Thương mại - Dịch vụ Cập nhật giá vàng sáng 16/8/2026: SJC, nhẫn trơn 9999 BTMC DOJI Phú Quý Chủ Nhật Giá vàng hôm nay 16/8/2026 trở lại mặt bằng một tuần trước, nhưng người mua vàng SJC từ ngày 9/8 nếu bán lúc này vẫn lỗ 3 triệu đồng/lượng.

Giá vàng hôm nay 16/8/2026: Sau một tuần trở về vạch xuất phát, người mua vẫn lỗ 3 triệu/lượng

Giá vàng ngày hôm nay 16/8/2026 gần như trở lại đúng mặt bằng của Chủ nhật tuần trước. Giá bán SJC, PNJ, DOJI, BTMH và Phú Quý vẫn ở 144 triệu đồng/lượng như ngày 9/8, nhưng người mua vàng cách đây một tuần nếu bán lại lúc này vẫn lỗ tới 3 triệu đồng mỗi lượng.

Tại SJC, giá vàng miếng sáng 16/8 được mua vào ở mức 141 triệu đồng/lượng và bán ra 144 triệu đồng/lượng. Hai mức giá này không thay đổi so với ngày 9/8. Tuy nhiên, người mua một lượng vàng SJC tuần trước với giá 144 triệu đồng, nếu bán lại hôm nay theo giá thu mua 141 triệu đồng, vẫn chịu khoản lỗ 3 triệu đồng/lượng.

PNJ Hà Nội cũng quay về đúng mặt bằng của một tuần trước, với giá mua vào 141 triệu đồng/lượng, bán ra 144 triệu đồng/lượng. Nhìn vào giá niêm yết cuối tuần, vàng gần như đứng yên sau 7 ngày, nhưng chênh lệch mua - bán 3 triệu đồng khiến người mua từ ngày 9/8 chưa thể hòa vốn.

Tại DOJI, giá vàng hôm nay tiếp tục ở mức 141 triệu đồng/lượng chiều mua và 144 triệu đồng/lượng chiều bán. Đây cũng chính là mức ghi nhận vào Chủ nhật tuần trước. Một lượng vàng mua ngày 9/8 đến nay nếu bán ra cho doanh nghiệp sẽ hụt khoảng 3 triệu đồng.

Bảo Tín Mạnh Hải (BTMH) niêm yết vàng ở mức 141 - 144 triệu đồng/lượng, không khác so với ngày 9/8. Sau một tuần giá liên tục biến động, mức cuối tuần đã trở lại điểm xuất phát, song người mua vẫn đang âm tương ứng với khoảng cách 3 triệu đồng giữa hai chiều giao dịch.

Ở Phú Quý, giá mua vào hiện là 141 triệu đồng/lượng, còn giá bán ra giữ ở 144 triệu đồng/lượng. So với đúng một tuần trước, giá không thay đổi. Nếu mua một lượng vàng tại Phú Quý ngày 9/8 rồi bán lại sáng nay, khoản chênh lệch vẫn là 3 triệu đồng/lượng.

Riêng Mi Hồng có diễn biến khác nhẹ. Giá mua vào ngày 16/8 đạt 141,5 triệu đồng/lượng, cao hơn 300.000 đồng/lượng so với mức 141,2 triệu đồng của ngày 9/8, còn giá bán ra vẫn giữ nguyên 143 triệu đồng/lượng. Nhờ giá thu mua nhích lên, người mua một lượng vàng tại đây từ tuần trước nếu bán hôm nay đang lỗ khoảng 1,5 triệu đồng, thấp hơn đáng kể so với mức 3 triệu đồng tại nhiều thương hiệu lớn.

Như vậy, sau đúng một tuần, mặt bằng giá vàng tại phần lớn doanh nghiệp gần như trở về vạch xuất phát. Giá bán phổ biến vẫn là 144 triệu đồng/lượng, nhưng với người đã mua vàng từ cuối tuần trước, chênh lệch mua - bán vẫn khiến khoản đầu tư chưa thể hòa vốn.

Giá vàng hôm nay

Ngày 16/8/2026

(Triệu đồng)

Diễn biến mới nhất

(nghìn đồng/lượng) Mua vào

Bán ra

Mua vào

Bán ra SJC tại Hà Nội

141,0 144,0

+700 +700 Tập đoàn DOJI

141,0 144,0

+700 +700 Mi Hồng

141,5 143,0

+1000 +1000 PNJ

141,0 144,0

+700 +700 Bảo Tín Minh Châu

140,3 143,3

+500 +1000 Bảo Tín Mạnh Hải 141,0 144,0

+700 +700 Phú Quý 141,0 144,0

+700 +700

1. SJC - Cập nhật: 16/8/2026 4:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ Trong ngày hôm qua. Giá vàng trong nước Mua Bán TP. Hồ Chí Minh Vàng nhẫn SJC 99,99 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 140.500.000

▲700.000 143.500.000

▲700.000 TP. Hồ Chí Minh Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 141.000.000

▲700.000 144.000.000

▲700.000 TP. Hồ Chí Minh Vàng SJC 5 chỉ 141.000.000

▲700.000 144.020.000

▲700.000 TP. Hồ Chí Minh Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 141.000.000

▲700.000 144.030.000

▲700.000 TP. Hồ Chí Minh Vàng nhẫn SJC 99,99 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 140.500.000

▲700.000 143.600.000

▲700.000 TP. Hồ Chí Minh Nữ trang 99,99% 137.500.000

▲700.000 142.000.000

▲700.000 TP. Hồ Chí Minh Nữ trang 99% 133.594.059

▲693.069 140.594.059

▲693.069 TP. Hồ Chí Minh Nữ trang 75% 96.860.651

▲525.053 106.660.651

▲525.053 TP. Hồ Chí Minh Nữ trang 68% 86.919.656

▲476.047 96.719.656

▲476.047 TP. Hồ Chí Minh Nữ trang 61% 76.978.662

▲427.042 86.778.662

▲427.042 TP. Hồ Chí Minh Nữ trang 58,3% 73.144.279

▲408.141 82.944.279

▲408.141 TP. Hồ Chí Minh Nữ trang 41,7% 49.569.921

▲291.929 59.369.921

▲291.929 Miền Bắc Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 141.000.000

▲700.000 144.000.000

▲700.000 Hạ Long Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 141.000.000

▲700.000 144.000.000

▲700.000 Hải Phòng Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 141.000.000

▲700.000 144.000.000

▲700.000 Miền Trung Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 141.000.000

▲700.000 144.000.000

▲700.000 Huế Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 141.000.000

▲700.000 144.000.000

▲700.000 Quảng Ngãi Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 141.000.000

▲700.000 144.000.000

▲700.000 Biên Hòa Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 141.000.000

▲700.000 144.000.000

▲700.000 Miền Tây Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 141.000.000

▲700.000 144.000.000

▲700.000 Bạc Liêu Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 141.000.000

▲700.000 144.000.000

▲700.000 Cà Mau Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 141.000.000

▲700.000 144.000.000

▲700.000

2. BTMC - Cập nhật: 16/8/2026 4:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ Trong ngày hôm qua. Giá vàng trong nước Mua Bán Hà Nội VÀNG MIẾNG SJC 140.700.000

▲500.000 144.400.000

▲1.100.000 Hà Nội TRANG SỨC BẰNG VÀNG RỒNG THĂNG LONG 999.9 138.700.000

▲500.000 143.700.000

▲500.000 Hà Nội TRANG SỨC BẰNG VÀNG RỒNG THĂNG LONG 99.9 138.500.000

▲500.000 143.500.000

▲500.000 Hà Nội VÀNG MIẾNG VRTL BẢO TÍN MINH CHÂU 140.700.000

▲500.000 144.700.000

▲500.000 Hà Nội NHẪN TRÒN TRƠN BẢO TÍN MINH CHÂU 140.700.000

▲500.000 144.700.000

▲500.000 Hà Nội QUÀ MỪNG BẢN VỊ VÀNG BẢO TÍN MINH CHÂU 140.700.000

▲500.000 144.700.000

▲500.000 Vàng Thị Trường Vàng 999.9 (24k) 133.700.000

▲1.200.000 0

±0

3. PNJ - Cập nhật: 16/8/2026 4:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ Trong ngày hôm qua. Giá vàng trong nước Mua Bán Hà Nội SJC 141.000.000

▲700.000 144.000.000

▲700.000 TPHCM PNJ 140.300.000

▲600.000 143.900.000

▲700.000 TPHCM SJC 141.000.000

▲700.000 144.000.000

▲700.000 Hà Nội PNJ 140.300.000

▲600.000 143.900.000

▲700.000 Đà Nẵng PNJ 140.300.000

▲600.000 143.900.000

▲700.000 Đà Nẵng SJC 141.000.000

▲700.000 144.000.000

▲700.000 Miền Tây PNJ 140.300.000

▲600.000 143.900.000

▲700.000 Miền Tây SJC 141.000.000

▲700.000 144.000.000

▲700.000 Tây Nguyên PNJ 140.300.000

▲600.000 143.900.000

▲700.000 Tây Nguyên SJC 141.000.000

▲700.000 144.000.000

▲700.000 Đông Nam Bộ PNJ 140.300.000

▲600.000 143.900.000

▲700.000 Đông Nam Bộ SJC 141.000.000

▲700.000 144.000.000

▲700.000 Giá vàng nữ trang Nhẫn Trơn PNJ 999.9 140.300.000

▲600.000 143.900.000

▲700.000 Giá vàng nữ trang Vàng nữ trang 999.9 137.500.000

▲300.000 142.500.000

▲300.000 Giá vàng nữ trang Vàng nữ trang 999 137.360.000

▲300.000 142.360.000

▲300.000 Giá vàng nữ trang Vàng nữ trang 99 134.880.000

▲300.000 141.080.000

▲300.000 Giá vàng nữ trang Vàng 916 (22K) 124.330.000

▲270.000 130.530.000

▲270.000 Giá vàng nữ trang Vàng 750 (18K) 96.980.000

▲230.000 106.880.000

▲230.000 Giá vàng nữ trang Vàng 680 (16.3K) 87.000.000

▲200.000 96.900.000

▲200.000 Giá vàng nữ trang Vàng 650 (15.6K) 82.730.000

▲200.000 92.630.000

▲200.000 Giá vàng nữ trang Vàng 610 (14.6K) 77.030.000

▲190.000 86.930.000

▲190.000 Giá vàng nữ trang Vàng 585 (14K) 73.460.000

▲170.000 83.360.000

▲170.000 Giá vàng nữ trang Vàng 416 (10K) 49.380.000

▲120.000 59.280.000

▲120.000 Giá vàng nữ trang Vàng 375 (9K) 43.540.000

▲110.000 53.440.000

▲110.000 Giá vàng nữ trang Vàng 333 (8K) 37.550.000

▲100.000 47.450.000

▲100.000 Giá vàng nữ trang Vàng Kim Bảo 999.9 140.300.000

▲600.000 143.900.000

▲700.000 Giá vàng nữ trang Vàng Phúc Lộc Tài 999.9 140.300.000

▲600.000 143.900.000

▲700.000 Giá vàng nữ trang Vàng nữ trang 9920 135.160.000

▲300.000 141.360.000

▲300.000 Giá vàng nguyên liệu mua ngoài 99.99 134.800.000

▲1.800.000 0

±0 Giá vàng nguyên liệu mua ngoài 99 132.200.000

▲1.780.000 0

±0

4. Phú Quý - Cập nhật: 16/8/2026 4:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ Trong ngày hôm qua. Giá vàng trong nước Mua Bán Vàng miếng SJC 141.000.000

▲700.000 144.000.000

▲700.000 Nhẫn tròn Phú Quý 999.9 141.000.000

▲700.000 144.000.000

▲700.000 Phú quý 1 lượng 99.9 140.900.000

▲700.000 143.900.000

▲700.000 Vàng trang sức 999.9 138.000.000

▲500.000 143.000.000

▲500.000 Vàng trang sức 999 137.900.000

▲500.000 142.900.000

▲500.000 Vàng trang sức 99 136.620.000

▲495.000 141.570.000

▲495.000 Vàng trang sức 98 135.240.000

▲490.000 140.140.000

▲490.000 Vàng 999.9 phi SJC 135.500.000

±0 0

±0

5. DOJI - Cập nhật: 16/8/2026 4:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ Trong ngày hôm qua. Giá vàng trong nước Mua Bán Hà Nội AVPL 140.500.000

▲500.000 144.500.000

▲500.000 Hà Nội Nhẫn tròn 999 Hưng Thịnh Vượng 140.500.000

▲500.000 144.500.000

▲500.000 Hà Nội Nữ trang 99.99 139.000.000

▲500.000 144.000.000

▲500.000 Hà Nội Nữ trang 99.9 138.500.000

▲500.000 143.500.000

▲500.000 Hà Nội Nữ trang 99 137.800.000

▲500.000 143.000.000

▲500.000

6. Mi Hồng - Cập nhật: 16/8/2026 4:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ Trong ngày hôm qua. Giá vàng trong nước Mua Bán Vàng miếng SJC 141.500.000

▲1.000.000 143.000.000

▲1.000.000 Vàng 99,9% 141.500.000

▲1.000.000 143.000.000

▲1.000.000 Vàng 9T85 (98,5%) 129.500.000

▲1.000.000 131.500.000

▲1.000.000 Vàng 9T8 (98,0%) 128.800.000

▲1.000.000 130.800.000

▲1.000.000 Vàng 95 (95,0%) 125.000.000

▲1.000.000 0

±0 Vàng V75 (75,0%) 95.000.000

▲1.000.000 98.000.000

▲1.000.000 Vàng V68 (68,0%) 83.500.000

▲1.000.000 86.500.000

▲1.000.000 Vàng 6T1 (61,0%) 80.500.000

▲1.000.000 83.500.000

▲1.000.000 Vàng 14K (58,0%) 74.500.000

▲1.000.000 77.500.000

▲1.000.000 Vàng 10K (41,0%) 47.500.000

▲1.000.000 50.500.000

▲1.000.000

Sáng 16/8/2026, nhẫn tròn trơn Vàng Rồng Thăng Long 9999 của Bảo Tín Minh Châu được mua vào ở mức 140,7 triệu đồng/lượng và bán ra 144,7 triệu đồng/lượng.

Tại Bảo Tín Mạnh Hải, nhẫn 9999 sáng nay được niêm yết giá mua vào 135 triệu đồng/lượng. Dữ liệu hiện chưa ghi nhận mức giá bán ra.

Nhẫn tròn Hưng Thịnh Vượng 9999 của DOJI có giá mua vào 140,5 triệu đồng/lượng và bán ra 144,5 triệu đồng/lượng.

Ở Phú Quý, nhẫn tròn 9999 đang giao dịch ở mức 141 triệu đồng/lượng mua vào và 144 triệu đồng/lượng bán ra.

PNJ niêm yết vàng nhẫn sáng 16/8 ở mức 140,3 triệu đồng/lượng chiều mua vào và 143,9 triệu đồng/lượng chiều bán ra.

Cuối cùng, nhẫn 9999 tại SJC đang được mua vào với giá 140,5 triệu đồng/lượng và bán ra 143,5 triệu đồng/lượng.

Giá vàng thế giới hôm nay 16/8/2026 chốt phiên chiều nay ở mức 4.375,6 USD/ounce

Tính đến 4h00 ngày 16/8/2026 theo giờ Việt Nam, giá vàng thế giới hôm nay giao ngay ở mức 4.375,6 USD/ounce, tăng 25,3 USD/ounce so với ngày hôm qua. Quy đổi theo tỷ giá USD tại ngân hàng Vietcombank (26.270 VND/USD), vàng thế giới có giá khoảng 139,07 triệu đồng/lượng (chưa tính thuế, phí). So sánh với giá vàng miếng SJC trong nước cùng ngày (141,0-144,0 triệu đồng/lượng), giá vàng SJC hiện cao hơn giá vàng quốc tế khoảng 4,93 triệu.

Giá vàng thế giới hôm nay 16/8/2026 chốt tuần ở mức 4.375,6 USD ounce

Giới phân tích vẫn lạc quan về triển vọng dài hạn của vàng, dù cảnh báo thị trường sẽ còn biến động mạnh do bất ổn về lãi suất, lạm phát và chính sách tiền tệ. Sau khi lập đỉnh 5.594 USD/ounce hồi tháng 1 rồi giảm hơn 20% trong nửa đầu năm, vàng đã phục hồi mạnh trong tuần trước.

Động lực hỗ trợ giá đến từ kỳ vọng Fed bớt cứng rắn về lãi suất sau khi lạm phát Mỹ tháng 7 hạ nhiệt, USD suy yếu và thị trường lao động có dấu hiệu chậm lại. Bên cạnh đó, lo ngại về chi tiêu công, lạm phát, tăng trưởng toàn cầu và niềm tin suy giảm vào tiền pháp định tiếp tục khiến nhà đầu tư tìm đến vàng như công cụ bảo toàn tài sản.

Nhu cầu từ các ngân hàng trung ương cũng là yếu tố quan trọng. Trung Quốc tiếp tục tăng dự trữ vàng, trong khi hoạt động mua vật chất tại Trung Quốc và Ấn Độ được kỳ vọng duy trì sức cầu. Một số chuyên gia cho rằng đợt giảm mạnh trong nửa đầu năm là cơ hội mua vào chứ chưa phải dấu hiệu vàng đã tạo đỉnh dài hạn.

Về ngắn hạn, giá vàng vẫn có thể điều chỉnh mạnh do thị trường nhạy cảm với quyết định của Fed, diễn biến lạm phát, giá năng lượng và rủi ro địa chính trị. Tuy nhiên, nhiều chuyên gia nhận định các yếu tố hỗ trợ dài hạn vẫn còn, thậm chí không loại trừ khả năng giá vàng có thể quay lại và vượt mức đỉnh lập hồi tháng 1.