Thương mại - Dịch vụ Cập nhật giá vàng hôm nay 5/7/2026: Giá vàng 9999, nhẫn trơn BTMC DOJI Phú Quý Chủ Nhật Giá vàng hôm nay 5/7/2026 ghi nhận người mua tạm lãi 1,1 - 3,2 triệu đồng/lượng trong tháng 7 Giá vàng thế giới chốt gần 4.200 USD/ounce

Giá vàng hôm nay 5/7/2026 ghi nhận mức lãi mới trong tháng 7

Giá vàng hôm nay 5/7/2026 tiếp tục giữ mặt bằng cao tại thị trường trong nước. Chốt giá cuối ngày, nhiều thương hiệu lớn vẫn duy trì giá bán ra ở mức 151,4 triệu đồng/lượng, cao hơn khoảng 5 triệu đồng/lượng so với phiên đầu tháng 7.

So với ngày 1/7, giá vàng hôm nay 5/7/2026 đã tăng khoảng 4,7 - 5,0 triệu đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra. Nếu tính theo giá bán ra đầu tháng và giá mua vào hiện tại, người mua vàng từ ngày 1/7 đến nay đang tạm lãi khoảng 1,1 - 3,2 triệu đồng/lượng, tùy từng thương hiệu.

Biểu đồ giá vàng hôm nay 5/7/2026 và 30 ngày gần nhất

Tại Công ty SJC, giá vàng hôm nay 5/7/2026 chốt ở mức 148,4 triệu đồng/lượng mua vào và 151,4 triệu đồng/lượng bán ra. So với mức 143,4 - 146,4 triệu đồng/lượng ngày 1/7, giá vàng miếng SJC hiện tăng 5,0 triệu đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra. Nếu mua vàng SJC từ đầu tháng ở giá 146,4 triệu đồng/lượng và bán ra hôm nay theo giá mua vào 148,4 triệu đồng/lượng, người mua tạm lãi khoảng 2,0 triệu đồng/lượng.

Tại DOJI, giá vàng hôm nay 5/7/2026 cũng được giao dịch ở ngưỡng 148,4 triệu đồng/lượng mua vào và 151,4 triệu đồng/lượng bán ra. Đối chiếu với mức 143,4 - 146,4 triệu đồng/lượng đầu tháng 7, giá vàng tại DOJI đã tăng 5,0 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều giao dịch. Mức lãi tạm tính cho người mua từ ngày 1/7 đến nay cũng vào khoảng 2,0 triệu đồng/lượng.

Tại PNJ, giá vàng hôm nay 5/7/2026 đi cùng nhịp tăng của nhóm thương hiệu lớn. Chốt phiên cuối ngày, vàng miếng PNJ đạt 148,4 triệu đồng/lượng mua vào và 151,4 triệu đồng/lượng bán ra, cao hơn 5,0 triệu đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra so với ngày 1/7. Người mua vàng PNJ từ đầu tháng hiện tạm lãi khoảng 2,0 triệu đồng/lượng nếu bán ra trong hôm nay.

Tại Bảo Tín Mạnh Hải, giá vàng hôm nay 5/7/2026 được chốt ở mức 148,4 - 151,4 triệu đồng/lượng. Nếu so với mặt bằng 143,4 - 146,4 triệu đồng/lượng trong phiên chiều 1/7, giá vàng tại BTMH hiện tăng 5,0 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều giao dịch. Tính theo giá mua vào hiện tại, người mua vàng từ đầu tháng đang tạm lãi khoảng 2,0 triệu đồng/lượng.

Tại Bảo Tín Minh Châu, giá vàng hôm nay 5/7/2026 ghi nhận mức 147,5 triệu đồng/lượng mua vào và 151,4 triệu đồng/lượng bán ra. So với mức 142,5 triệu đồng/lượng mua vào và 146,4 triệu đồng/lượng bán ra ngày 1/7, giá mua vào tại BTMC hiện tăng 5,0 triệu đồng/lượng, giá bán ra cũng cao hơn 5,0 triệu đồng/lượng. Nếu mua từ đầu tháng, người mua vàng tại BTMC đang tạm lãi khoảng 1,1 triệu đồng/lượng.

Tại Phú Quý, giá vàng hôm nay 5/7/2026 được chốt ở mức 148,0 triệu đồng/lượng mua vào và 151,4 triệu đồng/lượng bán ra. So với vùng 143,0 - 146,4 triệu đồng/lượng ngày 1/7, giá vàng tại Phú Quý đã tăng 5,0 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và 5,0 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra. Người mua vàng Phú Quý từ đầu tháng đến nay đang tạm lãi khoảng 1,6 triệu đồng/lượng nếu bán ra theo giá mua vào hiện tại.

Riêng Mi Hồng tiếp tục có mặt bằng giá khác so với nhóm thương hiệu lớn, khi giá vàng hôm nay 5/7/2026 đối với vàng miếng SJC được mua vào ở mức 149,0 triệu đồng/lượng và bán ra ở mức 150,5 triệu đồng/lượng. So với mức 144,3 - 145,8 triệu đồng/lượng đầu tháng 7, giá mua vào tại Mi Hồng hiện tăng 4,7 triệu đồng/lượng, còn giá bán ra cao hơn 4,7 triệu đồng/lượng. Nếu mua vàng Mi Hồng từ ngày 1/7 và bán ra trong hôm nay, người mua đang tạm lãi khoảng 3,2 triệu đồng/lượng.

Như vậy, giá vàng hôm nay 5/7/2026 đã tăng mạnh so với đầu tháng 7 tại hầu hết thương hiệu lớn. Dù giá bán ra cùng neo quanh 151,4 triệu đồng/lượng, mức lãi thực tế của người mua vàng còn phụ thuộc vào chênh lệch mua - bán tại từng hệ thống, trong đó Mi Hồng đang ghi nhận mức lãi tạm tính nổi bật nhất.

Giá vàng hôm nay Ngày 5/7/2026

(Triệu đồng) Diễn biến hôm nay

(nghìn đồng/lượng) Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra SJC 148,4 151,4 - - Tập đoàn DOJI 148,4 151,4 - - Mi Hồng 149,0 150,8 - - PNJ 148,4 151,4 - - Bảo Tín Minh Châu 147,5 151,4 - - Bảo Tín Mạnh Hải 148,4 151,4 - - Phú Quý 148,0 151,4 - -

1. DOJI - Cập nhật: 5/7/2026 4:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua. Loại Mua vào Bán ra AVPL/SJC HN 148.400

- 151.400

- AVPL/SJC HCM 148.400

- 151.400

- AVPL/SJC ĐN 148.400

- 151.400

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2. PNJ - Cập nhật: 5/7/2026 4:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua. Khu vực Mua vào Bán ra TPHCM - PNJ 148.400

- 151.400

- Hà Nội - PNJ 148.400

- 151.400

- Đà Nẵng - PNJ 148.400

- 151.400

- Miền Tây - PNJ 148.400

- 151.400

- Tây Nguyên - PNJ 148.400

- 151.400

- Đông Nam Bộ - PNJ 148.400

- 151.400

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3. AJC - Cập nhật: 5/7/2026 4:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua. Loại Mua vào Bán ra Miếng SJC Hà Nội 148.400

- 151.400

- Miếng SJC Nghệ An 148.400

- 151.400

- Miếng SJC Thái Bình 148.400

- 151.400

- N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 147.500

- 151.000

- N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An 147.500

- 151.000

- N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình 147.500

- 151.000

- NL 99.99 130.500

- - NL 99.99, Nhẫn Tròn Thái Bình 131.000

- - Trang sức 99.9 142.900

- 149.900

- Trang sức 99.99 143.000

- 150.000

-

4. BTMC - Cập nhật: 5/7/2026 4:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua. Giá vàng trong nước Mua Bán Vàng miếng SJC BTMC 147.500

- 151.400

- Vàng miếng Rồng Thăng Long BTMC 147.500

- 151.400

- Nhẫn tròn trơn BTMC 147.500

- 151.400

- Bản vị vàng BTMC 147.500

- 151.400

- Trang sức Rồng Thăng Long 9999 145.500

- 150.000

- Trang sức Rồng Thăng Long 999 145.300

- 149.800

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5. SJC - Cập nhật: 5/7/2026 4:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua. Loại Mua vào Bán ra Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 148.400

- 151.400

- Vàng SJC 5 chỉ 145.400

- 151.420

- Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 145.400

- 151.430

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Giá vàng hôm nay 5/7/2026 chốt phiên cuối tuần với mức giá trên mức 151 triệu đồng/lượng

Giá vàng nhẫn hôm nay 5/7/2026 tiếp tục duy trì ở vùng cao, khi nhiều thương hiệu lớn đưa giá bán ra quanh mốc 151,3 - 151,4 triệu đồng/lượng.

Tại SJC, vàng nhẫn 9999 hôm nay được cập nhật ở mức 148,3 triệu đồng/lượng mua vào và 151,3 triệu đồng/lượng bán ra. Mức giá này thấp hơn nhẹ so với một số thương hiệu khác ở cả hai chiều giao dịch.

Với nhẫn tròn ép vỉ Bảo Tín Mạnh Hải, giá mua vào đang nhỉnh hơn SJC 100.000 đồng/lượng. Cụ thể, sản phẩm này hiện giao dịch ở mức 148,4 triệu đồng/lượng mua vào và 151,4 triệu đồng/lượng bán ra.

Tại Bảo Tín Minh Châu, vàng nhẫn tròn trơn Vàng Rồng Thăng Long cũng giữ mặt bằng cao trong phiên trưa 4/7. Giá mua vào hiện ở mức 147,5 triệu đồng/lượng, còn giá bán ra đạt 151,0 triệu đồng/lượng.

Ở hệ thống DOJI Hà Nội, vàng nhẫn Hưng Thịnh Vượng 9999 tiếp tục thuộc nhóm có giá bán ra cao nhất trong các thương hiệu được cập nhật. Sản phẩm này đang giao dịch ở mức 148,4 triệu đồng/lượng mua vào và 151,4 triệu đồng/lượng bán ra.

Giá vàng trang sức hôm nay 5/7/2026

Giá vàng trang sức phụ thuộc vào độ tuổi của vàng (24K, 18K, 14K...) và thương hiệu. Giá thường dao động từ 7.000.000 - 9.200.000/chỉ đối với vàng 18K và 14.000.000 - 14.900.000/chỉ đối với vàng 99.99 (24K), chưa bao gồm tiền công chế tác.

Dưới đây là bảng giá tham khảo một số loại vàng trang sức (tính trên đơn vị 1 chỉ = 3,75 gram):

Vàng 24K (99.99%) : Dao động khoảng 14.300.000 - 14.900.000/chỉ (tùy theo mẫu mã và thương hiệu).

: Dao động khoảng (tùy theo mẫu mã và thương hiệu). Vàng 18K (75%) : Dao động khoảng 9.000.000 - 11.300.000/chỉ (phổ biến làm trang sức đính đá).

: Dao động khoảng (phổ biến làm trang sức đính đá). Vàng 14K: Dao động khoảng 7.000.000 - 8.800.000/chỉ.

Lưu ý: Giá mua vào/bán ra và tiền công thiết kế sẽ khác nhau tùy thuộc vào chính sách của từng cửa hàng.

Giá vàng thế giới hôm nay 5/7/2026 chốt mức 4.174,1 USD/ounce

Tính đến 11h00 ngày 4/7/2026 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới đang giao ngay mức 4.174,1 USD/ounce. Ghi nhận tăng 52,2 USD/ounce so với phiên trước. Quy đổi theo tỷ giá USD tại ngân hàng Vietcombank (26.463 VND/USD), vàng thế giới có giá khoảng 133,4 triệu đồng/lượng (chưa tính thuế, phí). So sánh với giá vàng miếng SJC trong nước cùng ngày (148,4-151,4 triệu đồng/lượng), giá vàng SJC hiện cao hơn giá vàng quốc tế khoảng 18 triệu đồng.

Giá vàng thế giới hôm nay 5/7/2026 chốt mức 4.174,1 USD/ounce

Giá vàng thế giới bật tăng trong phiên giao dịch thứ Sáu và đang trên đà khép lại tuần tăng đầu tiên sau 4 tuần đi xuống liên tiếp. Đà phục hồi của kim loại quý chủ yếu đến từ báo cáo việc làm Mỹ kém tích cực, qua đó làm giảm kỳ vọng thị trường về khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sớm nâng lãi suất.

Tính đến 12h41 GMT, giá vàng giao ngay tăng 1,3% lên 4.174,21 USD/ounce. Trước đó, giá vàng có thời điểm vươn lên mức cao nhất kể từ ngày 23/6. Tính chung từ đầu tuần, vàng đã tăng hơn 2% và vẫn giữ được vùng giá phía trên đường trung bình động 21 ngày.

Báo cáo công bố hôm thứ Năm cho thấy nền kinh tế Mỹ chỉ tạo thêm 57.000 việc làm phi nông nghiệp trong tháng trước. Con số này thấp hơn đáng kể so với mức dự báo 110.000 việc làm được các chuyên gia trong khảo sát của Reuters đưa ra.

Ông Han Tan, Giám đốc phân tích thị trường tại Bybit, cho rằng vàng tăng giá sau khi thị trường lao động Mỹ phát tín hiệu chậm lại rõ rệt. Theo ông, phản ứng đi lên của giá vàng là phù hợp trong bối cảnh nhà đầu tư hạ bớt kỳ vọng Fed sẽ tăng lãi suất vào tháng 9.

Theo công cụ CME FedWatch, xác suất Fed tăng lãi suất trong cuộc họp tháng 9 hiện được thị trường định giá ở mức khoảng 54%. Trước khi dữ liệu việc làm được công bố, tỷ lệ này ở mức 66%. Môi trường lãi suất thấp thường hỗ trợ giá vàng, bởi kim loại quý không mang lại lợi suất cố định như trái phiếu hay tiền gửi.

Đồng USD cũng chịu áp lực giảm sau báo cáo việc làm yếu hơn dự kiến và đang hướng tới tuần giảm mạnh nhất kể từ tháng 4. Việc đồng bạc xanh suy yếu giúp vàng trở nên hấp dẫn hơn đối với nhà đầu tư sử dụng các đồng tiền khác.

Một yếu tố hỗ trợ khác đến từ hoạt động mua vàng của các ngân hàng trung ương. Theo dữ liệu do Hội đồng Vàng Thế giới công bố hôm thứ Năm, các ngân hàng trung ương đã mua ròng thêm 41 tấn vàng vào dự trữ trong tháng 5. Ông Han Tan đánh giá lực mua từ nhóm này vẫn có thể tiếp tục là điểm tựa quan trọng cho giá vàng giao ngay trong dài hạn, dù gần đây một số quốc gia đã bán vàng nhằm hỗ trợ đồng nội tệ.

Ở thị trường vật chất, nhu cầu mua vàng tại Ấn Độ giảm trong tuần này do giá vàng phục hồi nhanh. Tại Trung Quốc, lực mua có dấu hiệu cải thiện nhẹ.

Trên thị trường kim loại quý, giá bạc giao ngay tăng 1,9% lên 62,19 USD/ounce. Giá bạch kim tăng 2,3% lên 1.653,30 USD/ounce, còn palladium tăng 0,8% lên 1.278,36 USD/ounce.