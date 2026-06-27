Cầu Trần Hưng Đạo 16.000 tỷ đồng: Tiến độ thi công trụ chính và mục tiêu về đích năm 2027 Dự án cầu Trần Hưng Đạo dài 4,18km kết nối trung tâm Hà Nội với phía Đông đang tập trung thi công 5 trụ chính giữa sông Hồng, dự kiến hoàn thành toàn bộ vào tháng 3/2027.

Sau hơn 8 tháng thi công, dự án cầu Trần Hưng Đạo - một trong những công trình giao thông trọng điểm của TP. Hà Nội đã hoàn thành cơ bản các hạng mục nền móng quan trọng trên sông Hồng. Hiện tại, 5 trụ cầu chính giữa sông đang dần hiện rõ, tạo tiền đề để dự án bước sang giai đoạn thi công kết cấu phía trên theo đúng kế hoạch đề ra.

Quy mô và vị trí kết nối trọng yếu

Dự án cầu Trần Hưng Đạo được khởi công ngày 9/10/2025, có tổng chiều dài toàn tuyến khoảng 4,18km. Công trình đóng vai trò mắt xích quan trọng trong việc hoàn thiện mạng lưới hạ tầng giao thông khung của thủ đô.

Điểm đầu: Kết nối tại khu vực ngã 5 Trần Hưng Đạo - Trần Thánh Tông - Lê Thánh Tông, thuộc địa bàn các phường Cửa Nam và Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội.

Kết nối tại khu vực ngã 5 Trần Hưng Đạo - Trần Thánh Tông - Lê Thánh Tông, thuộc địa bàn các phường Cửa Nam và Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội. Điểm cuối: Nối với phố Nguyễn Sơn, thuộc các phường Long Biên và Bồ Đề, TP. Hà Nội.

Các trụ cầu của cầu Trần Hưng Đạo đang được triển khai khẩn trương. Ảnh: Sóng Hữu

Chi tiết kỹ thuật và phương thức đầu tư

Dự án hạ tầng quy mô lớn này bao gồm 5 dự án thành phần, chia làm 3 dự án giải phóng mặt bằng và 2 dự án xây lắp. Sơ bộ tổng mức đầu tư toàn dự án khoảng 16.226 tỷ đồng, trong đó riêng hạng mục xây dựng cầu chiếm khoảng 8.190 tỷ đồng.

Công trình được triển khai theo phương thức đối tác công tư (PPP), loại hợp đồng BT (Xây dựng - Chuyển giao), thanh toán bằng quỹ đất. Đây là mô hình huy động nguồn lực xã hội hóa để giảm áp lực cho ngân sách nhà nước trong bối cảnh nhu cầu phát triển hạ tầng tăng cao.

Thách thức kỹ thuật tại 5 trụ cầu chính

Việc thi công 5 trụ cầu chính giữa sông Hồng được đánh giá là giai đoạn phức tạp nhất do điều kiện địa chất, thủy văn khắc nghiệt. Theo thiết kế kỹ thuật:

Mỗi trụ cầu được đặt trên 20 cọc khoan nhồi đường kính 2m.

Độ sâu thi công đạt khoảng 50m tính từ mặt nước để đảm bảo khả năng chịu lực.

Hệ thống trụ được tính toán để chịu tải trọng lớn và tác động của dòng chảy sông Hồng qua các mùa.

Đến nay, việc hoàn thành phần móng trụ đã giúp dự án vượt qua hạng mục khó khăn nhất, sẵn sàng cho việc thi công thân trụ và lắp đặt kết cấu thép.

Lộ trình hoàn thiện và tác động khu vực

Theo kế hoạch từ đơn vị thi công, công tác lắp đặt dầm thép sẽ bắt đầu từ tháng 8/2026. Toàn bộ công trình phấn đấu hoàn thành và đưa vào khai thác vào tháng 3/2027.

Phối cảnh cầu Trần Hưng Đạo - công trình mang tên danh tướng huyền thoại trong lịch sử Việt Nam. Ảnh: Internet

Về công tác giải phóng mặt bằng, khu vực phường Hồng Hà, TP. Hà Nội đã bàn giao hơn 90% diện tích. Tuy nhiên, nhà thầu vẫn đang phối hợp với các cơ quan chức năng để di dời hệ thống điện 110 kV và các công trình hạ tầng kỹ thuật ngầm còn vướng mắc.

Sau khi hoàn thành, cầu Trần Hưng Đạo sẽ trực tiếp chia sẻ lưu lượng giao thông cho cầu Chương Dương và cầu Vĩnh Tuy vốn thường xuyên quá tải. Công trình không chỉ tăng cường kết nối khu vực trung tâm với phía Đông mà còn mở rộng không gian phát triển đô thị hai bên sông Hồng, tạo điểm nhấn kiến trúc hiện đại cho TP. Hà Nội.

* Thông tin dự án có thể thay đổi theo các điều chỉnh quy hoạch và tiến độ thực tế từ chủ đầu tư.