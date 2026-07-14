Thương mại - Dịch vụ Cập nhật giá xăng dầu hôm nay 14/7/2026: Duy trì mức giá rẻ hơn đỉnh tháng 3 hơn 10.000 đồng/lít Giá xăng dầu hôm nay 14/7 tiếp tục áp dụng mức điều hành mới từ 15h ngày 9/7, với xăng E5 RON 92 và E10 RON 95 giảm mạnh, còn dầu diesel tăng hơn 500 đồng/lít.

Cập nhật lúc 05h30 ngày 14/7/2026, giá bán lẻ xăng dầu trong nước tiếp tục duy trì theo kỳ điều hành chiều 9/7 của liên Bộ Công Thương - Tài chính. Đáng chú ý, giá xăng sinh học tiếp tục đi xuống, đưa E5 RON 92 và E10 RON 95 về vùng giá rất thấp so với giai đoạn đỉnh hồi tháng 3 và tháng 4.

Cập nhật giá xăng dầu hôm nay 14/7/2026 lúc 7h00 ở trong nước vẫn duy trì mức giá ngày 9/7

Ghi nhận lúc 7h00 sáng 14/7, giá xăng dầu trong nước đang áp dụng theo mức điều chỉnh từ 15h ngày 9/7. Tại kỳ điều hành này, liên Bộ Công Thương - Tài chính tiếp tục giảm giá xăng E5 RON 92 và xăng E10 RON 95. Ngược lại, dầu diesel tăng nhẹ hơn 500 đồng/lít.

Cụ thể:

Mặt hàng Giá mới Thay đổi Xăng E5 RON 92 Không cao hơn 19.191 đồng/lít -539 đồng/lít Xăng E10 RON 95 Không cao hơn 20.003 đồng/lít -412 đồng/lít Dầu diesel Không cao hơn 21.745 đồng/lít +569 đồng/lít Dầu mazut Không cao hơn 13.735 đồng/kg -318 đồng/kg

Diễn biến này cho thấy giá xăng trong nước tiếp tục giảm sâu sau nhiều kỳ điều hành, hỗ trợ trực tiếp cho người sử dụng xe máy, ô tô cá nhân và nhóm phương tiện dùng xăng sinh học. Tuy nhiên, chiều tăng của dầu diesel lại tạo thêm áp lực cho vận tải hàng hóa, xe tải, xe khách và một phần chi phí logistics.

Tại kỳ điều hành ngày 9/7, liên Bộ chỉ thực hiện trích lập Quỹ bình ổn giá xăng dầu với xăng sinh học ở mức 200 đồng/lít. Các mặt hàng dầu không ghi nhận mức trích lập đáng kể trong dữ liệu cập nhật.

Sau điều hành, giá bán lẻ tối đa áp dụng từ 15h ngày 9/7 như sau:

Mặt hàng Giá bán lẻ tối đa Xăng E5 RON 92 Không cao hơn 19.191 đồng/lít Xăng E10 RON 95 Không cao hơn 20.003 đồng/lít Dầu diesel Không cao hơn 21.745 đồng/lít Dầu mazut Không cao hơn 13.735 đồng/kg

Giá xăng E5 RON 92 và E10 RON 95 rẻ hơn đỉnh tháng 3 hơn 10.000 đồng/lít

So với giai đoạn giá xăng dầu tăng nóng hồi cuối tháng 3 và đầu tháng 4, mặt bằng giá hiện tại đã hạ rất sâu.

Giá xăng E5 RON 92 hiện ở mức không cao hơn 19.191 đồng/lít, thấp hơn 10.919 đồng/lít so với mức đỉnh 30.110 đồng/lít từng ghi nhận ngày 24/3.

Giá xăng E10 RON 95 hiện không cao hơn 20.003 đồng/lít, rẻ hơn 11.417 đồng/lít so với mức đỉnh 31.420 đồng/lít cũng từng ghi nhận vào ngày 24/3.

Với dầu diesel, dù kỳ điều hành ngày 9/7 tăng 569 đồng/lít, giá hiện tại vẫn thấp hơn rất xa so với vùng đỉnh. Mặt hàng này từng lên tới 44.780 đồng/lít vào ngày 3/4, cao hơn mức hiện tại tới 23.035 đồng/lít.

Mức giảm sâu so với đỉnh giúp chi phí nhiên liệu của người dân và doanh nghiệp hạ nhiệt rõ rệt. Dù vậy, việc diesel tăng trở lại trong kỳ điều hành mới cho thấy thị trường vẫn còn chịu tác động từ biến động nguồn cung và giá dầu thành phẩm thế giới.

So với kỳ điều hành 2/7, giá xăng tiếp tục đi xuống

Ở kỳ điều hành liền trước ngày 2/7, giá xăng dầu trong nước cũng đã ghi nhận mức giảm khá mạnh. Khi đó, xăng E5 RON 92 giảm 1.055 đồng/lít, giá bán không cao hơn 19.730 đồng/lít. Xăng E10 RON 95 hạ 788 đồng/lít, giá bán không cao hơn 20.415 đồng/lít.

Dầu diesel tại kỳ điều hành 2/7 giảm 710 đồng/lít, giá bán không cao hơn 21.176 đồng/lít. Dầu mazut hạ 977 đồng/kg, giá bán không cao hơn 14.053 đồng/kg.

Như vậy, chỉ sau một tuần, giá xăng tiếp tục được điều chỉnh giảm thêm. Riêng dầu diesel đảo chiều tăng, từ mức 21.176 đồng/lít lên 21.745 đồng/lít, tương ứng tăng 569 đồng/lít trong kỳ điều hành ngày 9/7.

Diễn biến giá xăng dầu trên thị trường thế giới ghi nhận lúc 6h00