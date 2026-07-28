Celje ngược dòng, hạ Egnatia Rrogozhinë trên chấm luân lưu
Tại Stadion Z'dežele, Celje ngược dòng hòa 2-2 với Egnatia Rrogozhinë rồi thắng 4-1 trên chấm luân lưu, qua đó giành chiến thắng; Egnatia Rrogozhinë nhận thất bại sau loạt sút.
- 0'Trận đấu bắt đầu
Celje tiếp đón Egnatia Rrogozhinë.
- 1'Luân lưu: 1 - 0
Svit Seslar () sút thành công. Loạt luân lưu: 1 - 0.
- 2'Luân lưu: sút hỏng
Eneo Bitri () sút hỏng. Loạt luân lưu: 1 - 0.
- 3'Luân lưu: 2 - 0
Artemijus Tutyškinas () sút thành công. Loạt luân lưu: 2 - 0.
- 4'Luân lưu: 2 - 1
Arbenit Xhemajli () sút thành công. Loạt luân lưu: 2 - 1.
- 5'Luân lưu: 3 - 1
Yaya Dukuly () sút thành công. Loạt luân lưu: 3 - 1.
- 6'Luân lưu: sút hỏng
Edison Ndreca () sút hỏng. Loạt luân lưu: 3 - 1.
- 12'Celje kiểm soát, Egnatia chịu trận
Phút 12, Celje đang kiểm soát thế trận với tỷ lệ cầm bóng 70 - 30 và tung ra 2 - 0 cú dứt điểm, trong đó có 1 - 0 lần trúng đích. Egnatia Rrogozhinë phải lùi sâu phòng ngự, chịu sức ép đáng kể từ đối thủ.
- 21'Egnatia Rrogozhinë mở tỷ số từ pha phản lưới
Phút 21, Darko Hrka (Celje) đá phản lưới nhà, giúp Egnatia Rrogozhinë vượt lên dẫn 0-1.
- 24'Celje kiểm soát nhưng Egnatia dẫn trước
Phút 24, Celje đang kiểm soát thế trận với thời lượng cầm bóng 68 - 32 và nhỉnh hơn về số lần dứt điểm 2 - 1. Egnatia Rrogozhinë chủ động phòng ngự, chờ cơ hội phản công khi vẫn giữ lợi thế dẫn 1-0.
- 34'Mario Kvesic đưa Celje trở lại thế cân bằng
Phút 34', Mario Kvesic lập công, giúp Celje gỡ hòa 1-1 trước Egnatia Rrogozhinë. Trận đấu trở lại vạch xuất phát sau khi Egnatia Rrogozhinë dẫn trước.
- 36'Celje kiểm soát thế trận trước Egnatia
Phút 36, Celje đang nắm quyền kiểm soát với thời lượng cầm bóng 67-33, trong khi Egnatia Rrogozhinë phải lùi sâu chịu sức ép. Đội chủ nhà cũng nhỉnh hơn về dứt điểm 4-2, nhưng trận đấu vẫn giữ thế cân bằng khi hai đội đang hòa 1-1.
- 45'Hết hiệp 1
Kết thúc hiệp 1, tỷ số 1 - 1.
- 46'Hiệp 2 bắt đầu
Hiệp 2 bắt đầu.
- 49'Celje kiểm soát thế trận sau giờ nghỉ
Phút 49', Celje đang nắm quyền kiểm soát với thời lượng cầm bóng 61 - 39 và nhỉnh hơn về số lần dứt điểm 5 - 4. Egnatia Rrogozhinë phải lùi sâu chống đỡ, trong thế trận vẫn giằng co khi hai đội đang hòa.
- 60'Ildi Gruda vào sân thay Daniel Adjessa
Phút 60', Ildi Gruda vào sân thay Daniel Adjessa. Celje và Egnatia Rrogozhinë đang hòa 1-1, nên sự điều chỉnh này mang đến thêm phương án cho thế trận giằng co.
- 60'Edison Ndreca vào sân thay Andrey Yago
Phút 60', Edison Ndreca vào sân thay Andrey Yago. Một sự điều chỉnh nhân sự khi trận đấu đang diễn ra giằng co.
- 61'Celje chiếm thế chủ động sau giờ nghỉ
Bước sang phút 61, Celje đang chiếm thế chủ động với thời lượng kiểm soát bóng 61 - 39 và số lần dứt điểm 7 - 4. Egnatia Rrogozhinë phải lùi sâu chống đỡ, trong khi Celje tiếp tục gây sức ép tìm bàn vượt lên.
- 68'Papa Daniel nhận thẻ vàng
Phút 68, Papa Daniel nhận thẻ vàng sau một tình huống khiến trận đấu chững lại. Celje đang nhỉnh hơn về thế trận, nhưng cục diện vẫn giằng co khi tỷ số là 1-1.
- 69'Yaya Dukuly vào sân ở phút 69
Phút 69, Yaya Dukuly được tung vào sân thay Mark Zabukovnik. Trận đấu vẫn đang cân bằng với tỷ số 1-1, hứa hẹn những phút cuối đầy căng thẳng.
- 69'Rudi Pozeg Vancas vào sân phút 69
Phút 69, Rudi Pozeg Vancas vào sân thay Milot Avdyli. Sự điều chỉnh nhân sự diễn ra khi trận đấu đang cân bằng.
- 73'Yaya Dukuly nhận thẻ vàng
Phút 73, Yaya Dukuly nhận thẻ vàng. Trận đấu vẫn đang diễn ra cân bằng khi Celje và Egnatia Rrogozhinë hòa 1-1.
- 73'Celje kiểm soát thế trận
Phút 73', Celje vẫn là đội làm chủ thế trận với tỷ lệ cầm bóng 59-41 và số lần dứt điểm 8-4. Egnatia Rrogozhinë đang chịu sức ép nhiều hơn trong thế trận hai đội hòa 1-1.
- 81'Fernando Medeiros nhận thẻ vàng
Phút 81, Fernando Medeiros nhận thẻ vàng trong thế trận đang giằng co.
- 81'Alpha Diounkou vào sân phút 81
Phút 81', Alpha Diounkou được tung vào sân, thay Pijus Širvys.
- 81'Andrej Kotnik vào sân ở phút 81
Phút 81, Andrej Kotnik được tung vào sân, thay Armandas Kučys.
- 82'Celje thay người ở phút 82
Phút 82, Numan Ajetovikj vào sân thay Karim Loukili. Celje và Egnatia Rrogozhinë đang giằng co khi tỷ số là 1-1.
- 85'Celje ép sân trong thế trận giằng co
Phút 85', Celje đang kiểm soát thế trận với thời lượng cầm bóng 59-41 và tạo nhiều sức ép hơn qua số lần dứt điểm 8-4. Egnatia Rrogozhinë chủ yếu phòng ngự, thể hiện qua việc phải nhận tới 3 pha cứu thua, trong khi Celje vẫn chưa thể phá vỡ thế cân bằng.
- 89'Ivan Calusic vào sân ở phút 89
Phút 89, Ivan Calusic được tung vào sân thay Papa Daniel khi tỷ số đang là 1-1. Sự điều chỉnh muộn mang đến thêm nhân sự cho những phút cuối trận.
- 90+1'Ildi Gruda nhận thẻ vàng phút bù giờ
Phút 90+1', Ildi Gruda nhận thẻ vàng trong bối cảnh Celje và Egnatia Rrogozhinë đang hòa 1-1. Trận đấu bước vào những phút cuối đầy căng thẳng khi mỗi tình huống đều có thể tạo khác biệt.
- 90+3'Guillem Jaime nhận thẻ vàng ở phút bù giờ
Phút 90+3', Guillem Jaime nhận thẻ vàng trong những phút cuối trận. Celje 1-1 Egnatia Rrogozhinë, và thế trận vẫn căng thẳng khi thời gian không còn nhiều.
- 91'Hiệp phụ
Trận đấu bước vào hiệp phụ.
- 97'Mario Kvesic đá phạt đền, Celje dẫn 2-1
Phút 97, Mario Kvesic thực hiện thành công quả phạt đền, đưa Celje vượt lên dẫn Egnatia Rrogozhinë 2-1. Bàn thắng đến ở những phút cuối, khiến trận đấu trở nên nghẹt thở.
- 98'Montenegro vào sân ở phút 98
Phút 98, Jurguens Montenegro vào sân thay Altin Kryeziu. Một sự điều chỉnh muộn trong những phút cuối trận.
- 98'Geralb Smajli vào sân phút 98
Phút 98', Geralb Smajli được tung vào sân thay Eljon Sota. Một sự điều chỉnh nhân sự ở những phút bù giờ của trận đấu.
- 98'Celje vẫn làm chủ thế trận
Phút 98', Celje vẫn kiểm soát tốt khi dẫn Egnatia Rrogozhinë 2 - 1 và chiếm 62 - 38% thời lượng cầm bóng. Đội chủ nhà tạo sức ép rõ hơn với 7 - 4 pha dứt điểm cùng 4 - 1 quả phạt góc, còn Egnatia Rrogozhinë chủ yếu chịu trận và chờ cơ hội phản công.
- 100'Alpha Diounkou nhận thẻ vàng ở phút 100
Phút 100, Alpha Diounkou nhận thẻ vàng trong những phút bù giờ kéo dài. Celje vẫn bảo toàn lợi thế 2-1 trước Egnatia Rrogozhinë.
- 105+3'Celje thay người ở phút 105+3
Phút 105+3', Damjan Vuklisevic vào sân thay Mario Kvesic. Celje thực hiện sự điều chỉnh khi đang dẫn Egnatia Rrogozhinë 2-1.
- 111'Celje kiểm soát thế trận cuối trận
Phút 111, Celje vẫn kiểm soát thế trận khi dẫn Egnatia Rrogozhinë 2-1 và chiếm 60-40 thời lượng cầm bóng. Đội chủ nhà tạo nhiều sức ép hơn với 7-4 pha dứt điểm, còn Egnatia phải lùi sâu chống đỡ.
- 114'Geralb Smajli gỡ hòa ở phút 114
Phút 114, Geralb Smajli lập công, giúp Egnatia Rrogozhinë gỡ hòa 2-2 trước Celje. Trận đấu tiếp tục diễn ra đầy kịch tính khi hai đội bất phân thắng bại ở thời điểm cuối.
- 115'Artemijus Tutyškinas nhận thẻ vàng phút 115
Phút 115, Artemijus Tutyškinas nhận thẻ vàng trong những phút cuối đầy căng thẳng của trận đấu.
- 116'Albano Aleksi vào sân ở phút 116
Phút 116', Albano Aleksi được tung vào sân thay Guillem Jaime. Celje và Egnatia Rrogozhinë đang giằng co sau bàn gỡ 2-2 ở phút 114.
- 120'Loạt luân lưu
Hai đội bước vào loạt sút luân lưu.
- KTKết thúc: Celje 2-2 Egnatia Rrogozhinë
Trận đấu khép lại với tỷ số 2 - 2.
Cập nhật lúc 04:00 29/07/2026
Thông tin trận đấu
Celje sẽ đối đầu Egnatia Rrogozhinë tại UEFA Champions League vào lúc 01:15 ngày 29/07/2026. Trận đấu diễn ra trên sân Stadion Z'dežele, nơi mọi chi tiết chiến thuật và khả năng kiểm soát tâm lý có thể tạo ra khác biệt trong một cuộc so tài được dự báo cân bằng.
Đây là trận đấu mà cả hai đội cần duy trì sự tập trung xuyên suốt. Khi khoảng cách giữa Celje và Egnatia Rrogozhinë chưa được thể hiện rõ qua dữ liệu đối đầu, sự thận trọng trong cách tiếp cận có thể đóng vai trò quan trọng ngay từ những phút đầu tiên.
Thế đối đầu cân bằng
Celje và Egnatia Rrogozhinë mới gặp nhau một lần gần nhất. Kết quả là hai đội hòa nhau, trong khi không bên nào giành chiến thắng. Chi tiết này cho thấy cặp đấu không có ưu thế rõ ràng nếu chỉ nhìn vào lịch sử đối đầu.
Trận hòa trước đó cũng có thể khiến cuộc tái đấu trở nên khó đoán hơn. Celje không bước vào trận với lợi thế thắng đối thủ trong quá khứ, còn Egnatia Rrogozhinë cũng chưa thể tạo ra dấu ấn vượt trội. Vì vậy, khả năng tổ chức đội hình, xử lý các thời điểm chuyển trạng thái và tận dụng cơ hội sẽ là những yếu tố đáng chú ý.
Celje cần tận dụng lợi thế sân nhà
Stadion Z'dežele là địa điểm tổ chức trận đấu, mang đến cho Celje điều kiện quen thuộc về không gian thi đấu. Tuy nhiên, lợi thế sân nhà chỉ phát huy giá trị nếu đội chủ nhà duy trì được sự chủ động và không để trận đấu rơi vào thế giằng co ngoài dự tính.
Trong một trận đấu có lịch sử đối đầu cân bằng, Celje có thể cần kiên nhẫn với cách triển khai bóng thay vì đẩy cao tốc độ một cách thiếu kiểm soát. Sự chắc chắn ở tuyến dưới, khả năng kết nối giữa các tuyến và cách đội bóng phản ứng khi mất bóng sẽ quyết định mức độ áp đặt của Celje.
Egnatia Rrogozhinë và bài toán giữ thế cân bằng
Egnatia Rrogozhinë có cơ sở để bước vào trận đấu với sự tự tin nhất định khi lần gặp gần nhất giữa hai đội kết thúc mà không bên nào giành chiến thắng. Dẫu vậy, kết quả hòa cũng cho thấy đội khách cần duy trì kỷ luật chiến thuật nếu muốn hạn chế sức ép từ Celje.
Ưu tiên của Egnatia Rrogozhinë có thể là giữ cự ly đội hình hợp lý, bảo vệ khu vực trước khung thành và chờ thời điểm thích hợp để chuyển từ phòng ngự sang tấn công. Trong thế trận chặt chẽ, những tình huống cố định hoặc một khoảnh khắc xử lý chính xác có thể trở thành điểm xoay chuyển cục diện.
Nhận định trước trận
Không có cơ sở để khẳng định đội nào đang nắm ưu thế vượt trội. Lịch sử đối đầu gần nhất chỉ ghi nhận một trận hòa, do đó trận đấu tại Stadion Z'dežele nhiều khả năng được quyết định bởi khả năng kiểm soát nhịp độ, sự tỉnh táo trong phòng ngự và hiệu quả ở những cơ hội quan trọng.
Celje có điểm tựa sân nhà, trong khi Egnatia Rrogozhinë sở hữu sự cân bằng từ kết quả đối đầu gần nhất. Một thế trận giằng co là kịch bản đáng chờ đợi, nhưng kết quả cuối cùng sẽ phụ thuộc vào việc đội nào tận dụng tốt hơn các thời điểm then chốt mà không đánh mất cấu trúc chiến thuật.
* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)