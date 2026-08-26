Thương mại - Dịch vụ Cập nhật giá vàng sáng 26/8/2026: SJC, nhẫn trơn 9999 BTMC DOJI Phú Quý Giá vàng hôm nay 26/8/2026 tăng gần 9 triệu đồng/lượng sau một tuần, giúp người mua ngày 19/8 lãi tới 7,3 triệu đồng/lượng.

Giá vàng hôm nay 26/8/2026: Mua đúng một tuần trước, giá tăng gần 9 triệu, có người lãi hơn 7 triệu

Giá vàng hôm nay 26/8/2026 đã tăng tới 7,9 – 8,8 triệu đồng/lượng chỉ sau một tuần. Đáng chú ý, người mua vàng ngày 19/8 nếu bán lại hôm nay đã chuyển sang có lãi từ 4,9 triệu đến 7,3 triệu đồng/lượng, trong đó khách mua tại Mi Hồng hưởng mức lời cao nhất. Khoản lãi được tính từ giá bán ra ngày 19/8 so với giá mua vào hiện tại của cùng thương hiệu.

Tại SJC, vàng miếng hiện được mua vào ở mức 147,6 triệu đồng/lượng và bán ra 150,6 triệu đồng/lượng, cùng cao hơn 7,9 triệu đồng so với mức 139,7 – 142,7 triệu đồng/lượng ngày 19/8. Người xuống tiền một tuần trước với giá 142,7 triệu đồng, nếu bán lại lúc này cho SJC sẽ thu về 147,6 triệu đồng, tức lãi 4,9 triệu đồng mỗi lượng.

PNJ Hà Nội cũng đưa giá vàng miếng lên 147,6 – 150,6 triệu đồng/lượng. So với ngày 19/8, giá thu mua đã tăng từ 139,7 triệu đồng lên 147,6 triệu đồng, đủ giúp người mua ở mức 142,7 triệu đồng trước đó đảo chiều từ trạng thái chịu chênh lệch mua – bán sang lãi 4,9 triệu đồng/lượng, tương đương khoảng 490.000 đồng mỗi chỉ.

Tại DOJI, giá vàng hôm nay 26/8/2026 đứng ở 147,6 triệu đồng/lượng mua vào và 150,6 triệu đồng/lượng bán ra. Một tuần trước, doanh nghiệp chỉ niêm yết 139,7 – 142,7 triệu đồng/lượng. Như vậy, người mua 5 lượng vàng tại DOJI ngày 19/8 với tổng số tiền 713,5 triệu đồng, nếu bán lại hôm nay có thể thu về 738 triệu đồng, chênh lệch dương 24,5 triệu đồng.

Phú Quý hiện mua vào vàng miếng với giá 147,6 triệu đồng/lượng và bán ra 150,6 triệu đồng/lượng, tăng đồng đều 7,9 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều sau một tuần. Với người mua ngày 19/8, mức tăng của giá thu mua đã vượt hoàn toàn khoảng cách mua – bán 3 triệu đồng lúc xuống tiền, đưa khoản lãi hiện tại lên 4,9 triệu đồng cho mỗi lượng vàng.

Tại Bảo Tín Mạnh Hải (BTMH), vàng miếng cũng đang ở vùng 147,6 – 150,6 triệu đồng/lượng, thay cho mức 139,7 – 142,7 triệu đồng/lượng ngày 19/8. Nếu giữ 10 lượng vàng mua từ một tuần trước đến nay, khoản chênh lệch giữa giá mua ban đầu và số tiền doanh nghiệp trả khi khách bán lại đã lên tới 49 triệu đồng.

Bảo Tín Minh Châu (BTMC) không tạo khác biệt về mặt bằng giá khi cũng mua vào 147,6 triệu đồng/lượng và bán ra 150,6 triệu đồng/lượng. Đối chiếu với giá bán 142,7 triệu đồng/lượng hôm 19/8, người mua thời điểm đó hiện đang có mức lãi khoảng 3,4%, tương ứng 4,9 triệu đồng/lượng nếu chốt bán.

Riêng Mi Hồng tiếp tục mang lại kết quả khác biệt cho người mua. Doanh nghiệp hiện trả tới 149 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và bán ra 150,5 triệu đồng/lượng, cao hơn lần lượt 8,8 triệu đồng so với mức 140,2 – 141,7 triệu đồng/lượng ngày 19/8. Người mua một tuần trước với giá 141,7 triệu đồng hiện có thể bán lại với giá 149 triệu đồng, lãi 7,3 triệu đồng/lượng, cao hơn khách của nhóm thương hiệu lớn 2,4 triệu đồng.

Như vậy, chỉ trong vòng một tuần, đà tăng mạnh của giá vàng đã giúp người mua ngày 19/8 không chỉ bù được chênh lệch mua – bán mà còn có khoản lãi đáng kể. Cùng mua một lượng vàng, khách của SJC, PNJ, DOJI, Phú Quý, BTMH và BTMC đang lãi 4,9 triệu đồng, còn người chọn Mi Hồng có thể lãi tới 7,3 triệu đồng nhờ giá thu mua hiện cao hơn mặt bằng chung 1,4 triệu đồng/lượng.

Giá vàng hôm nay

Ngày 26/8/2026

(Triệu đồng)

Diễn biến mới nhất

(nghìn đồng/lượng) Mua vào

Bán ra

Mua vào

Bán ra SJC tại Hà Nội

147,6 150,6

+600 +600 Tập đoàn DOJI

147,6 150,6

+600 +600 Mi Hồng

149,0 150,5

+1000 +1000 PNJ

147,6 150,6

+600 +600 Bảo Tín Minh Châu

147,6 150,6

+600 +600 Bảo Tín Mạnh Hải 147,6 150,6

+600 +600 Phú Quý 147,6 150,6

+600 +600

1. SJC - Cập nhật: 26/8/2026 4:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ Trong ngày hôm qua. Giá vàng trong nước Mua Bán TP. Hồ Chí Minh Vàng nhẫn SJC 99,99 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 147.100.000

▲ 600.000 150.100.000

▲ 600.000 TP. Hồ Chí Minh Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 147.600.000

▲ 600.000 150.600.000

▲ 600.000 TP. Hồ Chí Minh Vàng SJC 5 chỉ 147.600.000

▲ 600.000 150.620.000

▲ 600.000 TP. Hồ Chí Minh Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 147.600.000

▲ 600.000 150.630.000

▲ 600.000 TP. Hồ Chí Minh Vàng nhẫn SJC 99,99 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 147.100.000

▲ 600.000 150.200.000

▲ 600.000 TP. Hồ Chí Minh Nữ trang 99,99% 144.600.000

▲ 1.100.000 149.100.000

▲ 1.100.000 TP. Hồ Chí Minh Nữ trang 99% 140.623.762

▲ 1.089.109 147.623.762

▲ 1.089.109 TP. Hồ Chí Minh Nữ trang 75% 102.186.183

▲ 825.082 111.986.183

▲ 825.082 TP. Hồ Chí Minh Nữ trang 68% 91.748.139

▲ 748.074 101.548.139

▲ 748.074 TP. Hồ Chí Minh Nữ trang 61% 81.310.096

▲ 671.068 91.110.096

▲ 671.068 TP. Hồ Chí Minh Nữ trang 58,3% 77.283.993

▲ 641.364 87.083.993

▲ 641.364 TP. Hồ Chí Minh Nữ trang 41,7% 52.530.918

▲ 458.746 62.330.918

▲ 458.746 Miền Bắc Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 147.600.000

▲ 600.000 150.600.000

▲ 600.000 Hạ Long Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 147.600.000

▲ 600.000 150.600.000

▲ 600.000 Hải Phòng Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 147.600.000

▲ 600.000 150.600.000

▲ 600.000 Miền Trung Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 147.600.000

▲ 600.000 150.600.000

▲ 600.000 Huế Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 147.600.000

▲ 600.000 150.600.000

▲ 600.000 Quảng Ngãi Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 147.600.000

▲ 600.000 150.600.000

▲ 600.000 Biên Hòa Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 147.600.000

▲ 600.000 150.600.000

▲ 600.000 Miền Tây Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 147.600.000

▲ 600.000 150.600.000

▲ 600.000 Bạc Liêu Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 147.600.000

▲ 600.000 150.600.000

▲ 600.000 Cà Mau Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 147.600.000

▲ 600.000 150.600.000

▲ 600.000

2. BTMC - Cập nhật: 26/8/2026 4:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ Trong ngày hôm qua. Giá vàng trong nước Mua Bán Hà Nội VÀNG MIẾNG SJC 147.600.000

▲ 600.000 150.600.000

▲ 600.000 Hà Nội TRANG SỨC BẰNG VÀNG RỒNG THĂNG LONG 999.9 148.000.000

▲ 1.500.000 153.000.000

▲ 1.500.000 Hà Nội TRANG SỨC BẰNG VÀNG RỒNG THĂNG LONG 99.9 147.800.000

▲ 1.500.000 152.800.000

▲ 1.500.000 Hà Nội VÀNG MIẾNG VRTL BẢO TÍN MINH CHÂU 150.000.000

▲ 1.500.000 154.000.000

▲ 1.500.000 Hà Nội NHẪN TRÒN TRƠN BẢO TÍN MINH CHÂU 150.000.000

▲ 1.500.000 154.000.000

▲ 1.500.000 Hà Nội QUÀ MỪNG BẢN VỊ VÀNG BẢO TÍN MINH CHÂU 150.000.000

▲ 1.500.000 154.000.000

▲ 1.500.000 Vàng Thị Trường Vàng 999.9 (24k) 142.500.000

▼ 1.500.000 0

±0

3. PNJ - Cập nhật: 26/8/2026 4:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ Trong ngày hôm qua. Giá vàng trong nước Mua Bán Hà Nội SJC 147.600.000

▲ 600.000 150.600.000

▲ 600.000 TPHCM PNJ 147.500.000

▲ 700.000 150.500.000

▲ 500.000 TPHCM SJC 147.600.000

▲ 600.000 150.600.000

▲ 600.000 Hà Nội PNJ 147.500.000

▲ 700.000 150.500.000

▲ 500.000 Đà Nẵng PNJ 147.500.000

▲ 700.000 150.500.000

▲ 500.000 Đà Nẵng SJC 147.600.000

▲ 600.000 150.600.000

▲ 600.000 Miền Tây PNJ 147.500.000

▲ 700.000 150.500.000

▲ 500.000 Miền Tây SJC 147.600.000

▲ 600.000 150.600.000

▲ 600.000 Tây Nguyên PNJ 147.500.000

▲ 700.000 150.500.000

▲ 500.000 Tây Nguyên SJC 147.600.000

▲ 600.000 150.600.000

▲ 600.000 Đông Nam Bộ PNJ 147.500.000

▲ 700.000 150.500.000

▲ 500.000 Đông Nam Bộ SJC 147.600.000

▲ 600.000 150.600.000

▲ 600.000 Giá vàng nữ trang Nhẫn Trơn PNJ 999.9 147.500.000

▲ 700.000 150.500.000

▲ 500.000 Giá vàng nữ trang Vàng nữ trang 999.9 144.500.000

±0 149.500.000

±0 Giá vàng nữ trang Vàng nữ trang 999 144.350.000

±0 149.350.000

±0 Giá vàng nữ trang Vàng nữ trang 99 141.810.000

±0 148.010.000

±0 Giá vàng nữ trang Vàng 916 (22K) 130.740.000

±0 136.940.000

±0 Giá vàng nữ trang Vàng 750 (18K) 102.230.000

±0 112.130.000

±0 Giá vàng nữ trang Vàng 680 (16.3K) 91.760.000

±0 101.660.000

±0 Giá vàng nữ trang Vàng 650 (15.6K) 87.280.000

±0 97.180.000

±0 Giá vàng nữ trang Vàng 610 (14.6K) 81.300.000

±0 91.200.000

±0 Giá vàng nữ trang Vàng 585 (14K) 77.560.000

±0 87.460.000

±0 Giá vàng nữ trang Vàng 416 (10K) 52.290.000

±0 62.190.000

±0 Giá vàng nữ trang Vàng 375 (9K) 46.160.000

±0 56.060.000

±0 Giá vàng nữ trang Vàng 333 (8K) 39.880.000

±0 49.780.000

±0 Giá vàng nữ trang Vàng Kim Bảo 999.9 147.500.000

▲ 700.000 150.500.000

▲ 500.000 Giá vàng nữ trang Vàng Phúc Lộc Tài 999.9 147.500.000

▲ 700.000 150.500.000

▲ 500.000 Giá vàng nữ trang Vàng nữ trang 9920 142.100.000

±0 148.300.000

±0 Giá vàng nguyên liệu mua ngoài 99.99 142.500.000

▲ 500.000 0

±0 Giá vàng nguyên liệu mua ngoài 99 139.830.000

▲ 500.000 0

±0

4. Phú Quý - Cập nhật: 26/8/2026 4:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ Trong ngày hôm qua. Giá vàng trong nước Mua Bán Vàng miếng SJC 147.600.000

▲ 600.000 150.600.000

▲ 600.000 Nhẫn tròn Phú Quý 999.9 148.000.000

▲ 1.000.000 152.000.000

▲ 1.500.000 Phú quý 1 lượng 99.9 147.900.000

▲ 1.000.000 151.900.000

▲ 1.500.000 Vàng trang sức 999.9 147.000.000

▲ 2.500.000 151.500.000

▲ 2.000.000 Vàng trang sức 999 146.900.000

▲ 2.500.000 151.400.000

▲ 2.000.000 Vàng trang sức 99 145.530.000

▲ 2.475.000 149.985.000

▲ 1.980.000 Vàng trang sức 98 144.060.000

▲ 2.450.000 148.470.000

▲ 1.960.000 Vàng 999.9 phi SJC 144.500.000

▲ 500.000 0

±0

5. DOJI - Cập nhật: 26/8/2026 4:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ Trong ngày hôm qua. Giá vàng trong nước Mua Bán Hà Nội AVPL 150.000.000

▲ 1.000.000 154.000.000

▲ 1.000.000 Hà Nội Nhẫn tròn 999 Hưng Thịnh Vượng 150.000.000

▲ 1.000.000 154.000.000

▲ 1.000.000 Hà Nội Nữ trang 99.99 148.000.000

▲ 500.000 152.000.000

▲ 500.000 Hà Nội Nữ trang 99.9 147.500.000

▲ 500.000 151.500.000

▲ 500.000 Hà Nội Nữ trang 99 145.800.000

▲ 500.000 150.500.000

▲ 500.000

6. Ngọc Thẩm - Cập nhật: 26/8/2026 4:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ Trong ngày hôm qua. Giá vàng trong nước Mua Bán Vàng miếng SJC 146.500.000

▲ 500.000 150.000.000

▲ 500.000 Nhẫn 999.9 142.000.000

▲ 1.000.000 146.000.000

▲ 1.000.000 Vàng Ta 999.9 142.000.000

▲ 1.000.000 146.000.000

▲ 1.000.000 Vàng Ta 990 140.000.000

▲ 1.000.000 144.000.000

▲ 1.000.000 Vàng 18K (750) 103.560.000

▲ 760.000 109.060.000

▲ 760.000 Vàng trắng Au750 103.560.000

▲ 760.000 109.060.000

▲ 760.000

Sáng 26/8/2026, nhẫn tròn trơn Vàng Rồng Thăng Long 9999 của Bảo Tín Minh Châu đang được niêm yết ở mức 149 triệu đồng/lượng mua vào và 154 triệu đồng/lượng bán ra. Khoảng cách giữa hai chiều giao dịch hiện ở mức 5 triệu đồng/lượng.

Tại Bảo Tín Mạnh Hải, giá vàng nhẫn 9999 sáng nay đang được thu mua với giá 150 triệu đồng/lượng. Dữ liệu cập nhật hiện chưa ghi nhận mức giá bán ra tương ứng.

DOJI đang niêm yết nhẫn tròn Hưng Thịnh Vượng 9999 ở mức 151 triệu đồng/lượng mua vào và 155 triệu đồng/lượng bán ra. Với mức này, DOJI hiện có giá bán ra cao nhất trong nhóm thương hiệu được cập nhật.

Ở Phú Quý, vàng nhẫn 9999 sáng 26/8 được mua vào với giá 148,5 triệu đồng/lượng, còn giá bán ra ở mức 152,5 triệu đồng/lượng. Chênh lệch mua - bán tương ứng 4 triệu đồng/lượng.

Tại PNJ, giá vàng nhẫn hiện ở mức 147,5 triệu đồng/lượng mua vào và 150,5 triệu đồng/lượng bán ra. Mức bán ra của thương hiệu này đang thấp hơn đáng kể so với DOJI và Bảo Tín Minh Châu.

Cuối cùng, SJC ghi nhận vàng nhẫn 9999 sáng nay ở mức 147,1 triệu đồng/lượng mua vào và 150,1 triệu đồng/lượng bán ra. Đây cũng là mức mua vào và bán ra thấp nhất trong số các thương hiệu có đầy đủ hai chiều giá được cập nhật.

Giá vàng thế giới hôm nay 26/8/2026 quay đầu giảm gần 1%, vẫn duy trì mức 4.600 USD/ounce

Tính đến 4h00 ngày 26/8/2026 theo giờ Việt Nam, giá vàng thế giới hôm nay giao ngay ở mức 4.616,5 USD/ounce, giảm 34,2 USD/ounce so với ngày hôm qua. Quy đổi theo tỷ giá USD tại ngân hàng Vietcombank (26.360 VND/USD), vàng thế giới có giá khoảng 146,72 triệu đồng/lượng (chưa tính thuế, phí). So sánh với giá vàng miếng SJC trong nước cùng ngày (147,6-150,6 triệu đồng/lượng), giá vàng SJC hiện cao hơn giá vàng quốc tế khoảng 3,88 triệu.

Giá vàng thế giới hôm nay 26/8/2026 quay đầu giảm gần 1%, vẫn duy trì mức 4.600 USD/ounce

Vàng thế giới quay đầu giảm trong phiên thứ Ba sau khi có lúc chạm mức cao nhất hơn 3 tháng. Giá vàng giao ngay giảm 0,6% xuống 4.622,01 USD/ounce, sau khi từng lên 4.696,18 USD/ounce. Nguyên nhân chủ yếu do đà tăng suy yếu khi vàng tiến sát vùng kháng cự mạnh 4.700 USD/ounce.

Thị trường hiện chờ báo cáo lạm phát PCE tháng 7 của Mỹ và phát biểu của Chủ tịch Fed Kevin Warsh tại Jackson Hole để tìm thêm tín hiệu về lãi suất. Hiện giới giao dịch chỉ đánh giá khoảng 38% khả năng Fed tăng lãi suất trong tháng 9.

Ở chiều hỗ trợ, nhập khẩu vàng ròng của Trung Quốc qua Hong Kong trong tháng 7 tăng khoảng 11% so với tháng trước. Tuy nhiên, trong phiên này, bạc, bạch kim và palladium cũng đồng loạt giảm.