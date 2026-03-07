Thương mại - Dịch vụ Cập nhật giá vàng hôm nay 3/7/2026: Giá vàng 9999, nhẫn trơn BTMC DOJI Phú Quý thứ Sáu Giá vàng hôm nay 3/7/2026 ghi nhận sau 3 tháng thì giá vàng miếng hụt gần 29 triệu, vàng nhẫn bán trên 148 triệu, vàng thế giới vượt 4.100 USD/ounce.

Giá vàng hôm nay 3/7/2026 ghi nhận giá vàng miếng "bốc hơi" gần 29 triệu chỉ sau 3 tháng

Giá vàng hôm nay 3/7/2026 tiếp tục cho thấy mức giảm rất sâu nếu so với mặt bằng giá từng ghi nhận vào đầu tháng 4. Tại nhiều thương hiệu lớn, giá vàng miếng hiện thấp hơn khoảng 27,9 - 28,7 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và khoảng 28,3 - 28,7 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra.

Tại Công ty SJC, giá vàng hôm nay 3/7/2026 đang giao dịch ở mức 145,4 triệu đồng/lượng mua vào và 148,4 triệu đồng/lượng bán ra. So với vùng giá 173,7 - 176,7 triệu đồng/lượng hồi đầu tháng 4, giá vàng miếng SJC hiện đã giảm 28,3 triệu đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra.

Biểu đồ giá vàng hôm nay 3/7/2026 và diễn biến 30 ngày qua

Tại DOJI, giá vàng miếng cũng được đưa về mức 145,4 - 148,4 triệu đồng/lượng. Đối chiếu với mức 173,7 triệu đồng/lượng mua vào và 176,7 triệu đồng/lượng bán ra ngày 1/4, giá vàng tại DOJI hiện thấp hơn 28,3 triệu đồng/lượng ở mỗi chiều giao dịch.

Tại PNJ, giá vàng hôm nay 3/7/2026 đang được giao dịch ở mức 145,4 triệu đồng/lượng mua vào và 148,4 triệu đồng/lượng bán ra. So với mốc 173,7 - 176,7 triệu đồng/lượng từng ghi nhận đầu tháng 4, giá vàng tại PNJ đã giảm 28,3 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và 28,3 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra.

Tại Bảo Tín Mạnh Hải, giá vàng miếng hôm nay giữ ở mức 145,4 - 148,4 triệu đồng/lượng. Nếu so với mặt bằng 173,7 - 176,7 triệu đồng/lượng trong phiên giao dịch ngày 1/4, người nắm giữ vàng tại BTMH đang chứng kiến mức giảm 28,3 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều giao dịch.

Tại Bảo Tín Minh Châu, giá vàng hôm nay 3/7/2026 giữ ở ngưỡng 145,0 triệu đồng/lượng mua vào và 148,4 triệu đồng/lượng bán ra. So với mức 173,5 triệu đồng/lượng mua vào và 176,7 triệu đồng/lượng bán ra hồi đầu tháng 4, giá mua vào tại BTMC hiện giảm 28,5 triệu đồng/lượng, còn giá bán ra thấp hơn 28,3 triệu đồng/lượng.

Tại Phú Quý, giá vàng miếng hôm nay được giao dịch ở mức 145,0 triệu đồng/lượng mua vào và 148,4 triệu đồng/lượng bán ra. So với vùng giá 173,7 - 176,7 triệu đồng/lượng ngày 1/4, giá mua vào tại Phú Quý đã giảm 28,7 triệu đồng/lượng, còn chiều bán ra giảm 28,3 triệu đồng/lượng.

Riêng Mi Hồng tiếp tục có mặt bằng giá khác so với nhóm thương hiệu lớn, khi giá vàng hôm nay 3/7/2026 được chốt ở mức 146,3 triệu đồng/lượng mua vào và 147,8 triệu đồng/lượng bán ra. So với vùng 174,2 - 176,5 triệu đồng/lượng của đầu tháng 4, giá mua vào tại Mi Hồng hiện thấp hơn 27,9 triệu đồng/lượng, còn giá bán ra giảm 28,7 triệu đồng/lượng.

Giá vàng hôm nay Ngày 3/7/2026

(Triệu đồng) Diễn biến trước đó

(nghìn đồng/lượng) Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra SJC 145,4 148,4 +2000 +2000 Tập đoàn DOJI 145,4 148,4 +2000 +2000 Mi Hồng 146,3 147,8 +2000 +2000 PNJ 145,4 148,4 +2000 +2000 Bảo Tín Minh Châu 145,0 148,4 +2500 +2000 Bảo Tín Mạnh Hải 145,4 148,4 +2000 +2000 Phú Quý 145,0 148,4 +2000 +2000

1. DOJI - Cập nhật: 3/7/2026 4:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ Trong ngày hôm qua. Loại Mua vào Bán ra AVPL/SJC HN 145.400

▲2000K 148.400

▲2000K AVPL/SJC HCM 145.400

▲2000K 148.400

▲2000K AVPL/SJC ĐN 145.400

▲2000K 148.400

▲2000K

2. PNJ - Cập nhật: 3/7/2026 4:00- Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ Trong ngày hôm qua. Khu vực Mua vào Bán ra TPHCM - PNJ 145.400

▲2000K 148.400

▲2000K Hà Nội - PNJ 145.400

▲2000K 148.400

▲2000K Đà Nẵng - PNJ 145.400

▲2000K 148.400

▲2000K Miền Tây - PNJ 145.400

▲2000K 148.400

▲2000K Tây Nguyên - PNJ 145.400

▲2000K 148.400

▲2000K Đông Nam Bộ - PNJ 145.400

▲2000K 148.400

▲2000K

3. AJC - Cập nhật: 3/7/2026 4:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ Trong ngày hôm qua. Loại Mua vào Bán ra Miếng SJC Hà Nội 145.400

▲2000K 148.400

▲2000K Miếng SJC Nghệ An 145.400

▲2000K 148.400

▲2000K Miếng SJC Thái Bình 145.400

▲2000K 148.400

▲2000K N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 145.000

▲2500K 148.400

▲2000K N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An 145.000

▲2500K 148.400

▲2000K N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình 145.000

▲2500K 148.400

▲2000K NL 99.99 129.500

▲500K - NL 99.99, Nhẫn Tròn Thái Bình 130.000

▲500K - Trang sức 99.9 139.900

▲2000K 146.900

▲2000K Trang sức 99.99 140.000

▲2000K 147.000

▲2000K

4. BTMC - Cập nhật: 3/7/2026 4:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ Trong ngày hôm qua. Giá vàng trong nước Mua Bán Vàng miếng SJC BTMC 145.000

▲2500K 148.400

▲2000K Vàng miếng Rồng Thăng Long BTMC 145.000

▲2500K 148.400

▲2000K Nhẫn tròn trơn BTMC 145.000

▲2500K 148.400

▲2000K Bản vị vàng BTMC 145.000

▲2500K 148.400

▲2000K Trang sức Rồng Thăng Long 9999 143.000

▲2500K 147.000

▲2000K Trang sức Rồng Thăng Long 999 142.800

▲2500K 146.800

▲2000K

5. SJC - Cập nhật: 3/7/2026 4:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ Trong ngày hôm qua. Loại Mua vào Bán ra Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 145.400

▲2000K 148.400

▲2000K Vàng SJC 5 chỉ 145.400

▲2000K 148.420

▲2000K Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 145.400

▲2000K 148.430

▲2000K

Giá vàng nhẫn gần cuối tuần 3/7/2026 có giá bán ra ở trên mức 148 triệu đồng/lượng

Tại SJC, giá vàng nhẫn hôm nay 3/7/2026 với sản phẩm vàng nhẫn 9999 đang niêm yết giá mua vào ở mức 144,2 triệu đồng/lượng, và giá bán ra niêm yết ở mức 148,2 triệu đồng/lượng bán ra.

Với nhẫn tròn ép vỉ Bảo Tín Mạnh Hải, mặt hàng này ghi nhận mức giá nhỉnh hơn ở chiều mua vào so với SJC. Cụ thể, giá vàng nhẫn hôm nay 3/7/2026 tại Bảo Tín Mạnh Hải đang ở mức 145,4 triệu đồng/lượng mua vào, còn chiều bán ra chốt tại 148,4 triệu đồng/lượng.

Tại Bảo Tín Minh Châu, vàng nhẫn tròn trơn Vàng Rồng Thăng Long có giá mua vào thấp hơn nhóm dẫn đầu. Sản phẩm này đang được giao dịch ở mức 145,0 triệu đồng/lượng mua vào và 148,0 triệu đồng/lượng bán ra.

Ở hệ thống DOJI Hà Nội, vàng nhẫn Hưng Thịnh Vượng 9999 tiếp tục nằm trong nhóm có giá bán ra cao. Theo cập nhật giá vàng nhẫn hôm nay sáng 3/7/2026, sản phẩm này đang được niêm yết ở mức 145,4 triệu đồng/lượng mua vào và 148,4 triệu đồng/lượng bán ra.

Giá vàng trang sức hôm nay 3/7/2026

Giá vàng trang sức tại Việt Nam thường dao động từ 4,5 triệu đến 14,6 triệu đồng/chỉ (tùy tuổi vàng) và chưa bao gồm tiền công chế tác. Cụ thể cho 1 chỉ tại các hệ thống lớn như PNJ hay Bảo Tín Minh Châu:

Vàng 24K (99.99%): ~ 14,0 - 14,6 triệu VNĐ.

~ 14,0 - 14,6 triệu VNĐ. Vàng 18K (75%): ~ 9,4 - 11,1 triệu VNĐ.

~ 9,4 - 11,1 triệu VNĐ. Vàng 14K (58.3%): ~ 8,3 triệu VNĐ.

Giá vàng thế giới hôm nay 3/7/2026 vọt qua mốc 4.100 USD/ounce, tăng tiếp hơn 2%

Tính đến 4h00 ngày 3/7/2026 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới đang giao ngay mức 4.122,4 USD/ounce. Ghi nhận tăng 91,4 USD/ounce so với phiên trước. Quy đổi theo tỷ giá USD tại ngân hàng Vietcombank (26.465 VND/USD), vàng thế giới có giá khoảng 131,5 triệu đồng/lượng (chưa tính thuế, phí). So sánh với giá vàng miếng SJC trong nước cùng ngày (145,4-148,4 triệu đồng/lượng), giá vàng SJC hiện cao hơn giá vàng quốc tế khoảng 16,9 triệu đồng.

Giá vàng thế giới hôm nay 3/7/2026 vọt qua mốc 4.100 USD/ounce, tăng tiếp hơn 2%

Giá vàng tiếp tục tăng mạnh trong phiên giao dịch ngày thứ Năm, với mức tăng hơn 2%. Nguyên nhân chính là báo cáo việc làm tại Mỹ thấp hơn dự báo, khiến thị trường giảm kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ tiếp tục tăng lãi suất trong năm nay.

Tính đến 9h00 sáng theo giờ EDT, tức 13h00 GMT, giá vàng giao ngay tăng 2,4% lên 4.126,97 USD/ounce. Giá vàng kỳ hạn của Mỹ cũng tăng 1,4%, lên 4.139,20 USD/ounce.

Đồng USD giảm 0,7% so với rổ tiền tệ chính. Khi USD yếu đi, vàng và các kim loại được định giá bằng USD trở nên rẻ hơn đối với nhà đầu tư nắm giữ các đồng tiền khác. Đây là một yếu tố hỗ trợ giá vàng đi lên.

Ông David Meger, Giám đốc giao dịch kim loại tại High Ridge Futures, cho biết số liệu việc làm thấp hơn dự kiến làm giảm khả năng Fed nâng lãi suất trong thời gian tới. Theo ông, vàng thường có xu hướng tăng tốt hơn khi môi trường lãi suất thấp hơn.

Báo cáo từ Bộ Lao động Mỹ cho thấy nền kinh tế Mỹ chỉ tạo thêm 57.000 việc làm trong tháng trước, thấp hơn nhiều so với dự báo tăng 110.000 việc làm của các chuyên gia kinh tế. Tỷ lệ thất nghiệp ở mức 4,2%.

Trước đó, báo cáo công bố vào ngày thứ Tư cũng cho thấy số việc làm trong khu vực tư nhân của Mỹ tăng thấp hơn kỳ vọng trong tháng 6.

Sau các dữ liệu này, giới giao dịch giảm kỳ vọng Fed tăng lãi suất vào tháng 9. Theo công cụ CME FedWatch, khả năng Fed nâng lãi suất vào tháng 9 hiện còn gần 51%, giảm so với mức 66% trước khi báo cáo việc làm được công bố.

Chủ tịch Fed Kevin Warsh cho biết kỳ vọng lạm phát và rủi ro lạm phát đã giảm trong những tuần gần đây. Dù vậy, ông vẫn khẳng định Fed tiếp tục theo đuổi mục tiêu đưa lạm phát về mức 2%.

Ở một diễn biến khác, Hội đồng Vàng Thế giới cho biết các ngân hàng trung ương đã quay lại mua vàng trong tháng 5. Theo dữ liệu mới nhất, dự trữ vàng chính thức toàn cầu tăng ròng 41 tấn trong tháng.

Tại Trung Đông, Iran và Mỹ đã kết thúc một vòng đàm phán gián tiếp vào ngày thứ Tư, nhưng chưa có dấu hiệu đạt được tiến triển rõ rệt hướng tới một thỏa thuận hòa bình lâu dài.

Không chỉ vàng, nhiều kim loại quý khác cũng tăng giá. Giá bạc giao ngay tăng 4% lên 61,53 USD/ounce. Giá bạch kim tăng 2,3% lên 1.613,35 USD/ounce, còn palladium tăng 3,8% lên 1.256,50 USD/ounce.