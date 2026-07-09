Thương mại - Dịch vụ Cập nhật giá vàng hôm nay 9/7/2026: Giá vàng 9999, nhẫn trơn BTMC DOJI Phú Quý thứ Năm Giá vàng hôm nay 9/7/2026 tiếp tục hạ nhiệt sau chuỗi tăng nóng đầu tuần. So với đầu tháng, các thương hiệu lớn như SJC, DOJI, PNJ vẫn còn lãi khoảng 2,1 triệu đồng/lượng, nhưng mức lãi này đã co lại đáng kể so với hơn 4,6 triệu đồng/lượng ghi nhận hồi đầu tuần (6/7).

Giá vàng hôm nay 9/7/2026 vẫn có lãi so với đầu tháng, tuy nhiên không còn cao như đầu tuần

Tại Công ty SJC, giá vàng hôm nay 9/7/2026 đang niêm yết ở mức 145,5 triệu đồng/lượng mua vào và 148,5 triệu đồng/lượng bán ra. So với đầu tuần (6/7), khi vàng miếng SJC được giao dịch ở vùng 148,0 - 151,0 triệu đồng/lượng, giá mua vào hiện đã giảm 2,5 triệu đồng/lượng, còn chiều bán ra cũng thấp hơn 2,5 triệu đồng/lượng. Nếu tính từ đầu tháng, giá vàng tại đây vẫn lãi 2,1 triệu đồng/lượng, thu hẹp đáng kể so với mức lãi hơn 4,6 triệu đồng/lượng ghi nhận hồi đầu tuần.

Cùng xu hướng với SJC, DOJI hôm nay 9/7 niêm yết vàng miếng ở mức 145,5 triệu đồng/lượng mua vào và 148,5 triệu đồng/lượng bán ra. Đối chiếu với mức 148,0 triệu đồng/lượng chiều mua vào và 151,0 triệu đồng/lượng chiều bán ra hồi đầu tuần, giá vàng tại DOJI đã giảm lần lượt 2,5 triệu đồng/lượng và 2,5 triệu đồng/lượng, trong khi mức lãi so với đầu tháng cũng co lại còn 2,1 triệu đồng/lượng.

Ở hệ thống Phú Quý, giá vàng miếng hôm nay 9/7 được giao dịch trong vùng 145,0 - 148,5 triệu đồng/lượng. So với đầu tuần, khi thương hiệu này niêm yết vàng miếng quanh mốc 147,7 - 151,0 triệu đồng/lượng, giá mua vào hiện thấp hơn 2,7 triệu đồng/lượng, còn giá bán ra giảm 2,5 triệu đồng/lượng. Đáng chú ý, so với đầu tháng (143 - 146,4 triệu đồng/lượng), Phú Quý vẫn còn lãi 2,0 triệu đồng/lượng chiều mua và 2,1 triệu đồng/lượng chiều bán - tương đương mức lãi ghi nhận tại SJC và DOJI.

Với PNJ, giá vàng hôm nay 9/7/2026 ghi nhận vàng miếng ở mức 145,5 triệu đồng/lượng mua vào và 148,5 triệu đồng/lượng bán ra. So với mặt bằng đầu tuần, mức giá hiện tại cho thấy chiều mua vào đã giảm 2,5 triệu đồng/lượng, còn chiều bán ra cũng thấp hơn 2,5 triệu đồng/lượng, dù mức lãi so với đầu tháng vẫn được giữ ở 2,1 triệu đồng/lượng.

Diễn biến tương tự cũng xuất hiện tại Bảo Tín Mạnh Hải. Hiện doanh nghiệp này niêm yết giá vàng miếng ngày 9/7 ở mức 145,5 triệu đồng/lượng mua vào và 148,5 triệu đồng/lượng bán ra. So với vùng giá 148,0 - 151,0 triệu đồng/lượng ghi nhận đầu tuần, giá vàng tại BTMH đã giảm tương ứng 2,5 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và 2,5 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra, còn mức lãi so với đầu tháng cũng co lại còn 2,1 triệu đồng/lượng.

Riêng Bảo Tín Minh Châu ghi nhận mức giá thấp hơn mặt bằng chung ở cả hai chiều. Giá vàng miếng tại BTMC hôm nay 9/7 được niêm yết ở mức 144,3 triệu đồng/lượng mua vào và 148,5 triệu đồng/lượng bán ra. So với đầu tuần, khi thương hiệu này giao dịch ở mức 146,5 - 150,0 triệu đồng/lượng, giá mua vào hiện đã giảm 2,2 triệu đồng/lượng, còn chiều bán ra thấp hơn 1,5 triệu đồng/lượng. So với đầu tháng, BTMC vẫn tăng 1,8 triệu đồng/lượng chiều mua và 2,1 triệu đồng/lượng chiều bán.

Tại Mi Hồng, giá vàng miếng hôm nay 9/7 cũng lùi về mức 145,5 triệu đồng/lượng mua vào và 147,3 triệu đồng/lượng bán ra. So với đầu tuần (148,5 - 150,2 triệu đồng/lượng), giá mua vào đã giảm 3,0 triệu đồng/lượng, còn chiều bán ra thấp hơn 2,9 triệu đồng/lượng - mức giảm mạnh nhất trong nhóm khảo sát. Tuy nhiên so với đầu tháng (144,5 - 146,4 triệu đồng/lượng), Mi Hồng chỉ còn lãi 1,0 triệu đồng/lượng chiều mua và 0,9 triệu đồng/lượng chiều bán, thấp hơn đáng kể so với các thương hiệu còn lại.

Sau 3 phiên giảm liên tiếp kể từ đầu tuần, giá vàng miếng trong nước đã hạ nhiệt rõ rệt, đưa mặt bằng bán ra tại nhiều thương hiệu lùi về quanh 148,5 triệu đồng/lượng. Dù vậy, so với đầu tháng, phần lớn thương hiệu vẫn giữ được mức lãi 2,0 - 2,1 triệu đồng/lượng, riêng Mi Hồng thấp hơn hẳn với khoảng 0,9 - 1,0 triệu đồng/lượng, cho thấy đà tăng của vàng đang chững lại nhưng chưa đảo chiều hoàn toàn.

Giá vàng hôm nay Ngày 9/7/2026

(Triệu đồng) Diễn biến trước đó

(nghìn đồng/lượng) Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra SJC 145,5 148,5 -1500 -1500 Tập đoàn DOJI 145,5 148,5 -1500 -1500 Mi Hồng 145,5 147,3 -1500 -1700 PNJ 145,5 148,5 -1500 -1500 Bảo Tín Minh Châu 144,3 148,5 -1200 -1500 Bảo Tín Mạnh Hải 145,5 148,5 -1500 -1500 Phú Quý 145,0 148,5 -1500 -1500

1. DOJI - Cập nhật: 9/7/2026 4:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ Trong ngày hôm qua. Loại Mua vào Bán ra AVPL/SJC HN 145.500

▼1500K 148.500

▼1500K AVPL/SJC HCM 145.500

▼1500K 148.500

▼1500K AVPL/SJC ĐN 145.500

▼1500K 148.500

▼1500K

2. PNJ - Cập nhật: 9/7/2026 4:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ Trong ngày hôm qua. Khu vực Mua vào Bán ra TPHCM - PNJ 145.500

▼1500K 148.500

▼1500K Hà Nội - PNJ 145.500

▼1500K 148.500

▼1500K Đà Nẵng - PNJ 145.500

▼1500K 148.500

▼1500K Miền Tây - PNJ 145.500

▼1500K 148.500

▼1500K Tây Nguyên - PNJ 145.500

▼1500K 148.500

▼1500K Đông Nam Bộ - PNJ 145.500

▼1500K 148.500

▼1500K

3. AJC - Cập nhật: 9/7/2026 4:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ Trong ngày hôm qua. Loại Mua vào Bán ra Miếng SJC Hà Nội 145.500

▼1500K 148.500

▼1500K Miếng SJC Nghệ An 145.500

▼1500K 148.500

▼1500K Miếng SJC Thái Bình 145.500

▼1500K 148.500

▼1500K N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 145.000

▼1000K 148.000

▼1500K N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An 145.000

▼1000K 148.000

▼1500K N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình 145.000

▼1000K 148.000

▼1500K NL 99.99 130.500

- - NL 99.99, Nhẫn Tròn Thái Bình 131.000

- - Trang sức 99.9 139.900

▼1500K 146.900

▼1500K Trang sức 99.99 140.000

▼1500K 147.000

▼1500K

4. BTMC - Cập nhật: 9/7/2026 4:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ Trong ngày hôm qua. Giá vàng trong nước Mua Bán Vàng miếng SJC BTMC 144.300

▼1200K 148.500

▼1500K Vàng miếng Rồng Thăng Long BTMC 144.300

▼1200K 148.500

▼1500K Nhẫn tròn trơn BTMC 144.300

▼1200K 148.500

▼1500K Bản vị vàng BTMC 144.300

▼1200K 148.500

▼1500K Trang sức Rồng Thăng Long 9999 142.300

▼1200K 147.300

▼1500K Trang sức Rồng Thăng Long 999 142.100

▼1200K 147.100

▼1500K

5. SJC - Cập nhật: 9/7/2026 4:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ Trong ngày hôm qua. Loại Mua vào Bán ra Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 145.500

▼1500K 148.500

▼1500K Vàng SJC 5 chỉ 145.500

▼1500K 148.520

▼1500K Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 145.500

▼1500K 148.530

▼1500K

Giá vàng thế giới hôm nay 9/7/2026 giảm gần 2%, sát mốc 4.000 USD/ounce

Giá vàng hôm nay 9/7/2026 lúc 4h00 ghi nhận vàng nhẫn 9999 tại các thương hiệu lớn chủ yếu dao động quanh 144,3 - 148,5 triệu đồng/lượng. Mặt bằng giá mua vào phổ biến trên 145 triệu đồng/lượng, còn giá bán ra cao nhất đạt 148,5 triệu đồng/lượng.

Tại SJC, giá vàng nhẫn 9999 đang ở mức 145,2 triệu đồng/lượng mua vào và 148,2 triệu đồng/lượng bán ra.

Bảo Tín Mạnh Hải chốt giá nhẫn tròn ép vỉ ở mức 145,5 triệu đồng/lượng mua vào và 148,5 triệu đồng/lượng bán ra.

Tại Bảo Tín Minh Châu, vàng nhẫn tròn trơn Vàng Rồng Thăng Long ghi nhận 144,3 triệu đồng/lượng mua vào và 148,3 triệu đồng/lượng bán ra.

DOJI Hà Nội có giá vàng nhẫn Hưng Thịnh Vượng 9999 ở mức 145,5 triệu đồng/lượng mua vào và 148,5 triệu đồng/lượng bán ra.

PNJ đang giao dịch vàng nhẫn ở mức 145,2 triệu đồng/lượng mua vào và 148,2 triệu đồng/lượng bán ra.

Riêng Mi Hồng ghi nhận giá vàng nhẫn ở mức 145,7 triệu đồng/lượng mua vào và 147,7 triệu đồng/lượng bán ra, với giá mua vào cao nhất nhưng giá bán ra thấp hơn nhiều thương hiệu còn lại.

Nhìn chung, giá vàng hôm nay 9/7/2026 đối với vàng nhẫn 9999 vẫn tập trung quanh vùng 145 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và dưới 149 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra. DOJI và Bảo Tín Mạnh Hải đang có giá bán ra cao nhất trong nhóm được khảo sát, cùng đạt 148,5 triệu đồng/lượng.

Giá vàng trang sức hôm nay 9/7/2026

Giá vàng trang sức tại Việt Nam hiện dao động quanh mức 14.000.000 - 15.000.000/chỉ (vàng 999.9) và 9.500.000 - 11.300.000/chỉ (vàng 18K) tùy thương hiệu. Mức giá cụ thể sẽ có sự chênh lệch tùy theo kiểu dáng, tiền công chế tác và trọng lượng của từng sản phẩm.

Dưới đây là bảng giá tham khảo chi tiết tại một số thương hiệu lớn:

Trang sức Vàng 18K (750): Mua vào: ~ 9.500.000 - 10.800.000/chỉ Bán ra: ~ 10.000.000 - 11.300.000/chỉ

Trang sức Vàng 24K (999/999.9): Mua vào: ~ 13.300.000 - 14.400.000/chỉ Bán ra: ~ 14.800.000 - 15.000.000/chỉ



Lưu ý: Giá vàng thường xuyên biến động theo thị trường. Vàng trang sức có giá trị thu đổi thấp hơn vàng miếng và có tính thêm phí gia công.

Giá vàng thế giới hôm nay 9/7/2026 nằm sát mức 4.000 USD/ounce, giảm gần 2%

Giá vàng thế giới hôm nay 9/7/2026 giao ngay ở mức 4.029,9 USD/ounce tính đến 4h00 (giờ Việt Nam), giảm 75,2 USD/ounce so với phiên trước. Quy đổi theo tỷ giá Vietcombank (26.466 VND/USD), mức giá này tương đương khoảng 129,2 triệu đồng/lượng, chưa tính thuế phí - thấp hơn giá vàng miếng SJC trong nước cùng ngày khoảng 19,9 triệu đồng/lượng.

Giá vàng thế giới hôm nay 9/7/2026 nằm sát mức 4.000 USD/ounce, giảm gần 2%

Vì sao giá vàng thế giới giảm mạnh?

Đà giảm của vàng trong phiên thứ Tư chủ yếu đến từ hai yếu tố cộng hưởng: giá dầu tăng vọt và căng thẳng Mỹ - Iran leo thang trở lại. Tính đến 9h11 sáng giờ EDT (13h10 GMT), giá vàng giao ngay giảm 0,8% xuống 4.072,69 USD/ounce, có thời điểm chạm đáy kể từ ngày 2/7.

Theo giới phân tích tại High Ridge Futures, nguyên nhân chính khiến vàng đi xuống là việc thỏa thuận tạm ngừng xung đột Mỹ - Iran được cho là đã chấm dứt, khiến tâm lý né tránh rủi ro lan sang nhiều loại tài sản, bao gồm cả vàng. Diễn biến càng căng thẳng hơn sau khi Iran tuyên bố tấn công các cơ sở quân sự Mỹ tại Bahrain và Kuwait, đáp trả các cuộc không kích trước đó của Mỹ nhắm vào mục tiêu Iran liên quan tới các vụ tấn công tàu chở dầu ở eo biển Hormuz. Ngay sau thông tin này, giá dầu thô bật tăng hơn 5%.

Áp lực lạm phát và kỳ vọng lãi suất Fed

Giá dầu tăng mạnh làm dấy lên lo ngại chi phí năng lượng leo thang sẽ đẩy lạm phát nóng trở lại, buộc Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) phải cân nhắc giữ hoặc nâng lãi suất để kiểm soát giá cả. Trong môi trường lãi suất cao, vàng - vốn không sinh lợi suất - thường trở nên kém hấp dẫn hơn dù vẫn được xem là công cụ phòng ngừa lạm phát truyền thống.

Thị trường hiện đang chờ biên bản cuộc họp ngày 16-17/6 của Ủy ban Thị trường Mở Liên bang (FOMC), dự kiến công bố lúc 14h00 giờ EDT (18h00 GMT) để tìm thêm manh mối về định hướng chính sách tiền tệ sắp tới. Theo công cụ CME FedWatch, xác suất Fed tăng lãi suất vào tháng 9 hiện được thị trường đánh giá khoảng 67%, tăng so với mức 62% ghi nhận một ngày trước đó.

Dự báo giá vàng năm 2026 từ Bank of America

Bank of America mới đây đã hạ dự báo giá vàng bình quân năm 2026 xuống còn 4.360 USD/ounce, thấp hơn 14% so với dự báo trước, với lý do Fed nhiều khả năng duy trì lập trường cứng rắn hơn về lãi suất. Dù vậy, ngân hàng này vẫn giữ quan điểm vàng có thể chạm mốc 5.000 USD/ounce một khi chu kỳ thắt chặt tiền tệ kết thúc.

Diễn biến các kim loại quý khác