (18K) 9.863.000 10.853.000 Vàng 610 (14K) 7.837.000 8.827.000 Vàng 416 (10K) 5.030.000 6.020.000

Lưu ý: Mức giá có thể thay đổi tùy thuộc vào biến động của thị trường, kiểu dáng thiết kế và từng thương hiệu khác nhau như Bảo Tín Minh Châu hay Phú Quý.

Giá vàng thế giới hôm nay 27/6/2026 tiến về mức 4.100 USD/ounce, tăng hơn 1%

Tính đến 4h00 ngày 27/6/2026 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới đang giao ngay mức 4.076,1 USD/ounce. Ghi nhận tăng 50,2 USD/ounce so với phiên trước. Quy đổi theo tỷ giá USD tại ngân hàng Vietcombank (26.454 VND/USD), vàng thế giới có giá khoảng 130,0 triệu đồng/lượng (chưa tính thuế, phí). So sánh với giá vàng miếng SJC trong nước cùng ngày (144,0-147,0 triệu đồng/lượng), giá vàng SJC hiện cao hơn giá vàng quốc tế khoảng 17,0 triệu đồng.

Giá vàng thế giới hôm nay 27/6/2026 tiến về mức 4.100 USD/ounce, tăng hơn 1%

Giá vàng thế giới tăng nhẹ khi đồng USD suy yếu

Giá vàng thế giới tăng nhẹ trong phiên thứ Sáu khi đồng USD hạ nhiệt, còn kỳ vọng về việc Mỹ tăng lãi suất có phần giảm sau dữ liệu lạm phát mới. Tuy vậy, kim loại quý vẫn đang hướng tới tuần giảm thứ tư liên tiếp.

Lúc 9h39 theo giờ EDT, giá vàng giao ngay tăng 0,51%, lên 4.046,70 USD/ounce. Hợp đồng vàng tương lai Mỹ giao tháng 8 tăng 0,35%, đạt 4.061,40 USD/ounce.

Đồng USD giảm khỏi vùng đỉnh gần đây sau khi Mỹ công bố chỉ số giá chi tiêu tiêu dùng cá nhân, thước đo lạm phát được Fed theo dõi sát. Chỉ số này tăng 4,1% trong 12 tháng tính đến tháng 5, đúng như dự báo của giới phân tích.

Theo công cụ FedWatch của CME Group, thị trường hiện đánh giá khoảng 60% khả năng Fed tăng lãi suất vào tháng 9, thấp hơn mức 64% trước đó. Việc kỳ vọng lãi suất giảm nhẹ đã hỗ trợ giá vàng hồi phục sau áp lực bán trong tuần.

Dù vậy, giá vàng giao ngay vẫn đã rơi xuống mức thấp nhất hơn 7 tháng trong tuần này và giảm khoảng 2,6% tính từ đầu tuần. Lãi suất cao thường làm giảm sức hấp dẫn của vàng, do vàng không mang lại lợi suất như trái phiếu hay các tài sản sinh lãi khác.

TD Securities cho rằng nếu giá dầu tiếp tục mạnh lên và đồng USD duy trì ở vùng cao, vàng có thể còn chịu thêm áp lực trong những tháng tới.

Tại thị trường vật chất, vàng tại Ấn Độ bắt đầu giao dịch với mức cộng giá lần đầu sau một tháng rưỡi nhờ giá giảm kích thích nhu cầu mua. Tại Trung Quốc, nhu cầu vẫn khá trầm lắng.

Trên thị trường kim loại quý, bạc giao ngay tăng 0,42% lên 58,1109 USD/ounce. Bạch kim tăng 0,21% lên 1.604,45 USD/ounce, còn palladium tăng 1,25% lên 1.199,25 USD/ounce.