Chấm điểm Manchester United sau trận thua AC Milan: Patrick Dorgu rực sáng, Luke Shaw nhận điểm 4 Thất bại 2-4 trước AC Milan bộc lộ nhiều lỗ hổng nơi hàng thủ Manchester United. Patrick Dorgu là điểm sáng hiếm hoi, trong khi Luke Shaw thi đấu mờ nhạt.

Trận giao hữu đầy thử thách trước AC Milan đã phơi bày không ít lỗ hổng trong hệ thống chiến thuật của Manchester United trước thềm mùa giải mới. Thất bại chung cuộc 2-4 cho thấy sự thiếu ổn định nơi hàng phòng ngự cùng những khoảng trống chưa thể khỏa lấp ở tuyến giữa, dù đôi lúc Quỷ đỏ vẫn bộc lộ những tín hiệu tấn công tích cực.

Hàng thủ chệch giộc và thảm họa hành lang trái

Điểm nóng nhất trong thất bại của Manchester United nằm ở vị trí hậu vệ cánh trái, nơi Luke Shaw trải qua một ngày thi đấu vô cùng chật vật. Cầu thủ người Anh liên tục thất thế trong các pha tranh chấp một đối một và gần như không thể bắt bài được sự cơ động từ ngòi nổ Chukwueze bên phía đại diện Serie A.

Luke Shaw nhận điểm 4 sau màn trình diễn thiếu an toàn ở hành lang trái.

Ở trung tâm hàng thủ, Harry Maguire mang đến hai bộ mặt trái ngược. Dù trực tiếp đánh đầu ghi bàn từ quả phạt góc ngay ở phút thứ 2, trung vệ này lại mắc lỗi chọn vị trí dẫn đến bàn thua và thiếu đi sự chỉ huy cần thiết để giữ nhịp cho bộ tứ vệ. Trong khi đó, thủ thành Senne Lammens dù có những pha cứu thua phản xạ xuất sắc trong hiệp một nhưng cũng phải vào lưới nhặt bóng tới 4 lần, bao gồm tình huống xử lý chưa thực sự quyết đoán ở bàn thua trước Ruben Loftus-Cheek.

Điểm sáng Patrick Dorgu và ẩn số trên hàng công

Trái ngược với sự chệch giạc của hàng thủ, Patrick Dorgu là cái tên thi đấu ấn tượng nhất bên phía Quỷ đỏ. Với tinh thần thi đấu xông xáo, Dorgu không chỉ tạo ra cú dứt điểm sớm dẫn đến bàn mở tỷ số mà còn trực tiếp trừng phạt sai lầm của đối phương trong hiệp hai nhờ khả năng dâng cao quyết đoán.

Patrick Dorgu là điểm sáng lớn nhất của Quỷ đỏ trong màn so tài với AC Milan.

Trên hàng công, Bruno Fernandes điền tên mình vào danh sách kiến tạo từ sớm nhưng lại gây thất vọng khi bỏ lỡ cơ hội trên chấm penalty. Trung phong Matheus Cunha tích cực lùi sâu để kết nối lối chơi nhưng chưa thể tạo ra sức uy hiếp đủ lớn lên khung thành đối phương như cách Bryan Mbeumo từng làm.

Bảng chấm điểm chi tiết cầu thủ Manchester United