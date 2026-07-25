Kinh tế Cát Tiên 2 phát triển vùng cây ăn trái hàng hóa Tận dụng lợi thế đất đai, nguồn nước, xã Cát Tiên 2 (Lâm Đồng) đẩy mạnh phát triển vùng cây ăn trái hàng hóa, mở rộng liên kết sản xuất, cấp mã số vùng trồng, nâng cao giá trị chôm chôm, sầu riêng, hướng đến nông nghiệp bền vững.

Dọc những con đường dẫn vào thôn Đức Phổ, xã Cát Tiên 2, sắc đỏ của những chùm chôm chôm chín nổi bật trên nền lá xanh mướt

Đức Phổ đỏ rực mùa trái chín

Đến thôn Đức Phổ, xã Cát Tiên 2 những ngày này, từ xa, những vườn chôm chôm đã nổi bật bởi sắc đỏ rực rỡ của từng chùm quả sai lúc lỉu. Dưới tán lá xanh um, những chiếc thang tre, những chiếc sọt nhựa và tiếng cười nói rộn ràng báo hiệu một ngày thu hoạch bắt đầu.

Không khí của mùa chôm chôm khiến vùng quê vốn yên bình trở nên nhộn nhịp hơn. Người cắt trái, người phân loại, người đóng gói, người cân hàng… tất cả tạo nên bức tranh lao động đầy sức sống giữa miền quê trù phú.

Những vườn chôm chôm sai trái, đang độ chín đỏ mọng tại Cát Tiên 2

Từ lâu, Cát Tiên được biết đến là vùng cây ăn trái của phía Nam Lâm Đồng. Riêng chôm chôm tại thôn Đức Phổ, xã Cát Tiên 2 đã trở thành địa chỉ quen thuộc của nhiều thương lái nhờ được trồng trên vùng đất màu mỡ, nguồn nước dồi dào, cho trái cùi dày, giòn, ngọt thanh và thơm đặc trưng.

Giữa khu vườn rộng gần 2 ha, anh Trần Văn Thức, thôn Đức Phổ, xã Cát Tiên 2 cùng vợ thoăn thoắt cắt từng chùm chôm chôm bỏ vào sọt. Công việc bắt đầu từ khi mặt trời vừa ló dạng và chỉ kết thúc khi chuyến xe cuối cùng rời vườn.

Nông dân Cát Tiên 2 tất bật thu hoạch chôm chôm từ sáng đến chiều tối muộn

Lau vội những giọt mồ hôi trên gương mặt rám nắng, anh Thức cho hay, mùa này cực nhưng vui lắm. Cả năm chăm sóc chỉ chờ đến lúc cây cho trái. Nhìn vườn đỏ rực như thế này là thấy bao công sức của mình được đền đáp.

Gia đình anh hiện có gần 2 ha chôm chôm. Mỗi năm, nguồn thu từ vườn cây mang về khoảng 400 triệu đồng, đủ để gia đình ổn định cuộc sống và tiếp tục đầu tư sản xuất. "Năm nay, giá chôm chôm chưa phải cao nhất nhưng nhờ năng suất ổn định, người trồng vẫn có nguồn thu khá", anh Thức phấn khởi.

“ Năm nay, chôm chôm loại thường được thương lái thu mua khoảng 7.000 đồng/kg, loại đẹp khoảng 15.000 đồng/kg. Mức giá chưa phải cao nhất nhưng nhờ năng suất ổn định, người trồng vẫn có nguồn thu khá. Anh Trần Văn Thức, thôn Đức Phổ, xã Cát Tiên 2

Không chỉ bán sản phẩm của gia đình, nhiều năm nay anh Thức còn liên kết với các hộ lân cận để thu mua chôm chôm đưa đi tiêu thụ tại các tỉnh phía Bắc.

"Bây giờ, muốn bán được giá thì bà con phải liên kết với nhau. Mình gom được sản lượng lớn, giữ chất lượng đồng đều thì thương lái mới tìm đến thường xuyên. Mong nhất là chôm chôm ở vùng Cát Tiên ngày càng được nhiều người biết đến", anh Thức chia sẻ.

Nhà vườn tất bật thu hoạch chôm chôm để kịp chuyển đến các điểm tập kết cung ứng thị trường các tỉnh phía Bắc

Những chuyến xe chở đầy trái chín liên tục rời vườn, mang theo thành quả sau nhiều tháng chăm sóc và niềm tin của người nông dân vào một mùa quả ngọt.

Hướng đến vùng cây ăn trái hàng hóa

Ít ai biết rằng, chôm chôm không chỉ là loại cây mang lại thu nhập ổn định cho nhiều hộ dân ở thôn Đức Phổ mà còn là một trong những cây trồng góp phần định hình vùng chuyên canh cây ăn trái của xã Cát Tiên 2.

Với điều kiện đất phù sa màu mỡ, nguồn nước dồi dào từ hệ thống sông Đồng Nai và khí hậu thuận lợi, địa phương sở hữu nhiều lợi thế để phát triển các loại cây ăn quả nhiệt đới như chôm chôm, sầu riêng, măng cụt, bưởi… Đây cũng là một trong những vùng sản xuất cây ăn trái lớn của khu vực phía Nam tỉnh Lâm Đồng.

Những vườn chôm chôm trĩu quả tại xã Cát Tiên 2

Những năm gần đây, thay vì phát triển manh mún, người dân Cát Tiên 2 từng bước chuyển sang sản xuất hàng hóa, mở rộng diện tích chuyên canh, ứng dụng khoa học kỹ thuật, đầu tư hệ thống tưới tiết kiệm nước và nâng cao chất lượng sản phẩm. Từ những vườn chôm chôm ban đầu, địa phương đã hình thành các vùng cây ăn trái tập trung, tạo nền tảng để phát triển nông nghiệp theo hướng hiện đại, nâng cao giá trị trên cùng đơn vị diện tích.

Ông Lê Doãn Lợi, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Hội Nông dân xã Cát Tiên 2 cho biết, toàn xã hiện có 2.732,1 ha cây trồng dài ngày; riêng diện tích cây ăn quả đạt 737,1 ha, sản lượng bình quân trên 4.500 tấn/năm.

Ở xã Cát Tiên 2 hầu như nhà nào cũng trồng chôm chôm, trái sai chín đỏ khắp các con đường đi

Theo ông Lợi, địa phương không xác định phát triển riêng từng loại cây trồng mà hướng tới xây dựng thương hiệu chung cho vùng cây ăn trái Cát Tiên 2. Trong đó, chôm chôm giữ vai trò là một trong những loại trái cây đặc trưng, góp phần tạo nên sự đa dạng về mùa vụ, giúp người dân có nguồn thu quanh năm và giảm rủi ro trong sản xuất nông nghiệp.

“ Chúng tôi xác định muốn cây ăn trái phát triển bền vững thì phải thay đổi tư duy sản xuất. Không chỉ trồng nhiều mà phải trồng sạch, có truy xuất nguồn gốc, có mã số vùng trồng và liên kết tiêu thụ để nâng cao giá trị sản phẩm. Ông Lê Doãn Lợi, Chủ tịch Hội Nông dân xã Cát Tiên 2

Đặc biệt, địa phương đã xây dựng và được cấp 8 mã số vùng trồng với tổng diện tích 259,3 ha, gồm: 1 vùng chôm chôm, 1 vùng măng cụt và 6 vùng sầu riêng; trong đó có 62,12 ha cây ăn quả được sản xuất theo quy trình VietGAP và hữu cơ. Đây là tiền đề quan trọng để trái cây vùng Cát Tiên nói chung và xã Cát Tiên 2 nói riêng từng bước đáp ứng yêu cầu của thị trường.

Những chuyến xe chở đầy trái ngọt chôm chôm đều đặn nối nhau rời làng cung ứng thị trường các tỉnh, thành phía Bắc

Song song đó, Cát Tiên 2 cũng đang phát triển các chuỗi liên kết sản xuất và tiêu thụ cây ăn quả với diện tích trên 180 ha, tạo sự gắn kết giữa người nông dân, hợp tác xã và doanh nghiệp, từng bước nâng cao giá trị nông sản.

Giữa nhịp sống bình yên của miền quê Cát Tiên 2, những vườn chôm chôm vẫn âm thầm kết trái, mang theo niềm tin về những mùa bội thu

Từ những vườn chôm chôm đỏ rực, những vùng măng cụt hữu cơ hay những vườn sầu riêng được cấp mã số vùng trồng, Cát Tiên 2 đang từng bước khẳng định lợi thế của một vùng cây ăn trái trọng điểm phía Nam Lâm Đồng.

Khi người dân thay đổi tư duy sản xuất, chính quyền đồng hành trong quy hoạch, liên kết và xây dựng thương hiệu, những mùa trái chín không chỉ mang ý nghĩa của một vụ thu hoạch bội thu mà còn trở thành động lực để địa phương phát triển kinh tế nông nghiệp theo hướng xanh, chất lượng và bền vững trong những năm tới.