Thương mại - Dịch vụ Cập nhật giá vàng ngày 28/6/2026: Giá vàng 9999, nhẫn trơn BTMC DOJI Phú Quý Chủ Nhật Giá vàng hôm nay 28/6/2026 ghi nhận chốt tuần với vàng miếng giảm nhẹ, vàng nhẫn vượt 148 triệu đồng/lượng. Vàng thế giới nắm sát 4.100 USD/ounce.

Giá vàng hôm nay 28/6/2026 ghi nhận đang lỗ sau 1 tuần giao dịch

Giá vàng hôm nay 28/6/2026 ghi nhận vàng miếng tại nhiều doanh nghiệp giảm nhẹ so với đầu tuần trước. Trong nhóm được khảo sát, DOJI có mức giảm mạnh nhất khi cả hai chiều mua vào và bán ra cùng thấp hơn 1,6 triệu đồng/lượng so với ngày 22/6.

Tại Công ty SJC, giá vàng hôm nay 28/6/2026 chốt ở mức 144,5 triệu đồng/lượng mua vào và 148,5 triệu đồng/lượng bán ra. So với ngày 22/6, khi vàng miếng SJC giao dịch tại 145,6 - 148,6 triệu đồng/lượng, giá mua vào hiện giảm 1,1 triệu đồng/lượng, còn giá bán ra thấp hơn 100.000 đồng/lượng.

Ở DOJI, giá vàng miếng hôm nay 28/6/2026 được giữ ở mức 144,0 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và 147,0 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra. Đầu tuần trước, doanh nghiệp này chốt giá vàng miếng tại 145,6 - 148,6 triệu đồng/lượng. Như vậy, giá mua vào tại DOJI đã giảm 1,6 triệu đồng/lượng, còn giá bán ra cũng thấp hơn 1,6 triệu đồng/lượng so với ngày 22/6.

Tại Bảo Tín Minh Châu, giá vàng hôm nay 28/6/2026 ghi nhận mức 144,3 triệu đồng/lượng mua vào và 148,5 triệu đồng/lượng bán ra. So với mốc 145,6 - 148,6 triệu đồng/lượng ngày 22/6, giá mua vào hiện giảm 1,3 triệu đồng/lượng, còn chiều bán ra thấp hơn 100.000 đồng/lượng.

Tại Phú Quý, giá vàng miếng hôm nay 28/6/2026 được chốt ở mức 145,3 triệu đồng/lượng mua vào và 148,5 triệu đồng/lượng bán ra. Đối chiếu với đầu tuần trước, khi thương hiệu này giao dịch tại 145,5 - 148,5 triệu đồng/lượng, giá mua vào giảm 200.000 đồng/lượng, còn giá bán ra đi ngang.

Với PNJ, giá vàng hôm nay 28/6/2026 đang giao dịch ở mức 145,5 triệu đồng/lượng mua vào và 148,5 triệu đồng/lượng bán ra. Ngày 22/6, vàng miếng tại PNJ chốt ở mức 145,6 - 148,6 triệu đồng/lượng. Như vậy, giá mua vào hiện thấp hơn 100.000 đồng/lượng, còn giá bán ra giảm 100.000 đồng/lượng.

Tại Bảo Tín Mạnh Hải, giá vàng miếng hôm nay 28/6/2026 cũng được ghi nhận ở mức 145,5 triệu đồng/lượng chiều mua vào và 148,5 triệu đồng/lượng chiều bán ra. So với mức 145,6 - 148,6 triệu đồng/lượng của ngày 22/6, giá mua vào và bán ra cùng giảm 100.000 đồng/lượng.

Riêng Mi Hồng, giá vàng miếng SJC hôm nay 28/6/2026 chốt ở mức 146,0 triệu đồng/lượng mua vào và 148,0 triệu đồng/lượng bán ra. So với ngày 22/6, khi thương hiệu này cũng giao dịch tại 146,0 - 148,0 triệu đồng/lượng, giá vàng tại Mi Hồng chưa ghi nhận thay đổi ở cả hai chiều.

Giá vàng hôm nay Ngày 28/6/2026

(Triệu đồng) Diễn biến hôm nay

(nghìn đồng/lượng) Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra SJC 145,5 148,5 - - Tập đoàn DOJI 144,0 147,0 - - Mi Hồng 146,0 148,0 - - PNJ 145,5 148,5 - - Bảo Tín Minh Châu 144,3 148,5 - - Bảo Tín Mạnh Hải 145,5 148,5 - - Phú Quý 145,3 148,5 - -

1. DOJI - Cập nhật: 28/6/2026 4:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua. Loại Mua vào Bán ra AVPL/SJC HN 144.000

- 147.000

- AVPL/SJC HCM 144.000

- 147.000

- AVPL/SJC ĐN 144.000

- 147.000

-

2. PNJ - Cập nhật: 28/6/2026 4:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua. Khu vực Mua vào Bán ra TPHCM - PNJ 145.500

- 148.500

- Hà Nội - PNJ 145.500

- 148.500

- Đà Nẵng - PNJ 145.500

- 148.500

- Miền Tây - PNJ 145.500

- 148.500

- Tây Nguyên - PNJ 145.500

- 148.500

- Đông Nam Bộ - PNJ 145.500

- 148.500

-

3. AJC - Cập nhật: 28/6/2026 4:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua. Loại Mua vào Bán ra Miếng SJC Hà Nội 145.500

- 148.500

- Miếng SJC Nghệ An 145.500

- 148.500

- Miếng SJC Thái Bình 145.500

- 148.500

- N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 145.000

- 148.000

- N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An 145.000

- 148.000

- N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình 145.000

- 148.000

- NL 99.99 129.000

- - NL 99.99, Nhẫn Tròn Thái Bình 130.000

- - Trang sức 99.9 139.900

- 146.900

- Trang sức 99.99 140.000

- 147.000

-

4. BTMC - Cập nhật: 28/6/2026 4:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua. Giá vàng trong nước Mua Bán Vàng miếng SJC BTMC 144.300

- 148.500

- Vàng miếng Rồng Thăng Long BTMC 144.300

- 148.500

- Nhẫn tròn trơn BTMC 144.300

- 148.500

- Bản vị vàng BTMC 144.300

- 148.500

- Trang sức Rồng Thăng Long 9999 143.000

- 147.000

- Trang sức Rồng Thăng Long 999 142.800

- 146.800

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5. SJC - Cập nhật: 28/6/2026 4:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua. Loại Mua vào Bán ra Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 145.500

- 148.500

- Vàng SJC 5 chỉ 145.500

- 148.520

- Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 145.500

- 148.530

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Giá vàng nhẫn hôm nay 28/6/2026 chốt phiên cuối tuần nằm vượt mức 148 tiệu đồng/lượng

Tại SJC, vàng nhẫn 9999 chốt giá cuối tuần ở mức 145,4 triệu đồng/lượng mua vào và 148,4 triệu đồng/lượng bán ra.

Với Bảo Tín Mạnh Hải, dòng nhẫn tròn ép vỉ ghi nhận giá mua vào cuối phiên thứ Bảy ở mức 145,5 triệu đồng/lượng. Chiều bán ra được chốt tại 148,5 triệu đồng/lượng, cao hơn chiều mua vào 3 triệu đồng/lượng.

Tại Bảo Tín Minh Châu, sản phẩm nhẫn tròn trơn Vàng Rồng Thăng Long có giá mua vào ở mức 144,3 triệu đồng/lượng. Giá bán ra của dòng vàng nhẫn này đạt 148,0 triệu đồng/lượng..

Ở hệ thống DOJI Hà Nội, vàng nhẫn cuối tuần hôm nay tại Hưng Thịnh Vượng 9999 được mua vào với giá 145,5 triệu đồng/lượng. Chiều bán ra chốt ở mức 148,5 triệu đồng/lượng, ngang với Bảo Tín Mạnh Hải.

Tại Phú Quý, dòng nhẫn tròn trơn 999,9 ghi nhận giá thu mua 145,0 triệu đồng/lượng. Ở chiều bán ra, sản phẩm này được chốt tại 148,0 triệu đồng/lượng, thấp hơn nhóm SJC, Bảo Tín Mạnh Hải và DOJI.

Giá vàng trang sức cuối tuần 28/6/2026

Giá vàng trang sức tại Việt Nam hiện dao động tùy thuộc vào thương hiệu và tuổi vàng, trong đó vàng 18K (75%) phổ biến ở mức 9.863.000 - 10.853.000/chỉ, và vàng 24K (9999) dao động từ 14.000.000 - 14.500.000/chỉ (tùy phí gia công của từng món).

Giá mua vào/bán ra cụ thể cho từng loại vàng (đơn vị: VNĐ/chỉ) được cập nhật tham khảo từ các hệ thống lớn như sau:

Loại Vàng Hàm lượng Thương hiệu Giá Mua Vào Giá Bán Ra Vàng 999.9 / 999 24K PNJ 14.070.000 - 14.300.000 14.470.000 - 14.600.000 Vàng 999.9 24K SJC 14.210.000 14.560.000 Vàng 750 18K PNJ 9.863.000 10.853.000 Vàng 750 18K Ngọc Thẩm Jewelry 9.444.000 9.994.000 Vàng 585 14K PNJ 7.475.000 8.465.000 Vàng 416 10K PNJ 5.030.000 6.020.000

Lưu ý: Giá vàng trang sức sẽ cộng thêm tiền công chế tác và đá đính kèm (nếu có) tùy thuộc vào từng thiết kế cụ thể.

Giá vàng thế giới cuối tuần 28/6/2026 chốt ở mức 4.088,6 USD/ounce

Tính đến 4h00 ngày 28/6/2026 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới đang giao ngay mức 4.088,6 USD/ounce. Ghi nhận tăng 63,0 USD/ounce so với phiên trước. Quy đổi theo tỷ giá USD tại ngân hàng Vietcombank (26.454 VND/USD), vàng thế giới có giá khoảng 130,4 triệu đồng/lượng (chưa tính thuế, phí). So sánh với giá vàng miếng SJC trong nước cùng ngày (145,5-148,5 triệu đồng/lượng), giá vàng SJC hiện cao hơn giá vàng quốc tế khoảng 18,1 triệu đồng.

Giá vàng thế giới chiều nay chốt phiên nằm sát mốc 4.100 USD/ounce

Giá vàng thế giới tăng trong phiên thứ Sáu khi đồng USD suy yếu và kỳ vọng Mỹ nâng lãi suất trong tháng 9 hạ nhẹ sau dữ liệu lạm phát.

Đến 1h35 chiều theo giờ EDT, giá vàng giao ngay tăng 1,3% lên 4.077,64 USD/ounce. Hợp đồng vàng tương lai Mỹ giao tháng 8 cũng tăng 1,2%, chốt ở mức 4.096,30 USD/ounce.

Đồng USD giảm từ vùng cao gần đây sau khi Mỹ công bố chỉ số giá chi tiêu tiêu dùng cá nhân PCE, thước đo lạm phát được Fed theo dõi sát. Chỉ số này tăng 4,1% trong 12 tháng tính đến tháng 5, đúng như dự báo của giới phân tích.

Theo CME FedWatch Tool, thị trường hiện đặt cược khoảng 59% khả năng Fed tăng lãi suất vào tháng 9, thấp hơn mức 64% trước đó. Việc kỳ vọng tăng lãi suất hạ nhiệt đã hỗ trợ giá vàng phục hồi.

Dù tăng trong phiên cuối tuần, vàng vẫn chịu áp lực giảm trong cả tuần. Trước đó, giá vàng giao ngay đã rơi xuống mức thấp nhất hơn 7 tháng và tính chung cả tuần vẫn giảm 2,1%.

Lãi suất cao thường gây bất lợi cho vàng vì kim loại quý không mang lại lợi suất. Khi lợi suất trái phiếu và các tài sản sinh lãi tăng lên, sức hấp dẫn của vàng thường suy giảm.

Tại thị trường vật chất, vàng tại Ấn Độ bắt đầu được giao dịch với mức cộng giá lần đầu tiên sau khoảng một tháng rưỡi nhờ giá giảm kích thích lực mua. Tại Trung Quốc, nhu cầu vẫn khá yếu.

Ở nhóm kim loại quý khác, bạc giao ngay tăng 2,2% lên 59,12 USD/ounce. Bạch kim tăng 2% lên 1.632,80 USD/ounce, còn palladium tăng 2,5% lên 1.213,87 USD/ounce. Tuy vậy, cả ba kim loại này vẫn hướng tới một tuần giảm giá.