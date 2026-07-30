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    Cập nhật giá vàng sáng 30/7/2026: SJC, nhẫn trơn 9999 BTMC DOJI Phú Quý

    Văn Khoa 30/07/2026 4:00

    Sáng 30/7, vàng miếng cao nhất 142,5 triệu đồng/lượng. Sau một tuần bắt đáy 23/7, chỉ khách Mi Hồng hòa vốn, nơi khác lỗ tới 2,9 triệu.

    Giá vàng hôm nay 30/7/2026: Tròn 1 tuần bắt đáy 23/7, người mua nơi lỗ 2,9 triệu, nơi vừa hòa vốn

    Cập nhật giá vàng lúc 4h00 ngày 30/7/2026, giá vàng miếng tại các doanh nghiệp lớn dao động chủ yếu từ 137,1–142,5 triệu đồng/lượng, gần như đi ngang so với hôm qua khi thị trường nín thở chờ quyết định lãi suất của Fed. Hôm nay cũng tròn 1 tuần kể từ phiên giảm sâu ngày 23/7 — thời điểm nhiều người tranh thủ "bắt đáy". Với mặt bằng giá hiện tại, nhóm mua ngày 23/7 phần lớn vẫn lỗ từ 1,5 đến 2,9 triệu đồng/lượng, chỉ riêng khách mua tại Mi Hồng vừa chạm điểm hòa vốn. Trong khi đó, người xuống tiền ở nhịp phục hồi ngày 27/7 đang chịu khoản lỗ 4–5,9 triệu đồng/lượng.

    Tại SJC, vàng miếng sáng nay được mua vào ở mức 137,5 triệu đồng/lượng và bán ra 141,5 triệu đồng/lượng, đứng yên so với hôm qua. Nếu mua ngày 23/7 ở giá 140 triệu đồng/lượng, sau tròn 1 tuần người mua đang lỗ 2,5 triệu đồng/lượng. Còn với người mua ngày 27/7 ở mức 143 triệu đồng/lượng, khoản lỗ hiện là 5,5 triệu đồng/lượng.

    DOJI, giá vàng miếng cũng không đổi, hiện ở mức 138,5 triệu đồng/lượng chiều mua vào và 142,5 triệu đồng/lượng chiều bán ra — tiếp tục là vùng giá cao nhất trong nhóm khảo sát. So với giá bán 140 triệu đồng/lượng ngày 23/7, người mua còn lỗ 1,5 triệu đồng/lượng, mức lỗ nhẹ nhất thị trường (không tính Mi Hồng). Nếu xuống tiền ở mốc 143 triệu đồng/lượng ngày 27/7, khoản lỗ tạm tính là 4,5 triệu đồng/lượng.

    Riêng Mi Hồng là điểm sáng hiếm hoi của phiên. Ngược dòng thị trường, giá vàng miếng SJC tại đây tăng lên 138,5 triệu đồng/lượng chiều mua vào và 140,3 triệu đồng/lượng chiều bán ra. Đáng chú ý, khách mua tại Mi Hồng ngày 23/7 với giá 138,5 triệu đồng/lượng đến sáng nay đã chính thức hòa vốn — trường hợp duy nhất trên thị trường sau tròn 1 tuần "bắt đáy". Tuy vậy, người mua ngày 27/7 ở mức 142,5 triệu đồng/lượng vẫn đang lỗ 4 triệu đồng/lượng.

    Tại PNJ, giá vàng miếng sáng 30/7 được niêm yết ở mức 137,5 triệu đồng/lượng mua vào và 141,5 triệu đồng/lượng bán ra. Tính theo giá mua lại hiện nay, người mua ngày 23/7 đang lỗ 2,5 triệu đồng/lượng. Nếu mua ở phiên 27/7, khoản lỗ hiện vào khoảng 5,5 triệu đồng/lượng.

    Bảo Tín Minh Châu đang giao dịch vàng miếng ở mức 137,5 triệu đồng/lượng mua vào và 141,5 triệu đồng/lượng bán ra. Với mức giá này, người mua từ phiên giảm sâu 23/7 hiện lỗ 2,5 triệu đồng/lượng, còn người mua trong phiên 27/7 đang âm 5,5 triệu đồng/lượng.

    Tại Bảo Tín Mạnh Hải, giá vàng miếng cũng đứng ở mức 137,5 triệu đồng/lượng chiều mua vào và 141,5 triệu đồng/lượng chiều bán ra. So với giá bán ra 140 triệu đồng/lượng ngày 23/7, người mua đang lỗ 2,5 triệu đồng/lượng. Trường hợp mua ngày 27/7 ở mức 143 triệu đồng/lượng, khoản lỗ hiện là 5,5 triệu đồng/lượng.

    Với Phú Quý, vàng miếng đang được thu mua ở mức 137,1 triệu đồng/lượng và bán ra 141,1 triệu đồng/lượng, giảm 400.000 đồng/lượng so với hôm qua — thương hiệu duy nhất điều chỉnh giảm trong phiên. Như vậy, nếu mua ở vùng 140 triệu đồng/lượng ngày 23/7, người cầm vàng đang lỗ 2,9 triệu đồng/lượng, mức lỗ sâu nhất nhóm khảo sát. Mua tại vùng 143 triệu đồng/lượng ngày 27/7 thì khoản lỗ lên tới 5,9 triệu đồng/lượng.

    Giá vàng hôm nayNgày 30/7/2026
    (Triệu đồng)    		Diễn biến mới nhất
    (nghìn đồng/lượng)
    Mua vàoBán raMua vàoBán ra
    SJC137,5141,5--
    Tập đoàn DOJI138,5142,5--
    Mi Hồng138,5140,3+800+600
    PNJ Hà Nội137,5141,5--
    Bảo Tín Minh Châu137,5141,5--
    Bảo Tín Mạnh Hải137,5141,5--
    Phú Quý137,1141,1-400-400
    1. Mi Hồng - Cập nhật: 30/7/2026 4:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ Trong ngày hôm qua.
    Giá vàng trong nướcMuaBán
    Vàng miếng SJC138.500.000
    ▲800K    		140.300.000
    ▲600K
    Vàng 99,9%138.500.000
    ▲800K    		140.300.000
    ▲600K
    Vàng 9T85 (98,5%)124.500.000
    ▲500K    		127.000.000
    ▲500K
    Vàng 9T8 (98,0%)123.800.000
    ▲500K    		126.300.000
    ▲500K
    Vàng 95 (95,0%)120.000.000
    ▲500K    		0
    ±0
    Vàng V75 (75,0%)91.500.000
    ▲500K    		94.500.000
    ▲500K
    Vàng V68 (68,0%)80.000.000
    ▲500K    		83.000.000
    ▲500K
    Vàng 6T1 (61,0%)77.000.000
    ▲500K    		80.000.000
    ▲500K
    Vàng 14K (58,0%)71.000.000
    ▲500K    		74.000.000
    ▲500K
    Vàng 10K (41,0%)44.000.000
    ▲500K    		47.000.000
    ▲500K
    2. SJC - Cập nhật: 30/7/2026 4:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ Trong ngày hôm qua.
    Giá vàng trong nướcMuaBán
    TP. Hồ Chí Minh Vàng nhẫn SJC 99,99 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ137.000.000
    ±0    		141.000.000
    ±0
    TP. Hồ Chí Minh Vàng SJC 1L, 10L, 1KG137.500.000
    ±0    		141.500.000
    ±0
    TP. Hồ Chí Minh Vàng SJC 5 chỉ137.500.000
    ±0    		141.520.000
    ±0
    TP. Hồ Chí Minh Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ137.500.000
    ±0    		141.530.000
    ±0
    TP. Hồ Chí Minh Vàng nhẫn SJC 99,99 0.5 chỉ, 0.3 chỉ137.000.000
    ±0    		141.100.000
    ±0
    TP. Hồ Chí Minh Nữ trang 99,99%134.000.000
    ±0    		139.000.000
    ±0
    TP. Hồ Chí Minh Nữ trang 99%130.623.762
    ±0    		137.623.762
    ±0
    TP. Hồ Chí Minh Nữ trang 75%94.610.426
    ±0    		104.410.426
    ±0
    TP. Hồ Chí Minh Nữ trang 68%84.879.452
    ±0    		94.679.452
    ±0
    TP. Hồ Chí Minh Nữ trang 61%75.148.479
    ±0    		84.948.479
    ±0
    TP. Hồ Chí Minh Nữ trang 58,3%71.395.104
    ±0    		81.195.104
    ±0
    TP. Hồ Chí Minh Nữ trang 41,7%48.318.796
    ±0    		58.118.796
    ±0
    Miền Bắc Vàng SJC 1L, 10L, 1KG137.500.000
    ±0    		141.500.000
    ±0
    Hạ Long Vàng SJC 1L, 10L, 1KG137.500.000
    ±0    		141.500.000
    ±0
    Hải Phòng Vàng SJC 1L, 10L, 1KG137.500.000
    ±0    		141.500.000
    ±0
    Miền Trung Vàng SJC 1L, 10L, 1KG137.500.000
    ±0    		141.500.000
    ±0
    Huế Vàng SJC 1L, 10L, 1KG137.500.000
    ±0    		141.500.000
    ±0
    Quảng Ngãi Vàng SJC 1L, 10L, 1KG137.500.000
    ±0    		141.500.000
    ±0
    Biên Hòa Vàng SJC 1L, 10L, 1KG137.500.000
    ±0    		141.500.000
    ±0
    Miền Tây Vàng SJC 1L, 10L, 1KG137.500.000
    ±0    		141.500.000
    ±0
    Bạc Liêu Vàng SJC 1L, 10L, 1KG137.500.000
    ±0    		141.500.000
    ±0
    Cà Mau Vàng SJC 1L, 10L, 1KG137.500.000
    ±0    		141.500.000
    ±0
    3. Bảo Tín Minh Châu - Cập nhật: 30/7/2026 4:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ Trong ngày hôm qua.
    Giá vàng trong nướcMuaBán
    Hà Nội VÀNG MIẾNG SJC137.500.000
    ±0    		141.500.000
    ±0
    Hà Nội TRANG SỨC BẰNG VÀNG RỒNG THĂNG LONG 999.9137.000.000
    ±0    		141.000.000
    ±0
    Hà Nội TRANG SỨC BẰNG VÀNG RỒNG THĂNG LONG 99.9136.800.000
    ±0    		140.800.000
    ±0
    Hà Nội VÀNG MIẾNG VRTL BẢO TÍN MINH CHÂU138.100.000
    ±0    		142.000.000
    ±0
    Hà Nội NHẪN TRÒN TRƠN BẢO TÍN MINH CHÂU138.100.000
    ±0    		142.000.000
    ±0
    Hà Nội QUÀ MỪNG BẢN VỊ VÀNG BẢO TÍN MINH CHÂU138.100.000
    ±0    		142.000.000
    ±0
    Vàng Thị Trường Vàng 999.9 (24k)127.800.000
    ▼500K    		0
    ±0
    4. PNJ - Cập nhật: 30/7/2026 4:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ Trong ngày hôm qua.
    Giá vàng trong nướcMuaBán
    Hà Nội SJC137.500.000
    ±0    		141.500.000
    ±0
    TPHCM PNJ136.500.000
    ▲300K    		141.200.000
    ±0
    TPHCM SJC137.500.000
    ±0    		141.500.000
    ±0
    Hà Nội PNJ136.500.000
    ▲300K    		141.200.000
    ±0
    Đà Nẵng PNJ136.500.000
    ▲300K    		141.200.000
    ±0
    Đà Nẵng SJC137.500.000
    ±0    		141.500.000
    ±0
    Miền Tây PNJ136.500.000
    ▲300K    		141.200.000
    ±0
    Miền Tây SJC137.500.000
    ±0    		141.500.000
    ±0
    Tây Nguyên PNJ136.500.000
    ▲300K    		141.200.000
    ±0
    Tây Nguyên SJC137.500.000
    ±0    		141.500.000
    ±0
    Đông Nam Bộ PNJ136.500.000
    ▲300K    		141.200.000
    ±0
    Đông Nam Bộ SJC137.500.000
    ±0    		141.500.000
    ±0
    Giá vàng nữ trang Nhẫn Trơn PNJ 999.9136.500.000
    ▲300K    		141.200.000
    ±0
    Giá vàng nữ trang Vàng nữ trang 999.9134.500.000
    ▼500K    		139.500.000
    ▼500K
    Giá vàng nữ trang Vàng nữ trang 999134.360.000
    ▼500K    		139.360.000
    ▼500K
    Giá vàng nữ trang Vàng nữ trang 99131.910.000
    ▼490K    		138.110.000
    ▼490K
    Giá vàng nữ trang Vàng 916 (22K)121.580.000
    ▼460K    		127.780.000
    ▼460K
    Giá vàng nữ trang Vàng 750 (18K)94.730.000
    ▼370K    		104.630.000
    ▼370K
    Giá vàng nữ trang Vàng 680 (16.3K)84.960.000
    ▼340K    		94.860.000
    ▼340K
    Giá vàng nữ trang Vàng 650 (15.6K)80.780.000
    ▼320K    		90.680.000
    ▼320K
    Giá vàng nữ trang Vàng 610 (14.6K)75.200.000
    ▼300K    		85.100.000
    ▼300K
    Giá vàng nữ trang Vàng 585 (14K)71.710.000
    ▼290K    		81.610.000
    ▼290K
    Giá vàng nữ trang Vàng 416 (10K)48.130.000
    ▼210K    		58.030.000
    ▼210K
    Giá vàng nữ trang Vàng 375 (9K)42.410.000
    ▼190K    		52.310.000
    ▼190K
    Giá vàng nữ trang Vàng 333 (8K)36.550.000
    ▼170K    		46.450.000
    ▼170K
    Giá vàng nữ trang Vàng Kim Bảo 999.9136.500.000
    ▲300K    		141.200.000
    ±0
    Giá vàng nữ trang Vàng Phúc Lộc Tài 999.9136.500.000
    ▲300K    		141.200.000
    ±0
    Giá vàng nữ trang Vàng nữ trang 9920132.180.000
    ▼500K    		138.380.000
    ▼500K
    Giá vàng nguyên liệu mua ngoài 99.99128.300.000
    ▼700K    		0
    ±0
    Giá vàng nguyên liệu mua ngoài 99125.770.000
    ▼690K    		0
    ±0
    5. Phú Quý - Cập nhật: 30/7/2026 4:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ Trong ngày hôm qua.
    Giá vàng trong nướcMuaBán
    Vàng miếng SJC137.100.000
    ▼400K    		141.100.000
    ▼400K
    Nhẫn tròn Phú Quý 999.9137.100.000
    ▼400K    		141.100.000
    ▼400K
    Phú quý 1 lượng 99.9137.000.000
    ▼400K    		141.000.000
    ▼400K
    Vàng trang sức 999.9134.000.000
    ▼500K    		140.000.000
    ▼500K
    Vàng trang sức 999133.900.000
    ▼500K    		139.900.000
    ▼500K
    Vàng trang sức 99132.660.000
    ▼495K    		138.600.000
    ▼495K
    Vàng trang sức 98131.320.000
    ▼490K    		137.200.000
    ▼490K
    Vàng 999.9 phi SJC129.500.000
    ▼500K    		0
    ±0
    6. DOJI - Cập nhật: 30/7/2026 4:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ Trong ngày hôm qua.
    Giá vàng trong nướcMuaBán
    Hà Nội AVPL138.500.000
    ±0    		142.500.000
    ±0
    Hà Nội Nhẫn tròn 999 Hưng Thịnh Vượng138.500.000
    ±0    		142.500.000
    ±0
    Hà Nội Nữ trang 99.99136.500.000
    ±0    		141.500.000
    ±0
    Hà Nội Nữ trang 99.9136.000.000
    ±0    		141.000.000
    ±0
    Hà Nội Nữ trang 99135.300.000
    ±0    		141.000.000
    ±0

    Sáng ngày 30/7/2026, tại SJC, vàng nhẫn 9999 được mua vào với giá 137 triệu đồng/lượng và bán ra 141 triệu đồng/lượng. Chênh lệch giữa hai chiều giao dịch là 4 triệu đồng/lượng.

    Bảo Tín Mạnh Hải đang mua vàng nhẫn với giá 137,1 triệu đồng/lượng và bán ra 141,1 triệu đồng/lượng.

    Tại DOJI, nhẫn Hưng Thịnh Vượng 9999 có giá mua vào 138,5 triệu đồng/lượng và bán ra 142,5 triệu đồng/lượng. Khoảng cách mua – bán duy trì ở mức 4 triệu đồng/lượng.

    Bảo Tín Minh Châu đang giao dịch Vàng Rồng Thăng Long 9999 ở mức 138,1 triệu đồng/lượng chiều mua vào và 142 triệu đồng/lượng chiều bán ra.

    Tại Phú Quý, vàng nhẫn 9999 được mua vào với giá 137,1 triệu đồng/lượng và bán ra 141,1 triệu đồng/lượng. Chênh lệch giữa hai chiều là 4 triệu đồng/lượng.

    PNJ đang mua vàng nhẫn với giá 136,5 triệu đồng/lượng và bán ra 141,2 triệu đồng/lượng. Khoảng cách mua – bán tại đây ở mức 4,7 triệu đồng/lượng.

    Giá vàng hôm nay 30/7/2026 nằm sát mức 4.000 USD/ounce, giảm tới gần 0,7%

    Tính đến 4h00 ngày 30/7/2026 theo giờ Việt Nam, giá vàng thế giới hôm nay giao ngay ở mức 4.000,3 USD/ounce, giảm 27,4 USD/ounce so với ngày hôm qua. Quy đổi theo tỷ giá USD tại ngân hàng Vietcombank (26.334 VND/USD), vàng thế giới có giá khoảng 127,01 triệu đồng/lượng (chưa tính thuế, phí). So sánh với giá vàng miếng SJC trong nước cùng ngày (137,5-141,5 triệu đồng/lượng), giá vàng SJC hiện cao hơn giá vàng quốc tế khoảng 14,49 triệu.

    Giá vàng hôm nay 30 7 2026 nằm sát mức 4.000 USD ounce, giảm tới gần 0,7%
    Biểu đồ giá vàng hôm nay 30/7/2026 nằm sát mức 4.000 USD ounce, giảm tới gần 0,7%

    Giá vàng giảm nhẹ trong phiên giao dịch thứ Tư khi đồng USD và lợi suất trái phiếu Chính phủ Mỹ cùng tăng. Nhà đầu tư cũng hạn chế giao dịch trước thời điểm Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) công bố quyết định lãi suất và Chủ tịch Fed Kevin Warsh phát biểu về định hướng chính sách.

    Tính đến 8h49 theo giờ miền Đông nước Mỹ, giá vàng giao ngay giảm 0,2%, xuống còn 4.020,69 USD/ounce. Giá vàng kỳ hạn tháng 8 tại Mỹ mất 0,4%, còn 4.019,40 USD/ounce.

    Lợi suất trái phiếu Chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm tăng nhẹ, còn đồng USD tiếp tục mạnh lên. Đồng bạc xanh đi lên khiến vàng trở nên đắt hơn đối với người mua sử dụng các loại tiền tệ khác, từ đó gây áp lực lên nhu cầu.

    Ông Jim Wyckoff, chuyên gia phân tích thị trường tại American Gold Exchange, cho biết đồng USD mạnh và lợi suất trái phiếu tăng là hai yếu tố bất lợi với giá vàng. Tuy nhiên, thị trường vàng và bạc chủ yếu đang đi ngang để chờ quyết định của Fed cùng cuộc họp báo của Chủ tịch Kevin Warsh.

    Ủy ban hoạch định chính sách của Fed dự kiến công bố quyết định lãi suất lúc 14h theo giờ miền Đông Mỹ, tức 18h GMT. Cuộc họp báo của ông Kevin Warsh sẽ bắt đầu sau đó 30 phút.

    Theo công cụ FedWatch của CME Group, khoảng 64% nhà giao dịch dự đoán Fed sẽ giữ nguyên lãi suất tại cuộc họp lần này. Thị trường cũng đang đánh giá khả năng Fed tăng lãi suất vào tháng 9 ở mức khoảng 80%.

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        • Mặc định

        Giám đốc: Lê Huy Toàn

        Phó Giám đốc phụ trách báo điện tử: Vũ Ngọc Tú

        Địa chỉ:

        Trụ sở 1: Số 38 Quang Trung, phường Lâm Viên - Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng.

        Trụ sở 2: Số 10 Trần Hưng Đạo, phường Xuân Hương - Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng.

        Trụ sở 3: 339 - 341 Thủ Khoa Huân, phường Phú Thủy, tỉnh Lâm Đồng.

        Trụ sở 4: Số 82, đường 23/3, phường Bắc Gia Nghĩa, tỉnh Lâm Đồng.

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        Điện thoại: (0263) 3822473; (0263) 3810443 - Fax: (0263) 3827608.

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