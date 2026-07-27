Thương mại - Dịch vụ Cập nhật giá vàng ngày 27/7/2026: SJC, nhẫn trơn 9999 BTMC DOJI Phú Quý tuần mới Giá vàng hôm nay 27/7/2026 tăng tới 2 triệu đồng/lượng; vàng miếng SJC lên 143 triệu đồng, nhẫn 9999 cao nhất 144,2 triệu đồng/lượng.

Cập nhật giá vàng hôm nay 27/7/2026: Diễn biến mới nhất trong ngày của SJC, nhẫn trơn 9999 và vàng thế giới

Cập nhật thị trường sáng thứ Hai (27/7/2026), giá vàng hôm nay ở trong nước tiếp tục tăng mạnh tại nhiều doanh nghiệp. So với ngày hôm qua, mặt bằng giá được điều chỉnh tăng từ 1,4 triệu đến 2 triệu đồng/lượng, giá bán ra phổ biến hiện đạt 143,0 triệu đồng/lượng.

Ở SJC, DOJI, Bảo Tín Minh Châu, Phú Quý và Bảo Tín Mạnh Hải, giá vàng đang giao dịch ở ngưỡng 139,0–143,0 triệu đồng/lượng. Khoảng cách giữa chiều mua vào và bán ra đang ở mức 4 triệu đồng/lượng. So với hôm qua, giá mua vào và bán ra cùng tăng thêm 1,5 triệu đồng/lượng.

Tiếp đến, PNJ Hà Nội ghi nhận mức tăng 1,5 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều giao dịch. Giá mua vào hiện đạt 139 triệu đồng/lượng, giá bán ra lên 143 triệu đồng/lượng, chênh lệch mua – bán ở mức 5 triệu đồng/lượng.

Cuối cùng là Mi Hồng, giá vàng miếng SJC hôm nay tăng 2 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và tăng 1,5 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra. Hiện doanh nghiệp thu mua ở mức 140,5 triệu đồng/lượng và bán ra 142,5 triệu đồng/lượng, chênh lệch giữa hai chiều ở mức 2 triệu đồng/lượng.

Giá vàng hôm nay Ngày 27/7/2026

(Triệu đồng) Diễn biến hôm nay

(nghìn đồng/lượng) Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra SJC 139,0 143,0 +1500 +1500 Tập đoàn DOJI 140,2 144,2 +1700 +1700 Mi Hồng 140,5 142,5 +2000 +1500 PNJ Hà Nội 139,0 143,0 +1500 +1500 Bảo Tín Minh Châu 139,0 143,0 +1500 +1500 Bảo Tín Mạnh Hải 139,0 143,0 +1500 +1500 Phú Quý 139,0 143,0 +1500 +1500

Sáng ngày 27/7/2026, tại SJC, vàng nhẫn 9999 có giá mua vào 138,5 triệu đồng/lượng và bán ra 142,5 triệu đồng/lượng. Chênh lệch giữa hai chiều giao dịch ở mức 4 triệu đồng/lượng.

Bảo Tín Mạnh Hải giao dịch vàng nhẫn với giá 139 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và 143 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra.

Tại DOJI, nhẫn Hưng Thịnh Vượng 9999 được mua vào với giá 140,2 triệu đồng/lượng và bán ra 144,2 triệu đồng/lượng. Mức chênh lệch giữa hai chiều là 4 triệu đồng/lượng.

Bảo Tín Minh Châu có giá vàng nhẫn cao nhất trong nhóm thương hiệu được cập nhật. Vàng Rồng Thăng Long 9999 được mua vào ở mức 140,3 triệu đồng/lượng và bán ra 144,2 triệu đồng/lượng.

Tại Phú Quý, vàng nhẫn 9999 đang được giao dịch ở mức 139 triệu đồng/lượng mua vào và 143 triệu đồng/lượng bán ra. Chênh lệch giữa hai chiều ở mức 4 triệu đồng/lượng.

PNJ cũng đưa giá vàng nhẫn về vùng 137,6–142,6 triệu đồng/lượng. Người mua phải trả cao hơn 5 triệu đồng/lượng so với mức doanh nghiệp thu mua lại.

Tính đến 10h30 ngày 27/7/2026 theo giờ Việt Nam, giá vàng thế giới hôm nay giao ngay ở mức 4.096,9 USD/ounce, tăng 40,98 USD/ounce so với ngày hôm qua. Quy đổi theo tỷ giá USD tại ngân hàng Vietcombank (26.309 VND/USD), vàng thế giới có giá khoảng 130,0 triệu đồng/lượng (chưa tính thuế, phí). So sánh với giá vàng miếng SJC trong nước cùng ngày (139-143 triệu đồng/lượng), giá vàng SJC hiện cao hơn giá vàng quốc tế khoảng 13 triệu.

Giá vàng hôm nay 27/7/2026: Giá ngang đầu tháng, người mua vẫn lỗ tới 3,9 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay 27/7/2026 ở nhóm vàng miếng gần như không thay đổi so với đầu tháng 7. Dù vậy, người mua vẫn đang lỗ từ 1,5–3,9 triệu đồng/lượng nếu bán lại vào thời điểm hiện tại.

Giá vàng miếng hôm nay 27/7/2026 giữ nguyên so với đầu tháng

Giá vàng miếng hôm nay 27/7/2026 tại phần lớn doanh nghiệp đang dao động từ 142,5–144,3 triệu đồng/lượng mua vào và 145,8–146,4 triệu đồng/lượng bán ra. So với đầu tháng 7, mặt bằng giá tại các thương hiệu được khảo sát không có thay đổi.

Biểu đồ giá vàng SJC hôm nay 27/7/2026 so với 7 ngày qya

SJC, DOJI, PNJ và Bảo Tín Mạnh Hải cùng mua vào vàng miếng ở mức 143,4 triệu đồng/lượng và bán ra 146,4 triệu đồng/lượng. Bảo Tín Minh Châu có giá thu mua thấp hơn, ở mức 142,5 triệu đồng/lượng, còn chiều bán ra vẫn giữ tại 146,4 triệu đồng/lượng.

Tại Phú Quý, vàng miếng được giao dịch trong khoảng 143–146,4 triệu đồng/lượng. Riêng Mi Hồng mua vào với giá 144,3 triệu đồng/lượng và bán ra 145,8 triệu đồng/lượng. Đây cũng là thương hiệu có khoảng cách mua – bán thấp nhất trong nhóm khảo sát.

Nhìn vào mức giá hiện tại, nhiều người có thể cho rằng người mua vàng từ đầu tháng đã hòa vốn vì giá không giảm. Tuy nhiên, khi mua vàng, khách hàng phải trả theo giá bán ra, còn khi bán lại chỉ được doanh nghiệp thu mua theo chiều mua vào. Vì vậy, khoản chênh lệch giữa hai chiều vẫn khiến người mua chịu lỗ.

Người mua vàng miếng đầu tháng đang lỗ bao nhiêu?

Khoản lời hoặc lỗ được tính bằng cách lấy giá thu mua ngày 27/7 so với giá bán ra tại thời điểm đầu tháng 7.

Tại SJC, một lượng vàng được bán ra đầu tháng với giá 146,4 triệu đồng. Đến ngày 27/7, doanh nghiệp mua lại ở mức 143,4 triệu đồng/lượng. Như vậy, người mua đầu tháng đang lỗ 3 triệu đồng cho mỗi lượng vàng.

Mức lỗ tương tự cũng xuất hiện tại DOJI, PNJ và Bảo Tín Mạnh Hải. Giá bán ra đầu tháng tại các doanh nghiệp này đều là 146,4 triệu đồng/lượng, còn giá mua vào hiện nay ở mức 143,4 triệu đồng/lượng.

Bảo Tín Minh Châu là nơi người mua chịu mức lỗ cao nhất. Nếu mua một lượng vàng đầu tháng với giá 146,4 triệu đồng và bán lại ngày 27/7 với giá 142,5 triệu đồng, người mua sẽ mất khoảng 3,9 triệu đồng.

Tại Phú Quý, khoản lỗ hiện vào khoảng 3,4 triệu đồng/lượng. Giá bán ra đầu tháng là 146,4 triệu đồng/lượng, còn giá mua vào hiện tại đạt 143 triệu đồng/lượng.

Riêng người mua vàng tại Mi Hồng chịu mức lỗ thấp hơn đáng kể. Với giá mua đầu tháng là 145,8 triệu đồng/lượng và giá bán lại hiện nay là 144,3 triệu đồng/lượng, khoản chênh lệch chỉ khoảng 1,5 triệu đồng.

Thương hiệu Giá mua đầu tháng Giá bán lại ngày 27/7 Mức giảm SJC 146,4 triệu đồng 143,4 triệu đồng 3 triệu đồng DOJI 146,4 triệu đồng 143,4 triệu đồng 3 triệu đồng PNJ 146,4 triệu đồng 143,4 triệu đồng 3 triệu đồng Bảo Tín Mạnh Hải 146,4 triệu đồng 143,4 triệu đồng 3 triệu đồng Bảo Tín Minh Châu 146,4 triệu đồng 142,5 triệu đồng 3,9 triệu đồng Phú Quý 146,4 triệu đồng 143 triệu đồng 3,4 triệu đồng Mi Hồng 145,8 triệu đồng 144,3 triệu đồng 1,5 triệu đồng

Có thể thấy, giá vàng miếng hôm nay 27/7/2026 tuy đang đứng ngang mức đầu tháng nhưng người mua vẫn chưa thể hòa vốn. Nếu bán lại ở thời điểm hiện tại, mức lỗ dao động từ 1,5–3,9 triệu đồng/lượng, tùy theo giá thu mua của từng doanh nghiệp.

Giá vàng hôm nay Ngày 27/7/2026

(Triệu đồng) Diễn biến mới nhất

(nghìn đồng/lượng) Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra SJC 137,5 141,5 - - Tập đoàn DOJI 137,5 141,5 - - Mi Hồng 137,5 140,0 - - PNJ Hà Nội 136,2 141,2 - - Bảo Tín Minh Châu 137,5 141,5 - - Bảo Tín Mạnh Hải 137,5 141,5 - - Phú Quý 137,5 141,5 - -

Giá vàng nhẫn hôm nay 27/7/2026 đang được giao dịch ở mức 137-141 triệu đồng/lượng

Tại SJC, vàng nhẫn 9999 đang được giao dịch ở mức 137 triệu đồng/lượng mua vào và 141 triệu đồng/lượng bán ra. Khoảng cách giữa hai chiều duy trì ở mức 4 triệu đồng/lượng.

Bảo Tín Mạnh Hải ghi nhận giá vàng nhẫn ở mức 138,8 triệu đồng/lượng mua vào và 142,6 triệu đồng/lượng bán ra. Chênh lệch mua – bán tại đây là 3,8 triệu đồng/lượng.

Tại DOJI, nhẫn Hưng Thịnh Vượng 9999 có giá mua vào 138,5 triệu đồng/lượng và bán ra 142,5 triệu đồng/lượng. Mức chênh lệch giữa hai chiều hiện ở mức 4 triệu đồng/lượng.

Bảo Tín Minh Châu đang có giá vàng nhẫn cao nhất trong nhóm thương hiệu được cập nhật. Vàng Rồng Thăng Long 9999 được mua vào ở mức 138,9 triệu đồng/lượng và bán ra 142,7 triệu đồng/lượng, tương ứng khoảng cách mua – bán 3,8 triệu đồng/lượng.

Tại Phú Quý, vàng nhẫn 9999 đang được giao dịch ở mức 137,5 triệu đồng/lượng mua vào và 141,5 triệu đồng/lượng bán ra. Chênh lệch giữa hai chiều duy trì ở mức 4 triệu đồng/lượng.

PNJ ghi nhận giá vàng nhẫn trong khoảng 136,2–141,2 triệu đồng/lượng. Khoảng cách giữa giá mua vào và bán ra tại thương hiệu này ở mức 5 triệu đồng/lượng, cao nhất trong nhóm được khảo sát.

Giá vàng trang sức hôm nay 27/7/2026

Giá vàng trang sức hiện dao động trong khoảng từ 5.000.000đ – 14.500.000đ/chỉ (tương đương 500.000đ – 1.450.000đ/phân) tùy theo tuổi vàng. Mức giá này thường chênh lệch nhẹ tùy thuộc vào tiền công chế tác của từng thương hiệu.

Bảng giá vàng trang sức tham khảo

(Đơn vị: VNĐ/chỉ)

Loại vàng Tuổi vàng / Ký hiệu Giá mua vào Giá bán ra Vàng trang sức 9999 (24K) 99,99% 14.050.000 14.500.000 Vàng nữ trang 980 98% 12.650.000 13.000.000 Vàng 750 (18K) 75% 9.500.000 11.000.000 Vàng 585 (14K) 58,5% 7.450.000 8.600.000 Vàng 416 (10K) 41,6% 4.750.000 6.000.000

Lưu ý: Giá trên được tổng hợp từ các hệ thống lớn (PNJ, Mi Hồng, Bảo Tín Minh Châu). Mức giá thực tế tại cửa hàng sẽ chênh lệch dựa trên độ tinh xảo của sản phẩm.

Giá vàng thế giới hôm nay 27/7/2026 mở đầu tuần ở mức 4.053,7 USD/ounce

Tính đến 4h00 ngày 27/7/2026 theo giờ Việt Nam, giá vàng thế giới hôm nay chốt ngay ở mức 4.053,7 USD/ounce, tăng 21,39 USD/ounce trong phiên cuối tuần. Quy đổi theo tỷ giá USD tại ngân hàng Vietcombank (26.319 VND/USD), vàng thế giới có giá khoảng 128,6 triệu đồng/lượng (chưa tính thuế, phí). So sánh với giá vàng miếng SJC trong nước cùng ngày (137,5-141,5 triệu đồng/lượng), giá vàng SJC hiện cao hơn giá vàng quốc tế khoảng 12,9 triệu.

Biểu đồ giá vàng thế giới ghi nhận trong 7 ngày qua

Lukman Otunuga, chuyên gia phân tích thị trường cấp cao tại FXTM, cho rằng diễn biến lạm phát sẽ là yếu tố quan trọng quyết định hướng đi tiếp theo của giá vàng.

Theo ông, thị trường hiện đánh giá khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tăng lãi suất trong tháng 7 vào khoảng 34%. Tuy nhiên, phần đông nhà đầu tư vẫn nghiêng về kịch bản Fed điều chỉnh lãi suất vào tháng 9.

Áp lực lạm phát cũng có thể gia tăng khi Mỹ áp mức thuế nhập khẩu mới từ 10–12,5% đối với nhiều đối tác thương mại lớn. Chi phí hàng hóa tăng sẽ khiến Fed gặp nhiều khó khăn hơn trong việc nới lỏng chính sách tiền tệ.

Ông Otunuga cho rằng thị trường vàng trong tuần tới sẽ chịu ảnh hưởng từ nhiều sự kiện quan trọng, nổi bật là cuộc họp chính sách của Fed, báo cáo chỉ số giá tiêu dùng cá nhân (PCE) và các diễn biến địa chính trị.

Nếu chỉ số PCE cao hơn dự báo, khả năng Fed tăng lãi suất vào tháng 9 có thể lớn hơn. Khi đó, giá vàng có nguy cơ quay lại kiểm định vùng 4.000 USD/ounce.

Ở chiều ngược lại, nếu lạm phát tiếp tục hạ nhiệt, kim loại quý sẽ có thêm cơ hội phục hồi. Dù vậy, giá dầu vẫn dao động quanh ngưỡng 100 USD/thùng có thể khiến đà tăng của vàng khó duy trì trong thời gian dài.

Về mặt kỹ thuật, ông Otunuga đánh giá 4.000 USD/ounce vẫn là vùng hỗ trợ quan trọng. Nếu mất mốc này, giá vàng có thể lùi về 3.950 USD/ounce và sâu hơn là 3.900 USD/ounce.

Ngược lại, nếu giữ được vùng hỗ trợ 4.000 USD/ounce, giá vàng có thể phục hồi lên khoảng 4.100–4.200 USD/ounce.