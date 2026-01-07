Đến 6 giờ sáng 29/6, xã Cát Tiên đã hoàn thành vượt chỉ tiêu khám sức khỏe miễn phí, vươn lên đứng đầu trong tổng số 159 đơn vị y tế của tỉnh. Kết quả này đưa Cát Tiên trở thành điểm sáng trong công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu cho Nhân dân.

Đánh giá sức khỏe toàn diện gắn với số hóa hồ sơ y tế

Chiến dịch năm 2026 của xã Cát Tiên hướng tới mục tiêu bảo đảm 100% trẻ em dưới 6 tuổi đang cư trú thực tế trên địa bàn được khám sức khỏe định kỳ hoặc sàng lọc miễn phí ít nhất 1 lần trong năm. Dựa trên số liệu rà soát, chiến dịch dự kiến tiếp cận khoảng 1.223 trẻ. Phần lớn là học sinh đang theo học tại 4 trường mầm non địa phương và số còn lại thuộc nhóm trẻ nhỏ chưa đến trường tại 23 thôn, buôn.

Bà Nguyễn Thị Thu Hà - Giám đốc Trạm Y tế (TYT) xã Cát Tiên cho biết, đợt khám không chỉ dừng ở việc cân, đo chiều cao mà tập trung đánh giá tình trạng dinh dưỡng, sự phát triển thể chất và tinh thần của trẻ theo từng độ tuổi. Đồng thời, chương trình tầm soát sớm các bệnh học đường, dị tật bẩm sinh, khiếm khuyết về thị lực, thính lực, răng miệng và các rối loạn phát triển. Qua đó, giúp phát hiện sớm để kịp thời can thiệp, điều trị hoặc chuyển tuyến phù hợp.

Toàn bộ kết quả khám của trẻ được cập nhật đồng bộ vào Hồ sơ sức khỏe điện tử, liên thông với hệ thống quản lý của Bộ Y tế, giúp cơ quan chức năng và gia đình theo dõi lâu dài quá trình phát triển của trẻ. Để bảo đảm tính pháp lý khi cập nhật dữ liệu, các bác sĩ tham gia đoàn khám cũng được rà soát và cấp chữ ký số kịp thời.

Khám sàng lọc bệnh cho trẻ em dưới 6 tuổi tại xã Cát Tiên

Cả hệ thống chính trị vào cuộc

Lộ trình triển khai chiến dịch được TYT xã Cát Tiên xây dựng cụ thể và quyết liệt. Khởi động từ ngày 10/6/2026, kế hoạch đặt mục tiêu ban đầu là đạt tiến độ tối thiểu 50% trước ngày 30/6, trước khi hoàn thành toàn bộ chương trình vào ngày 30/11/2026. Tuy nhiên, với sự chủ động, xã đã nhanh chóng về đích vượt chỉ tiêu ngay trong tháng 6 nhờ việc phân bổ lịch khám linh hoạt. Từ giữa đến cuối tháng 6/2026, các đoàn y, bác sĩ lưu động đã trực tiếp đến tận các trường mầm non để tổ chức khám tập trung cho học sinh, đồng thời lồng ghép hiệu quả vào các ngày tiêm chủng định kỳ hằng tháng tại TYT.

Theo lộ trình tiếp theo, trong tháng 7/2026, lịch khám lưu động sẽ tiếp tục triển khai theo hình thức cuốn chiếu trực tiếp tại địa bàn các thôn, buôn. Đặc biệt, khoảng thời gian từ ngày 1 - 31/8 được đơn vị dành riêng để tổ chức các buổi khám vét tại cơ sở chính và các điểm trạm, quyết tâm bảo đảm tuyệt đối không bỏ sót bất kỳ một trẻ em nào.

Nhập liệu thông tin khám sức khỏe của trẻ em tại xã Cát Tiên cập nhật đồng bộ vào hệ thống hồ sơ sức khỏe điện tử

Để chiến dịch đạt hiệu quả cao trong thời gian ngắn, TYT xã Cát Tiên đã huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị. Công an xã phối hợp với trưởng thôn và cộng tác viên dân số rà soát thông tin trẻ qua cơ sở dữ liệu dân cư; 4 trường mầm non chuẩn bị cơ sở vật chất, thông báo lịch khám đến từng phụ huynh. Trung tâm Dịch vụ tổng hợp cùng hệ thống thông tin cơ sở tăng cường tuyên truyền, phát thanh nhằm nâng cao nhận thức của người dân.

Bà Nguyễn Thị Thu Hà khẳng định: “Mục tiêu của chúng tôi là không để sót bất kỳ trẻ nào. Sự vào cuộc đồng bộ của chính quyền, nhà trường và từng gia đình không chỉ giúp chiến dịch hoàn thành sớm chỉ tiêu, mà còn tạo nền tảng vững chắc cho công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe trẻ em một cách toàn diện”.