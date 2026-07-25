Celtic đánh rơi lợi thế, AC Milan giành lại điểm tại Celtic Park Celtic hòa AC Milan 2-2 tại Celtic Park, Glasgow trong trận giao hữu; Celtic bỏ lỡ chiến thắng, còn AC Milan giành lại một điểm sau màn rượt đuổi tỷ số.

Celtic 2 - 2 AC Milan Kết thúc 0' Trận đấu bắt đầu Celtic tiếp đón AC Milan.

11' Camilo Durán đưa Celtic vượt lên Phút 11, Camilo Durán lập công, đưa Celtic mở tỷ số trước AC Milan. Đội chủ nhà tạo khác biệt sớm trong trận đấu.

12' Celtic dẫn trước, Milan kiểm soát bóng Sau 12 phút, Celtic đang dẫn 1-0 nhưng AC Milan kiểm soát bóng vượt trội với tỷ lệ 30-70. Dù chịu sức ép về thế trận, Celtic vẫn là đội có dứt điểm duy nhất, với thống kê 1-0.

24' Milan kiểm soát bóng, Celtic phòng ngự Phút 24, AC Milan đang chiếm ưu thế về kiểm soát bóng với 66% so với 34% của Celtic, nhưng chưa tạo được cú dứt điểm nào, trong khi đội chủ nhà đã có 1 pha dứt điểm. Celtic tạm dẫn 1-0 và chủ động phòng ngự trước sức ép của đối thủ.

28' James Forrest giúp Celtic nhân đôi cách biệt Phút 28, James Forrest lập công sau đường kiến tạo của Camilo Durán, giúp Celtic nới rộng tỷ số lên 2-0 trước AC Milan. Celtic đang tạo ra cách biệt đáng kể từ khá sớm.

36' Celtic dẫn trước dù AC Milan cầm bóng nhiều Phút 36, AC Milan kiểm soát bóng 60%, nhưng Celtic mới là đội tận dụng tốt hơn với tỷ số 2-0 và dứt điểm 2-0. Đội chủ nhà đang chủ động phòng ngự, chờ cơ hội phản công trong khi Milan gặp khó trong việc tạo ra khác biệt.

45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 2 - 0.

46' Hiệp 2 bắt đầu Hiệp 2 bắt đầu.

46' Camarda vào sân đầu hiệp hai Phút 46', Francesco Camarda vào sân thay Andrej Kostic khi Celtic đang dẫn 2-0. Sự thay đổi này mở ra diện mạo mới cho đội bóng trong hiệp hai.

46' Oxlade-Chamberlain vào sân đầu hiệp hai Phút 46, Alex Oxlade-Chamberlain vào sân thay James Forrest, khi Celtic đang dẫn 2-0. Sự xuất hiện này mang đến thêm một lựa chọn cho Celtic trong hiệp hai.

46' Chukwueze vào sân đầu hiệp hai Phút 46', Samuel Chukwueze được tung vào sân thay Zachary Athekame. Đây là sự điều chỉnh nhân sự ngay đầu hiệp hai, mở ra cơ hội để Chukwueze tạo dấu ấn trong phần còn lại của trận đấu.

46' Youssouf Fofana vào sân thay Samuele Ricci Phút 46', Youssouf Fofana vào sân thay Samuele Ricci khi Celtic đang dẫn 2-0. Sự điều chỉnh diễn ra ngay sau giờ nghỉ, trong bối cảnh đội bóng cần duy trì lợi thế.

46' Mario Gila vào sân đầu hiệp hai Phút 46, Mario Gila vào sân thay Fikayo Tomori. Celtic đang dẫn 2-0, nên sự điều chỉnh này diễn ra trong bối cảnh đội khách cần tìm cách trở lại trận đấu.

46' Guernier vào sân, Comotto rời trận Phút 46, Aurelien Guernier vào sân thay Christian Comotto. Celtic đang dẫn 2-0, và sự thay đổi này diễn ra ngay đầu hiệp hai.

46' Sean Mcardle vào sân đầu hiệp hai Phút 46', Sean Mcardle được tung vào sân thay Luke McCowan. Celtic bước vào hiệp hai với lợi thế dẫn 2-0, nên sự điều chỉnh này diễn ra trong thế trận tương đối thuận lợi.

46' Yunus Musah vào sân đầu hiệp hai Phút 46', Yunus Musah được tung vào sân thay Lorenzo Ossola, khi Celtic đang dẫn 2-0.

46' Odogu vào sân ngay đầu hiệp hai Phút 46, David Odogu được tung vào sân thay Matteo Gabbia. Sự điều chỉnh diễn ra ngay đầu hiệp hai, mở ra cơ hội để Odogu tạo dấu ấn trong phần còn lại của trận đấu.

46' Terracciano vào sân, Pavlović rời trận Phút 46', Filippo Terracciano được tung vào sân thay Strahinja Pavlović. Celtic đang dẫn 2-0, và sự điều chỉnh này mở ra hiệp hai với những tính toán mới.

47' Camarda sút phạt đền, AC Milan rút ngắn 2-1 Phút 47, Francesco Camarda lập công trên chấm phạt đền, giúp AC Milan rút ngắn tỷ số xuống 2-1.

48' Milan kiểm soát bóng, Celtic sắc bén hơn Bước sang phút 48', AC Milan đang kiểm soát bóng tốt hơn với tỷ lệ 44 - 56, nhưng Celtic vẫn cho thấy sự sắc bén khi dẫn 2 - 1 và nhỉnh hơn về dứt điểm 3 - 2. Đội chủ nhà chủ động phòng ngự, chờ cơ hội phản công trong khi Milan gia tăng sức ép tìm bàn gỡ.

51' Kieran Tierney nhận thẻ vàng Phút 51, Kieran Tierney nhận thẻ vàng. Celtic và AC Milan đang hòa 2-2, khiến những pha tranh chấp tiếp theo càng cần được tính toán.

52' Camarda đưa AC Milan gỡ hòa Phút 52, Francesco Camarda lập công sau đường kiến tạo của Samuel Chukwueze, đưa AC Milan gỡ hòa 2-2. AC Milan đã ghi hai bàn liên tiếp để kéo trận đấu trở lại vạch xuất phát.

60' Emanuele Borsani vào sân thay Bartesaghi Phút 60, Emanuele Borsani vào sân thay Davide Bartesaghi khi tỷ số đang là 2-2. Sự điều chỉnh này diễn ra sau khi AC Milan gỡ hòa, hứa hẹn tạo thêm biến động cho phần còn lại.

60' Vos vào sân, Loftus-Cheek rời sân Phút 60', Silvano Vos được tung vào sân thay Ruben Loftus-Cheek. AC Milan đang cần thêm năng lượng khi trận đấu trở lại thế cân bằng.

60' AC Milan nhỉnh hơn trong thế trận giằng co Phút 60 , AC Milan đang kiểm soát thế trận tốt hơn với thời lượng cầm bóng 44 - 56 và số lần dứt điểm 3 - 7. Celtic vẫn phòng ngự khá chắc, khiến trận đấu giữ ở thế giằng co khi hai đội đang hòa 2 - 2.

62' Liam Scales vào sân thay Cameron Carter-Vickers Phút 62, Liam Scales vào sân thay Cameron Carter-Vickers. Sự điều chỉnh diễn ra khi trận đấu đang ở thế cân bằng 2-2.

63' Callum Osmand vào sân ở phút 63 Phút 63, Callum Osmand được tung vào sân thay Sebastian Tounekti. Celtic và AC Milan đang hòa 2-2, khiến sự thay đổi nhân sự này càng đáng chú ý trong thế trận giằng co.

63' Ralston vào sân, Tierney rời sân Phút 63', Anthony Ralston vào sân thay Kieran Tierney. Celtic và AC Milan đang hòa 2-2, trong thế trận đã trở nên cân bằng sau những diễn biến sôi động.

68' Valeri Vladimirov vào sân Phút 68', Valeri Vladimirov được tung vào sân thay Mario Gila.

72' AC Milan kiểm soát thế trận Bước sang phút 72, AC Milan đang chiếm ưu thế kiểm soát với tỷ lệ cầm bóng 42-58 và dứt điểm 3-7. Celtic chịu sức ép nhiều hơn, dù vẫn nhỉnh hơn ở số phạt góc 3-1 trong thế trận giằng co.

75' Paulo Bernardo vào sân ở phút 75 Phút 75', Paulo Bernardo được tung vào sân, thay Callum McGregor. Một sự điều chỉnh nhân sự đáng chú ý trong những phút cuối trận.

75' Reo Hatate vào sân thay Camilo Durán Phút 75', Reo Hatate vào sân thay Camilo Durán. Celtic có thêm một sự điều chỉnh nhân sự trong thời điểm trận đấu đang diễn ra căng thẳng.

76' Celtic thay người giữa thế trận cân bằng Phút 76', Alphadjo Cissè vào sân thay Aurelien Guernier. Celtic và AC Milan đang giằng co ở tỷ số 2-2, khiến sự điều chỉnh này có thể tạo thêm khác biệt trong quãng thời gian cuối trận.

76' Thomas Hatton vào sân thay Arne Engels Phút 76, Thomas Hatton vào sân thay Arne Engels. Celtic có thêm sự điều chỉnh nhân sự khi trận đấu bước vào những phút cuối.

84' AC Milan kiểm soát cuối trận Phút 84, AC Milan đang kiểm soát thế trận với tỷ lệ cầm bóng 41 - 59 và ưu thế dứt điểm 6 - 9. Celtic phải lùi sâu chống đỡ nhiều hơn trong bối cảnh hai đội vẫn hòa 2-2, dù số phạt góc là 3 - 3.

KT Kết thúc: Celtic 2-2 AC Milan Trận đấu khép lại với tỷ số 2 - 2.

Cập nhật lúc 22:50 25/07/2026

Đội hình chính thức Celtic Sơ đồ 4-3-3 AC Milan Sơ đồ 3-4-2-1 1 Viljami Sinisalo 51 Colby Donovan 20 Cameron Carter-Vickers 63 Kieran Tierney 47 Dane Murray 42 Callum McGregor 23 Sebastian Tounekti 27 Arne Engels 49 James Forrest 11 Camilo Durán 14 Luke McCowan 96 Lorenzo Torriani 23 Fikayo Tomori 46 Matteo Gabbia 31 Strahinja Pavlović 24 Zachary Athekame 4 Samuele Ricci 28 Christian Comotto 33 Davide Bartesaghi 8 Ruben Loftus-Cheek 40 Lorenzo Ossola 47 Andrej Kostic Dự bị Celtic 5 Liam Scales 10 Michel-Ange Balikwisha 19 Callum Osmand 21 Alex Oxlade-Chamberlain 28 Paulo Bernardo 31 Ross Doohan 37 Adam Montgomery 41 Reo Hatate 50 Sean Mcardle AC Milan 19 Youssouf Fofana 21 Samuel Chukwueze 27 David Odogu 34 Valeri Vladimirov 37 Matteo Pittarella 44 Emanuele Borsani 55 Silvano Vos 80 Yunus Musah 93 Léo Paul Bouyer Cập nhật đội hình lúc 20:50 25/07/2026

Celtic Thống kê AC Milan 44% Kiểm soát bóng 56% 7 Dứt điểm 9 4 Trúng đích 4 3 Phạt góc 3 9 Phạm lỗi 14 2 Việt vị 0 2 Thủ môn cứu thua 2

Cầu thủ nổi bật Francesco Camarda AC Milan 2 bàn Camilo Durán Celtic 1 bàn · 1 kiến tạo James Forrest Celtic 1 bàn Samuel Chukwueze AC Milan 1 kiến tạo · điểm 7.75

Thông tin trận đấu

Celtic sẽ đối đầu AC Milan tại Celtic Park lúc 21h ngày 25/07/2026 trong khuôn khổ Giao hữu CLB. Đây là cuộc so tài giữa hai đội giàu truyền thống, trong đó lịch sử đối đầu gần đây đang nghiêng hoàn toàn về phía đại diện Italy.

AC Milan chiếm ưu thế rõ rệt trong đối đầu

Trong 5 lần chạm trán gần nhất, Celtic chưa giành chiến thắng hay trận hòa nào trước AC Milan. Đội bóng Italy thắng cả 5 trận, cho thấy sự áp đảo rõ ràng khi hai bên gặp nhau trong giai đoạn được thống kê.

Tuy nhiên, tính chất giao hữu khiến trận đấu có thể được tiếp cận theo cách khác so với một cuộc cạnh tranh điểm số. Kết quả đối đầu vẫn là cơ sở tham khảo quan trọng, nhưng màn thể hiện trong 90 phút tại Celtic Park sẽ phụ thuộc vào cách mỗi đội tổ chức thế trận và phân bổ thời lượng thi đấu cho các cầu thủ.

Trận đấu được quyết định ở cách triển khai thế trận

Celtic có lợi thế sân nhà và sẽ cần biến không gian quen thuộc tại Celtic Park thành điểm tựa trong cách nhập cuộc. Trọng tâm của đội chủ nhà là duy trì sự chủ động, hạn chế để AC Milan kiểm soát nhịp độ, đồng thời tận dụng tốt những thời điểm có thể gây sức ép lên hàng phòng ngự đối phương.

Ở chiều ngược lại, AC Milan bước vào trận đấu với ưu thế tâm lý từ chuỗi 5 trận thắng liên tiếp trước Celtic. Đội khách có thể hướng đến việc kiểm soát các khu vực then chốt trên sân, kéo giãn hệ thống phòng ngự Celtic và chờ thời cơ tạo ra khác biệt. Dù vậy, chưa có thông tin về sơ đồ chiến thuật hoặc đội hình dự kiến cụ thể của hai đội, vì thế không thể xác định trước cách bố trí nhân sự.

Lực lượng chưa được xác định

Thông tin được cung cấp không nêu danh sách cầu thủ vắng mặt, nguyên nhân chấn thương hay đội hình dự kiến của Celtic và AC Milan. Vì vậy, đánh giá trước trận nên tập trung vào bối cảnh đối đầu, lợi thế sân bãi và cách hai đội lựa chọn cách tiếp cận, thay vì đưa ra nhận định về những cá nhân cụ thể.

Nhận định Celtic vs AC Milan

AC Milan sở hữu ưu thế đối đầu tuyệt đối khi thắng cả 5 lần gặp Celtic gần nhất. Celtic được chơi tại Celtic Park, nhưng đội chủ nhà sẽ phải đối mặt với thử thách lớn nếu muốn phá vỡ xu hướng bất lợi này.

Nhìn chung, cuộc đấu hứa hẹn là bài kiểm tra đáng chú ý về khả năng tổ chức thế trận của Celtic trước một đối thủ từng nhiều lần giành kết quả tích cực trong cặp đấu này. Với tính chất giao hữu, diễn biến chiến thuật và mức độ hiệu quả trong từng thời điểm sẽ đáng chú ý hơn việc dự đoán một kết quả cụ thể.

Lịch sử đối đầu 5 trận gần nhất Celtic · 0 thắng 0 hòa AC Milan · 5 thắng AC Milan 4 - 2 Celtic AM Celtic 1 - 3 AC Milan AM Celtic 0 - 3 AC Milan AM AC Milan 2 - 0 Celtic AM AC Milan 1 - 0 Celtic AM

Celtic 5 trận gần nhất H B H T B AC Milan 5 trận gần nhất B T B B H

Tình hình lực lượng Celtic ✚ Alex Oxlade-Chamberlain (Unknown Injury) ✚ Cameron Carter-Vickers (Achilles tendon problems) AC Milan ✚ Santiago Gimenez (Ankle Sprain) ✚ Warren Bondo (Unknown Injury) ✚ Christian Pulisic (Broken Leg)