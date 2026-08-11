Thương mại - Dịch vụ Cập nhật giá vàng sáng 11/8/2026: SJC, nhẫn trơn 9999 BTMC DOJI Phú Quý thứ Ba Giá vàng hôm nay 11/8/2026 tăng gần 8 triệu đồng/lượng sau 2 tháng, người mua từ vùng đáy giữa tháng 6 đang có lãi đáng kể.

Giá vàng hôm nay 11/8/2026 tăng gần 8 triệu đồng/lượng chỉ sau 2 tháng, người mua từ vùng đáy có lãi

Giá vàng sáng hôm nay 11/8/2026 đã hồi phục so với vùng đáy thấp nhất từ đầu năm trong ngày 11/6. Đối chiếu hai mốc, vàng miếng tại các thương hiệu lớn đã tăng 7,1 – 7,7 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và 5,7 – 6,0 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra.

Tại SJC, giá vàng hôm nay 11/8/2026 được niêm yết ở mức 141,1 triệu đồng/lượng mua vào và 144,1 triệu đồng/lượng bán ra. So với ngày 11/6, khi doanh nghiệp này chốt phiên tại 133,4 – 138,4 triệu đồng/lượng, giá mua vào đã cao hơn 7,7 triệu đồng/lượng, còn chiều bán ra tăng 5,7 triệu đồng/lượng.

PNJ Hà Nội cũng giao dịch vàng miếng ở vùng 141,1 – 144,1 triệu đồng/lượng. Hai tháng trước, thương hiệu này mua vào 133,4 triệu đồng/lượng và bán ra 138,4 triệu đồng/lượng, tương ứng mức tăng 7,7 triệu đồng/lượng chiều mua và 5,7 triệu đồng/lượng chiều bán.

Ở hệ thống DOJI, vàng miếng hiện đứng ở ngưỡng 141,1 triệu đồng/lượng mua vào và 144,1 triệu đồng/lượng bán ra, ngang bằng mặt bằng chung của thị trường trong phiên hôm nay.

Bảo Tín Mạnh Hải niêm yết vàng miếng tại 141,1 – 144,1 triệu đồng/lượng. Đối chiếu mốc 133,4 – 138,4 triệu đồng/lượng ngày 11/6, giá tại BTMH đã tăng lần lượt 7,7 triệu đồng/lượng và 5,7 triệu đồng/lượng ở hai chiều.

Tại Bảo Tín Minh Châu, giá vàng hôm nay 11/8/2026 lên 141,1 triệu đồng/lượng mua vào và 144,1 triệu đồng/lượng bán ra. So với vùng đáy 133,4 – 138,4 triệu đồng/lượng hồi giữa tháng 6, BTMC ghi nhận mức tăng 7,7 triệu đồng/lượng chiều mua và 5,7 triệu đồng/lượng chiều bán.

Phú Quý cũng chốt giá vàng miếng ở 141,1 – 144,1 triệu đồng/lượng, cao hơn 7,7 triệu đồng/lượng ở chiều mua và 5,7 triệu đồng/lượng ở chiều bán so với phiên 11/6.

Riêng Mi Hồng tiếp tục là trường hợp cá biệt khi mua vào 141,1 triệu đồng/lượng nhưng bán ra chỉ 142,5 triệu đồng/lượng, tức chênh lệch hai chiều vỏn vẹn 1,4 triệu đồng — hẹp nhất thị trường, chỉ bằng chưa tới một nửa mức 3 triệu đồng của các thương hiệu còn lại. So với mốc 134,0 – 136,5 triệu đồng/lượng ngày 11/6, giá mua vào tại đây tăng 7,1 triệu đồng/lượng, trong khi chiều bán ra tăng 6,0 triệu đồng/lượng — mức tăng bán ra mạnh nhất trong số các đơn vị được khảo sát.

Giá vàng hôm nay Ngày 11/8/2026

(Triệu đồng) Diễn biến mới nhất

(nghìn đồng/lượng) Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra SJC 141,1 144,1 +100 +100 Tập đoàn DOJI 141,1 144,0 +100 +100 Mi Hồng 141,2 143,0 +100 - PNJ Hà Nội 141,1 144,0 +100 +100 Bảo Tín Minh Châu 141,0 144,0 - +100 Bảo Tín Mạnh Hải 141,1 144,1 +100 - Phú Quý 141,1 144,1 +100 +100

1. SJC - Cập nhật: 11/8/2026 4:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ Trong ngày hôm qua. Giá vàng trong nước Mua Bán TP. Hồ Chí Minh Vàng nhẫn SJC 99,99 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 140.600.000

▲100K 143.600.000

▲100K TP. Hồ Chí Minh Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 141.100.000

▲100K 144.100.000

▲100K TP. Hồ Chí Minh Vàng SJC 5 chỉ 141.100.000

▲100K 144.120.000

▲100K TP. Hồ Chí Minh Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 141.100.000

▲100K 144.130.000

▲100K TP. Hồ Chí Minh Vàng nhẫn SJC 99,99 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 140.600.000

▲100K 143.700.000

▲100K TP. Hồ Chí Minh Nữ trang 99,99% 137.600.000

▲100K 142.100.000

▲100K TP. Hồ Chí Minh Nữ trang 99% 133.693.069

▲99.010 140.693.069

▲99.010 TP. Hồ Chí Minh Nữ trang 75% 96.935.658

▲75.007 106.735.658

▲75.007 TP. Hồ Chí Minh Nữ trang 68% 86.987.663

▲68.007 96.787.663

▲68.007 TP. Hồ Chí Minh Nữ trang 61% 77.039.668

▲61.006 86.839.668

▲61.006 TP. Hồ Chí Minh Nữ trang 58,3% 73.202.585

▲58.306 83.002.585

▲58.306 TP. Hồ Chí Minh Nữ trang 41,7% 49.611.626

▲41.705 59.411.626

▲41.705 Miền Bắc Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 141.100.000

▲100K 144.100.000

▲100K Hạ Long Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 141.100.000

▲100K 144.100.000

▲100K Hải Phòng Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 141.100.000

▲100K 144.100.000

▲100K Miền Trung Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 141.100.000

▲100K 144.100.000

▲100K Huế Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 141.100.000

▲100K 144.100.000

▲100K Quảng Ngãi Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 141.100.000

▲100K 144.100.000

▲100K Biên Hòa Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 141.100.000

▲100K 144.100.000

▲100K Miền Tây Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 141.100.000

▲100K 144.100.000

▲100K Bạc Liêu Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 141.100.000

▲100K 144.100.000

▲100K Cà Mau Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 141.100.000

▲100K 144.100.000

▲100K

2. BTMC - Cập nhật: 11/8/2026 4:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ Trong ngày hôm qua. Giá vàng trong nước Mua Bán Hà Nội VÀNG MIẾNG SJC 141.000.000

±0 144.100.000

▲100K Hà Nội TRANG SỨC BẰNG VÀNG RỒNG THĂNG LONG 999.9 139.000.000

▼500K 144.000.000

▼500K Hà Nội TRANG SỨC BẰNG VÀNG RỒNG THĂNG LONG 99.9 138.800.000

▼500K 143.800.000

▼500K Hà Nội VÀNG MIẾNG VRTL BẢO TÍN MINH CHÂU 141.000.000

▼500K 145.000.000

▼500K Hà Nội NHẪN TRÒN TRƠN BẢO TÍN MINH CHÂU 141.000.000

▼500K 145.000.000

▼500K Hà Nội QUÀ MỪNG BẢN VỊ VÀNG BẢO TÍN MINH CHÂU 141.000.000

▼500K 145.000.000

▼500K Vàng Thị Trường Vàng 999.9 (24k) 133.000.000

▼1000K 0

±0

3. PNJ - Cập nhật: 11/8/2026 4:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ Trong ngày hôm qua. Giá vàng trong nước Mua Bán Hà Nội SJC 141.100.000

▲100K 144.100.000

▲100K TPHCM PNJ 140.000.000

±0 144.000.000

▲100K TPHCM SJC 141.100.000

▲100K 144.100.000

▲100K Hà Nội PNJ 140.000.000

±0 144.000.000

▲100K Đà Nẵng PNJ 140.000.000

±0 144.000.000

▲100K Đà Nẵng SJC 141.100.000

▲100K 144.100.000

▲100K Miền Tây PNJ 140.000.000

±0 144.000.000

▲100K Miền Tây SJC 141.100.000

▲100K 144.100.000

▲100K Tây Nguyên PNJ 140.000.000

±0 144.000.000

▲100K Tây Nguyên SJC 141.100.000

▲100K 144.100.000

▲100K Đông Nam Bộ PNJ 140.000.000

±0 144.000.000

▲100K Đông Nam Bộ SJC 141.100.000

▲100K 144.100.000

▲100K Giá vàng nữ trang Nhẫn Trơn PNJ 999.9 140.000.000

±0 144.000.000

▲100K Giá vàng nữ trang Vàng nữ trang 999.9 137.900.000

▲400K 142.900.000

▲400K Giá vàng nữ trang Vàng nữ trang 999 137.760.000

▲400K 142.760.000

▲400K Giá vàng nữ trang Vàng nữ trang 99 135.270.000

▲390K 141.470.000

▲390K Giá vàng nữ trang Vàng 916 (22K) 124.700.000

▲370K 130.900.000

▲370K Giá vàng nữ trang Vàng 750 (18K) 97.280.000

▲300K 107.180.000

▲300K Giá vàng nữ trang Vàng 680 (16.3K) 87.270.000

▲270K 97.170.000

▲270K Giá vàng nữ trang Vàng 650 (15.6K) 82.990.000

▲260K 92.890.000

▲260K Giá vàng nữ trang Vàng 610 (14.6K) 77.270.000

▲240K 87.170.000

▲240K Giá vàng nữ trang Vàng 585 (14K) 73.700.000

▲240K 83.600.000

▲240K Giá vàng nữ trang Vàng 416 (10K) 49.550.000

▲170K 59.450.000

▲170K Giá vàng nữ trang Vàng 375 (9K) 43.690.000

▲150K 53.590.000

▲150K Giá vàng nữ trang Vàng 333 (8K) 37.690.000

▲140K 47.590.000

▲140K Giá vàng nữ trang Vàng Kim Bảo 999.9 140.000.000

±0 144.000.000

▲100K Giá vàng nữ trang Vàng Phúc Lộc Tài 999.9 140.000.000

±0 144.000.000

▲100K Giá vàng nữ trang Vàng nữ trang 9920 135.560.000

▲400K 141.760.000

▲400K Giá vàng nguyên liệu mua ngoài 99.99 134.000.000

▲500K 0

±0 Giá vàng nguyên liệu mua ngoài 99 131.410.000

▲490K 0

±0

4. Phú Quý - Cập nhật: 11/8/2026 4:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ Trong ngày hôm qua. Giá vàng trong nước Mua Bán Vàng miếng SJC 141.100.000

▲100K 144.100.000

▲100K Nhẫn tròn Phú Quý 999.9 141.100.000

▲100K 144.100.000

▲100K Phú quý 1 lượng 99.9 141.000.000

▲100K 144.000.000

▲100K Vàng trang sức 999.9 138.000.000

±0 143.000.000

±0 Vàng trang sức 999 137.900.000

±0 142.900.000

±0 Vàng trang sức 99 136.620.000

±0 141.570.000

±0 Vàng trang sức sức 98 135.240.000

±0 140.140.000

±0 Vàng 999.9 phi SJC 135.500.000

▲1000K 0

±0

5. DOJI - Cập nhật: 11/8/2026 4:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ Trong ngày hôm qua. Giá vàng trong nước Mua Bán Hà Nội AVPL 140.200.000

▼1000K 144.200.000

▼1000K Hà Nội Nhẫn tròn 999 Hưng Thịnh Vượng 140.200.000

▼1000K 144.200.000

▼1000K Hà Nội Nữ trang 99.99 139.000.000

▼500K 144.000.000

▼500K Hà Nội Nữ trang 99.9 138.500.000

▼500K 143.500.000

▼500K Hà Nội Nữ trang 99 137.800.000

▼500K 143.000.000

▼500K

6. Mi Hồng - Cập nhật: 11/8/2026 4:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ Trong ngày hôm qua. Giá vàng trong nước Mua Bán Vàng miếng SJC 141.100.000

▲100K 142.500.000

±0 Vàng 99,9% 141.100.000

▲100K 142.500.000

±0 Vàng 9T85 (98,5%) 126.500.000

▼1000K 128.500.000

▼1000K Vàng 9T8 (98,0%) 125.800.000

▼1000K 127.800.000

▼1000K Vàng 95 (95,0%) 122.000.000

▼1000K 0

±0 Vàng V75 (75,0%) 92.500.000

▼500K 95.500.000

▼500K Vàng V68 (68,0%) 81.000.000

▼500K 84.000.000

▼500K Vàng 6T1 (61,0%) 78.000.000

▼500K 81.000.000

▼500K Vàng 14K (58,0%) 72.000.000

▼500K 75.000.000

▼500K Vàng 10K (41,0%) 43.500.000

±0 46.500.000

±0

Giá vàng sáng 11/8/2026 ở nhóm vàng nhẫn 9999 đang giãn rộng giữa các thương hiệu, với biên độ 143,6 – 145,0 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra và 140,0 – 141,1 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào.

Dẫn đầu nhóm khảo sát là nhẫn tròn trơn Vàng Rồng Thăng Long 9999 của Bảo Tín Minh Châu, bán ra 145,0 triệu đồng/lượng và mua vào 141,0 triệu đồng/lượng. Đây là mức bán cao nhất thị trường trong phiên sáng nay.

Đứng kế tiếp, nhẫn tròn Hưng Thịnh Vượng 9999 của DOJI được niêm yết ở 144,2 triệu đồng/lượng bán ra, thấp hơn sản phẩm của Bảo Tín Minh Châu 800.000 đồng/lượng. Chiều thu mua tại đây đạt 140,2 triệu đồng/lượng.

Tại Bảo Tín Mạnh Hải, nhẫn 9999 giao dịch ở mức 141,1 – 144,1 triệu đồng/lượng. Khoảng cách hai chiều chỉ 3 triệu đồng/lượng, hẹp hơn đáng kể so với hai thương hiệu phía trên.

Nhẫn tròn 9999 của Phú Quý cũng chốt giá bán 144,1 triệu đồng/lượng, còn khách mang vàng đến bán được thu mua với giá 141,1 triệu đồng/lượng — ngang bằng Bảo Tín Mạnh Hải ở cả hai chiều.

Vàng nhẫn PNJ đứng ở ngưỡng 144,0 triệu đồng/lượng bán ra, thấp hơn Bảo Tín Mạnh Hải và Phú Quý 100.000 đồng/lượng. Chiều mua vào hiện dừng tại 140,0 triệu đồng/lượng, thấp nhất trong nhóm khảo sát.

Ở cuối bảng, nhẫn 9999 SJC được bán ra 143,6 triệu đồng/lượng và thu mua ở mức 140,6 triệu đồng/lượng, tức thấp hơn thương hiệu dẫn đầu tới 1,4 triệu đồng/lượng ở chiều bán.

Đáng chú ý, giá vàng sáng 11/8/2026 cho thấy chênh lệch mua – bán chia thành hai nhóm rõ rệt: Bảo Tín Mạnh Hải, Phú Quý và SJC duy trì mức 3 triệu đồng/lượng, trong khi Bảo Tín Minh Châu, DOJI và PNJ nới lên 4 triệu đồng/lượng. Với người có nhu cầu bán ra, khoảng cách giữa nơi thu mua cao nhất (141,1 triệu đồng/lượng) và thấp nhất (140,0 triệu đồng/lượng) lên tới 1,1 triệu đồng/lượng.

Giá vàng thế giới hôm nay 11/8/2026 vẫn đang giao dịch quanh mức 4.300 USD/ounce

Tính đến 4h00 ngày 11/8/2026 theo giờ Việt Nam, giá vàng thế giới hôm nay giao ngay ở mức 4.345,4 USD/ounce, tăng 3,9 USD/ounce vào ngày đầu tuần. Quy đổi theo tỷ giá USD tại ngân hàng Vietcombank (26.320 VND/USD), vàng thế giới có giá khoảng 137,89 triệu đồng/lượng (chưa tính thuế, phí). So sánh với giá vàng miếng SJC trong nước cùng ngày (141,1-144,1 triệu đồng/lượng), giá vàng SJC hiện cao hơn giá vàng quốc tế khoảng 6,21 triệu.

Giá vàng thế giới hôm nay 11/8/2026 vẫn đang giao dịch quanh mức 4.300 USD/ounce

Giá vàng thế giới giảm nhẹ trong phiên đầu tuần khi đồng USD mạnh lên, gây áp lực lên kim loại quý. Nhà đầu tư hiện tập trung chờ các số liệu lạm phát quan trọng của Mỹ để đánh giá hướng đi tiếp theo của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed).

Đến 9h33 sáng theo giờ miền Đông nước Mỹ (13h33 GMT), giá vàng giao ngay giảm 0,2%, xuống còn 4.335,27 USD/ounce. Trước đó, trong phiên thứ Sáu, giá vàng đã tăng lên mức cao nhất kể từ ngày 17/6 sau khi báo cáo việc làm phi nông nghiệp của Mỹ bất ngờ suy yếu.

Ông Jim Wyckoff, chuyên gia phân tích thị trường tại American Gold Exchange, cho biết giá vàng đang chịu sức ép từ đà tăng của đồng USD. Thị trường cũng có xu hướng tạm chững lại trước khi Mỹ công bố báo cáo lạm phát quan trọng trong tuần này.

Chỉ số USD tăng khoảng 0,2%, khiến vàng được định giá bằng đồng bạc xanh trở nên đắt hơn đối với người mua sử dụng các đồng tiền khác.

Tâm điểm của thị trường trong tuần này là báo cáo chỉ số giá tiêu dùng (CPI) của Mỹ công bố vào thứ Tư và chỉ số giá sản xuất (PPI) vào thứ Năm. Đây sẽ là những dữ liệu quan trọng giúp nhà đầu tư đánh giá khả năng Fed điều chỉnh lãi suất trong thời gian tới.

Các nhà kinh tế được Reuters khảo sát dự báo CPI tháng 7 của Mỹ tăng 3,4% so với cùng kỳ năm trước, thấp hơn mức tăng 3,5% của tháng 6.

Theo giới phân tích, số liệu CPI lần này đặc biệt quan trọng. Nếu lạm phát tiếp tục hạ nhiệt và không cao hơn kỳ vọng, giá vàng có thể duy trì xu hướng đi ngang hoặc tăng nhẹ trong ngắn hạn.

Trước đó, dữ liệu công bố tuần trước cho thấy kinh tế Mỹ bất ngờ mất việc làm trong tháng 7. Đồng thời, số việc làm tăng thêm trong hai tháng trước cũng bị điều chỉnh giảm mạnh. Những tín hiệu này phần nào làm giảm kỳ vọng rằng Fed sẽ tăng lãi suất ngay trong tháng tới.

Dù vậy, thị trường hiện vẫn đánh giá khoảng 46% khả năng Fed tăng lãi suất vào tháng 9 và khoảng 79% khả năng tăng vào tháng 12, theo công cụ CME FedWatch.

Thông thường, môi trường lãi suất cao không có lợi cho vàng bởi kim loại quý này không mang lại lợi suất như tiền gửi hoặc trái phiếu.

Ở một diễn biến khác, Iran cho biết nước này đang tiến gần tới một thỏa thuận cuối cùng với Oman nhằm xác định các tuyến hàng hải mới giữa hai nước qua eo biển Hormuz. Tuy nhiên, Tehran tiếp tục yêu cầu Mỹ đáp ứng thêm một số điều kiện trước khi tuyến đường biển chiến lược này được mở cửa trở lại.

Trên thị trường kim loại quý, giá bạc giao ngay tăng 0,6% lên 63,96 USD/ounce. Ngược lại, bạch kim giảm 0,5% xuống 1.736,45 USD/ounce, còn palladium giảm 1% xuống 1.363,50 USD/ounce.