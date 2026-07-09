Thương mại - Dịch vụ Cập nhật giá vàng ngày 9/7/2026: Giá vàng 9999, nhẫn trơn BTMC DOJI Phú Quý thứ Năm Giá vàng hôm nay 9/7/2026 lúc 14h30 ghi nhận vàng miếng trong nước phục hồi trở lại, giá bán ra tăng lên mức 149,0 triệu đồng/lượng. Giá vàng thế giới quay lên mức 4.100 USD/ounce.

Cập nhật giá vàng hôm nay 9/7/2026: Vàng miếng, nhẫn trơn BTMC, BTMH, DOJI, Phú Quý và vàng thế giới

Cập nhật lúc 14h30 thứ Năm (9/7/2026), giá vàng trong nước ghi nhận chấm dứt chuỗi giảm từ đầu tuần. So với phiên trước thì mặt bằng giá tại nhiều doanh nghiệp lớn tăng từ 500 nghìn đến 800 nghìn đồng/lượng, giá bán ra phổ biến hiện đang ở mức 19,0 triệu đồng/lượng.

Ở SJC, DOJI, PNJ, BTMH ghi nhận đang giao dịch ở ngưỡng 146,0-149,0 triệu đồng/lượng, chênh lệch giá vàng ở 2 chiều vẫn ở mức 3 triệu đồng/lượng. So với cùng kỳ hôm qua, giá vàng ở chiều mua vào và bán ra hiện cùng tăng thêm 500 nghìn đồng/lượng.

Riêng BTMC hiện không ghi nhận biến động mới, giá vàng SJC tại đây vẫn đang giao dịch ở ngưỡng 144,3-148,5 triệu đồng/lượng, chênh lệch giá vàng ở 2 chiều lên đến mức 4,2 triệu đồng/lượng.

Ở Phú Quý ghi nhận đang giao dịch ở mức 145,3-149,0 triệu đồng/lượng, chênh lệch giá vàng ở 2 chiều đã lên đến mức 3,7 triệu đồng/lượng. So với cùng kỳ hôm qua, giá vàng ở chiều mua vào tăng 300 nghìn đồng/lượng, còn giá bán ra tăng thêm 500 nghìn đồng/lượng.

Cuối cùng là Mi Hồng, giá vàng miếng SJC hôm nay ghi nhận tăng từ tới gần triệu đồng. Hiện chiều mua vào tăng thêm 800 nghìn đồng/lượng lên 146,8 triệu đồng/lượng. Giá mua vào tăng thêm 500 nghìn đồng lên 148,3 triệu đồng/lượng.

Giá vàng hôm nay Ngày 9/7/2026

(Triệu đồng) Diễn biến hôm nay

(nghìn đồng/lượng) Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra SJC 146,0 149,0 +500 +500 Tập đoàn DOJI 146,0 149,0 +500 +500 Mi Hồng 146,8 148,3 +800 +500 PNJ 146,0 149,0 +500 +500 Bảo Tín Minh Châu 144,6 149,0 +300 +500 Bảo Tín Mạnh Hải 146,0 149,0 +500 +500 Phú Quý 145,3 149,0 +300 +500

Giá vàng nhẫn 9999 hôm nay 9/7/2026 lúc 14h30 ghi nhận vàng nhẫn 9999 tại các thương hiệu lớn chủ yếu dao động quanh 144,3 - 149,0 triệu đồng/lượng.

Tại SJC, giá vàng nhẫn 9999 đang ở mức 146,0 triệu đồng/lượng mua vào và 149,0 triệu đồng/lượng bán ra.

Bảo Tín Mạnh Hải có giá nhẫn tròn ép vỉ ở mức 146,0 triệu đồng/lượng mua vào và 149,0 triệu đồng/lượng bán ra.

Tại Bảo Tín Minh Châu, vàng nhẫn tròn trơn Vàng Rồng Thăng Long ghi nhận 144,3 triệu đồng/lượng mua vào và 148,3 triệu đồng/lượng bán ra.

DOJI Hà Nội có giá vàng nhẫn Hưng Thịnh Vượng 9999 ở mức 144,8 triệu đồng/lượng mua vào và 148,8 triệu đồng/lượng bán ra.

PNJ đang giao dịch vàng nhẫn ở mức 145,0 triệu đồng/lượng mua vào và 148,5 triệu đồng/lượng bán ra.

Riêng Mi Hồng ghi nhận giá vàng nhẫn ở mức 146,3 triệu đồng/lượng mua vào và 147,8 triệu đồng/lượng bán ra.

Giá vàng thế giới hôm nay 9/7/2026 giao ngay ở mức 4.106,6 USD/ounce tính đến 14h30 (giờ Việt Nam), tăng 32,3 USD/ounce so với phiên trước. Quy đổi theo tỷ giá Vietcombank (26.471 VND/USD), mức giá này tương đương khoảng 131,1 triệu đồng/lượng, chưa tính thuế phí - thấp hơn giá vàng miếng SJC trong nước cùng ngày khoảng 17,9 triệu đồng/lượng.

Giá vàng hôm nay 9/7/2026 vẫn có lãi so với đầu tháng, tuy nhiên không còn cao như đầu tuần

Ba thương hiệu SJC, DOJI và PNJ cùng niêm yết ở một mặt bằng giá: 145,5 - 148,5 triệu đồng/lượng, giảm 2,5 triệu đồng/lượng so với vùng 148,0 - 151,0 triệu đồng/lượng hồi đầu tuần. Đây là phiên giảm thứ ba liên tiếp kể từ đỉnh ngắn hạn đầu tuần, cho thấy đà tăng nóng của vàng đang chững lại.

Nếu tính từ đầu tháng, mức lãi tại cả ba thương hiệu này hiện chỉ còn 2,1 triệu đồng/lượng - giảm mạnh so với khoảng lãi gần 4,6 triệu đồng/lượng ở thời điểm đầu tuần. Bảo Tín Mạnh Hải cũng ghi nhận diễn biến tương tự, cùng niêm yết 145,5 - 148,5 triệu đồng/lượng.

Khác với nhóm trên, Bảo Tín Minh Châu giữ chênh lệch mua - bán hẹp hơn: 144,3 triệu đồng/lượng mua vào và 148,5 triệu đồng/lượng bán ra, giảm lần lượt 2,2 triệu và 1,5 triệu đồng/lượng so với đầu tuần (146,5 - 150,0 triệu đồng/lượng). So với đầu tháng, đơn vị này vẫn tăng 1,8 triệu đồng/lượng chiều mua và 2,1 triệu đồng/lượng chiều bán, dù khoảng cách đã thu hẹp nhiều so với đầu tuần.

Mi Hồng niêm yết giá vàng hôm nay 9/7/2026 ở mức 145,5 triệu đồng/lượng mua vào và 147,3 triệu đồng/lượng bán ra, giảm 1,5 triệu đồng/lượng chiều mua và 1,7 triệu đồng/lượng chiều bán so với hôm qua - mức giảm chiều bán ra mạnh nhất trong nhóm thương hiệu được khảo sát. So với đầu tuần (148,5 - 150,2 triệu đồng/lượng), giá vàng tại Mi Hồng đã giảm 3,0 triệu đồng/lượng chiều mua và 2,9 triệu đồng/lượng chiều bán.

Phú Quý cùng ngày niêm yết 145,0 triệu đồng/lượng mua vào và 148,5 triệu đồng/lượng bán ra, giảm 1,5 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều so với phiên trước, tương đương mức giảm của SJC, DOJI, PNJ và Bảo Tín Mạnh Hải. So với đầu tuần (147,7 - 151,0 triệu đồng/lượng), giá vàng tại Phú Quý đã giảm 2,7 triệu đồng/lượng chiều mua và 2,5 triệu đồng/lượng chiều bán. So với đầu tháng (143 - 146,4 triệu đồng/lượng), Phú Quý vẫn còn lãi 2,0 triệu đồng/lượng chiều mua và 2,1 triệu đồng/lượng chiều bán - tương đương mức lãi mà SJC, DOJI và PNJ đang ghi nhận.

Nhìn chung, giá vàng hôm nay 9/7/2026 cho thấy sau 3 phiên giảm liên tiếp từ đầu tuần, mức lãi so với đầu tháng đã co lại đáng kể, từ vùng lãi hơn 4,6 triệu đồng/lượng xuống chỉ còn khoảng 2,1 triệu đồng/lượng ở các thương hiệu lớn như SJC, DOJI, PNJ và Bảo Tín Mạnh Hải, cho thấy đà tăng của vàng đang chững lại rõ rệt.

Giá vàng hôm nay Ngày 9/7/2026

(Triệu đồng) Diễn biến trước đó

(nghìn đồng/lượng) Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra SJC 145,5 148,5 -1500 -1500 Tập đoàn DOJI 145,5 148,5 -1500 -1500 Mi Hồng 145,5 147,3 -1500 -1700 PNJ 145,5 148,5 -1500 -1500 Bảo Tín Minh Châu 144,3 148,5 -1200 -1500 Bảo Tín Mạnh Hải 145,5 148,5 -1500 -1500 Phú Quý 145,0 148,5 -1500 -1500

1. DOJI - Cập nhật: 9/7/2026 4:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ Trong ngày hôm qua. Loại Mua vào Bán ra AVPL/SJC HN 145.500

▼1500K 148.500

▼1500K AVPL/SJC HCM 145.500

▼1500K 148.500

▼1500K AVPL/SJC ĐN 145.500

▼1500K 148.500

▼1500K

2. PNJ - Cập nhật: 9/7/2026 4:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ Trong ngày hôm qua. Khu vực Mua vào Bán ra TPHCM - PNJ 145.500

▼1500K 148.500

▼1500K Hà Nội - PNJ 145.500

▼1500K 148.500

▼1500K Đà Nẵng - PNJ 145.500

▼1500K 148.500

▼1500K Miền Tây - PNJ 145.500

▼1500K 148.500

▼1500K Tây Nguyên - PNJ 145.500

▼1500K 148.500

▼1500K Đông Nam Bộ - PNJ 145.500

▼1500K 148.500

▼1500K

3. AJC - Cập nhật: 9/7/2026 4:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ Trong ngày hôm qua. Loại Mua vào Bán ra Miếng SJC Hà Nội 145.500

▼1500K 148.500

▼1500K Miếng SJC Nghệ An 145.500

▼1500K 148.500

▼1500K Miếng SJC Thái Bình 145.500

▼1500K 148.500

▼1500K N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 145.000

▼1000K 148.000

▼1500K N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An 145.000

▼1000K 148.000

▼1500K N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình 145.000

▼1000K 148.000

▼1500K NL 99.99 130.500

- - NL 99.99, Nhẫn Tròn Thái Bình 131.000

- - Trang sức 99.9 139.900

▼1500K 146.900

▼1500K Trang sức 99.99 140.000

▼1500K 147.000

▼1500K

4. BTMC - Cập nhật: 9/7/2026 4:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ Trong ngày hôm qua. Giá vàng trong nước Mua Bán Vàng miếng SJC BTMC 144.300

▼1200K 148.500

▼1500K Vàng miếng Rồng Thăng Long BTMC 144.300

▼1200K 148.500

▼1500K Nhẫn tròn trơn BTMC 144.300

▼1200K 148.500

▼1500K Bản vị vàng BTMC 144.300

▼1200K 148.500

▼1500K Trang sức Rồng Thăng Long 9999 142.300

▼1200K 147.300

▼1500K Trang sức Rồng Thăng Long 999 142.100

▼1200K 147.100

▼1500K

5. SJC - Cập nhật: 9/7/2026 4:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ Trong ngày hôm qua. Loại Mua vào Bán ra Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 145.500

▼1500K 148.500

▼1500K Vàng SJC 5 chỉ 145.500

▼1500K 148.520

▼1500K Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 145.500

▼1500K 148.530

▼1500K

Giá vàng thế giới hôm nay 9/7/2026 giảm gần 2%, sát mốc 4.000 USD/ounce

Giá vàng hôm nay 9/7/2026 lúc 4h00 ghi nhận vàng nhẫn 9999 tại các thương hiệu lớn chủ yếu dao động quanh 144,3 - 148,5 triệu đồng/lượng. Mặt bằng giá mua vào phổ biến trên 145 triệu đồng/lượng, còn giá bán ra cao nhất đạt 148,5 triệu đồng/lượng.

Tại SJC, giá vàng nhẫn 9999 đang ở mức 145,2 triệu đồng/lượng mua vào và 148,2 triệu đồng/lượng bán ra.

Bảo Tín Mạnh Hải chốt giá nhẫn tròn ép vỉ ở mức 145,5 triệu đồng/lượng mua vào và 148,5 triệu đồng/lượng bán ra.

Tại Bảo Tín Minh Châu, vàng nhẫn tròn trơn Vàng Rồng Thăng Long ghi nhận 144,3 triệu đồng/lượng mua vào và 148,3 triệu đồng/lượng bán ra.

DOJI Hà Nội có giá vàng nhẫn Hưng Thịnh Vượng 9999 ở mức 145,5 triệu đồng/lượng mua vào và 148,5 triệu đồng/lượng bán ra.

PNJ đang giao dịch vàng nhẫn ở mức 145,2 triệu đồng/lượng mua vào và 148,2 triệu đồng/lượng bán ra.

Riêng Mi Hồng ghi nhận giá vàng nhẫn ở mức 145,7 triệu đồng/lượng mua vào và 147,7 triệu đồng/lượng bán ra, với giá mua vào cao nhất nhưng giá bán ra thấp hơn nhiều thương hiệu còn lại.

Nhìn chung, giá vàng hôm nay 9/7/2026 đối với vàng nhẫn 9999 vẫn tập trung quanh vùng 145 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và dưới 149 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra. DOJI và Bảo Tín Mạnh Hải đang có giá bán ra cao nhất trong nhóm được khảo sát, cùng đạt 148,5 triệu đồng/lượng.

Giá vàng trang sức hôm nay 9/7/2026

Giá vàng trang sức tại Việt Nam hiện dao động quanh mức 14.000.000 - 15.000.000/chỉ (vàng 999.9) và 9.500.000 - 11.300.000/chỉ (vàng 18K) tùy thương hiệu. Mức giá cụ thể sẽ có sự chênh lệch tùy theo kiểu dáng, tiền công chế tác và trọng lượng của từng sản phẩm.

Dưới đây là bảng giá tham khảo chi tiết tại một số thương hiệu lớn:

Trang sức Vàng 18K (750): Mua vào: ~ 9.500.000 - 10.800.000/chỉ Bán ra: ~ 10.000.000 - 11.300.000/chỉ

Trang sức Vàng 24K (999/999.9): Mua vào: ~ 13.300.000 - 14.400.000/chỉ Bán ra: ~ 14.800.000 - 15.000.000/chỉ



Lưu ý: Giá vàng thường xuyên biến động theo thị trường. Vàng trang sức có giá trị thu đổi thấp hơn vàng miếng và có tính thêm phí gia công.

Giá vàng thế giới hôm nay 9/7/2026 nằm sát mức 4.000 USD/ounce, giảm gần 2%

Giá vàng thế giới hôm nay 9/7/2026 giao ngay ở mức 4.029,9 USD/ounce tính đến 4h00 (giờ Việt Nam), giảm 75,2 USD/ounce so với phiên trước. Quy đổi theo tỷ giá Vietcombank (26.466 VND/USD), mức giá này tương đương khoảng 129,2 triệu đồng/lượng, chưa tính thuế phí - thấp hơn giá vàng miếng SJC trong nước cùng ngày khoảng 19,9 triệu đồng/lượng.

Giá vàng thế giới hôm nay 9/7/2026 nằm sát mức 4.000 USD/ounce, giảm gần 2%

Vì sao giá vàng thế giới giảm mạnh?

Đà giảm của vàng trong phiên thứ Tư chủ yếu đến từ hai yếu tố cộng hưởng: giá dầu tăng vọt và căng thẳng Mỹ - Iran leo thang trở lại. Tính đến 9h11 sáng giờ EDT (13h10 GMT), giá vàng giao ngay giảm 0,8% xuống 4.072,69 USD/ounce, có thời điểm chạm đáy kể từ ngày 2/7.

Theo giới phân tích tại High Ridge Futures, nguyên nhân chính khiến vàng đi xuống là việc thỏa thuận tạm ngừng xung đột Mỹ - Iran được cho là đã chấm dứt, khiến tâm lý né tránh rủi ro lan sang nhiều loại tài sản, bao gồm cả vàng. Diễn biến càng căng thẳng hơn sau khi Iran tuyên bố tấn công các cơ sở quân sự Mỹ tại Bahrain và Kuwait, đáp trả các cuộc không kích trước đó của Mỹ nhắm vào mục tiêu Iran liên quan tới các vụ tấn công tàu chở dầu ở eo biển Hormuz. Ngay sau thông tin này, giá dầu thô bật tăng hơn 5%.

Áp lực lạm phát và kỳ vọng lãi suất Fed

Giá dầu tăng mạnh làm dấy lên lo ngại chi phí năng lượng leo thang sẽ đẩy lạm phát nóng trở lại, buộc Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) phải cân nhắc giữ hoặc nâng lãi suất để kiểm soát giá cả. Trong môi trường lãi suất cao, vàng - vốn không sinh lợi suất - thường trở nên kém hấp dẫn hơn dù vẫn được xem là công cụ phòng ngừa lạm phát truyền thống.

Thị trường hiện đang chờ biên bản cuộc họp ngày 16-17/6 của Ủy ban Thị trường Mở Liên bang (FOMC), dự kiến công bố lúc 14h00 giờ EDT (18h00 GMT) để tìm thêm manh mối về định hướng chính sách tiền tệ sắp tới. Theo công cụ CME FedWatch, xác suất Fed tăng lãi suất vào tháng 9 hiện được thị trường đánh giá khoảng 67%, tăng so với mức 62% ghi nhận một ngày trước đó.

Dự báo giá vàng năm 2026 từ Bank of America

Bank of America mới đây đã hạ dự báo giá vàng bình quân năm 2026 xuống còn 4.360 USD/ounce, thấp hơn 14% so với dự báo trước, với lý do Fed nhiều khả năng duy trì lập trường cứng rắn hơn về lãi suất. Dù vậy, ngân hàng này vẫn giữ quan điểm vàng có thể chạm mốc 5.000 USD/ounce một khi chu kỳ thắt chặt tiền tệ kết thúc.

Diễn biến các kim loại quý khác