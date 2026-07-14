Thương mại - Dịch vụ Cập nhật giá vàng ngày 14/7/2026: Giá vàng 9999, nhẫn trơn BTMC DOJI Phú Quý phiên thứ Ba Giá vàng hôm nay 14/7/2026 giảm tới 20 triệu đồng/lượng sau hơn 2 tháng. Giá vàng thế giới lùi xuống dưới mức 4.000 USD/ounce, giảm tới 3% so với đầu tuần.

Giá vàng hôm nay 14/7/2026 đã lỗ tới 20 triệu đồng/lượng sau hơn 2 tháng

Giá vàng hôm nay 14/7/2026 mở đầu ngày mới ở mức thấp hơn đáng kể so với ngày 1/5. Sau hơn hai tháng, giá vàng miếng tại các doanh nghiệp được khảo sát đã giảm từ 17,6 đến 20 triệu đồng/lượng, đưa giá bán ra phổ biến về mức 148,4 triệu đồng/lượng.

Cập nhật lúc 4h00 thứ Ba ngày 14/7/2026, Công ty SJC ghi nhận giao dịch vàng miếng ở mức 145,4 triệu đồng/lượng tại giá vàng chiều mua vào và 148,4 triệu đồng/lượng tại giá vàng chiều bán ra. So với mức 163–166 triệu đồng/lượng vào ngày 1/5, cả hai chiều tại doanh nghiệp này đều đã giảm 17,6 triệu đồng/lượng.

Biểu đồ giá vàng hôm nay 14/7/2026 và diễn biến giá vàng sau 1 tháng giao dịch

DOJI cũng mở đầu ngày mới với giá mua vàng miếng ở mức 145,4 triệu đồng/lượng, còn giá bán ra dừng tại 148,4 triệu đồng/lượng. Đối chiếu với đầu tháng 5, giá mua vào và bán ra của thương hiệu này cùng thấp hơn 17,6 triệu đồng/lượng.

Tại PNJ, giá vàng hôm nay 14/7/2026 được đưa về ngưỡng 145,4–148,4 triệu đồng/lượng. Sau hơn hai tháng, giá vàng tại đây đã mất tới 17,6 triệu đồng/lượng ở cả chiều mua vào lẫn chiều bán ra so với ngày 1/5.

Bảo Tín Mạnh Hải hiện thu mua vàng với giá 145,4 triệu đồng/lượng và bán ra ở mức 148,4 triệu đồng/lượng. So với đầu tháng 5 thì giá mua vào và bán ra hôm nay 14/7 ghi nhận đã lỗ tới 17,6 triệu đồng/lượng.

Đáng chú ý, Bảo Tín Minh Châu đang có giá mua vào thấp nhất đầu phiên hôm nay 14/7/2026. BTMC hiện đang giao dịch giá vàng ở mức 143 triệu đồng/lượng tại chiều mua vào và 148,4 triệu đồng/lượng tại chiều bán ra. So với ngưỡng 163–166 triệu đồng/lượng ngày 1/5, giá mua vào đã giảm tới 20 triệu đồng/lượng, còn giá bán ra thấp hơn 17,6 triệu đồng/lượng.

Phú Quý bước vào ngày giao dịch mới với giá vàng ở mức 145 triệu đồng/lượng chiều mua vào và 148,4 triệu đồng/lượng chiều bán ra. So với đầu tháng 5, doanh nghiệp này đã giảm 18 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và giảm 17,6 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra.

Cuối cùng là Mi Hồng, thương hiệu đang thu mua vàng với giá 146,3 triệu đồng/lượng và bán ra ở mức 147,8 triệu đồng/lượng. So với mức 164,5–165,5 triệu đồng/lượng vào ngày 1/5, giá mua vào hiện thấp hơn 18,7 triệu đồng/lượng, còn giá bán ra giảm 18 triệu đồng/lượng.

Như vậy, sau hơn hai tháng, mặt bằng giá vàng hôm nay 14/7/2026 đã lùi sâu so với đầu tháng 5. BTMC ghi nhận mức giảm mạnh nhất ở chiều mua vào với 20 triệu đồng/lượng, còn Mi Hồng tiếp tục có giá bán ra thấp nhất thị trường, ở mức 147,5 triệu đồng/lượng.

Giá vàng hôm nay Ngày 14/7/2026

(Triệu đồng) Diễn biến hôm qua

(nghìn đồng/lượng) Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra SJC 145,4 148,4 -1500 -1500 Tập đoàn DOJI 145,4 148,4 -1500 -1500 Mi Hồng 146,3 148,0 -2000 -1700 PNJ 145,4 148,4 -1500 -1500 Bảo Tín Minh Châu 143,0 148,4 -2000 -1500 Bảo Tín Mạnh Hải 145,4 148,4 -1500 -1500 Phú Quý 145,5 148,4 -1300 -1500

1. DOJI - Cập nhật: 14/7/2026 4:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ Trong ngày hôm qua. Loại Mua vào Bán ra AVPL/SJC HN 145.400

▼1500K 148.400

▼1500K AVPL/SJC HCM 145.400

▼1500K 148.400

▼1500K AVPL/SJC ĐN 145.400

▼1500K 148.400

▼1500K

2. PNJ - Cập nhật: 14/7/2026 4:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ Trong ngày hôm qua. Khu vực Mua vào Bán ra TPHCM - PNJ 145.400

▼1500K 148.400

▼1500K Hà Nội - PNJ 145.400

▼1500K 148.400

▼1500K Đà Nẵng - PNJ 145.400

▼1500K 148.400

▼1500K Miền Tây - PNJ 145.400

▼1500K 148.400

▼1500K Tây Nguyên - PNJ 145.400

▼1500K 148.400

▼1500K Đông Nam Bộ - PNJ 145.400

▼1500K 148.400

▼1500K

3. AJC - Cập nhật: 14/7/2026 4:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ Trong ngày hôm qua. Loại Mua vào Bán ra Miếng SJC Hà Nội 145.400

▼1500K 148.400

▼1500K Miếng SJC Nghệ An 145.400

▼1500K 148.400

▼1500K Miếng SJC Thái Bình 145.400

▼1500K 148.400

▼1500K N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 144.500

▼1000K 148.000

▼1000K N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An 144.500

▼1000K 148.000

▼1000K N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình 144.500

▼1000K 148.000

▼1000K NL 99.99 129.500

- - NL 99.99, Nhẫn Tròn Thái Bình 130.000

- - Trang sức 99.9 139.900

▼1000K 146.900

▼1000K Trang sức 99.99 140.000

▼1000K 147.000

▼1000K

4. BTMC - Cập nhật: 14/7/2026 4:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ Trong ngày hôm qua. Giá vàng trong nước Mua Bán Vàng miếng SJC BTMC 143.000

▼2000K 148.400

▼1500K Vàng miếng Rồng Thăng Long BTMC 143.000

▼2000K 148.400

▼1500K Nhẫn tròn trơn BTMC 143.000

▼2000K 148.400

▼1500K Bản vị vàng BTMC 143.000

▼2000K 148.400

▼1500K Trang sức Rồng Thăng Long 9999 1411.000

▼2000K 146.000

▼1500K Trang sức Rồng Thăng Long 999 140.800

▼2000K 145.800

▼1500K

5. SJC - Cập nhật: 14/7/2026 4:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ Trong ngày hôm qua. Loại Mua vào Bán ra Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 145.400

▼1500K 148.400

▼1500K Vàng SJC 5 chỉ 145.400

▼1500K 148.420

▼1500K Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 145.400

▼1500K 148.430

▼1500K

Giá vàng thế giới hôm nay 14/7/2026 giảm xuống dưới mức 4.000 USD/ounce, giám tới gần 3%

Tính đến 04h00 ngày 14/7/2026 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới giao ngay mức 3.996,8 USD/ounce. Ghi nhận giảm 122,6 USD/ounce so với ngày hôm qua. Quy đổi theo tỷ giá USD tại ngân hàng Vietcombank (26.460 VND/USD), vàng thế giới có giá khoảng 127,5 triệu đồng/lượng (chưa tính thuế, phí).

Giá vàng thế giới hôm nay 14/7/2026 giảm xuống mức 4.000 USD/ounce, giám tới gần 3%

So sánh với giá vàng miếng SJC trong nước cùng ngày (145,4-148,4 triệu đồng/lượng), giá vàng SJC hiện cao hơn giá vàng quốc tế khoảng 20,9 triệu.

Giá vàng nhẫn đầu ngày 14/7 ghi nhận giá bán ra đang ở dưới mức 147,9 triệu đồng/lượng

Giá vàng nhẫn hôm nay 14/7/2026 đang niêm yết ở quanh ngưỡng 144,4 - 147,9 triệu đồng/lượng bán ra, trong đó Bảo Tín Mạnh Hải đang có mức giá cao nhất.

Tại Công ty SJC, vàng nhẫn 9999 có giá mua vào ở mức 144,4 triệu đồng/lượng. Giá bán ra niêm yết ở mức 148,4 triệu đồng/lượng, đưa khoảng cách giữa hai chiều về 3 triệu đồng/lượng.

Bảo Tín Mạnh Hải ngày thứ Ba 14/7 đang có giá mua vào về 145,4 triệu đồng/lượng, giá bán ra về 148,4 triệu đồng/lượng, mức chênh lệch giữa mua – bán là 3 triệu đồng/lượng.

Tiếp đến giá vàng nhẫn Vàng Rồng Thăng Long tại BTMC có giá mua vào 143 triệu đồng/lượng và bán ra 147 triệu đồng/lượng. Khoảng cách hai chiều đang ở mức 4 triệu đồng/lượng, rộng nhất trong số các thương hiệu được cập nhật.

Tại DOJI Hà Nội, vàng nhẫn Hưng Thịnh Vượng 9999 hôm nay 14/7 được giao dịch ở mức 143 triệu đồng/lượng mua vào, giá bán ra ở mức 146,8 triệu đồng/lượng, cao hơn giá doanh nghiệp thu mua 3,8 triệu đồng mỗi lượng.

PNJ đưa giá mua vàng nhẫn về mức 143,2 triệu đồng/lượng, còn chiều bán ra đứng tại 146,9 triệu đồng/lượng. Với mức giá này, khoảng cách mua – bán tại PNJ đang là 4 triệu đồng/lượng.

Riêng Mi Hồng lúc 4h00 đang có giá mua vào ở mức 146,0 triệu đồng/lượng. Giá bán ra ở mức 147,5 triệu đồng/lượng, qua đó thu hẹp biên độ giữa hai chiều xuống còn 1,5 triệu đồng/lượng

Giá vàng trang sức hôm nay 14/7/2026

Giá vàng trang sức tại Việt Nam hiện dao động quanh mức 7,6 - 14,7 triệu đồng/chỉ (khoảng 76 - 147 triệu đồng/lượng) tùy thuộc vào tuổi vàng (hàm lượng vàng nguyên chất).

Giá mua vào/bán ra tham khảo (đơn vị: VNĐ/chỉ) tại hệ thống lớn như PNJ và Mi Hồng như sau:

Vàng nữ trang 999.9 (24K): 14.320.000 - 14.720.000

14.320.000 - 14.720.000 Vàng 750 (18K): 9.600.000 - 11.040.000

9.600.000 - 11.040.000 Vàng 610 (14.6K): 7.989.000 - 8.979.000

7.989.000 - 8.979.000 Vàng 585 (14K): 7.621.000 - 8.611.000

Lưu ý: Mức giá trên mang tính chất tham khảo. Giá thực tế sẽ cộng thêm tiền công chế tác và chênh lệch tùy theo chính sách thu đổi, thương hiệu của từng cửa hàng.

Đây là phiên giảm thứ hai liên tiếp, đồng thời giá vàng đã chạm mức thấp nhất kể từ ngày 1/7

Tính đến 13h40 theo giờ miền Đông nước Mỹ, tương đương 17h40 GMT, giá vàng giao ngay giảm 3%, xuống còn 3.996,76 USD/ounce.

Ông Fawad Razaqzada, chuyên gia phân tích thị trường tại Forex.com, cho biết giá dầu tăng do xung đột tại Trung Đông có thể khiến Cục Dự trữ Liên bang Mỹ tiếp tục thắt chặt chính sách tiền tệ. Đây là yếu tố bất lợi đối với vàng vì kim loại quý không mang lại lãi suất.

Theo chuyên gia này, nếu giá dầu tiếp tục tăng, giá vàng có thể giảm về vùng 3.800 USD/ounce. Trong trường hợp áp lực bán mạnh hơn, giá vàng có khả năng lùi xuống khoảng 3.500 USD/ounce trong thời gian tới.

Triển vọng lãi suất gây sức ép lên giá vàng

Tổng thống Donald Trump cho biết Mỹ sẽ tái lập phong tỏa hải quân đối với Iran và thu khoản phí tương đương 20% giá trị hàng hóa vận chuyển qua eo biển Hormuz. Tuyên bố được đưa ra sau khi Tehran cho biết đã đóng cửa tuyến hàng hải quan trọng này.

Sau thông tin trên, giá dầu kỳ hạn tăng khoảng 5%.

Giá dầu đi lên có thể khiến chi phí năng lượng và vận tải tăng, qua đó tạo thêm áp lực lạm phát cho nền kinh tế. Các ngân hàng trung ương vì thế có thể phải duy trì lãi suất cao trong thời gian dài hơn, thậm chí tiếp tục nâng lãi suất để kiểm soát giá cả.

Theo công cụ FedWatch của CME Group, thị trường hiện dự báo khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ tăng lãi suất vào tháng 9 lên tới 75%.

Chủ tịch Fed Kevin Warsh dự kiến có phiên điều trần đầu tiên về chính sách tiền tệ trước Quốc hội Mỹ vào ngày thứ Ba. Nhà đầu tư sẽ theo dõi các phát biểu để tìm thêm tín hiệu về hướng đi của lãi suất.

Trong tuần này, Mỹ cũng sẽ công bố nhiều số liệu kinh tế quan trọng, gồm chỉ số giá tiêu dùng, chỉ số giá sản xuất, doanh số bán lẻ tháng 6 và số đơn xin trợ cấp thất nghiệp hằng tuần.

Trên thị trường kim loại quý, giá bạc giao ngay giảm 3,8%, xuống còn 57,55 USD/ounce. Giá bạch kim mất 1,7%, còn 1.599,47 USD/ounce, còn palladium giảm 2,1% xuống 1.249,70 USD/ounce.