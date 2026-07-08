Thương mại - Dịch vụ Cập nhật giá vàng hôm nay 8/7/2026: Giá vàng 9999, nhẫn trơn BTMC DOJI Phú Quý thứ Tư Giá vàng hôm nay 8/7/2026 ghi nhận giá vàng miếng, vàng nhẫn quanh nằm 150 triệu đồng/lượng; giá thế giới vẫn duy trì trên mức 4.100 USD/ounce.

Giá vàng hôm nay 8/7/2026 sau 2 phiên giảm liên tiếp từ đầu tuần hiện lỗ hơn 20 triệu đồng so với đầu tháng 5

Giá vàng hôm nay 8/7/2026 tiếp tục thấp hơn rất nhiều so với thời điểm đầu tháng 5, dù mặt bằng giá trong nước vẫn neo quanh vùng 150 triệu đồng/lượng bán ra. So với ngày 1/5/2026, giá vàng miếng tại nhiều thương hiệu lớn hiện đã giảm khoảng 16,0 - 17,5 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và khoảng 15,5 - 16,5 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra.

Tại Công ty SJC, giá vàng hôm nay 8/7/2026 đang được ghi nhận ở mức 147,0 triệu đồng/lượng mua vào và 150,0 triệu đồng/lượng bán ra. So với ngày 1/5/2026, khi vàng miếng SJC được chốt giá ở mức 163,0 - 166,0 triệu đồng/lượng, giá mua vào hiện đã giảm 16,0 triệu đồng/lượng, còn chiều bán ra thấp hơn 16,0 triệu đồng/lượng.

Biểu đồ giá vàng hôm nay 8/7/2026 và diễn biến giá vàng trong 30 ngày qua

Cùng mặt bằng với SJC, DOJI cập nhật lúc 4h00 hôm nay 8/7 với giá vàng miếng ở vùng 147,0 - 150,0 triệu đồng/lượng. Đối chiếu với mức 163,0 triệu đồng/lượng mua vào và 166,0 triệu đồng/lượng bán ra ghi nhận ngày 1/5/2026, giá vàng tại DOJI đã giảm lần lượt 16,0 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và 16,0 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra.

PNJ cũng duy trì giá vàng miếng ở vùng 147,0 triệu đồng/lượng mua vào và 150,0 triệu đồng/lượng bán ra trong phiên chiều 8/7/2026. Nếu so với mức 163,0 - 166,0 triệu đồng/lượng ghi nhận ngày 1/5/2026, giá vàng tại PNJ hiện đã giảm 16,0 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và 16,0 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra.

Diễn biến tương tự xuất hiện tại Bảo Tín Mạnh Hải. Doanh nghiệp này đang giao dịch vàng miếng ở mức 147,0 - 150,0 triệu đồng/lượng. Nếu đối chiếu với mặt bằng 163,0 - 166,0 triệu đồng/lượng của nhóm thương hiệu lớn ngày 1/5/2026, giá vàng tại BTMH hiện thấp hơn 16,0 triệu đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra.

Riêng Bảo Tín Minh Châu có giá mua vào thấp hơn mặt bằng chung. Giá vàng hôm nay 8/7/2026 tại thương hiệu này được đưa về 145,5 triệu đồng/lượng mua vào và 150,0 triệu đồng/lượng bán ra. So với ngày 1/5/2026, khi BTMC chốt giá vàng quanh 163,0 - 166,0 triệu đồng/lượng, mức giảm đến nay tương ứng 17,5 triệu đồng/lượng ở chiều mua và 16,0 triệu đồng/lượng ở chiều bán.

Tại Phú Quý, giá vàng hôm nay 8/7/2026 đang giao dịch ở mức 147,0 triệu đồng/lượng mua vào và 150,5 triệu đồng/lượng bán ra. So với thời điểm đầu tháng 5, khi thương hiệu này chốt giá vàng ở mức 163,0 - 166,0 triệu đồng/lượng, giá mua vào hiện thấp hơn 16,0 triệu đồng/lượng, còn giá bán ra giảm 15,5 triệu đồng/lượng.

Riêng Mi Hồng tiếp tục là thương hiệu có giá bán ra thấp hơn nhóm còn lại. Vàng miếng SJC tại đây đang được giao dịch ở mức 147,0 triệu đồng/lượng mua vào và 149,0 triệu đồng/lượng bán ra. So với ngày 1/5/2026, thời điểm Mi Hồng chốt giá ở mức 164,5 triệu đồng/lượng mua vào và 165,5 triệu đồng/lượng bán ra, giá mua vào hiện đã giảm 17,5 triệu đồng/lượng, còn chiều bán ra thấp hơn 16,5 triệu đồng/lượng.

Nếu tính theo giá bán ra đầu tháng 5 và giá mua vào hiện tại, người mua vàng từ ngày 1/5/2026 vẫn đang chịu mức lỗ tạm thời rất lớn. Với nhóm SJC, DOJI, PNJ, BTMH và Phú Quý, khoản lỗ tạm vào khoảng 19,0 triệu đồng/lượng; riêng BTMC có thể lên tới 20,5 triệu đồng/lượng, còn Mi Hồng ở mức khoảng 18,5 triệu đồng/lượng.

Giá vàng hôm nay Ngày 8/7/2026

(Triệu đồng) Diễn biến trước đó

(nghìn đồng/lượng) Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra SJC 147,0 150,0 -1000 -1000 Tập đoàn DOJI 147,0 150,0 -1000 -1000 Mi Hồng 147,0 149,0 -1200 -1000 PNJ 147,0 150,0 -1000 -1000 Bảo Tín Minh Châu 145,5 150,0 -1000 -1000 Bảo Tín Mạnh Hải 147,0 150,0 -1000 -1000 Phú Quý 146,5 150,0 -900 -1000

1. DOJI - Cập nhật: 8/7/2026 4:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ Trong ngày hôm qua. Loại Mua vào Bán ra AVPL/SJC HN 147.000

▼1000K 150.000

▼1000K AVPL/SJC HCM 147.000

▼1000K 150.000

▼1000K AVPL/SJC ĐN 147.000

▼1000K 150.000

▼1000K

2. PNJ - Cập nhật: 8/7/2026 4:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ Trong ngày hôm qua. Khu vực Mua vào Bán ra TPHCM - PNJ 147.000

▼1000K 150.000

▼1000K Hà Nội - PNJ 147.000

▼1000K 150.000

▼1000K Đà Nẵng - PNJ 147.000

▼1000K 150.000

▼1000K Miền Tây - PNJ 147.000

▼1000K 150.000

▼1000K Tây Nguyên - PNJ 147.000

▼1000K 150.000

▼1000K Đông Nam Bộ - PNJ 147.000

▼1000K 150.000

▼1000K

3. AJC - Cập nhật: 8/7/2026 4:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ Trong ngày hôm qua. Loại Mua vào Bán ra Miếng SJC Hà Nội 147.000

▼1000K 150.000

▼1000K Miếng SJC Nghệ An 147.000

▼1000K 150.000

▼1000K Miếng SJC Thái Bình 147.000

▼1000K 150.000

▼1000K N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 146.000

▼500K 149.500

▼500K N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An 146.000

▼500K 149.500

▼500K N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình 146.000

▼500K 149.500

▼500K NL 99.99 130.500

- - NL 99.99, Nhẫn Tròn Thái Bình 131.000

- - Trang sức 99.9 141.400

▼500K 148.400

▼500K Trang sức 99.99 141.500

▼500K 148.500

▼500K

4. BTMC - Cập nhật: 8/7/2026 4:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ Trong ngày hôm qua. Giá vàng trong nước Mua Bán Vàng miếng SJC BTMC 145.500

▼1000K 150.000

▼1000K Vàng miếng Rồng Thăng Long BTMC 145.500

▼1000K 150.000

▼1000K Nhẫn tròn trơn BTMC 145.500

▼1000K 150.000

▼1000K Bản vị vàng BTMC 145.500

▼1000K 150.000

▼1000K Trang sức Rồng Thăng Long 9999 143.500

▼1000K 148.500

▼1000K Trang sức Rồng Thăng Long 999 143.300

▼1000K 148.300

▼1000K

5. SJC - Cập nhật: 8/7/2026 4:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ Trong ngày hôm qua. Loại Mua vào Bán ra Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 147.000

▼1000K 150.000

▼1000K Vàng SJC 5 chỉ 147.000

▼1000K 150.020

▼1000K Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 147.000

▼1000K 150.033330

▼1000K

Giá vàng nhẫn 9999 hôm nay 8/7/2026 đang có giá bán ra cao nhất ở mức 150 triệu đồng

Tại SJC, giá vàng nhẫn 9999 sáng nay đang được niêm yết ở mức 147,0 triệu đồng/lượng mua vào và 150,0 triệu đồng/lượng bán ra.

Với nhẫn tròn ép vỉ Bảo Tín Mạnh Hải, giá vàng hôm nay 8/7/2026 được giữ ở mức 147,0 triệu đồng/lượng mua vào và 150,0 triệu đồng/lượng bán ra.

Tại Bảo Tín Minh Châu, vàng nhẫn tròn trơn Vàng Rồng Thăng Long đang giao dịch ở mức 145,5 triệu đồng/lượng mua vào và 150,0 triệu đồng/lượng bán ra.

Ở hệ thống DOJI Hà Nội, vàng nhẫn Hưng Thịnh Vượng 9999 ghi nhận giá mua vào ở mức 147,0 triệu đồng/lượng và bán ra 150,0 triệu đồng/lượng.

Tiếp giá vàng hôm nay 8/7/2026 đối với vàng nhẫn 9999 tại Phú Quý hiện đang niêm yết giá mua vào ở mức 146,5 triệu đồng/lượng. Giá bán ra chiều này được niêm yết ở mức 150 triệu đồng/lượng.

Giá vàng trang sức hôm nay 8/7/2026

Giá vàng trang sức (vàng 18K, 14K, 10K, và 24K) có sự khác biệt lớn tùy thuộc vào hàm lượng vàng và thương hiệu chế tác. Hiện tại (tháng 07/2026), giá vàng trang sức 18K (75%) dao động quanh mức 10.250.000 - 11.325.000 đồng/chỉ mua vào/bán ra.

Giá mua bán thực tế sẽ chênh lệch tùy theo công chế tác của từng sản phẩm:

Loại vàng Thương hiệu Giá mua (VND/Chỉ) Giá bán (VND/Chỉ) Nữ trang 999.9 (24K) PNJ 14.590.000 14.990.000 Nữ trang 980 Mi Hồng 13.280.000 13.600.000 Nữ trang 750 (18K) PNJ 10.253.000 11.243.000 Vàng nguyên liệu 18K Huy Thanh Jewelry 10.867.000 11.325.000 Nữ trang 416 (10K) PNJ 5.246.000 6.236.000

Lưu ý: Giá trên áp dụng cho nguyên liệu vàng hoặc các sản phẩm tiêu chuẩn. Giá bán lẻ tại cửa hàng có thể cộng thêm tiền công chế tác và đá đính kèm (nếu có).

Giá vàng thế giới hôm nay 8/7/2026 vẫn duy trì trên mức 4.100 USD/ounce, giảm hơn 0,3%

Tính đến 4h00 ngày 8/7/2026 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới đang giao ngay mức 4.150,1 USD/ounce. Ghi nhận giảm 14,1 USD/ounce trong phiên trước. Quy đổi theo tỷ giá USD tại ngân hàng Vietcombank (26.462 VND/USD), vàng thế giới có giá khoảng 132,4 triệu đồng/lượng (chưa tính thuế, phí). So sánh với giá vàng miếng SJC trong nước cùng ngày (147,0-150,0 triệu đồng/lượng), giá vàng SJC hiện cao hơn giá vàng quốc tế khoảng 17,6 triệu đồng.

Giá vàng thế giới hôm nay 8/7/2026 vẫn duy trì trên mức 4.100 USD/ounce, giảm hơn 0,3%

Giá vàng thế giới gần như không thay đổi trong phiên thứ Ba, khi nhà đầu tư theo dõi căng thẳng leo thang tại Trung Đông và chờ biên bản cuộc họp tháng 6 của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed). Tài liệu này có thể cho biết rõ hơn Fed sẽ điều hành chính sách tiền tệ ra sao trong thời gian tới.

Tính đến 9h01 sáng theo giờ miền Đông nước Mỹ, tức 13h01 GMT, giá vàng giao ngay gần như đi ngang ở mức 4.168,62 USD/ounce. Giá vàng kỳ hạn Mỹ giao tháng 8 tăng 0,3%, lên 4.180,50 USD/ounce.

Trước đó, vàng đã chạm mức cao nhất trong 2 tuần vào ngày thứ Hai. Nguyên nhân là dữ liệu việc làm của Mỹ yếu hơn dự báo, khiến thị trường giảm bớt kỳ vọng Fed sẽ tiếp tục nâng lãi suất trong ngắn hạn.

Tuy nhiên, ông Peter Grant, Phó chủ tịch kiêm chiến lược gia kim loại cấp cao tại Zaner Metals, cho rằng Fed vẫn tập trung mạnh vào mục tiêu kiểm soát lạm phát. Vì vậy, khả năng lãi suất duy trì ở mức cao trong thời gian dài vẫn là kịch bản dễ xảy ra.

Theo công cụ CME FedWatch, giới giao dịch vẫn đang đặt cược khoảng 60% khả năng Fed sẽ tăng lãi suất vào tháng 9. Vì vậy, tâm điểm của thị trường hiện là biên bản cuộc họp Fed, dự kiến được công bố vào ngày thứ Tư.

Tại Trung Đông, hai tàu chở dầu bị tấn công ở eo biển Hormuz. Iran cũng tuyên bố sẽ không nối lại đàm phán hòa bình nếu Tổng thống Mỹ Donald Trump không dừng các lời đe dọa tái khởi động chiến tranh. Thông tin này khiến giá dầu nhích lên.

Thông thường, vàng sẽ chịu áp lực khi lạm phát còn cao và lãi suất bị giữ ở vùng cao. Lý do là vàng không tạo ra lãi suất hay dòng tiền, nên kém hấp dẫn hơn so với các tài sản có lợi suất.

Ở chiều hỗ trợ, Ngân hàng Trung ương Trung Quốc tiếp tục mua vàng tháng thứ 20 liên tiếp. Dự trữ vàng của nước này đạt 75,44 triệu ounce troy vào cuối tháng 6, tăng so với mức 74,96 triệu ounce troy của tháng trước.

Hong Kong cũng ra mắt hệ thống thanh toán bù trừ trung tâm cho vàng trong ngày thứ Ba, đồng thời khôi phục giao dịch vàng kỳ hạn. Động thái này cho thấy Hong Kong đang muốn trở thành trung tâm dự trữ vàng của khu vực.

Trên thị trường kim loại quý khác, giá bạc giao ngay giảm 1% xuống 61,48 USD/ounce. Giá bạch kim tăng 1,2% lên 1.650,47 USD/ounce, còn palladium tăng 0,8% lên 1.278,56 USD/ounce.