Thương mại - Dịch vụ Cập nhật giá vàng hôm nay 30/6/2026: Giá vàng 9999, nhẫn trơn BTMC DOJI Phú Quý cuối tháng Giá vàng hôm nay 30/6/2026 ghi nhận giá vàng miếng giảm tới 2 triệu, vàng nhẫn giữ vùng 148 triệu, thế giới còn 126,3 triệu đồng/lượng.

Cập nhật giá vàng hôm nay 30/6/2026: Vàng miếng, nhẫn trơn BTMC, BTMH, DOJI, Phú Quý và vàng thế giới

Cập nhật lúc 21h00 thứ Ba (30/6/2026), thị trường vàng miếng cuối tháng này ghi nhận đà giảm trên toàn bộ các thương hiệu, đà giảm lên tới 1 triệu đồng/lượng. So với phiên trước thì mặt bằng giá tại nhiều doanh nghiệp lớn đồng loạt đi giảm từ 300 nghìn đến 1 triệu đồng/lượng, giá bán ra hiện đang phổ biến ở mức 147,0 triệu đồng/lượng.

Ghi nhận SJC, PNJ, DOJI, BTMH đang giao dịch ở ngưỡng 144,0-147,0 triệu đồng/lượng, chênh lệch giá vàng ở 2 chiều vẫn ở mức 3 triệu đồng/lượng. So với cùng kỳ hôm qua, giá vàng ở chiều mua vào và bán ra hiện đã giảm 1 triệu đồng/lượng so với ngày hôm qua.

Tiếp đến BTMC ghi nhận giảm 500 nghìn đồng/lượng, hiện giá mua vào giảm xuống 143 triệu đồng/lượng. Còn giá bán ra giảm 1 triệu đồng xuống mức 147 triệu đồng/lượng.

Phú Quý ghi nhận cũng giảm mất 1,3 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và giảm 1 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra. Hiện giá mua vào xuống còn 143,5 triệu đồng/lượng, giá bán ra xuồng còn 147 triệu đồng/lượng.

Cuối cùng là Mi Hồng, giá vàng miếng SJC hôm nay đang ghi nhận ở chiều mua vào không có diễn biến mới, còn giá bán ra giảm mất 300 nghìn đồng/lượng. Hiện chiều mua vào đang ở mức 144,5 triệu đồng/lượng, còn chiều bán ra đang ở mức 146,2 triệu đồng/lượng.

Giá vàng hôm nay Ngày 30/6/2026

(Triệu đồng) Diễn biến hôm nay

(nghìn đồng/lượng) Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra SJC 142,8 146,8 -1000 -1000 Tập đoàn DOJI 142,8 146,8 -1000 -1000 Mi Hồng 144,5 146,2 - -300 PNJ 142,8 146,8 -1000 -1000 Bảo Tín Minh Châu 143,0 147,0 -500 -1000 Bảo Tín Mạnh Hải 142,8 146,8 -1000 -1000 Phú Quý 143,5 147,0 -1800 -2000

Tại SJC, sản phẩm vàng nhẫn 9999 hôm nay 30/6 ở mức 143,9 triệu đồng/lượng mua vào và 146,9 triệu đồng/lượng bán ra.

Với sản phẩm nhẫn tròn ép vỉ Bảo Tín Mạnh Hải, giá vàng nhẫn hôm nay 30/6 ghi nhận giá ngày mới đang ở mức 144 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào. Chiều bán ra cũng được niêm yết ở mức 147,0 triệu đồng/lượng, tương đương vùng giá của SJC.

Tại Bảo Tín Minh Châu, vàng nhẫn tròn trơn Vàng Rồng Thăng Long mở đầu phiên giao dịch chiều 30/6 thấp hơn nhóm dẫn đầu. Giá mua vào dừng ở mức 143,0 triệu đồng/lượng, còn giá bán ra đầu ngày hôm nay tại 147 triệu đồng/lượng.

Ở hệ thống DOJI Hà Nội, vàng nhẫn Hưng Thịnh Vượng 9999 tiếp tục nằm trong nhóm có giá bán ra cao Mở đầu sáng thứ Ba 30/6, sản phẩm này ở mức 144,0 triệu đồng/lượng mua vào và 147,0 triệu đồng/lượng bán ra.

Tại Phú Quý, nhẫn tròn trơn 999,9 mở đầu ngày ở mức 143,5 triệu đồng/lượng tại chiều mua vào. Ở chiều bán ra, giá vàng nhẫn Phú Quý ghi nhận niêm yết giá tại 146,5 triệu đồng/lượng.

Tính đến 15h30 ngày 30/6/2026 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới đang giao ngay mức 4.023,7 USD/ounce. Ghi nhận tăng 8 USD/ounce so với phiên trước. Quy đổi theo tỷ giá USD tại ngân hàng Vietcombank (26.466 VND/USD), vàng thế giới có giá khoảng 128,4 triệu đồng/lượng (chưa tính thuế, phí). So sánh với giá vàng miếng SJC trong nước cùng ngày (143,0-146,0 triệu đồng/lượng), giá vàng SJC hiện cao hơn giá vàng quốc tế khoảng 17,6 triệu đồng.

Giá vàng hôm nay 30/6/2026 ghi nhận mức lỗ lên tới 2 chữ số sau 1 tháng

Giá vàng hôm nay 30/6/2026 cho thấy người mua vàng từ đầu tháng 6 vẫn cần giá tăng thêm tới 12,8 - 14,5 triệu đồng/lượng mới có thể hòa vốn. Nếu tính theo giá bán ra ngày 1/6/2026 và giá mua vào lúc 4h00 sáng nay, khoản lỗ tạm tính tại nhiều thương hiệu lớn vẫn ở mức hai chữ số mỗi lượng.

Tại Công ty SJC, giá vàng hôm nay 30/6/2026 đang ở mức 145,0 triệu đồng/lượng mua vào và 148,0 triệu đồng/lượng bán ra. So với ngày 1/6/2026, khi vàng miếng SJC ở mức 155,5 triệu đồng/lượng mua vào và 158,5 triệu đồng/lượng bán ra, người mua 1 lượng vàng đầu tháng theo giá bán ra 158,5 triệu đồng/lượng nếu bán lại sáng nay theo giá mua vào 145,0 triệu đồng/lượng sẽ tạm lỗ 13,5 triệu đồng/lượng. Như vậy, giá mua vào tại SJC cần tăng thêm 13,5 triệu đồng/lượng mới giúp người mua đầu tháng trở lại điểm hòa vốn.

Biểu đồ giá vàng hôm nay 30/6/2026 và diễn viến giá vàng trong 1 tháng qua

PNJ cũng ghi nhận giá vàng hôm nay ở mức 145,0 triệu đồng/lượng mua vào và 148,0 triệu đồng/lượng bán ra. Đầu tháng 6, doanh nghiệp này chốt giá vàng miếng tại 155,5 triệu đồng/lượng chiều mua vào và 158,5 triệu đồng/lượng chiều bán ra. Với người mua vàng ở mức 158,5 triệu đồng/lượng, giá mua vào hiện tại thấp hơn 13,5 triệu đồng/lượng. Khoảng cách này cũng là số tiền giá vàng hôm nay 30/6/2026 tại PNJ cần tăng thêm để người mua từ ngày 1/6 có thể hòa vốn nếu bán ra.

Tại DOJI, giá vàng hôm nay 30/6/2026 được ghi nhận ở mức 145,0 triệu đồng/lượng mua vào và 148,0 triệu đồng/lượng bán ra. So với mốc 155,5 - 158,5 triệu đồng/lượng ngày 1/6/2026, người mua vàng miếng DOJI đầu tháng theo giá bán ra hiện vẫn đang chịu khoản lỗ tạm tính 13,5 triệu đồng/lượng nếu bán lại theo chiều mua vào sáng nay. Giá mua vào tại DOJI vì vậy cần quay lại mốc 158,5 triệu đồng/lượng mới giúp giao dịch này không còn bị âm.

Ở Bảo Tín Mạnh Hải, giá vàng hôm nay ghi nhận 145,0 triệu đồng/lượng mua vào và 148,0 triệu đồng/lượng bán ra. Trong phiên đầu tháng, BTMH chốt giá vàng ở mức 155,5 triệu đồng/lượng chiều mua và 158,5 triệu đồng/lượng chiều bán. Người mua 1 lượng vàng tại vùng giá bán ra 158,5 triệu đồng/lượng hiện cần giá mua vào tăng thêm 13,5 triệu đồng/lượng để hòa vốn.

Tại Bảo Tín Minh Châu, giá vàng hôm nay 30/6/2026 có giá mua vào ở mức 144,0 triệu đồng/lượng, còn giá bán ra đứng tại 148,0 triệu đồng/lượng. So với ngày 1/6/2026, khi BTMC chốt giá vàng miếng quanh mức 155,5 triệu đồng/lượng mua vào và 158,5 triệu đồng/lượng bán ra, người mua đầu tháng nếu bán lại sáng nay theo giá mua vào 144,0 triệu đồng/lượng sẽ tạm lỗ 14,5 triệu đồng/lượng. Đây là khoảng cách hòa vốn lớn nhất trong nhóm thương hiệu được khảo sát.

Ở Phú Quý, giá vàng hôm nay được chốt ở mức 144,8 triệu đồng/lượng mua vào và 148,0 triệu đồng/lượng bán ra. Ngày 1/6/2026, vàng miếng tại Phú Quý ở mức 155,0 triệu đồng/lượng mua vào và 158,5 triệu đồng/lượng bán ra. Với người đã mua ở giá bán ra 158,5 triệu đồng/lượng, giá mua vào hiện thấp hơn 13,7 triệu đồng/lượng. Giá vàng tại Phú Quý cần tăng thêm đúng mức này ở chiều mua vào để người mua đầu tháng không còn lỗ khi bán lại.

Riêng Mi Hồng tiếp tục có mặt bằng giá khác biệt khi giá vàng hôm nay 30/6/2026 ở chiều mua vào đạt 145,0 triệu đồng/lượng, còn chiều bán ra ở mức 146,5 triệu đồng/lượng. Đầu tháng 6, Mi Hồng chốt giá vàng miếng ở mức 156,3 triệu đồng/lượng mua vào và 157,8 triệu đồng/lượng bán ra. Nếu mua 1 lượng vàng theo giá bán ra 157,8 triệu đồng/lượng vào ngày 1/6, người mua hiện cần giá mua vào tăng thêm 12,8 triệu đồng/lượng để hòa vốn.

Nhìn chung, giá vàng hôm nay 30/6/2026 vẫn thấp hơn rất xa so với vùng giá đầu tháng 6. Với người mua vàng ở thời điểm ngày 1/6/2026, việc theo dõi giá bán ra hiện tại chưa đủ để tính lời lỗ. Muốn biết đã hòa vốn hay chưa, cần so giá bán ra lúc mua với giá mua vào hiện tại, bởi đây mới là mức giá người giữ vàng nhận được nếu bán lại cho doanh nghiệp.

Giá vàng hôm nay Ngày 30/6/2026

(Triệu đồng) Diễn biến gần nhất

(nghìn đồng/lượng) Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra SJC 145,0 148,0 -500 -500 Tập đoàn DOJI 145,0 148,0 -500 -500 Mi Hồng 144,5 146,5 -1500 -1500 PNJ 145,0 148,0 -500 -500 Bảo Tín Minh Châu 144,0 148,0 -300 -500 Bảo Tín Mạnh Hải 145,0 148,0 -500 -500 Phú Quý 144,8 148,0 -500 -500

1. DOJI - Cập nhật: 30/6/2026 4:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ Trong ngày hôm qua. Loại Mua vào Bán ra AVPL/SJC HN 145.000

▼500K 148.000

▼500K AVPL/SJC HCM 145.000

▼500K 148.000

▼500K AVPL/SJC ĐN 145.000

▼500K 148.000

▼500K

2. PNJ - Cập nhật: 30/6/2026 4:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ Trong ngày hôm qua. Khu vực Mua vào Bán ra TPHCM - PNJ 145.000

▼500K 148.000

▼500K Hà Nội - PNJ 145.000

▼500K 148.000

▼500K Đà Nẵng - PNJ 145.000

▼500K 148.000

▼500K Miền Tây - PNJ 145.000

▼500K 148.000

▼500K Tây Nguyên - PNJ 145.000

▼500K 148.000

▼500K Đông Nam Bộ - PNJ 145.000

▼500K 148.000

▼500K

3. AJC - Cập nhật: 30/6/2026 4:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ Trong ngày hôm qua. Loại Mua vào Bán ra Miếng SJC Hà Nội 145.000

▼500K 148.000

▼500K Miếng SJC Nghệ An 145.000

▼500K 148.000

▼500K Miếng SJC Thái Bình 145.000

▼500K 148.000

▼500K N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 144.500

▼500K 147.500

▼500K N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An 144.500

▼500K 147.500

▼500K N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình 144.500

▼500K 147.500

▼500K NL 99.99 129.500

- - NL 99.99, Nhẫn Tròn Thái Bình 130.000

- - Trang sức 99.9 139.400

▼500K 146.400

▼500K Trang sức 99.99 139.500

▼500K 146.500

▼500K

4. BTMC - Cập nhật: 30/6/2026 4:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ Trong ngày hôm qua. Giá vàng trong nước Mua Bán Vàng miếng SJC BTMC 144.000

▼300K 148.000

▼500K Vàng miếng Rồng Thăng Long BTMC 144.000

▼300K 148.000

▼500K Nhẫn tròn trơn BTMC 144.000

▼300K 148.000

▼500K Bản vị vàng BTMC 144.000

▼300K 148.000

▼500K Trang sức Rồng Thăng Long 9999 142.500

▼300K 146.500

▼500K Trang sức Rồng Thăng Long 999 142.300

▼300K 146.300

▼500K

5. SJC - Cập nhật: 30/6/2026 4:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ Trong ngày hôm qua. Loại Mua vào Bán ra Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 145.000

▼500K 148.000

▼500K Vàng SJC 5 chỉ 145.000

▼500K 148.020

▼500K Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 145.000

▼500K 148.030

▼500K

Giá vàng nhẫn cuối tháng 30/6/2026 ghi nhận đang có mức giá cao nhất ở mức 148 triệu đồng/lượng

Giá vàng nhẫn hôm nay 30/6/2026 tại nhiều thương hiệu lớn đang có giá bán ra ở quanh vùng cao, trong đó SJC, Bảo Tín Mạnh Hải và DOJI cùng ở mức 148,0 triệu đồng/lượng.

Tại SJC, sản phẩm vàng nhẫn 9999 hôm nay 30/6 ở mức 145,0 triệu đồng/lượng mua vào và 148,0 triệu đồng/lượng bán ra. Đây tiếp tục là một trong những mức bán ra cao nhất trong nhóm vàng nhẫn được cập nhật đầu ngày.

Với sản phẩm nhẫn tròn ép vỉ Bảo Tín Mạnh Hải, giá vàng nhẫn hôm nay 30/6 ghi nhận giá ngày mới đang ở mức 145,0 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào. Chiều bán ra cũng được niêm yết ở mức 148,0 triệu đồng/lượng, tương đương vùng giá của SJC.

Tại Bảo Tín Minh Châu, vàng nhẫn tròn trơn Vàng Rồng Thăng Long mở đầu phiên giao dịch sáng 30/6 thấp hơn nhóm dẫn đầu. Giá mua vào dừng ở mức 144,0 triệu đồng/lượng, còn giá bán ra đầu ngày hôm nay tại 147,5 triệu đồng/lượng.

Ở hệ thống DOJI Hà Nội, vàng nhẫn Hưng Thịnh Vượng 9999 tiếp tục nằm trong nhóm có giá bán ra cao Mở đầu sáng thứ Ba 30/6, sản phẩm này ở mức 145,0 triệu đồng/lượng mua vào và 148,0 triệu đồng/lượng bán ra.

Tại Phú Quý, nhẫn tròn trơn 999,9 mở đầu ngày ở mức 144,5 triệu đồng/lượng tại chiều mua vào. Ở chiều bán ra, giá vàng nhẫn Phú Quý ghi nhận niêm yết giá tại 147,5 triệu đồng/lượng.

Giá vàng trang sức hôm nay 30/6/2026

Giá vàng trang sức hiện nay dao động khoảng từ 9,5 - 14,8 triệu đồng/chỉ tùy thuộc vào tuổi vàng (10K, 14K, 18K, 24K) và thương hiệu chế tác. Mức giá này có thể bao gồm thêm tiền công thiết kế tùy từng sản phẩm cụ thể.

Dưới đây là bảng giá tham khảo tại các thương hiệu phổ biến (đơn vị: VNĐ/chỉ):

Loại vàng Hàm lượng Giá mua vào Giá bán ra Vàng nữ trang 9999 / 24K 99,99% 14.000.000 - 14.300.000 14.400.000 - 14.600.000 Vàng 18K (Vàng Tây) 75% 9.500.000 - 10.400.000 10.000.000 - 10.900.000 Vàng 14K 58,5% 7.500.000 - 8.100.000 7.900.000 - 8.500.000 Vàng 10K 41,6% 4.800.000 - 5.800.000 5.200.000 - 6.000.000

(Lưu ý: Giá trên được cập nhật tham khảo và có thể biến động nhẹ tùy vào khối lượng, kiểu dáng và chính sách công chế tác của từng cửa hàng).

Giá vàng thế giới hôm nay 31/6/2026 ghi nhận nằm sát mức 4.000 USD/ounce, sau đợt giảm hơn 1,6%

Tính đến 04h00 ngày 30/6/2026 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới đang giao ngay mức 4.022,3 USD/ounce. Ghi nhận giảm 66,2 USD/ounce so với phiên trước. Quy đổi theo tỷ giá USD tại ngân hàng Vietcombank (26.461 VND/USD), vàng thế giới có giá khoảng 128,32 triệu đồng/lượng (chưa tính thuế, phí). So sánh với giá vàng miếng SJC trong nước cùng ngày (145,0-148,0 triệu đồng/lượng), giá vàng SJC hiện cao hơn giá vàng quốc tế khoảng 19,68 triệu đồng.

Giá vàng thế giới hôm nay 31/6/2026 ghi nhận nằm sát mức 4.000 USD/ounce, sau đợt giảm hơn 1,6%

Giá vàng thế giới giảm trong phiên thứ Hai, dù căng thẳng giữa Mỹ và Iran tiếp tục leo thang. Nguyên nhân là giá dầu tăng sau các diễn biến mới tại Trung Đông, làm dấy lên lo ngại lạm phát có thể nóng trở lại. Khi áp lực lạm phát tăng, thị trường thường kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ duy trì lãi suất cao lâu hơn hoặc tiếp tục tăng lãi suất, qua đó gây sức ép lên vàng.

Tính đến 8h51 sáng theo giờ miền Đông nước Mỹ, giá vàng giao ngay giảm 1,03% xuống còn 4.045,95 USD/ounce. Giá vàng kỳ hạn Mỹ giao tháng 8 cũng đi xuống. Trước đó, giá vàng đã rơi xuống mức thấp nhất trong hơn 7 tháng vào tuần trước.

Theo ông Peter Grant, Phó chủ tịch kiêm chiến lược gia kim loại cấp cao tại Zaner Metals, thị trường đang theo sát các thông tin từ Trung Đông. Căng thẳng tăng lên vào cuối tuần, cùng với quan điểm cứng rắn hơn từ Fed, khiến giá vàng chịu áp lực.

Hôm Chủ nhật, Iran đã phóng tên lửa và máy bay không người lái vào các cơ sở quân sự của Mỹ tại Kuwait và Bahrain. Động thái này diễn ra không lâu sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump đưa ra cảnh báo cứng rắn với giới lãnh đạo Iran liên quan đến thỏa thuận hòa bình cuối cùng.

Sau các vụ tấn công, giá dầu Brent tăng. Giá năng lượng đi lên thường làm tăng nguy cơ lạm phát, bởi chi phí vận tải, sản xuất và tiêu dùng có thể bị đẩy cao. Đây là yếu tố bất lợi với vàng, dù kim loại quý này thường được xem là tài sản trú ẩn an toàn trong thời kỳ bất ổn.

Lý do là vàng không mang lại lãi suất. Khi thị trường kỳ vọng lãi suất Mỹ duy trì ở mức cao, nhà đầu tư có xu hướng ưu tiên các tài sản sinh lời như trái phiếu hoặc đồng USD hơn là nắm giữ vàng.

Fed đã giữ nguyên lãi suất trong tháng này, nhưng một số nhà hoạch định chính sách vẫn để ngỏ khả năng tăng lãi suất vào cuối năm, do lạm phát còn cao hơn mục tiêu 2% của ngân hàng trung ương Mỹ.

Đồng USD cũng đang hướng tới tháng tăng mạnh nhất trong gần một năm. Đồng bạc xanh mạnh lên khiến vàng trở nên đắt hơn đối với người mua sử dụng các đồng tiền khác, từ đó làm giảm sức hấp dẫn của kim loại quý.

Thị trường hiện chờ dữ liệu việc làm ADP công bố vào thứ Tư và báo cáo bảng lương phi nông nghiệp của Mỹ vào thứ Năm. Đây là hai dữ liệu quan trọng có thể cung cấp thêm tín hiệu về định hướng chính sách tiền tệ của Fed.

Ông Peter Grant cho rằng giá vàng có thể giảm xuống các mức thấp mới nếu dữ liệu việc làm của Mỹ tiếp tục mạnh, bởi kịch bản này sẽ ủng hộ quan điểm Fed giữ lãi suất cao trong thời gian dài hơn.

Hiện giới giao dịch đang định giá khoảng 60% khả năng Fed tăng lãi suất vào tháng 9.

Trên thị trường kim loại quý khác, giá bạc giao ngay giảm 1,21% xuống 58,4467 USD/ounce. Giá bạch kim giảm 1,88% xuống 1.584 USD/ounce, còn palladium giảm nhẹ 0,07% xuống 1.208,28 USD/ounce.