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    Cập nhật giá vàng hôm nay 3/7/2026: Giá vàng 9999, nhẫn trơn BTMC DOJI Phú Quý thứ Sáu

    Văn Khoa 03/07/2026 06:21

    Giá vàng hôm nay 3/7/2026 ghi nhận sau 3 tháng thì giá vàng miếng hụt gần 29 triệu, vàng nhẫn bán trên 148 triệu, vàng thế giới vượt 4.100 USD/ounce.

    Giá vàng hôm nay 3/7/2026 ghi nhận giá vàng miếng "bốc hơi" gần 29 triệu chỉ sau 3 tháng

    Giá vàng hôm nay 3/7/2026 tiếp tục cho thấy mức giảm rất sâu nếu so với mặt bằng giá từng ghi nhận vào đầu tháng 4. Tại nhiều thương hiệu lớn, giá vàng miếng hiện thấp hơn khoảng 27,9 - 28,7 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và khoảng 28,3 - 28,7 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra.

    Tại Công ty SJC, giá vàng hôm nay 3/7/2026 đang giao dịch ở mức 145,4 triệu đồng/lượng mua vào148,4 triệu đồng/lượng bán ra. So với vùng giá 173,7 - 176,7 triệu đồng/lượng hồi đầu tháng 4, giá vàng miếng SJC hiện đã giảm 28,3 triệu đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra.

    Biểu đồ giá vàng hôm nay 3 7 2026 và 30 ngày gần nhất
    Biểu đồ giá vàng hôm nay 3/7/2026 và diễn biến 30 ngày qua

    Tại DOJI, giá vàng miếng cũng được đưa về mức 145,4 - 148,4 triệu đồng/lượng. Đối chiếu với mức 173,7 triệu đồng/lượng mua vào176,7 triệu đồng/lượng bán ra ngày 1/4, giá vàng tại DOJI hiện thấp hơn 28,3 triệu đồng/lượng ở mỗi chiều giao dịch.

    Tại PNJ, giá vàng hôm nay 3/7/2026 đang được giao dịch ở mức 145,4 triệu đồng/lượng mua vào148,4 triệu đồng/lượng bán ra. So với mốc 173,7 - 176,7 triệu đồng/lượng từng ghi nhận đầu tháng 4, giá vàng tại PNJ đã giảm 28,3 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào28,3 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra.

    Tại Bảo Tín Mạnh Hải, giá vàng miếng hôm nay giữ ở mức 145,4 - 148,4 triệu đồng/lượng. Nếu so với mặt bằng 173,7 - 176,7 triệu đồng/lượng trong phiên giao dịch ngày 1/4, người nắm giữ vàng tại BTMH đang chứng kiến mức giảm 28,3 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều giao dịch.

    Tại Bảo Tín Minh Châu, giá vàng hôm nay 3/7/2026 giữ ở ngưỡng 145,0 triệu đồng/lượng mua vào148,4 triệu đồng/lượng bán ra. So với mức 173,5 triệu đồng/lượng mua vào176,7 triệu đồng/lượng bán ra hồi đầu tháng 4, giá mua vào tại BTMC hiện giảm 28,5 triệu đồng/lượng, còn giá bán ra thấp hơn 28,3 triệu đồng/lượng.

    Tại Phú Quý, giá vàng miếng hôm nay được giao dịch ở mức 145,0 triệu đồng/lượng mua vào148,4 triệu đồng/lượng bán ra. So với vùng giá 173,7 - 176,7 triệu đồng/lượng ngày 1/4, giá mua vào tại Phú Quý đã giảm 28,7 triệu đồng/lượng, còn chiều bán ra giảm 28,3 triệu đồng/lượng.

    Riêng Mi Hồng tiếp tục có mặt bằng giá khác so với nhóm thương hiệu lớn, khi giá vàng hôm nay 3/7/2026 được chốt ở mức 146,3 triệu đồng/lượng mua vào147,8 triệu đồng/lượng bán ra. So với vùng 174,2 - 176,5 triệu đồng/lượng của đầu tháng 4, giá mua vào tại Mi Hồng hiện thấp hơn 27,9 triệu đồng/lượng, còn giá bán ra giảm 28,7 triệu đồng/lượng.

    Giá vàng hôm nayNgày 3/7/2026
    (Triệu đồng)    		Diễn biến trước đó
    (nghìn đồng/lượng)
    Mua vàoBán raMua vàoBán ra
    SJC145,4148,4+2000+2000
    Tập đoàn DOJI145,4148,4+2000+2000
    Mi Hồng146,3147,8+2000+2000
    PNJ145,4148,4+2000+2000
    Bảo Tín Minh Châu145,0148,4+2500+2000
    Bảo Tín Mạnh Hải145,4148,4+2000+2000
    Phú Quý145,0148,4+2000+2000
    1. DOJI - Cập nhật: 3/7/2026 4:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ Trong ngày hôm qua.
    Loại Mua vào Bán ra
    AVPL/SJC HN145.400
    ▲2000K    		148.400
    ▲2000K
    AVPL/SJC HCM145.400
    ▲2000K    		148.400
    ▲2000K
    AVPL/SJC ĐN145.400
    ▲2000K    		148.400
    ▲2000K
    2. PNJ - Cập nhật: 3/7/2026 4:00- Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ Trong ngày hôm qua.
    Khu vực Mua vào Bán ra
    TPHCM - PNJ145.400
    ▲2000K    		148.400
    ▲2000K
    Hà Nội - PNJ145.400
    ▲2000K    		148.400
    ▲2000K
    Đà Nẵng - PNJ145.400
    ▲2000K    		148.400
    ▲2000K
    Miền Tây - PNJ145.400
    ▲2000K    		148.400
    ▲2000K
    Tây Nguyên - PNJ145.400
    ▲2000K    		148.400
    ▲2000K
    Đông Nam Bộ - PNJ145.400
    ▲2000K    		148.400
    ▲2000K
    3. AJC - Cập nhật: 3/7/2026 4:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ Trong ngày hôm qua.
    Loại Mua vào Bán ra
    Miếng SJC Hà Nội145.400
    ▲2000K    		148.400
    ▲2000K
    Miếng SJC Nghệ An145.400
    ▲2000K    		148.400
    ▲2000K
    Miếng SJC Thái Bình145.400
    ▲2000K    		148.400
    ▲2000K
    N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội145.000
    ▲2500K    		148.400
    ▲2000K
    N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An145.000
    ▲2500K    		148.400
    ▲2000K
    N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình145.000
    ▲2500K    		148.400
    ▲2000K
    NL 99.99129.500
    ▲500K    		-
    NL 99.99, Nhẫn Tròn Thái Bình130.000
    ▲500K    		-
    Trang sức 99.9139.900
    ▲2000K    		146.900
    ▲2000K
    Trang sức 99.99140.000
    ▲2000K    		147.000
    ▲2000K
    4. BTMC - Cập nhật: 3/7/2026 4:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ Trong ngày hôm qua.
    Giá vàng trong nướcMuaBán
    Vàng miếng SJC BTMC145.000
    ▲2500K    		148.400
    ▲2000K
    Vàng miếng Rồng Thăng Long BTMC145.000
    ▲2500K    		148.400
    ▲2000K
    Nhẫn tròn trơn BTMC145.000
    ▲2500K    		148.400
    ▲2000K
    Bản vị vàng BTMC145.000
    ▲2500K    		148.400
    ▲2000K
    Trang sức Rồng Thăng Long 9999143.000
    ▲2500K    		147.000
    ▲2000K
    Trang sức Rồng Thăng Long 999142.800
    ▲2500K    		146.800
    ▲2000K
    5. SJC - Cập nhật: 3/7/2026 4:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ Trong ngày hôm qua.
    Loại Mua vào Bán ra
    Vàng SJC 1L, 10L, 1KG145.400
    ▲2000K    		148.400
    ▲2000K
    Vàng SJC 5 chỉ145.400
    ▲2000K    		148.420
    ▲2000K
    Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ145.400
    ▲2000K    		148.430
    ▲2000K

    Giá vàng nhẫn gần cuối tuần 3/7/2026 có giá bán ra ở trên mức 148 triệu đồng/lượng

    Tại SJC, giá vàng nhẫn hôm nay 3/7/2026 với sản phẩm vàng nhẫn 9999 đang niêm yết giá mua vào ở mức 144,2 triệu đồng/lượng, và giá bán ra niêm yết ở mức 148,2 triệu đồng/lượng bán ra.

    Với nhẫn tròn ép vỉ Bảo Tín Mạnh Hải, mặt hàng này ghi nhận mức giá nhỉnh hơn ở chiều mua vào so với SJC. Cụ thể, giá vàng nhẫn hôm nay 3/7/2026 tại Bảo Tín Mạnh Hải đang ở mức 145,4 triệu đồng/lượng mua vào, còn chiều bán ra chốt tại 148,4 triệu đồng/lượng.

    Tại Bảo Tín Minh Châu, vàng nhẫn tròn trơn Vàng Rồng Thăng Long có giá mua vào thấp hơn nhóm dẫn đầu. Sản phẩm này đang được giao dịch ở mức 145,0 triệu đồng/lượng mua vào148,0 triệu đồng/lượng bán ra.

    Ở hệ thống DOJI Hà Nội, vàng nhẫn Hưng Thịnh Vượng 9999 tiếp tục nằm trong nhóm có giá bán ra cao. Theo cập nhật giá vàng nhẫn hôm nay sáng 3/7/2026, sản phẩm này đang được niêm yết ở mức 145,4 triệu đồng/lượng mua vào148,4 triệu đồng/lượng bán ra.

    Giá vàng trang sức hôm nay 3/7/2026

    Giá vàng trang sức tại Việt Nam thường dao động từ 4,5 triệu đến 14,6 triệu đồng/chỉ (tùy tuổi vàng) và chưa bao gồm tiền công chế tác. Cụ thể cho 1 chỉ tại các hệ thống lớn như PNJ hay Bảo Tín Minh Châu:

    • Vàng 24K (99.99%): ~ 14,0 - 14,6 triệu VNĐ.
    • Vàng 18K (75%): ~ 9,4 - 11,1 triệu VNĐ.
    • Vàng 14K (58.3%): ~ 8,3 triệu VNĐ.

    Giá vàng thế giới hôm nay 3/7/2026 vọt qua mốc 4.100 USD/ounce, tăng tiếp hơn 2%

    Tính đến 4h00 ngày 3/7/2026 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới đang giao ngay mức 4.122,4 USD/ounce. Ghi nhận tăng 91,4 USD/ounce so với phiên trước. Quy đổi theo tỷ giá USD tại ngân hàng Vietcombank (26.465 VND/USD), vàng thế giới có giá khoảng 131,5 triệu đồng/lượng (chưa tính thuế, phí). So sánh với giá vàng miếng SJC trong nước cùng ngày (145,4-148,4 triệu đồng/lượng), giá vàng SJC hiện cao hơn giá vàng quốc tế khoảng 16,9 triệu đồng.

    Giá vàng thế giới hôm nay 3 7 2026 vọt qua mốc 4.100 USD ounce, tăng tiếp hơn 2%
    Giá vàng thế giới hôm nay 3/7/2026 vọt qua mốc 4.100 USD/ounce, tăng tiếp hơn 2%

    Giá vàng tiếp tục tăng mạnh trong phiên giao dịch ngày thứ Năm, với mức tăng hơn 2%. Nguyên nhân chính là báo cáo việc làm tại Mỹ thấp hơn dự báo, khiến thị trường giảm kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ tiếp tục tăng lãi suất trong năm nay.

    Tính đến 9h00 sáng theo giờ EDT, tức 13h00 GMT, giá vàng giao ngay tăng 2,4% lên 4.126,97 USD/ounce. Giá vàng kỳ hạn của Mỹ cũng tăng 1,4%, lên 4.139,20 USD/ounce.

    Đồng USD giảm 0,7% so với rổ tiền tệ chính. Khi USD yếu đi, vàng và các kim loại được định giá bằng USD trở nên rẻ hơn đối với nhà đầu tư nắm giữ các đồng tiền khác. Đây là một yếu tố hỗ trợ giá vàng đi lên.

    Ông David Meger, Giám đốc giao dịch kim loại tại High Ridge Futures, cho biết số liệu việc làm thấp hơn dự kiến làm giảm khả năng Fed nâng lãi suất trong thời gian tới. Theo ông, vàng thường có xu hướng tăng tốt hơn khi môi trường lãi suất thấp hơn.

    Báo cáo từ Bộ Lao động Mỹ cho thấy nền kinh tế Mỹ chỉ tạo thêm 57.000 việc làm trong tháng trước, thấp hơn nhiều so với dự báo tăng 110.000 việc làm của các chuyên gia kinh tế. Tỷ lệ thất nghiệp ở mức 4,2%.

    Trước đó, báo cáo công bố vào ngày thứ Tư cũng cho thấy số việc làm trong khu vực tư nhân của Mỹ tăng thấp hơn kỳ vọng trong tháng 6.

    Sau các dữ liệu này, giới giao dịch giảm kỳ vọng Fed tăng lãi suất vào tháng 9. Theo công cụ CME FedWatch, khả năng Fed nâng lãi suất vào tháng 9 hiện còn gần 51%, giảm so với mức 66% trước khi báo cáo việc làm được công bố.

    Chủ tịch Fed Kevin Warsh cho biết kỳ vọng lạm phát và rủi ro lạm phát đã giảm trong những tuần gần đây. Dù vậy, ông vẫn khẳng định Fed tiếp tục theo đuổi mục tiêu đưa lạm phát về mức 2%.

    Ở một diễn biến khác, Hội đồng Vàng Thế giới cho biết các ngân hàng trung ương đã quay lại mua vàng trong tháng 5. Theo dữ liệu mới nhất, dự trữ vàng chính thức toàn cầu tăng ròng 41 tấn trong tháng.

    Tại Trung Đông, Iran và Mỹ đã kết thúc một vòng đàm phán gián tiếp vào ngày thứ Tư, nhưng chưa có dấu hiệu đạt được tiến triển rõ rệt hướng tới một thỏa thuận hòa bình lâu dài.

    Không chỉ vàng, nhiều kim loại quý khác cũng tăng giá. Giá bạc giao ngay tăng 4% lên 61,53 USD/ounce. Giá bạch kim tăng 2,3% lên 1.613,35 USD/ounce, còn palladium tăng 3,8% lên 1.256,50 USD/ounce.

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