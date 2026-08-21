Kinh tế Cát Tiên 3 tạo đà từ 4 chương trình trọng tâm, 3 công trình trọng điểm Với định hướng phát triển nông nghiệp bền vững, nâng cao đời sống đồng bào dân tộc thiểu số và đẩy mạnh chuyển đổi số, xã Cát Tiên 3 đang cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2025 - 2030 bằng những chương trình, công trình tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội.

Người dân vùng đồng bào dân tộc thiểu số tại Đồng Nai Thượng tích cực phát triển kinh tế nông nghiệp

Tập trung những nền tảng phát triển

Năm 2026, Đảng ủy xã Cát Tiên 3 đề ra 4 chương trình trọng tâm, 3 công trình trọng điểm và xây dựng các kế hoạch chuyên đề để tổ chức thực hiện. Đây là những nhiệm vụ then chốt nhằm cụ thể hóa mục tiêu phát triển địa phương trong nhiệm kỳ 2025 - 2030.

4 chương trình trọng tâm tập trung vào phát triển nông nghiệp toàn diện, bền vững, hiệu quả; xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số; rà soát, điều chỉnh quy hoạch tổng thể, quy hoạch chi tiết, quy hoạch sử dụng đất; đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin và xây dựng chính quyền số.

Trong nông nghiệp, xã định hướng chuyển đổi cơ cấu cây trồng, cải tạo diện tích sản xuất kém hiệu quả, xây dựng vườn mẫu, hướng tới nâng cao giá trị trên đơn vị diện tích. Cùng với đó, địa phương chú trọng phát triển các chuỗi liên kết sản xuất, phát huy vai trò của tổ hợp tác, hợp tác xã; duy trì 4 sản phẩm OCOP 3 sao và phát triển thêm những sản phẩm đặc trưng như: ốc bươu đen, gà đồi, rượu cần, cơm lam, heo đen.

Tại vùng Đồng Nai Thượng, xã Cát Tiên 3, nghề truyền thống dệt thổ cẩm vẫn đang được đồng bào Mạ lưu giữ và phát huy

Ông Nguyễn Đình Lập, Phó Chủ tịch UBND xã Cát Tiên 3 cho biết, địa phương xác định phát triển sản xuất phải gắn với nâng cao thu nhập, xây dựng các mô hình phù hợp với điều kiện thực tế và phát huy lợi thế từng khu vực. Vì vậy, cùng với hỗ trợ sản xuất, xã chú trọng xây dựng các chuỗi liên kết, phát triển sản phẩm đặc trưng và từng bước hình thành những hướng sinh kế bền vững cho người dân.

Công tác quy hoạch cũng được xác định là nhiệm vụ quan trọng để mở không gian phát triển. Xã đã rà soát quy hoạch của các địa phương trước đây gồm: Gia Viễn, Tiên Hoàng, Đồng Nai Thượng, làm cơ sở lập quy hoạch chung xã Cát Tiên 3. Nhiệm vụ quy hoạch chung đến năm 2050 đã được hoàn thành và trình cấp có thẩm quyền phê duyệt; địa phương tiếp tục triển khai lập quy hoạch và lấy ý kiến cộng đồng dân cư.

Người dân thôn Phi Sar, xã Cát Tiên 3 lưu giữ và phát huy nghề dệt thổ cẩm.

Đẩy nhanh các công trình tạo động lực

Nếu 4 chương trình trọng tâm tạo khung định hướng thì 3 công trình trọng điểm được xác định là những động lực trực tiếp thúc đẩy phát triển hạ tầng, sản xuất và đời sống. Đáng chú ý là các dự án nâng cấp, mở rộng đường ĐH.91, ĐH.95 và ĐH.94. Xã đã phối hợp khảo sát, đề xuất bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026 - 2030; đồng thời hoàn thiện hồ sơ đề xuất chủ trương đầu tư một số dự án giao thông, trình cấp có thẩm quyền thẩm định.

Cùng với giao thông, hệ thống kênh mương hồ Đạ Sị là công trình có ý nghĩa lớn đối với sản xuất nông nghiệp và đời sống người dân. Công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng đang được triển khai quyết liệt. Địa phương đã phối hợp điều tra, khảo sát, đo đạc, kiểm đếm 460/487 hộ; xác minh nguồn gốc đất 235 hộ để phục vụ xây dựng phương án bồi thường.

Người dân xã Cát Tiên 3 đồng tình, hưởng ứng bàn giao mặt bằng cho các đơn vị thi công hệ thống kênh mương hồ Đạ Sị

Đáng ghi nhận, 160 hộ dân đã ký cam kết bàn giao mặt bằng trước, trong đó 15 hộ bàn giao mặt bằng trước khi phương án bồi thường được xây dựng và công khai. Chủ đầu tư đã hoàn thành 2 tuyến cống qua đường ĐH.92, ĐH.95, xây dựng 500 m kênh chính và đang thi công 600 m kênh N4.

Cát Tiên 3 cũng đang khảo sát hệ thống thủy lợi khu vực Đồng Nai Thượng, xác định các công trình cần nâng cấp, sửa chữa, đầu tư mới; tập trung hoàn thành đập dâng Đạ Rông, nạo vét suối thoát lũ, xây dựng kè chống sạt lở, phục vụ sản xuất và chủ động ứng phó thiên tai.

Nông dân xã Cát Tiên 3 thu hoạch sầu riêng.

Mặt khác, xã Cát Tiên 3 tập trung huy động và sử dụng hiệu quả nguồn lực đầu tư, đẩy nhanh tiến độ giải ngân, tháo gỡ khó khăn trong bồi thường, giải phóng mặt bằng. Công tác xây dựng nông thôn mới, chỉnh trang cảnh quan, trồng cây xanh, duy trì các tuyến đường tự quản và hệ thống điện chiếu sáng tiếp tục được quan tâm.

Trong cải cách hành chính, xã tiếp tục kiện toàn tổ chức bộ máy, đẩy mạnh cơ chế một cửa, duy trì hệ thống một cửa điện tử, nâng tỷ lệ giải quyết hồ sơ trực tuyến và số hóa thủ tục hành chính. Đây là một trong những nội dung quan trọng để xây dựng chính quyền số, nâng cao chất lượng phục vụ người dân.