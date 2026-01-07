Thương mại - Dịch vụ Cập nhật giá vàng ngày 1/7/2026: Giá vàng 9999, nhẫn trơn BTMC DOJI Phú Quý đầu tháng Giá vàng hôm nay 1/7/2026 giảm phiên thứ 3, giá vàng miếng bán ra còn 146,4 triệu đồng/lượng; giá vàng thế giới rớt khỏi mốc 4.100 USD/ounce.

Cập nhật giá vàng hôm nay 1/7/2026: Vàng miếng, nhẫn trơn BTMC, BTMH, DOJI, Phú Quý và vàng thế giới

Cập nhật lúc 20h00 thứ Tư (1/7/2026), thị trường vàng miếng hôm nay ghi nhận phiên giảm thứ 3 tính từ đầu tuần. So với phiên trước thì mặt bằng giá tại nhiều doanh nghiệp lớn đồng loạt giảm từ 500 nghìn đồng đến 700 đồng/lượng, giá bán ra phổ biến đang ở mức 146,4 triệu đồng/lượng.

Ở SJC, DOJI, PNJ và BTMH ghi nhận đang giao dịch ở ngưỡng 143,4-146,4 triệu đồng/lượng, chênh lệch giá vàng ở mức 3 triệu đồng. So với cùng kỳ hôm qua, giá vàng đã giảm mất 600 nghìn đồng/lượng ở chiều mua vào và ở chiều bán ra.

Tiếp đến BTMC ghi nhận đang giao dịch ở ngưỡng 142,5-146,4 triệu đồng/lượng, chênh lệch giá vàng ở mức 3,9 triệu đồng. So với cùng kỳ hôm qua, giá vàng đã giảm mất 500 nghìn đồng/lượng ở chiều mua vào và giảm 600 nghìn đồng ở chiều bán ra.

Tương tự với Phú Quý ghi nhận đang giao dịch ở ngưỡng 143-146,4 triệu đồng/lượng, chênh lệch giá vàng ở mức 3,4 triệu đồng. So với cùng kỳ hôm qua, giá vàng đã giảm mất 500 nghìn đồng/lượng ở chiều mua vào và giảm 600 nghìn đồng ở chiều bán ra.

Riêng Mi Hồng, giá vàng miếng SJC hôm nay được niêm yết ở mức 144,5 - 146,4 triệu đồng/lượng. Giá mua vào không ghi nhận biến động mới, và giá bán ra tăng thêm 200 nghìn đồng/lượng so với ngày hôm qua.

Giá vàng hôm nay Ngày 1/7/2026

(Triệu đồng) Diễn biến hôm nay

(nghìn đồng/lượng) Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra SJC 143,4 146,4 -600 -600 Tập đoàn DOJI 143,4 146,4 -600 -600 Mi Hồng 144,5 146,4 - +200 PNJ 143,4 146,4 -600 -600 Bảo Tín Minh Châu 142,5 146,4 -500 -600 Bảo Tín Mạnh Hải 143,4 146,4 -600 -600 Phú Quý 143,0 146,4 -500 -600

Tại SJC, giá vàng nhẫn hôm nay 1/7/2026 với sản phẩm vàng nhẫn 9999 đang ở mức 143,3 triệu đồng/lượng mua vào và 146,3 triệu đồng/lượng bán ra.

Với nhẫn tròn ép vỉ Bảo Tín Mạnh Hải, mặt hàng này ghi nhận mức giá nhỉnh hơn ở chiều mua vào so với SJC. Cụ thể, giá vàng nhẫn hôm nay 1/7/2026 tại Bảo Tín Mạnh Hải đang ở mức 143,4 triệu đồng/lượng mua vào, còn chiều bán ra chốt tại 146,4 triệu đồng/lượng.

Tại Bảo Tín Minh Châu, vàng nhẫn tròn trơn Vàng Rồng Thăng Long có giá mua vào thấp hơn nhóm dẫn đầu. Sản phẩm này đang được giao dịch ở mức 142,5 triệu đồng/lượng mua vào và 146,0 triệu đồng/lượng bán ra.

Ở hệ thống DOJI Hà Nội, vàng nhẫn Hưng Thịnh Vượng 9999 tiếp tục nằm trong nhóm có giá bán ra cao. Theo cập nhật giá vàng nhẫn hôm nay sáng 1/7/2026, sản phẩm này đang được niêm yết ở mức 143,4 triệu đồng/lượng mua vào và 146,4 triệu đồng/lượng bán ra.

Tại Phú Quý, nhẫn tròn trơn 999,9 cũng duy trì vùng giá tương đồng với nhiều thương hiệu lớn. Giá mua vào hiện ở mức 143,0 triệu đồng/lượng, còn chiều bán ra đạt 146,0 triệu đồng/lượng.

Tính đến 20h00 ngày 1/7/2026 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới đang giao ngay mức 3.979,4 USD/ounce. Ghi nhận giảm 27,6 USD/ounce so với phiên trước. Quy đổi theo tỷ giá USD tại ngân hàng Vietcombank (26.466 VND/USD), vàng thế giới có giá khoảng 127,0 triệu đồng/lượng (chưa tính thuế, phí). So sánh với giá vàng miếng SJC trong nước cùng ngày (143,4-146,4 triệu đồng/lượng), giá vàng SJC hiện cao hơn giá vàng quốc tế khoảng 19,4 triệu đồng.

Giá vàng hôm nay 1/7/2026 chưa có lãi sau nửa năm giao dịch

Giá vàng hôm nay 1/7/2026 tiếp tục ở vùng thấp so với thời điểm đầu năm. So với ngày 1/1/2026, giá vàng tại nhiều thương hiệu lớn đã giảm khoảng 7,3 - 8,5 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và 6,8 - 8,3 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra.

Tại SJC, giá vàng hôm nay 1/7/2026 ở mức 143,0 - 146,0 triệu đồng/lượng. So với đầu năm, khi SJC ở mức 150,8 - 152,8 triệu đồng/lượng, giá mua vào đã giảm 7,8 triệu đồng/lượng, còn giá bán ra thấp hơn 6,8 triệu đồng/lượng.

Biểu đồ giá vàng hôm nay 1/7/2026 và diễn biến giá vàng sau 1 tháng giao dịch

Với PNJ, giá vàng hiện cũng ở mức 143,0 - 146,0 triệu đồng/lượng. So với ngày 1/1/2026, mức giảm tương ứng là 7,8 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và 6,8 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra.

Ở hệ thống DOJI, giá vàng hôm nay 1/7/2026 giảm về 143,0 - 146,0 triệu đồng/lượng. So với mức 150,8 - 152,8 triệu đồng/lượng đầu năm, giá vàng tại DOJI đã giảm 7,8 triệu đồng/lượng chiều mua và 6,8 triệu đồng/lượng chiều bán.

Tại Bảo Tín Mạnh Hải, giá vàng giữa tuần đang ở mức 143,0 - 146,0 triệu đồng/lượng. So với đầu năm, giá mua vào thấp hơn 7,8 triệu đồng/lượng, còn giá bán ra giảm 6,8 triệu đồng/lượng.

Cùng lúc 4h00 ngày 1/7 ở Bảo Tín Minh Châu, giá vàng hiện ở mức 142,5 - 146,0 triệu đồng/lượng. So với mức 150,8 - 152,8 triệu đồng/lượng ngày 1/1/2026, chiều mua vào giảm 8,3 triệu đồng/lượng, còn chiều bán ra thấp hơn 6,8 triệu đồng/lượng.

Với Phú Quý, giá vàng hôm nay 1/7/2026 ở mức 143,0 - 146,0 triệu đồng/lượng. So với đầu năm, khi thương hiệu này ở mức 150,3 - 152,8 triệu đồng/lượng, giá mua vào giảm 7,3 triệu đồng/lượng, còn giá bán ra giảm 6,8 triệu đồng/lượng.

Riêng Mi Hồng có mức giảm mạnh nhất ở chiều bán ra sáng nay 1/7. Giá vàng miếng SJC tại đây hiện còn 143,0 - 144,5 triệu đồng/lượng. So với đầu năm, khi Mi Hồng ở mức 151,5 - 152,8 triệu đồng/lượng, giá mua vào đã giảm 8,5 triệu đồng/lượng, còn giá bán ra thấp hơn 8,3 triệu đồng/lượng.

Giá vàng hôm nay Ngày 1/7/2026

(Triệu đồng) Diễn biến trước đó

(nghìn đồng/lượng) Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra SJC 144,0 147,0 -1000 -1000 Tập đoàn DOJI 144,0 147,0 -1000 -1000 Mi Hồng 144,5 146,2 - -300 PNJ 144,0 147,0 -1000 -1000 Bảo Tín Minh Châu 143,0 147,0 -500 -1000 Bảo Tín Mạnh Hải 144,0 147,0 -1000 -1000 Phú Quý 143,5 147,0 -1800 -2000

1. DOJI - Cập nhật: 1/7/2026 4:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ Trong ngày hôm qua. Giá vàng trong nước Mua Bán Vàng miếng SJC DOJI Hà Nội 144,000

▼1000K 147,000

▼1000K Vàng miếng SJC DOJI HCM 144,000

▼1000K 147,000

▼1000K Vàng miếng SJC DOJI Đà Nẵng 144,000

▼1000K 147,000

▼1000K Vàng miếng Phúc Long DOJI Hà Nội 144,000

▼1000K 147,000

▼1000K Vàng miếng Phúc Long DOJI HCM 144,000

▼1000K 147,000

▼1000K Vàng miếng Phúc Long DOJI Đà Nẵng 144,000

▼1000K 147,000

▼1000K Nhẫn tròn Hưng Thịnh Vượng 144,000

▼1000K 147,000

▼1000K Vàng 24K DOJI 144,000

▼1000K 147,000

▼1000K

2. PNJ - Cập nhật: Cập nhật: 1/7/2026 4:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ Trong ngày hôm qua. Giá vàng trong nước Mua Bán Vàng miếng SJC 999.9 PNJ 144,000

▼1000K 147,000

▼1000K Nhẫn trơn PNJ 999.9 144,000

▼1000K 147,000

▼1000K Vàng Kim Bảo 999.9 144,000

▼1000K 147,000

▼1000K Vàng Phúc Lộc Tài 999.9 144,000

▼1000K 147,000

▼1000K Vàng miếng PNJ - Phượng Hoàng 144,000

▼1000K 147,000

▼1000K

3. AJC - Cập nhật: 1/7/2026 4:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ Trong ngày hôm qua. Loại Mua vào Bán ra Miếng SJC Hà Nội 144.000

▼1000K 147.000

▼1000K Miếng SJC Nghệ An 144.000

▼1000K 147.000

▼1000K Miếng SJC Thái Bình 144.000

▼1000K 147.000

▼1000K N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 143.000

▼500K 146.500

▼500K N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An 143.000

▼500K 146.500

▼500K N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình 143.000

▼500K 146.500

▼500K NL 99.99 129.000

▼500K - NL 99.99, Nhẫn Tròn Thái Bình 129.500

▼500K - Trang sức 99.9 138.400

▼500K 145.400

▼500K Trang sức 99.99 138.500

▼500K 145.500

▼500K

4. BTMC - Cập nhật: 1/7/2026 4:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ Trong ngày hôm qua. Giá vàng trong nước Mua Bán Vàng miếng SJC BTMC 143,000

▼500K 147,000

▼1000K Vàng miếng Rồng Thăng Long BTMC 143,000

▼500K 147,000

▼1000K Nhẫn tròn trơn BTMC 143,000

▼500K 147,000

▼1000K Bản vị vàng BTMC 143,000

▼500K 147,000

▼1000K Trang sức Rồng Thăng Long 9999 143,000

▼500K 147,000

▼1000K Trang sức Rồng Thăng Long 999 143,000

▼500K 147,000

▼1000K

5. SJC - Cập nhật: 1/7/2026 4:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ Trong ngày hôm qua. Loại Mua vào Bán ra Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 144,000

▼1000K 147,000

▼1000K Vàng SJC 5 chỉ 144,000

▼1000K 147,020

▼1000K Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 144,000

▼1000K 147,030

▼1000K

Giá vàng nhẫn hôm nay 1/7/2026 mở đầu tháng ở mức 147 triệu đồng/lượng

Tại SJC, giá vàng nhẫn hôm nay 1/7/2026 với sản phẩm vàng nhẫn 9999 đang ở mức 143,9 triệu đồng/lượng mua vào và 146,9 triệu đồng/lượng bán ra.

Với nhẫn tròn ép vỉ Bảo Tín Mạnh Hải, mặt hàng này ghi nhận mức giá nhỉnh hơn ở chiều mua vào so với SJC. Cụ thể, giá vàng nhẫn hôm nay 1/7/2026 tại Bảo Tín Mạnh Hải đang ở mức 144,0 triệu đồng/lượng mua vào, còn chiều bán ra chốt tại 147,0 triệu đồng/lượng.

Tại Bảo Tín Minh Châu, vàng nhẫn tròn trơn Vàng Rồng Thăng Long có giá mua vào thấp hơn nhóm dẫn đầu. Sản phẩm này đang được giao dịch ở mức 143,0 triệu đồng/lượng mua vào và 146,5 triệu đồng/lượng bán ra.

Ở hệ thống DOJI Hà Nội, vàng nhẫn Hưng Thịnh Vượng 9999 tiếp tục nằm trong nhóm có giá bán ra cao. Theo cập nhật giá vàng nhẫn hôm nay chiều 30/6/2026, sản phẩm này đang được chốt ở mức 144,0 triệu đồng/lượng mua vào và 147,0 triệu đồng/lượng bán ra.

Tại Phú Quý, nhẫn tròn trơn 999,9 cũng duy trì vùng giá tương đồng với nhiều thương hiệu lớn. Giá mua vào hiện ở mức 143,5 triệu đồng/lượng, còn chiều bán ra đạt 146,5 triệu đồng/lượng.

Giá vàng trang sức hôm nay 1/7/2026

Giá vàng trang sức tại các hệ thống lớn hiện dao động ở mức 13,75 - 14,65 triệu đồng/chỉ (khoảng 137,5 - 146,5 triệu đồng/lượng) đối với vàng 9999, và có sự chênh lệch tùy theo thương hiệu cũng như tuổi vàng (18K, 24K, 14K, 10K).

Để bạn dễ hình dung và cân đối tài chính, dưới đây là mức giá tham khảo:

Loại vàng trang sức Giá mua vào (VNĐ/chỉ) Giá bán ra (VNĐ/chỉ) Vàng trang sức 9999 (24K) 13.750.000 – 14.150.000 14.550.000 – 14.650.000 Vàng trang sức 18K (750) 10.000.000 – 10.800.000 11.500.000 – 12.000.000 Vàng trang sức 14K (585) 7.500.000 – 8.300.000 9.000.000 – 9.800.000 Vàng trang sức 10K (416) 5.300.000 5.800.000 – 6.400.000

Lưu ý: Giá trên được cập nhật tại các hệ thống lớn như Bảo Tín Minh Châu, PNJ, và các cửa hàng khác. Mức giá cuối cùng sẽ bao gồm thêm tiền công chế tác tùy thuộc vào độ tinh xảo của từng món đồ.

Giá vàng thế giới hôm nay 1/7/2026 duy trì mức tăng vượt mức 4.000 USD/ounce, tăng gần 0,5%

Tính đến 4h00 ngày 1/7/2026 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới đang giao ngay mức 4.034,5 USD/ounce. Ghi nhận tăng 18,5 USD/ounce so với phiên trước. Quy đổi theo tỷ giá USD tại ngân hàng Vietcombank (26.466 VND/USD), vàng thế giới có giá khoảng 128,7 triệu đồng/lượng (chưa tính thuế, phí). So sánh với giá vàng miếng SJC trong nước cùng ngày (144,0-147,0 triệu đồng/lượng), giá vàng SJC hiện cao hơn giá vàng quốc tế khoảng 18,3 triệu đồng.

Giá vàng thế giới hôm nay 1/7/2026 duy trì mức tăng vượt mức 4.000 USD/ounce, tăng gần 0,5%

Giá vàng thế giới giảm trong phiên thứ Ba và đang hướng tới quý giảm mạnh nhất trong 13 năm. Áp lực chủ yếu đến từ lo ngại lạm phát liên quan đến căng thẳng tại Trung Đông, khiến thị trường tin rằng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) có thể tiếp tục duy trì lãi suất cao, thậm chí tăng thêm lãi suất.

Tính đến 08h59 theo giờ ET, tức 12h58 GMT, giá vàng giao ngay giảm 0,2% xuống 4.008,94 USD/ounce. Trước đó, giá kim loại quý này có lúc rơi xuống mức thấp nhất kể từ tháng 11. Tính từ đầu tháng 6 đến nay, giá vàng đã giảm khoảng 11,3%.

Giá vàng kỳ hạn của Mỹ cũng giảm 0,4%, xuống 4.022,70 USD/ounce.

Với diễn biến hiện tại, vàng đang trên đà ghi nhận quý giảm đầu tiên kể từ năm 2024 và có thể là quý giảm mạnh nhất kể từ quý II/2013. Nguyên nhân chính là nhà đầu tư lo ngại xung đột tại khu vực vùng Vịnh và Trung Đông có thể làm lạm phát tăng cao hơn.

Thông thường, vàng được xem là kênh trú ẩn khi lạm phát tăng. Tuy nhiên, khi lãi suất ở mức cao, vàng lại chịu áp lực vì kim loại quý này không mang lại lãi suất như tiền gửi hay trái phiếu.

Chuyên gia Edward Meir của Marex cho biết thị trường đang khá bất an về độ ổn định của thỏa thuận hiện tại. Theo ông, giá vàng chịu sức ép vì nhà đầu tư chưa nhìn thấy tín hiệu rõ ràng cho một lối thoát trong căng thẳng địa chính trị.

Một quan chức Qatar cho biết các đặc phái viên cấp cao của Mỹ đã đến Doha nhưng sẽ không có cuộc gặp cấp cao với Iran. Thông tin này khiến thị trường nghi ngờ về khả năng đạt được một thỏa thuận lâu dài nhằm chấm dứt xung đột.

Bên cạnh đó, lạm phát tại Mỹ vẫn ở mức cao và còn cách xa mục tiêu 2% của Fed. Thị trường vì vậy dự báo Fed có thể giữ lãi suất cao trong thời gian dài, thậm chí cân nhắc tăng thêm lãi suất. Kỳ vọng này đang gây áp lực lên giá vàng.

Theo công cụ CME FedWatch, giới giao dịch hiện đặt cược khoảng 65% khả năng Fed tăng lãi suất vào tháng 9.

Nhà đầu tư đang chờ thêm dữ liệu việc làm ADP của Mỹ công bố vào thứ Tư và báo cáo việc làm phi nông nghiệp công bố vào thứ Năm. Đây là hai dữ liệu quan trọng có thể giúp thị trường đánh giá hướng đi tiếp theo trong chính sách tiền tệ của Fed.

Ở chiều ngược lại, một khảo sát của OMFIF cho thấy các ngân hàng trung ương có xu hướng giảm tỷ trọng nắm giữ USD trong thập kỷ tới do rủi ro địa chính trị gia tăng. Đồng thời, họ có thể tăng nắm giữ vàng trong ngắn hạn.

Trên thị trường kim loại quý khác, giá bạc giao ngay giảm 0,8% xuống 58,2585 USD/ounce và đang hướng tới quý giảm mạnh nhất kể từ quý I/2020.

Giá bạch kim giảm 0,7% xuống 1.564,34 USD/ounce, còn palladium tăng nhẹ 0,2% lên 1.215,94 USD/ounce. Tuy vậy, cả hai kim loại này vẫn đang trên đà giảm trong tháng và trong quý.