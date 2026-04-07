Thương mại - Dịch vụ Cập nhật giá vàng hôm nay 4/7/2026: Giá vàng 9999, nhẫn trơn BTMC DOJI Phú Quý thứ Bảy Giá vàng hôm nay 4/7/2026 ghi nhận mức lãi sau 1 tuần giao dịch, giá vàng miếng và vàng nhẫn cùng áp sát 151,4 triệu đồng/lượng.

Giá vàng hôm nay 4/7/2026 ghi nhận mức lãi mới sau chuỗi nhiều tuần giảm sâu liên tục

Giá vàng hôm nay 4/7/2026 ghi nhận đà tăng rõ rệt của vàng miếng tại thị trường trong nước. Chốt giá cuối ngày, nhiều thương hiệu lớn cùng nâng giá bán ra lên 151,4 triệu đồng/lượng, cao hơn đáng kể so với cuối tuần trước.

So với ngày 28/6, giá vàng miếng hôm nay đã tăng khoảng 2,7 - 4,4 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và khoảng 2,8 - 4,4 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra. Diễn biến này cho thấy mặt bằng giá vàng hôm nay đang trở lại vùng cao sau nhiều phiên biến động mạnh.

Biểu đồ giá vàng hôm nay 4/7/2026 và 30 ngày gần nhất

Tại Công ty SJC, giá vàng hôm nay 4/7/2026 chốt ở mức 148,4 triệu đồng/lượng mua vào và 151,4 triệu đồng/lượng bán ra. So với mức 144,5 - 148,5 triệu đồng/lượng cuối tuần trước, giá vàng miếng SJC hiện tăng 3,9 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và 2,9 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra.

Tại DOJI, giá vàng miếng hôm nay cũng được đẩy lên mức 148,4 triệu đồng/lượng mua vào và 151,4 triệu đồng/lượng bán ra. Đối chiếu với mức 144,0 triệu đồng/lượng mua vào và 147,0 triệu đồng/lượng bán ra ngày 28/6, giá vàng tại DOJI đã tăng 4,4 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều giao dịch.

Tại PNJ, giá vàng hôm nay 4/7/2026 tiếp tục đi cùng nhịp tăng của nhóm thương hiệu lớn. Chốt phiên cuối ngày, vàng miếng tại PNJ đạt 148,4 triệu đồng/lượng mua vào và 151,4 triệu đồng/lượng bán ra, tăng 2,9 triệu đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra so với cuối tuần trước.

Tại Bảo Tín Mạnh Hải, giá vàng miếng SJC hôm nay 4/7 được chốt ở mức 148,4 - 151,4 triệu đồng/lượng. Nếu so với mặt bằng 145,5 - 148,5 triệu đồng/lượng trong phiên cuối tuần trước, giá vàng tại BTMH hiện cao hơn 2,9 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều giao dịch.

Tại Bảo Tín Minh Châu, giá vàng hôm nay 4/7/2026 ghi nhận mức 147,5 triệu đồng/lượng mua vào và 151,4 triệu đồng/lượng bán ra. So với mức 144,3 triệu đồng/lượng mua vào và 148,5 triệu đồng/lượng bán ra ngày 28/6, giá mua vào tại BTMC hiện tăng 3,2 triệu đồng/lượng, còn giá bán ra cao hơn 2,9 triệu đồng/lượng.

Tại Phú Quý, giá vàng miếng hôm nay được chốt ở mức 148,0 triệu đồng/lượng mua vào và 151,4 triệu đồng/lượng bán ra. So với vùng 145,3 - 148,5 triệu đồng/lượng cuối tuần trước, giá vàng tại Phú Quý đã tăng 2,7 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và 2,9 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra.

Riêng Mi Hồng tiếp tục có mặt bằng giá khác so với nhóm thương hiệu lớn, khi giá vàng miếng SJC hôm nay 4/7/2026 được mua vào ở mức 149,0 triệu đồng/lượng và bán ra ở mức 150,8 triệu đồng/lượng. So với mức 146,0 - 148,0 triệu đồng/lượng cuối tuần trước, giá mua vào tại Mi Hồng hiện tăng 3,0 triệu đồng/lượng, còn giá bán ra cao hơn 2,8 triệu đồng/lượng.

Giá vàng hôm nay Ngày 4/7/2026

(Triệu đồng) Diễn biến trước đó

(nghìn đồng/lượng) Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra SJC 148,4 151,4 +3000 +3000 Tập đoàn DOJI 148,4 151,4 +3000 +3000 Mi Hồng 149,0 150,8 +2700 +3000 PNJ 148,4 151,4 +3000 +3000 Bảo Tín Minh Châu 147,5 151,4 +2500 +3000 Bảo Tín Mạnh Hải 148,4 151,4 +3000 +3000 Phú Quý 148,0 151,4 +3000 +3000

1. DOJI - Cập nhật: 4/7/2026 4:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ Trong ngày hôm qua. Loại Mua vào Bán ra AVPL/SJC HN 148.400

▲3000K 151.400

▲3000K AVPL/SJC HCM 148.400

▲3000K 151.400

▲3000K AVPL/SJC ĐN 148.400

▲3000K 151.400

▲3000K

2. PNJ - Cập nhật: 4/7/2026 4:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ Trong ngày hôm qua. Khu vực Mua vào Bán ra TPHCM - PNJ 148.400

▲3000K 151.400

▲3000K Hà Nội - PNJ 148.400

▲3000K 151.400

▲3000K Đà Nẵng - PNJ 148.400

▲3000K 151.400

▲3000K Miền Tây - PNJ 148.400

▲3000K 151.400

▲3000K Tây Nguyên - PNJ 148.400

▲3000K 151.400

▲3000K Đông Nam Bộ - PNJ 148.400

▲3000K 151.400

▲3000K

3. AJC - Cập nhật: 4/7/2026 4:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ Trong ngày hôm qua. Loại Mua vào Bán ra Miếng SJC Hà Nội 148.400

▲3000K 151.400

▲3000K Miếng SJC Nghệ An 148.400

▲3000K 151.400

▲3000K Miếng SJC Thái Bình 148.400

▲3000K 151.400

▲3000K N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 147.500

▲2500K 151.000

▲3000K N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An 147.500

▲2500K 151.000

▲3000K N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình 147.500

▲2500K 151.000

▲3000K NL 99.99 130.500

▲1000K - NL 99.99, Nhẫn Tròn Thái Bình 131.000

▲1000K - Trang sức 99.9 142.900

▲3000K 149.900

▲3000K Trang sức 99.99 143.000

▲3000K 150.000

▲3000K

4. BTMC - Cập nhật: 4/7/2026 4:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ Trong ngày hôm qua. Giá vàng trong nước Mua Bán Vàng miếng SJC BTMC 147.500

▲2500K 151.400

▲3000K Vàng miếng Rồng Thăng Long BTMC 147.500

▲2500K 151.400

▲3000K Nhẫn tròn trơn BTMC 147.500

▲2500K 151.400

▲3000K Bản vị vàng BTMC 147.500

▲2500K 151.400

▲3000K Trang sức Rồng Thăng Long 9999 145.500

▲2500K 150.000

▲3000K Trang sức Rồng Thăng Long 999 145.300

▲2500K 149.800

▲3000K

5. SJC - Cập nhật: 4/7/2026 4:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ Trong ngày hôm qua. Loại Mua vào Bán ra Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 148.400

▲3000K 151.400

▲3000K Vàng SJC 5 chỉ 145.400

▲2000K 151.420

▲3000K Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 145.400

▲2000K 151.430

▲3000K

Giá vàng nhẫn đầu phiên mai 4/7/2026 đang có giá bán ra áp sát 151,4 triệu đồng/lượng

Giá vàng nhẫn đầu phiên mai 4/7/2026 tiếp tục duy trì ở vùng cao, khi nhiều thương hiệu lớn đưa giá bán ra quanh mốc 151,3 - 151,4 triệu đồng/lượng.

Tại SJC, vàng nhẫn 9999 đầu phiên mai được cập nhật ở mức 148,3 triệu đồng/lượng mua vào và 151,3 triệu đồng/lượng bán ra. Đây là mức thấp hơn nhẹ so với một số thương hiệu khác ở cả hai chiều giao dịch.

Với nhẫn tròn ép vỉ Bảo Tín Mạnh Hải, giá mua vào đang nhỉnh hơn SJC 100.000 đồng/lượng. Cụ thể, sản phẩm này được giao dịch ở mức 148,4 triệu đồng/lượng mua vào và 151,4 triệu đồng/lượng bán ra.

Tại Bảo Tín Minh Châu, vàng nhẫn tròn trơn Vàng Rồng Thăng Long cũng giữ mặt bằng cao trong phiên mở cửa ngày mai. Giá mua vào hiện ở mức 147,5 triệu đồng/lượng, còn giá bán ra đạt 151,0 triệu đồng/lượng.

Ở hệ thống DOJI Hà Nội, vàng nhẫn Hưng Thịnh Vượng 9999 tiếp tục thuộc nhóm có giá bán ra cao nhất trong các thương hiệu được cập nhật. Sản phẩm này đang giao dịch ở mức 148,4 triệu đồng/lượng mua vào và 151,4 triệu đồng/lượng bán ra.

Nhìn chung, giá vàng nhẫn đầu phiên mai 4/7/2026 đang tập trung quanh vùng 148,3 - 148,4 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và 151,3 - 151,4 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra. Mặt bằng này cho thấy vàng nhẫn 9999 vẫn neo ở vùng cao sau các phiên tăng mạnh của thị trường trong nước.

Giá vàng trang sức sáng 4/7/2026

Giá vàng trang sức tại Việt Nam thường dao động từ 9,5 triệu đến 14,8 triệu đồng/chỉ (chưa bao gồm tiền công chế tác), tùy thuộc vào hàm lượng vàng. Giá mua bán cụ thể cho từng loại vàng tại các hệ thống lớn như PNJ hay Bảo Tín Minh Châu hiện ở mức:

Vàng 24K (99.99%) : ~ 14,30 - 14,80 triệu đồng/chỉ

: ~ 14,30 - 14,80 triệu đồng/chỉ Vàng 18K (75%) : ~ 9,40 - 11,10 triệu đồng/chỉ

: ~ 9,40 - 11,10 triệu đồng/chỉ Vàng 14K (58.3%) : ~ 8,30 triệu đồng/chỉ

: ~ 8,30 triệu đồng/chỉ Vàng 10K (41.7%): ~ 5,50 - 6,10 triệu đồng/chỉ

Giá vàng thế giới hôm nay 4/7/2026 giữ vững mức 4.170 USD/ounce, tăng hơn 1% sau 1 ngày giao dịch

Tính đến 4h00 ngày 4/7/2026 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới đang giao ngay mức 4.174,1 USD/ounce. Ghi nhận tăng 52,2 USD/ounce so với phiên trước. Quy đổi theo tỷ giá USD tại ngân hàng Vietcombank (26.463 VND/USD), vàng thế giới có giá khoảng 133,4 triệu đồng/lượng (chưa tính thuế, phí). So sánh với giá vàng miếng SJC trong nước cùng ngày (148,4-151,4 triệu đồng/lượng), giá vàng SJC hiện cao hơn giá vàng quốc tế khoảng 18 triệu đồng.

Giá vàng thế giới hôm nay 4 7 2026 giữ vững mức 4.170 USD ounce, tăng hơn 1% sau 1 ngày giao dịch

Nhu cầu mua vàng tại Ấn Độ đã chậm lại trong ngày thứ Sáu, sau khi có dấu hiệu nhích lên hồi đầu tuần. Nguyên nhân chính là giá vàng phục hồi trở lại từ mức thấp nhất trong 3 tháng, khiến người mua trở nên thận trọng hơn. Trong khi đó, lực mua tại Trung Quốc cải thiện nhẹ.

Tại Ấn Độ, giá vàng đã tăng lên mức 148.046 rupee/10 gram, tương đương khoảng 1.553 USD. Trước đó, vào ngày thứ Ba, giá vàng từng giảm xuống 140.450 rupee/10 gram, mức thấp nhất kể từ ngày 27/3.

Trong tháng 6, giá vàng tại Ấn Độ giảm khoảng 8,4%. Đây là tháng giảm đầu tiên kể từ tháng 3, chủ yếu do thị trường vàng quốc tế biến động mạnh.

Một nhà kim hoàn tại Kolkata cho biết nhiều người mua đã chờ giá điều chỉnh. Khi giá giảm, họ bắt đầu quay lại thị trường và mua với khối lượng nhỏ trong những ngày đầu tuần.

Tuần này, các đại lý vàng tại Ấn Độ báo giá từ mức cộng thêm tối đa 5 USD/ounce đến mức chiết khấu 7 USD/ounce so với giá chính thức trong nước. Mức giá này đã bao gồm 15% thuế nhập khẩu và 3% thuế bán hàng. Tuần trước, thị trường từng ghi nhận mức cộng thêm tối đa 6 USD/ounce.

Một đại lý vàng tại Mumbai cho biết các cửa hàng trang sức vẫn mua vào, nhưng biến động giá mạnh khiến họ thận trọng hơn. Ngoài ra, thị trường cũng đã bước vào giai đoạn nhu cầu thấp, do trong thời gian tới không có nhiều lễ hội lớn.

Trên thị trường quốc tế, giá vàng giao ngay hướng tới tuần tăng đầu tiên sau 5 tuần giảm. Giá vàng vẫn giao dịch trên mốc 4.100 USD/ounce, sau khi dữ liệu việc làm yếu của Mỹ làm giảm kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ sẽ tiếp tục nâng lãi suất.

Tại Trung Quốc, vàng được giao dịch quanh mức ngang bằng đến thấp hơn 2 USD/ounce so với giá vàng giao ngay quốc tế. Tuần trước, mức chiết khấu tại thị trường này dao động từ 3 - 7 USD/ounce.

Ông Peter Fung, Trưởng bộ phận giao dịch tại Wing Fung Precious Metals, cho rằng mốc 4.000 USD/ounce đang là vùng hỗ trợ khá tốt của giá vàng. Theo ông, thị trường có thể còn duy trì quanh vùng này trong một thời gian, nhưng sự bất ổn vẫn khiến nhiều người mua chưa muốn xuống tiền mạnh.

Ông cũng cho biết nếu giá vàng giảm trở lại dưới 4.000 USD/ounce, lực mua bắt đáy có thể xuất hiện nhiều hơn.

Tại Hong Kong, vàng được giao dịch trong biên độ từ chiết khấu 0,50 USD/ounce đến cộng thêm 1,70 USD/ounce. Tại Nhật Bản, vàng được bán với mức chiết khấu 0,50 USD/ounce.

Ở Singapore, vàng được giao dịch trong khoảng từ chiết khấu 1 USD/ounce đến cộng thêm 1,60 USD/ounce.