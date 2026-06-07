Thương mại - Dịch vụ Cập nhật giá vàng hôm nay 6/7/2026: Giá vàng 9999, nhẫn trơn BTMC DOJI Phú Quý tuần mới Giá vàng hôm nay 6/7/2026 vẫn thấp hơn đầu tháng 6, khiến người mua tạm tới hơn 11 triệu đồng/lượng tùy thương hiệu.

Giá vàng hôm nay 6/7/2026 đang ghi nhận người mua từ đầu tháng 6 vẫn chưa có lãi, lỗ tới 2 chữ số

Giá vàng hôm nay 6/7/2026 tiếp tục neo ở vùng cao tại thị trường trong nước, nhưng vẫn thấp hơn nhiều so với mốc đầu tháng 6. Chốt giá cuối ngày, nhiều thương hiệu lớn duy trì giá bán ra quanh 151,4 triệu đồng/lượng, giảm hơn 7 triệu đồng/lượng so với thời điểm đầu tháng trước.

So với đầu tháng 6, giá vàng hôm nay 6/7/2026 giảm khoảng 7,0 - 8,0 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và khoảng 7,1 - 7,3 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra. Nếu tính theo giá bán ra đầu tháng 6 và giá mua vào hiện tại, người mua vàng từ đầu tháng 6 đến nay đang tạm lỗ khoảng 8,8 - 11,0 triệu đồng/lượng, tùy từng thương hiệu.

Tại Công ty SJC, giá vàng hôm nay 6/7/2026 chốt ở mức 148,4 triệu đồng/lượng mua vào và 151,4 triệu đồng/lượng bán ra. So với vùng 155,5 - 158,5 triệu đồng/lượng đầu tháng 6, giá vàng miếng SJC hiện giảm 7,1 triệu đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra. Nếu mua vàng SJC từ đầu tháng 6 ở giá 158,5 triệu đồng/lượng và bán ra hôm nay theo giá mua vào 148,4 triệu đồng/lượng, người mua tạm lỗ khoảng 10,1 triệu đồng/lượng.

Tại DOJI, giá vàng hôm nay 6/7/2026 cũng được giao dịch ở ngưỡng 148,4 triệu đồng/lượng mua vào và 151,4 triệu đồng/lượng bán ra. Đối chiếu với mức 155,5 - 158,5 triệu đồng/lượng đầu tháng 6, giá vàng tại DOJI hiện thấp hơn 7,1 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều giao dịch. Người mua vàng DOJI từ đầu tháng 6 đến nay tạm lỗ khoảng 10,1 triệu đồng/lượng nếu bán ra trong hôm nay.

Tại PNJ, giá vàng hôm nay 6/7/2026 đi cùng mặt bằng của nhóm thương hiệu lớn. Chốt phiên cuối ngày, vàng miếng PNJ đạt 148,4 triệu đồng/lượng mua vào và 151,4 triệu đồng/lượng bán ra. Nếu tạm đối chiếu với vùng 155,5 - 158,5 triệu đồng/lượng đầu tháng 6 của nhóm doanh nghiệp lớn, giá vàng PNJ hiện giảm 7,1 triệu đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra. Người mua vàng PNJ từ đầu tháng 6 hiện tạm lỗ khoảng 10,1 triệu đồng/lượng.

Tại Bảo Tín Mạnh Hải, giá vàng hôm nay 6/7/2026 được chốt ở mức 148,4 - 151,4 triệu đồng/lượng. So với mặt bằng 155,5 - 158,5 triệu đồng/lượng đầu tháng 6, giá vàng tại BTMH hiện giảm 7,1 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều giao dịch. Tính theo giá mua vào hiện tại, người mua vàng từ đầu tháng 6 đang tạm lỗ khoảng 10,1 triệu đồng/lượng.

Tại Bảo Tín Minh Châu, giá vàng hôm nay 6/7/2026 ghi nhận mức 147,5 triệu đồng/lượng mua vào và 151,4 triệu đồng/lượng bán ra. So với mức 155,5 triệu đồng/lượng mua vào và 158,5 triệu đồng/lượng bán ra đầu tháng 6, giá mua vào tại BTMC hiện giảm 8,0 triệu đồng/lượng, còn giá bán ra thấp hơn 7,1 triệu đồng/lượng. Nếu mua vàng BTMC từ đầu tháng 6 ở giá 158,5 triệu đồng/lượng và bán ra hôm nay theo giá mua vào 147,5 triệu đồng/lượng, người mua tạm lỗ khoảng 11,0 triệu đồng/lượng.

Tại Phú Quý, giá vàng hôm nay 6/7/2026 được chốt ở mức 148,0 triệu đồng/lượng mua vào và 151,4 triệu đồng/lượng bán ra. So với vùng 155,0 - 158,5 triệu đồng/lượng đầu tháng 6, giá vàng tại Phú Quý đã giảm 7,0 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và 7,1 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra. Người mua vàng Phú Quý từ đầu tháng 6 đến nay đang tạm lỗ khoảng 10,5 triệu đồng/lượng nếu bán ra theo giá mua vào hiện tại.

Riêng Mi Hồng tiếp tục có mặt bằng giá khác so với nhóm thương hiệu lớn, khi giá vàng hôm nay 6/7/2026 đối với vàng miếng SJC được mua vào ở mức 149,0 triệu đồng/lượng và bán ra ở mức 150,5 triệu đồng/lượng. So với mức 156,3 - 157,8 triệu đồng/lượng đầu tháng 6, giá mua vào tại Mi Hồng hiện giảm 7,3 triệu đồng/lượng, giá bán ra cũng thấp hơn 7,3 triệu đồng/lượng. Nếu mua vàng Mi Hồng từ đầu tháng 6 và bán ra trong hôm nay, người mua đang tạm lỗ khoảng 8,8 triệu đồng/lượng.

Như vậy, giá vàng hôm nay 6/7/2026 vẫn thấp hơn rõ rệt so với mốc đầu tháng 6 tại hầu hết thương hiệu lớn. Dù giá bán ra đang neo quanh 151,4 triệu đồng/lượng, người mua vàng từ đầu tháng 6 đến nay vẫn chịu mức lỗ tạm tính khá lớn do giá mua đầu kỳ cao hơn nhiều so với giá mua lại hiện tại. Trong nhóm được khảo sát, BTMC ghi nhận mức lỗ tạm tính cao nhất, còn Mi Hồng có mức lỗ thấp hơn nhờ chênh lệch mua - bán hẹp hơn.

Giá vàng hôm nay Ngày 6/7/2026

(Triệu đồng) Diễn biến hiện tại

(nghìn đồng/lượng) Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra SJC 148,4 151,4 - - Tập đoàn DOJI 148,4 151,4 - - Mi Hồng 149,0 150,8 - - PNJ 148,4 151,4 - - Bảo Tín Minh Châu 147,5 151,4 - - Bảo Tín Mạnh Hải 148,4 151,4 - - Phú Quý 148,0 151,4 - -

1. DOJI - Cập nhật: 6/7/2026 4:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua. Loại Mua vào Bán ra AVPL/SJC HN 148.400

- 151.400

- AVPL/SJC HCM 148.400

- 151.400

- AVPL/SJC ĐN 148.400

- 151.400

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2. PNJ - Cập nhật: 6/7/2026 4:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua. Khu vực Mua vào Bán ra TPHCM - PNJ 148.400

- 151.400

- Hà Nội - PNJ 148.400

- 151.400

- Đà Nẵng - PNJ 148.400

- 151.400

- Miền Tây - PNJ 148.400

- 151.400

- Tây Nguyên - PNJ 148.400

- 151.400

- Đông Nam Bộ - PNJ 148.400

- 151.400

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3. AJC - Cập nhật: 6/7/2026 4:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua. Loại Mua vào Bán ra Miếng SJC Hà Nội 148.400

- 151.400

- Miếng SJC Nghệ An 148.400

- 151.400

- Miếng SJC Thái Bình 148.400

- 151.400

- N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 147.500

- 151.000

- N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An 147.500

- 151.000

- N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình 147.500

- 151.000

- NL 99.99 130.500

- - NL 99.99, Nhẫn Tròn Thái Bình 131.000

- - Trang sức 99.9 142.900

- 149.900

- Trang sức 99.99 143.000

- 150.000

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4. BTMC - Cập nhật: 6/7/2026 4:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua. Giá vàng trong nước Mua Bán Vàng miếng SJC BTMC 147.500

- 151.400

- Vàng miếng Rồng Thăng Long BTMC 147.500

- 151.400

- Nhẫn tròn trơn BTMC 147.500

- 151.400

- Bản vị vàng BTMC 147.500

- 151.400

- Trang sức Rồng Thăng Long 9999 145.500

- 150.000

- Trang sức Rồng Thăng Long 999 145.300

- 149.800

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5. SJC - Cập nhật: 6/7/2026 4:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua. Loại Mua vào Bán ra Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 148.400

- 151.400

- Vàng SJC 5 chỉ 145.400

- 151.420

- Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 145.400

- 151.430

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Giá vàng đầu tuần lúc 4h00 ngày 6/7/2026 giữ trên mức 151 triệu đồng/lượng

Giá vàng đầu tuần lúc 4h00 ngày 6/7/2026 tiếp tục duy trì ở vùng cao, khi nhiều thương hiệu lớn đưa giá bán ra vàng nhẫn quanh mốc 151,0 - 151,4 triệu đồng/lượng.

Tại SJC, giá vàng nhẫn 9999 đầu tuần lúc 4h00 ngày 6/7/2026 được cập nhật ở mức 148,3 triệu đồng/lượng mua vào và 151,3 triệu đồng/lượng bán ra. Mức giá này thấp hơn nhẹ so với một số thương hiệu khác ở cả hai chiều giao dịch.

Với nhẫn tròn ép vỉ Bảo Tín Mạnh Hải, giá mua vào đang nhỉnh hơn SJC 100.000 đồng/lượng. Cụ thể, giá vàng nhẫn đầu tuần lúc 4h00 ngày 6/7/2026 tại hệ thống này ở mức 148,4 triệu đồng/lượng mua vào và 151,4 triệu đồng/lượng bán ra.

Tại Bảo Tín Minh Châu, vàng nhẫn tròn trơn Vàng Rồng Thăng Long cũng giữ mặt bằng cao trong phiên đầu tuần. Giá mua vào hiện ở mức 147,5 triệu đồng/lượng, còn giá bán ra đạt 151,0 triệu đồng/lượng.

Ở hệ thống DOJI Hà Nội, vàng nhẫn Hưng Thịnh Vượng 9999 tiếp tục thuộc nhóm có giá bán ra cao nhất trong các thương hiệu được cập nhật. Giá vàng nhẫn đầu tuần lúc 4h00 ngày 6/7/2026 tại DOJI đang giao dịch ở mức 148,4 triệu đồng/lượng mua vào và 151,4 triệu đồng/lượng bán ra.

Như vậy, giá vàng đầu tuần lúc 4h00 ngày 6/7/2026 vẫn neo trên vùng 151 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra. Trong nhóm được khảo sát, Bảo Tín Mạnh Hải và DOJI đang cùng ghi nhận mức bán ra 151,4 triệu đồng/lượng, cao hơn nhẹ so với SJC và Bảo Tín Minh Châu.

Giá vàng trang sức hôm nay 6/7/2026

Giá vàng trang sức phụ thuộc vào độ tuổi của vàng (24K, 18K, 14K...) và thương hiệu. Giá thường dao động từ 7.000.000 - 9.200.000/chỉ đối với vàng 18K và 14.000.000 - 14.900.000/chỉ đối với vàng 99.99 (24K), chưa bao gồm tiền công chế tác.

Dưới đây là bảng giá tham khảo một số loại vàng trang sức (tính trên đơn vị 1 chỉ = 3,75 gram):

Vàng 24K (99.99%) : Dao động khoảng 14.300.000 - 14.900.000/chỉ (tùy theo mẫu mã và thương hiệu).

: Dao động khoảng (tùy theo mẫu mã và thương hiệu). Vàng 18K (75%) : Dao động khoảng 9.000.000 - 11.300.000/chỉ (phổ biến làm trang sức đính đá).

: Dao động khoảng (phổ biến làm trang sức đính đá). Vàng 14K: Dao động khoảng 7.000.000 - 8.800.000/chỉ.

Lưu ý: Giá mua vào/bán ra và tiền công thiết kế sẽ khác nhau tùy thuộc vào chính sách của từng cửa hàng.

Giá vàng thế giới hôm nay 6/7/2026 mở đầu tuần ở gần mức 4.200 USD/ounce

Tính đến 4h00 ngày 6/7/2026 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới đang giao ngay mức 4.174,1 USD/ounce. Ghi nhận tăng 52,2 USD/ounce trong phiên trước. Quy đổi theo tỷ giá USD tại ngân hàng Vietcombank (26.463 VND/USD), vàng thế giới có giá khoảng 133,4 triệu đồng/lượng (chưa tính thuế, phí). So sánh với giá vàng miếng SJC trong nước cùng ngày (148,4-151,4 triệu đồng/lượng), giá vàng SJC hiện cao hơn giá vàng quốc tế khoảng 18 triệu đồng.

Giá vàng thế giới hôm nay 6/7/2026 mở đầu tuần ở gần mức 4.200 USD/ounce

Khảo sát mới nhất cho thấy tâm lý trên thị trường vàng đã cải thiện sau khi kim loại quý chấm dứt chuỗi 4 tuần giảm liên tiếp. Dù vậy, triển vọng ngắn hạn vẫn đang được nhìn nhận theo hướng thận trọng, khi giá vàng còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố như đồng USD, lợi suất trái phiếu Mỹ và kỳ vọng chính sách tiền tệ của Fed.

Trong nhóm chuyên gia Phố Wall, 16 người tham gia khảo sát đã đưa ra các quan điểm khác nhau về diễn biến giá vàng tuần tới. Trong đó, 11 chuyên gia, tương đương 69%, dự báo giá vàng có thể tăng. 2 chuyên gia, chiếm 13%, cho rằng thị trường có khả năng điều chỉnh giảm, còn 3 người, tương đương 19%, nghiêng về kịch bản giá vàng đi ngang và tích lũy thêm.

Tâm lý lạc quan cũng xuất hiện ở nhóm nhà đầu tư cá nhân, nhưng mức độ phân hóa vẫn còn. Trong tổng số 183 người tham gia khảo sát trực tuyến, 99 người, tương đương 54%, kỳ vọng giá vàng tiếp tục đi lên. 45 người, chiếm 25%, dự báo giá giảm, còn 39 người, tương đương 21%, cho rằng thị trường có thể bước vào giai đoạn tích lũy.

Sự thay đổi trong kỳ vọng của nhà đầu tư diễn ra sau một tuần giá vàng phục hồi. Đà tăng được hỗ trợ bởi sự suy yếu của đồng USD cùng kỳ vọng mới về chính sách lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ. Một số dữ liệu từ thị trường lao động Mỹ kém tích cực hơn dự báo cũng khiến giới đầu tư cân nhắc lại khả năng Fed duy trì lãi suất cao trong thời gian dài.

Tuy nhiên, giá vàng chưa hẳn đã bước vào xu hướng tăng bền vững. Lợi suất trái phiếu Chính phủ Mỹ vẫn duy trì ở vùng cao, khiến chi phí cơ hội nắm giữ vàng chưa giảm nhiều. Đây vẫn là yếu tố có thể tạo áp lực lên kim loại quý trong các phiên tới.

Ngoài ra, thị trường còn chờ thêm các dữ liệu kinh tế mới để đánh giá rõ hơn về lộ trình chính sách tiền tệ của Fed. Nếu các chỉ báo kinh tế tiếp tục suy yếu, kỳ vọng về môi trường lãi suất mềm hơn có thể hỗ trợ giá vàng. Ngược lại, nếu dữ liệu cho thấy kinh tế Mỹ vẫn vững, giá vàng có thể đối mặt với áp lực điều chỉnh.

Trong ngắn hạn, diễn biến của đồng USD, lợi suất trái phiếu Mỹ và các tín hiệu từ thị trường lao động sẽ tiếp tục là những yếu tố quan trọng đối với giá vàng. Việc phần lớn chuyên gia và nhà đầu tư cá nhân nghiêng về khả năng tăng giá cho thấy tâm lý thị trường đã cải thiện, nhưng xu hướng đi lên vẫn cần thêm động lực để được củng cố.

Đây không phải lời kêu gọi đầu tư, người mua nên tìm hiểu kỹ thị trường, theo dõi biến động giá và cân nhắc khả năng tài chính trước khi đưa ra quyết định.