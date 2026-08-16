Chấm điểm Manchester United sau trận thua AC Milan: Patrick Dorgu rực sáng, Luke Shaw nhận điểm 4
Thất bại 2-4 trước AC Milan bộc lộ nhiều lỗ hổng nơi hàng thủ Manchester United. Patrick Dorgu là điểm sáng hiếm hoi, trong khi Luke Shaw thi đấu mờ nhạt.
Trận giao hữu đầy thử thách trước AC Milan đã phơi bày không ít lỗ hổng trong hệ thống chiến thuật của Manchester United trước thềm mùa giải mới. Thất bại chung cuộc 2-4 cho thấy sự thiếu ổn định nơi hàng phòng ngự cùng những khoảng trống chưa thể khỏa lấp ở tuyến giữa, dù đôi lúc Quỷ đỏ vẫn bộc lộ những tín hiệu tấn công tích cực.
Hàng thủ chệch giộc và thảm họa hành lang trái
Điểm nóng nhất trong thất bại của Manchester United nằm ở vị trí hậu vệ cánh trái, nơi Luke Shaw trải qua một ngày thi đấu vô cùng chật vật. Cầu thủ người Anh liên tục thất thế trong các pha tranh chấp một đối một và gần như không thể bắt bài được sự cơ động từ ngòi nổ Chukwueze bên phía đại diện Serie A.
Ở trung tâm hàng thủ, Harry Maguire mang đến hai bộ mặt trái ngược. Dù trực tiếp đánh đầu ghi bàn từ quả phạt góc ngay ở phút thứ 2, trung vệ này lại mắc lỗi chọn vị trí dẫn đến bàn thua và thiếu đi sự chỉ huy cần thiết để giữ nhịp cho bộ tứ vệ. Trong khi đó, thủ thành Senne Lammens dù có những pha cứu thua phản xạ xuất sắc trong hiệp một nhưng cũng phải vào lưới nhặt bóng tới 4 lần, bao gồm tình huống xử lý chưa thực sự quyết đoán ở bàn thua trước Ruben Loftus-Cheek.
Điểm sáng Patrick Dorgu và ẩn số trên hàng công
Trái ngược với sự chệch giạc của hàng thủ, Patrick Dorgu là cái tên thi đấu ấn tượng nhất bên phía Quỷ đỏ. Với tinh thần thi đấu xông xáo, Dorgu không chỉ tạo ra cú dứt điểm sớm dẫn đến bàn mở tỷ số mà còn trực tiếp trừng phạt sai lầm của đối phương trong hiệp hai nhờ khả năng dâng cao quyết đoán.
Trên hàng công, Bruno Fernandes điền tên mình vào danh sách kiến tạo từ sớm nhưng lại gây thất vọng khi bỏ lỡ cơ hội trên chấm penalty. Trung phong Matheus Cunha tích cực lùi sâu để kết nối lối chơi nhưng chưa thể tạo ra sức uy hiếp đủ lớn lên khung thành đối phương như cách Bryan Mbeumo từng làm.
Bảng chấm điểm chi tiết cầu thủ Manchester United
- Senne Lammens (6 điểm): Có những cú cứu thua phản xạ tuyệt vời ở hiệp một, nhưng gây thất vọng khi để thủng lưới 4 bàn và lẽ ra có thể làm tốt hơn ở bàn thua của Loftus-Cheek.
- Noussair Mazraoui (6 điểm): Dâng cao tốt ở đầu trận nhưng dần giảm nhịp ở hiệp hai do vấn đề thể lực. Thi đấu tròn vai ở vị trí hậu vệ phải.
- Harry Maguire (5 điểm): Đánh đầu ghi bàn tuyệt vời từ quả phạt góc, nhưng chọn vị trí kém ở pha lập công của Chukwueze và thiếu đi sự chỉ huy thường thấy.
- Ayden Heaven (6 điểm): Nhiều khả năng sẽ đá chính trước Hull City. Dù thi đấu khá tốt cả đợt giao hữu, anh vẫn mắc vài đường chuyền hỏng do thiếu tập trung.
- Luke Shaw (4 điểm): Vật lộn trước Chukwueze và gặp rất nhiều khó khăn khi đối phó với cầu thủ chạy cánh đối phương.
- Andrey Santos (6 điểm): Va chạm với Maguire dẫn đến bàn thua ở hiệp một, cần chủ động hơn trong việc thu hẹp khoảng trống tuyến giữa.
- Youri Tielemans (6 điểm): Phối hợp sắc nét với Fernandes và có đường chuyền chọc khe tuyệt vời cho Amad. Chơi tốt khi có bóng nhưng khả năng bao quát chưa thực sự tốt.
- Amad Diallo (6 điểm): Tích cực pressing nhưng không duy trì được lâu dưới thời tiết nóng. Sự kết nối với Cunha chưa thực sự tự nhiên.
- Bruno Fernandes (6 điểm): Kiến tạo từ pha đá phạt góc ở phút thứ 2, nhưng gây bất ngờ khi tiếp tục hỏng ăn trên chấm phạt đền.
- Patrick Dorgu (7 điểm): Nỗ lực dứt điểm sớm mang về quả phạt góc mở tỷ số, đồng thời tấn công quyết đoán để trừng phạt sai lầm đối phương trong hiệp hai.
- Matheus Cunha (5 điểm): Đá chính ở vị trí trung phong và tích cực lùi sâu tìm bóng, nhưng chưa thể tạo ra tầm ảnh hưởng rõ rệt.